Новини
България »
Всички градове »
Трагедия в река Струма: Две деца се издирват по течението. Баба им и дядо им са намерени удавени

Трагедия в река Струма: Две деца се издирват по течението. Баба им и дядо им са намерени удавени

3 Юли, 2026 20:08 2 487 28

  • две деца-
  • издирване-
  • река струма-
  • баба-
  • дядо-
  • удавяне

Предполага се, че семейството е било на пикник

Трагедия в река Струма: Две деца се издирват по течението. Баба им и дядо им са намерени удавени - 1
Илюстративна снимка БГНЕС
Нова телевизия Нова телевизия Телевизия с национално покритие

Трагедия в река Струма край село Пастух, община Невестино. Две деца се издирват по течението на реката, те са на възраст около 10 години. Баба им и дядо им са открити удавени в реката, потвърдиха от полицията за NOVA. Предполага се, че семейството е било на пикник.

От разказ на областния управител на Кюстендил Атанас Гергинов става ясно, че двете внучета са започнали да се давят, а бабата и дядото са скочили в опит да ги спасят. Мястото, на което са били на излет, е обособено като къмпинг, а реката е с дълбочина от около 8-10 м. по информация на Гергинов.
С тях е имало и трето дете, на възраст около 6 години, братовчед на изчезналите. То е намерено в добро състояние. В издирването на двете момчета се включиха полицията и доброволци, пуснати са дронове.

"Всичко необходимо е предоставено, а полицията и пожарната са на терен. Имаме добра организация", споделя още Гергинов.

Столичната община изпраща специализиран екип от дирекция „Аварийна помощ и превенция“, който да се включи в издирването на двете деца край река Струма. Екипът се състои от двама спасители и е оборудван с лодка, сонар и специализирана техника за работа при подобни операции. Те отпътуваха незабавно, след като администрацията получи информация за необходимото съдействие, съобщиха от СО.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.4 от 13 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 РЕАЛИСТ

    40 9 Отговор
    Трагедия. Хора, учете си децата да плуват, както ги учете да карат колело. Баща ми научи мен, аз научих децата си, а сега внуците ходят редовно на курсове по плуване. Това е животоспасяващо.

    Коментиран от #3, #7, #21

    20:20 03.07.2026

  • 2 Спецназ

    22 2 Отговор
    Децата са отнесени много надолу. Те по принцип имат по-голяма положителна плаваемост.

    Струма е яка река след дъжд. Не ми се мисли да падна да ме повлече. Ега са запазили плаваемост иначе никога нема да ги намерят.

    20:22 03.07.2026

  • 3 Не можем да го учим да плуват, ма како

    43 8 Отговор

    До коментар #1 от "РЕАЛИСТ":

    Басейните и морето стана лукс достъпен само за бо(га)ташите!

    Коментиран от #14, #16

    20:22 03.07.2026

  • 4 Без име

    24 5 Отговор
    Естествено, че реката ще е дълбока, нали даваме на Гърция. Скоро язовирите ще са пак празни.

    20:24 03.07.2026

  • 5 Морски

    14 14 Отговор
    Факти,етноса уточнете!

    Коментиран от #6, #17, #23

    20:24 03.07.2026

  • 6 Без име

    20 9 Отговор

    До коментар #5 от "Морски":

    Мърша.

    20:26 03.07.2026

  • 7 Потрес

    27 1 Отговор

    До коментар #1 от "РЕАЛИСТ":

    В реките има водовъртежи. Не бива да се плува на непознато място. От текста не разбрах дали трагедията се е разиграла на място, където официално има къмпинг или това семейство си е направило нещо като къмпинг на усамотено място, където могат да разчитат само на себе си, ако се случи нещо непредвидено. Пускат ли се 10-годишни деца да влязат във водоем с дълбочина 8-10 метра?!

    Коментиран от #9

    20:27 03.07.2026

  • 8 жалко

    27 2 Отговор
    Човешката глупост е безкрайна. Реката не детска площадка а стихия.

    20:31 03.07.2026

  • 9 Речната вода

    24 0 Отговор

    До коментар #7 от "Потрес":

    е леденостудена и плуването за начинаещи не е препоръчително, а ако искат да оцелеят най-добре е да не влизат в течаща вода, нито в язовирна заради същата ниска температура на водата издигаща се от дъното.

    20:37 03.07.2026

  • 10 Дарвин

    19 4 Отговор
    Река,пуснати да плуват деца на невръстна възтаст!Ясно кои са!

    20:37 03.07.2026

  • 11 Дзак

    12 3 Отговор
    Страшно място!

    20:39 03.07.2026

  • 12 Мнение

    16 4 Отговор
    Никога не съм подозирала, че Струма може да е толкова дълбока река. Виждала съм Искър при София, Марица при Пловдив, Тунджа, Ропотамо,нямат вид са дълбоки освен Дунав. Не знаех .

    Коментиран от #13

    20:43 03.07.2026

  • 13 Без име

    10 5 Отговор

    До коментар #12 от "Мнение":

    Не беше чула, че даваме водата на Гърция ли?

    20:47 03.07.2026

  • 14 стига глупости!!!

    9 9 Отговор

    До коментар #3 от "Не можем да го учим да плуват, ма како":

    всеки може да ходи на море или на басейн но ако искаш да си в 5 звезден хотел а си с минимална заплата няма как да стане трябва да си осъзнаеш положението каквото и да е то и да получиш щастие в живота но живееш ли в илюзия никога няма да намериш штастие и радост! ще изпитваш само завист злоба и гняв! жалко за семейството голяма трагедия дано имат сили родителите на децата да продължат напред да загубиш родител и дете едновременно е много тежко

    20:50 03.07.2026

  • 15 Място за къмпинг река дълбока 8-10 м.

    13 6 Отговор
    И няма спасителни пояси с въжета
    Ало БЧК и Планинските спасители
    Какво става в България

    20:52 03.07.2026

  • 16 Ти пък?!

    7 7 Отговор

    До коментар #3 от "Не можем да го учим да плуват, ма како":

    Чак-,,лукс"...?!
    Айде посмали малко,де...!

    20:52 03.07.2026

  • 17 Това са...

    16 6 Отговор

    До коментар #5 от "Морски":

    ...подробности!
    Децата,са си деца-без разлика на етнос!

    Коментиран от #20

    20:55 03.07.2026

  • 18 МНОГО МЛАДИ ТИЯ БАБИ И ДЯДОВЦИ

    10 3 Отговор
    МАЙКАТА ДА НЕ Е НА 12 ГОДИНИ.....

    21:06 03.07.2026

  • 19 665

    16 3 Отговор
    10 метра дълбочина в Струма !!!
    Това по Нил рядко се среща.

    Коментиран от #22

    21:16 03.07.2026

  • 20 Данчо

    5 1 Отговор

    До коментар #17 от "Това са...":

    Е ,не е баш така. След тридневните сватби на едни 15-17 годишни възпроизвеждащо масово "Самотни " майки става ясно ,че не всички деца са еднакви. Ако погледнеш и ТЕЛК-овете в % на 15 -25 годишни ще си съвсем убеден . За проституционалните труженички няма да говорим изобщо . Особено за заминалите самотни да се развиват в Англия викащи на сутеньорите си " Мъжът ми " . Те само от любов и грижа за самотата в семейството са там. А помощите си вървят за Бабата на 35-40 години да гледа следващото поколение какавиди.

    21:19 03.07.2026

  • 21 Софийски селянин,Пенсионер

    4 1 Отговор

    До коментар #1 от "РЕАЛИСТ":

    Мен никой не ме е учил да плувам,сам се научих по вировете в реката с другите хлапетии..
    А синът и снахата плащат на инструктор за внуците..
    Хайде стига с тези лигавщини..
    Иначе си е голяма трагедия,Бог да ги прости,и дано намерят децата живи въпреки че много се съмнявам...

    21:24 03.07.2026

  • 22 От Каспичан,

    5 0 Отговор

    До коментар #19 от "665":

    Ами журналята от факти спешно отишли да премерят дълбочината с прът,простотия до шия..

    21:29 03.07.2026

  • 23 Софийски селянин,

    2 1 Отговор

    До коментар #5 от "Морски":

    Ромляни,оставили чаветата на дъртите цигани и отишли на джамбуре парти с кючеци..

    21:32 03.07.2026

  • 24 Така става

    5 1 Отговор
    Няколко дни престараване и преекспониране на полицая воден срасител и ето резултата.

    21:33 03.07.2026

  • 25 ВРЕМЕ ЗА ХИДРАТАЦИЯ🍺

    0 1 Отговор
    МИ ТАКА ЩЕ Е
    ЧОРАПА КАТО ДИГНА ЦЕНИЕ НА
    ДВАЙСЕ ЛВ.КУБИКА На H2О
    ХОРАТА ДАВАТ ЖЕРТВИ
    КАТО СЕ ХИГИЕНИЗИРАТ
    В РЕКИ ВЕЦОВЕ....☝

    21:50 03.07.2026

  • 26 Дзак

    1 0 Отговор
    Има места, където водят баластра и може Струма да е 10 м. Ропотамо може също да е десетина метра дълбока.

    21:56 03.07.2026

  • 27 Баба Кина

    0 0 Отговор
    Бабата и дядото са рипнали да спасяват децата най- вероятно. Развръзката ще е трагедия.

    22:00 03.07.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол