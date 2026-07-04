Закриването на Комисията по досиетата влезе в парламента ОБЗОР

Парламентът постави на фокус предложението за закриване на Комисията по досиетата. Промяната е заложена в преходните и заключителните разпоредби на проекта за държавен бюджет за 2026 година. Текстът предвижда вицепремиерът Иво Христов до 15 септември 2026 г. да разработи нормативни промени за прекратяване на структурата и прехвърляне на документите.

Позицията на управляващите: „Изчерпана страница“

Вицепремиерът Иво Христов определи Комисията по досиетата като отдавна изчерпала се структура, която тежи на хазната с бюджет от 2,8 милиона евро (около 5,5 млн. лева) годишно. Според него е време да се затвори тази мъчителна страница на прехода, в която всички текущи проблеми се обясняват със зависимости отпреди 1989 година.

Правителството уверява, че:

Достъпът до документите се запазва при сегашния режим, докато трае пълната им дигитализация.

при сегашния режим, докато трае пълната им дигитализация. Архивът се премества под управлението на Държавна агенция „Архиви“.

под управлението на Държавна агенция „Архиви“. Политическият преход е завършил и обществото има нови и различни икономически фокуси.

Критиките: Риск от спиране на проверките и загуба на прозрачност

Предложението срещна остра съпротива от страна на ДПС в парламента и предизвика сериозно недоволство в гражданския сектор. Журналисти, изследователи и общественици от инициативата „Чисти гласове“ се обявиха категорично против ликвидирането на органа.

Основните аргументи срещу закриването включват:

Спиране на лустрационните проверки: Държавна агенция „Архиви“ няма законовото правомощие да извършва задължителни проверки за принадлежност към бившата Държавна сигурност на лица, заемащи публични постове.

Държавна агенция „Архиви“ няма законовото правомощие да извършва задължителни проверки за принадлежност към бившата Държавна сигурност на лица, заемащи публични постове. Технически блокаж: Архивът в Банкя съдържа около 15 000 линейни метра документи. Преместването му ще отнеме години и ще блокира работата на изследователи и граждани.

Архивът в Банкя съдържа около 15 000 линейни метра документи. Преместването му ще отнеме години и ще блокира работата на изследователи и граждани. Непрозрачен подход: Промяната се прокарва скрито през Закона за бюджета, вместо чрез открит дебат за промяна на специализирания закон.

Шест водещи граждански организации вече изпратиха отворено писмо до 52-рото Народно събрание с настояване параграфът за закриване да бъде премахнат преди финалното гласуване на бюджета.

Източници: БНТ, БНР, БТА, Desebg.com, Lex.bg