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Закриването на Комисията по досиетата влезе в парламента ОБЗОР

Закриването на Комисията по досиетата влезе в парламента ОБЗОР

4 Юли, 2026 05:53, обновена 4 Юли, 2026 05:57 628 6

  • досиета-
  • комисия-
  • парламент

Правителството предлага прехвърляне на дейността към Държавна агенция „Архиви“, докато опозиция и граждански сектор виждат в това опит за скриване на миналото

Закриването на Комисията по досиетата влезе в парламента ОБЗОР - 1
Снимка: БНТ
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Парламентът постави на фокус предложението за закриване на Комисията по досиетата. Промяната е заложена в преходните и заключителните разпоредби на проекта за държавен бюджет за 2026 година. Текстът предвижда вицепремиерът Иво Христов до 15 септември 2026 г. да разработи нормативни промени за прекратяване на структурата и прехвърляне на документите.

Позицията на управляващите: „Изчерпана страница“

Вицепремиерът Иво Христов определи Комисията по досиетата като отдавна изчерпала се структура, която тежи на хазната с бюджет от 2,8 милиона евро (около 5,5 млн. лева) годишно. Според него е време да се затвори тази мъчителна страница на прехода, в която всички текущи проблеми се обясняват със зависимости отпреди 1989 година.

Правителството уверява, че:

  • Достъпът до документите се запазва при сегашния режим, докато трае пълната им дигитализация.
  • Архивът се премества под управлението на Държавна агенция „Архиви“.
  • Политическият преход е завършил и обществото има нови и различни икономически фокуси.

Критиките: Риск от спиране на проверките и загуба на прозрачност

Предложението срещна остра съпротива от страна на ДПС в парламента и предизвика сериозно недоволство в гражданския сектор. Журналисти, изследователи и общественици от инициативата „Чисти гласове“ се обявиха категорично против ликвидирането на органа.

Основните аргументи срещу закриването включват:

  • Спиране на лустрационните проверки: Държавна агенция „Архиви“ няма законовото правомощие да извършва задължителни проверки за принадлежност към бившата Държавна сигурност на лица, заемащи публични постове.
  • Технически блокаж: Архивът в Банкя съдържа около 15 000 линейни метра документи. Преместването му ще отнеме години и ще блокира работата на изследователи и граждани.
  • Непрозрачен подход: Промяната се прокарва скрито през Закона за бюджета, вместо чрез открит дебат за промяна на специализирания закон.

Шест водещи граждански организации вече изпратиха отворено писмо до 52-рото Народно събрание с настояване параграфът за закриване да бъде премахнат преди финалното гласуване на бюджета.

Източници: БНТ, БНР, БТА, Desebg.com, Lex.bg


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Закривайййй

    10 0 Отговор
    и без това си знаем кой койе тука в тая пробита държава с 5 милиона тъпаци

    06:00 04.07.2026

  • 2 Нищо правещи

    5 0 Отговор
    хорица с огромни заплати, а какво да кажем за същата порода, които взимат пенсии макс, че били "репресирани" 1987 г. Как чудовищно се източва тази държава. Десет милиарда за НЗОК са много, там поне с 50% трябва да се намалят приходите им, българите вече сме 5.5 милиона. Както и шефове на държавни болници да не взимат повече от 7000 лв. заплати, а те взимат над 60 000 лв. Със съдебните институции, каква са тези възнаграждения по 40 000 лева, там директо заплатите им трябва да се реже с 70% не повече от 5000 евро, че и костюмчета по 3000 евро на година. И без това ВСС, ВКС, ВАС, КС са ненужни, никой не се съобразява с техните решения, същото е с комисии в НС и те са паразитни структури. Някой депутатин да се съобрази с ВАС за цена билетчета или 2 пъти отменена формула за СИ, върнаха я с 30% увеличение, наглост герберасТка.

    06:10 04.07.2026

  • 3 СТИГА

    5 0 Отговор
    с тия комисионери !

    06:11 04.07.2026

  • 4 Не щат

    3 3 Отговор
    другарите никави разкрития , искат както до сега всичко подмолно и нелегално ! И министри и депутати - всичко от червено и ДС котило ! Даже си сложиха и министър , важен и ехиден потомствен комунист - син на субект на военното разузнаване , каквито ги прикрепяше ДС към посолствата . Цял живот на народен гръб - леж , па яж !

    06:26 04.07.2026

  • 5 Основните задачи на ПБ

    2 1 Отговор
    -вода и водна инфраструктура, напоителни с-ми;
    -собствена храна, зеленчуци, особено след решение ЕС за внос МЕРКОСУР и ГМО без етикиране в ЕС , че и чрез Регламент пробутват това безумие ЕС - задължителен за всички ЕС държави, в ЕП вече са приели ГМО без етикети, български евродепутати Танер, Кючук, Вълчев и Радан Кънев, трябва да бъдат отзовани и лишени от премии от ЕС и заплати, при оттеглянето им, подобна мярка за отзоваване предлагаше "Пряка Демокрация", а не ПБ на Радев. Но народът си ги избира, все юроатлантици..
    -собствен ток Белене, оставяме без АЕЦ до 5 г., ток ще е десеторно по-висока цена, което е безумие.
    -намаляне на всички партийни касички в енергетика ВЕИ-та и фото, фото само на покриви.
    70% от бивши и настоящи политици и депутати имат интереси във ВЕИ-та и фото, батерии.Чудовищно унищожаване на земя с ВЕИ-та, биоразнообразие, тонове бетон и арматура, унищожаване на земеделска земя, ниви, пасища, ливади, въздушни течения, миграция птици, тонове нерециклируема пластмаса. 6300 кв. клм. Гюров е подготвил план за ВЕИта, вклч. Смолян, София и София област.
    - Собствена платежна с-ма и собствен независим интернет, с юрошит копейката приключихме.
    -Защото ЕЦБ ще блокира като в Гърция преводи на юро към търговските банки.
    -Референдум Дойран за вписване Кеш в Конституцията и връщане на лЪв, връщане ВБ, резерви само в злато.
    Но ПБ няма да го направят, преди 2 месеца с ГЕРБ и ДПС гласуваха 15 млрд. лева да даде България ЕСМ ако ЕЦБ и ЕК решат да

    06:35 04.07.2026

  • 6 Преди 2 месеца ПБ на Радев ЕСМ,

    2 1 Отговор
    ГЕРБ и ДПС гласуваха България да даде 15 млрд. лева ако ЕЦБ и ЕК решат, да спасяват закъсали държави по ЕСМ - европейски стабилизационен механизъм. Къде са лобистите на юрото, да ни обясняват, че "нямало да спасяваме" закъсали д-ви? Второто най-голямо престъпление след унищожаване на български лЪв, ВБ озаптяващ алчните политици да теглят заеми като пощурели.
    Но това е, като си избираме юроатлантици, вместо "Пряка Демокрация" или "Движение на непартийните кандидати".
    Пак ще страдаме с ПБ на Радев, но без да знаем в името на какво? И най-лошото е, че предстои финансова криза и бъдеща война срещу Китай и Русия. С цифровото юро, няма "не искам, няма недей". От глад, като ни блокират юрото, ще воюваме срещу всеки и всички. Да фалшифицираш данни за дефицит и инфлация, и същите хора седят в НС и на държавни постове, че и извънареден Доклад искаха, и го получиха. Фалитът ни е гарантиран и е Умишлен. Ще подаряваме на Кредиторите, Тройката земя и вода, като Гърция.

    06:46 04.07.2026

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