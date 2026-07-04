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Бюджет 2026 влезе в парламента: Рекорден дефицит и остри критики предвещават горещо политическо лято ОБЗОР

Бюджет 2026 влезе в парламента: Рекорден дефицит и остри критики предвещават горещо политическо лято ОБЗОР

4 Юли, 2026 06:19, обновена 4 Юли, 2026 06:24 577 4

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  • власт

Кабинетът одобри план-сметката с дефицит от 5,7%, докато БНБ, бизнесът и синдикатите предупреждават за дългова спирала и липса на реформи

Бюджет 2026 влезе в парламента: Рекорден дефицит и остри критики предвещават горещо политическо лято ОБЗОР - 1
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Как протекоха последните дискусии?

Проектобюджетът за 2026 г. премина през серия от напрегнати обсъждания, преди да бъде одобрен от правителството. В рамките на Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) социалните партньори изразиха силно недоволство от параметрите. Синдикатите и работодателите не постигнаха консенсус, като основните спорове бяха свързани с предвиденото увеличение на разходите за издръжка с над 1 милиард евро и драстичното нарастване на държавния дълг. Въпреки съпротивата и предупрежденията за икономически рискове, Министерският съвет придвижи документа към пленарната зала без фундаментални промени в макрорамката.

Коментари на ключовите институции и експерти

  • Българска народна банка (БНБ): Гуверньорът Димитър Радев излезе с изключително остра позиция, заявявайки, че Бюджет 2026 задълбочава негативните фискални тенденции в страната. Според централната банка високият дефицит застрашава дългосрочната финансова стабилност.
  • Фискален съвет: Институцията разкритикува проектобюджета заради пълната липса на фискална консолидация и реални структурни реформи, които да оптимизират публичните разходи.
  • Бизнесът (Работодателските организации): Представителите на бизнеса, включително КРИБ и Българската стопанска камара (БСК), реагираха негативно на повишаването на максималния осигурителен праг и скока на винетките с 30%. Те подчертаха, че реформите за свиване на разходите се отлагат неоправдано за 2027 г.
  • Синдикатите: От КНСБ изразиха умерено задоволство от вдигането на максималния осигурителен доход, но настояват за по-сериозни промени в данъчната система още от есента, за да се намали тежестта върху най-нископлатените работници.
  • Политическата опозиция: Парламентарните опозиционни сили отправиха остри критики, определяйки финансовата рамка като "разхитителна". Според политически анализатори дебатът за бюджета вече се преплита и с подготовката за предстоящите президентски избори.

Основни параметри и очаквания

  • Бюджетен дефицит: Заложен на рекордното ниво от 5,7% от БВП (около 7,2 милиарда евро), което е почти двойно над допустимия лимит за еврозоната.
  • Нов държавен дълг: Очаква се новопоетият дълг да надхвърли 10 милиарда евро до края на годината.
  • Задължeнялост: Прогнозите в средносрочната рамка сочат, че държавният дълг ще нарасне до над 35% от БВП до 2028 г.
  • Разходи за издръжка: Увеличават се с над 1 милиард евро спрямо предходния период.

Очакванията на икономистите са за изключително тежки дебати в парламентарните комисии. Основното предизвикателство пред депутатите ще бъде да намерят баланс между социалните плащания и изискванията на Европейската комисия за фискална дисциплина, тъй като България се намира в процедура по прекомерен дефицит.

Източници: Economic.bg, NOVA, БНТ, Forbes България.


България
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