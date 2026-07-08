Пътищата в страната са спокойни, засилен е трафикът по границата с Турция

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Пътна обстановка в страната и мерки на АПИ

Пътните настилки в по-голямата част от страната са сухи, а движението в ранните сутрешни часове се провежда без сериозни забавяния. АПИ напомня на шофьорите за няколко ключови ограничения:

Колоездачно състезание в община Костенец: Днес, 8 юли, между 16:00 ч. и 16:40 ч. ще бъде ограничено движението по третокласния път ІІІ-8222 Костенец – Пчелин поради провеждането на Държавния шампионат по колоездене.

Днес, 8 юли, между 16:00 ч. и 16:40 ч. ще бъде ограничено движението по третокласния път ІІІ-8222 Костенец – Пчелин поради провеждането на Държавния шампионат по колоездене. Ремонти на АМ „Тракия“: В платното в посока София (от 132-ри до 135-ти км) движението се осъществява поетапно само в една лента поради ремонт на асфалта. В участъка „Топли дол“ движението е обособено в две ленти за всяка посока.

В платното в посока София (от 132-ри до 135-ти км) движението се осъществява поетапно само в една лента поради ремонт на асфалта. В участъка „Топли дол“ движението е обособено в две ленти за всяка посока. Ремонти на АМ „Хемус“: В област Варна, в участъка между п.в. „Летище“ и надлез Игнатиево (посока София), преминаването е ограничено и трафикът се пренасочва двупосочно в платното за Варна.

Трафик по границите

Според актуалните данни от „Гранична полиция“ ситуацията на граничните контролно-пропускателни пунктове е следната:

Република Турция: Наблюдава се интензивен трафик на ГКПП „Капитан Андреево“ на изход за леки и товарни автомобили.

Наблюдава се интензивен трафик на ГКПП „Капитан Андреево“ на изход за леки и товарни автомобили. Република Румъния: Движението по Дунав мост при Русе – Гюргево се осъществява нормално в двете платна след приключилия ремонт.

Движението по Дунав мост при Русе – Гюргево се осъществява нормално в двете платна след приключилия ремонт. Гърция, Сърбия и Северна Македония: Трафикът е нормален и преминаването през всички пунктове се извършва без необичайни забавяния.

Условия за туризъм в планините

Сутрешните условия за планински туризъм са добри, но НИМХ предупреждава за рязка промяна на времето в следобедните часове:

Преди обяд: Времето ще бъде предимно слънчево и подходящо за преходи.

Времето ще бъде предимно слънчево и подходящо за преходи. След обяд: Очаква се бързо развитие на купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевични бури и силен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще достигне около 21°.

Очаква се бързо развитие на купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевични бури и силен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще достигне около 21°. ПСС) съобщава, че през изминалото денонощие няма регистрирани инциденти с туристи. Спасителите съветват преходите да приключат преди обедните часове.

Сводка за пожари и катастрофи

През последните часове ситуацията в страната остава относително спокойна, като дежурните екипи на „Пътна полиция“ и пожарната контролират пътната мрежа:

Към 7:00 часа сутринта няма данни за възникнали тежки нови инциденти, големи пожари или пострадали граждани на територията на страната през изминалата нощ.

Пожарникари и пътни полицаи остават в готовност по критичните участъци поради очаквания поривист вятър и гръмотевична активност в по-късните часове на деня.