Трагедия в река Струма: Две деца се издирват по течението. Баба им и дядо им са намерени удавени

Трагедия в река Струма край село Пастух, община Невестино. Две деца се издирват по течението на реката, те са на възраст около 10 години. Баба им и дядо им са открити удавени в реката, потвърдиха от полицията за NOVA. Предполага се, че семейството е било на пикник.
От разказ на областния управител на Кюстендил Атанас Гергинов става ясно, че двете внучета са започнали да се давят, а бабата и дядото са скочили в опит да ги спасят. Мястото, на което са били на излет, е обособено като къмпинг, а реката е с дълбочина от около 8-10 м. по информация на Гергинов.
С тях е имало и трето дете, на възраст около 6 години, братовчед на изчезналите. То е намерено в добро състояние. В издирването на двете момчета се включиха полицията и доброволци, пуснати са дронове.
"Всичко необходимо е предоставено, а полицията и пожарната са на терен. Имаме добра организация", споделя още Гергинов.
Столичната община изпраща специализиран екип от дирекция „Аварийна помощ и превенция“, който да се включи в издирването на двете деца край река Струма. Екипът се състои от двама спасители и е оборудван с лодка, сонар и специализирана техника за работа при подобни операции. Те отпътуваха незабавно, след като администрацията получи информация за необходимото съдействие, съобщиха от СО.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 РЕАЛИСТ
Коментиран от #3, #7, #21
20:20 03.07.2026
2 Спецназ
Струма е яка река след дъжд. Не ми се мисли да падна да ме повлече. Ега са запазили плаваемост иначе никога нема да ги намерят.
20:22 03.07.2026
3 Не можем да го учим да плуват, ма како
До коментар #1 от "РЕАЛИСТ":Басейните и морето стана лукс достъпен само за бо(га)ташите!
Коментиран от #14, #16
20:22 03.07.2026
4 Без име
20:24 03.07.2026
5 Морски
Коментиран от #6, #17, #23
20:24 03.07.2026
6 Без име
До коментар #5 от "Морски":Мърша.
20:26 03.07.2026
7 Потрес
До коментар #1 от "РЕАЛИСТ":В реките има водовъртежи. Не бива да се плува на непознато място. От текста не разбрах дали трагедията се е разиграла на място, където официално има къмпинг или това семейство си е направило нещо като къмпинг на усамотено място, където могат да разчитат само на себе си, ако се случи нещо непредвидено. Пускат ли се 10-годишни деца да влязат във водоем с дълбочина 8-10 метра?!
Коментиран от #9
20:27 03.07.2026
8 жалко
20:31 03.07.2026
9 Речната вода
До коментар #7 от "Потрес":е леденостудена и плуването за начинаещи не е препоръчително, а ако искат да оцелеят най-добре е да не влизат в течаща вода, нито в язовирна заради същата ниска температура на водата издигаща се от дъното.
20:37 03.07.2026
10 Дарвин
20:37 03.07.2026
11 Дзак
20:39 03.07.2026
12 Мнение
Коментиран от #13
20:43 03.07.2026
13 Без име
До коментар #12 от "Мнение":Не беше чула, че даваме водата на Гърция ли?
20:47 03.07.2026
14 стига глупости!!!
До коментар #3 от "Не можем да го учим да плуват, ма како":всеки може да ходи на море или на басейн но ако искаш да си в 5 звезден хотел а си с минимална заплата няма как да стане трябва да си осъзнаеш положението каквото и да е то и да получиш щастие в живота но живееш ли в илюзия никога няма да намериш штастие и радост! ще изпитваш само завист злоба и гняв! жалко за семейството голяма трагедия дано имат сили родителите на децата да продължат напред да загубиш родител и дете едновременно е много тежко
20:50 03.07.2026
15 Място за къмпинг река дълбока 8-10 м.
Ало БЧК и Планинските спасители
Какво става в България
20:52 03.07.2026
16 Ти пък?!
До коментар #3 от "Не можем да го учим да плуват, ма како":Чак-,,лукс"...?!
Айде посмали малко,де...!
20:52 03.07.2026
17 Това са...
До коментар #5 от "Морски":...подробности!
Децата,са си деца-без разлика на етнос!
Коментиран от #20
20:55 03.07.2026
18 МНОГО МЛАДИ ТИЯ БАБИ И ДЯДОВЦИ
21:06 03.07.2026
19 665
Това по Нил рядко се среща.
Коментиран от #22
21:16 03.07.2026
20 Данчо
До коментар #17 от "Това са...":Е ,не е баш така. След тридневните сватби на едни 15-17 годишни възпроизвеждащо масово "Самотни " майки става ясно ,че не всички деца са еднакви. Ако погледнеш и ТЕЛК-овете в % на 15 -25 годишни ще си съвсем убеден . За проституционалните труженички няма да говорим изобщо . Особено за заминалите самотни да се развиват в Англия викащи на сутеньорите си " Мъжът ми " . Те само от любов и грижа за самотата в семейството са там. А помощите си вървят за Бабата на 35-40 години да гледа следващото поколение какавиди.
21:19 03.07.2026
21 Софийски селянин,Пенсионер
До коментар #1 от "РЕАЛИСТ":Мен никой не ме е учил да плувам,сам се научих по вировете в реката с другите хлапетии..
А синът и снахата плащат на инструктор за внуците..
Хайде стига с тези лигавщини..
Иначе си е голяма трагедия,Бог да ги прости,и дано намерят децата живи въпреки че много се съмнявам...
21:24 03.07.2026
22 От Каспичан,
До коментар #19 от "665":Ами журналята от факти спешно отишли да премерят дълбочината с прът,простотия до шия..
21:29 03.07.2026
23 Софийски селянин,
До коментар #5 от "Морски":Ромляни,оставили чаветата на дъртите цигани и отишли на джамбуре парти с кючеци..
21:32 03.07.2026
24 Така става
21:33 03.07.2026
25 ВРЕМЕ ЗА ХИДРАТАЦИЯ🍺
ЧОРАПА КАТО ДИГНА ЦЕНИЕ НА
ДВАЙСЕ ЛВ.КУБИКА На H2О
ХОРАТА ДАВАТ ЖЕРТВИ
КАТО СЕ ХИГИЕНИЗИРАТ
В РЕКИ ВЕЦОВЕ....☝
21:50 03.07.2026
26 Дзак
21:56 03.07.2026
27 Баба Кина
22:00 03.07.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.