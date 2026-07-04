Закриването на Комисията по досиетата влезе в парламента ОБЗОР

Парламентът постави на фокус предложението за закриване на Комисията по досиетата. Промяната е заложена в преходните и заключителните разпоредби на проекта за държавен бюджет за 2026 година. Текстът предвижда вицепремиерът Иво Христов до 15 септември 2026 г. да разработи нормативни промени за прекратяване на структурата и прехвърляне на документите.
Позицията на управляващите: „Изчерпана страница“
Вицепремиерът Иво Христов определи Комисията по досиетата като отдавна изчерпала се структура, която тежи на хазната с бюджет от 2,8 милиона евро (около 5,5 млн. лева) годишно. Според него е време да се затвори тази мъчителна страница на прехода, в която всички текущи проблеми се обясняват със зависимости отпреди 1989 година.
Правителството уверява, че:
- Достъпът до документите се запазва при сегашния режим, докато трае пълната им дигитализация.
- Архивът се премества под управлението на Държавна агенция „Архиви“.
- Политическият преход е завършил и обществото има нови и различни икономически фокуси.
Критиките: Риск от спиране на проверките и загуба на прозрачност
Предложението срещна остра съпротива от страна на ДПС в парламента и предизвика сериозно недоволство в гражданския сектор. Журналисти, изследователи и общественици от инициативата „Чисти гласове“ се обявиха категорично против ликвидирането на органа.
Основните аргументи срещу закриването включват:
- Спиране на лустрационните проверки: Държавна агенция „Архиви“ няма законовото правомощие да извършва задължителни проверки за принадлежност към бившата Държавна сигурност на лица, заемащи публични постове.
- Технически блокаж: Архивът в Банкя съдържа около 15 000 линейни метра документи. Преместването му ще отнеме години и ще блокира работата на изследователи и граждани.
- Непрозрачен подход: Промяната се прокарва скрито през Закона за бюджета, вместо чрез открит дебат за промяна на специализирания закон.
Шест водещи граждански организации вече изпратиха отворено писмо до 52-рото Народно събрание с настояване параграфът за закриване да бъде премахнат преди финалното гласуване на бюджета.
Източници: БНТ, БНР, БТА, Desebg.com, Lex.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Закривайййй
06:00 04.07.2026
2 Нищо правещи
06:10 04.07.2026
3 СТИГА
06:11 04.07.2026
4 Не щат
06:26 04.07.2026
5 Основните задачи на ПБ
-собствена храна, зеленчуци, особено след решение ЕС за внос МЕРКОСУР и ГМО без етикиране в ЕС , че и чрез Регламент пробутват това безумие ЕС - задължителен за всички ЕС държави, в ЕП вече са приели ГМО без етикети, български евродепутати Танер, Кючук, Вълчев и Радан Кънев, трябва да бъдат отзовани и лишени от премии от ЕС и заплати, при оттеглянето им, подобна мярка за отзоваване предлагаше "Пряка Демокрация", а не ПБ на Радев. Но народът си ги избира, все юроатлантици..
-собствен ток Белене, оставяме без АЕЦ до 5 г., ток ще е десеторно по-висока цена, което е безумие.
-намаляне на всички партийни касички в енергетика ВЕИ-та и фото, фото само на покриви.
70% от бивши и настоящи политици и депутати имат интереси във ВЕИ-та и фото, батерии.Чудовищно унищожаване на земя с ВЕИ-та, биоразнообразие, тонове бетон и арматура, унищожаване на земеделска земя, ниви, пасища, ливади, въздушни течения, миграция птици, тонове нерециклируема пластмаса. 6300 кв. клм. Гюров е подготвил план за ВЕИта, вклч. Смолян, София и София област.
- Собствена платежна с-ма и собствен независим интернет, с юрошит копейката приключихме.
-Защото ЕЦБ ще блокира като в Гърция преводи на юро към търговските банки.
-Референдум Дойран за вписване Кеш в Конституцията и връщане на лЪв, връщане ВБ, резерви само в злато.
Но ПБ няма да го направят, преди 2 месеца с ГЕРБ и ДПС гласуваха 15 млрд. лева да даде България ЕСМ ако ЕЦБ и ЕК решат да
06:35 04.07.2026
6 Преди 2 месеца ПБ на Радев ЕСМ,
Но това е, като си избираме юроатлантици, вместо "Пряка Демокрация" или "Движение на непартийните кандидати".
Пак ще страдаме с ПБ на Радев, но без да знаем в името на какво? И най-лошото е, че предстои финансова криза и бъдеща война срещу Китай и Русия. С цифровото юро, няма "не искам, няма недей". От глад, като ни блокират юрото, ще воюваме срещу всеки и всички. Да фалшифицираш данни за дефицит и инфлация, и същите хора седят в НС и на държавни постове, че и извънареден Доклад искаха, и го получиха. Фалитът ни е гарантиран и е Умишлен. Ще подаряваме на Кредиторите, Тройката земя и вода, като Гърция.
06:46 04.07.2026