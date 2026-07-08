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Пътищата в страната са спокойни, засилен е трафикът по границата с Турция

Пътищата в страната са спокойни, засилен е трафикът по границата с Турция

8 Юли, 2026 06:56, обновена 8 Юли, 2026 07:00 496 3

  • пътна обстановка-
  • апи-
  • граници-
  • инциденти

Очаква се промяна на времето след обяд с гръмотевични бури в планините; АПИ въвежда временна организация на движението в община Костенец

Пътищата в страната са спокойни, засилен е трафикът по границата с Турция - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Пътна обстановка в страната и мерки на АПИ

Пътните настилки в по-голямата част от страната са сухи, а движението в ранните сутрешни часове се провежда без сериозни забавяния. АПИ напомня на шофьорите за няколко ключови ограничения:

  • Колоездачно състезание в община Костенец: Днес, 8 юли, между 16:00 ч. и 16:40 ч. ще бъде ограничено движението по третокласния път ІІІ-8222 Костенец – Пчелин поради провеждането на Държавния шампионат по колоездене.
  • Ремонти на АМ „Тракия“: В платното в посока София (от 132-ри до 135-ти км) движението се осъществява поетапно само в една лента поради ремонт на асфалта. В участъка „Топли дол“ движението е обособено в две ленти за всяка посока.
  • Ремонти на АМ „Хемус“: В област Варна, в участъка между п.в. „Летище“ и надлез Игнатиево (посока София), преминаването е ограничено и трафикът се пренасочва двупосочно в платното за Варна.

Трафик по границите

Според актуалните данни от „Гранична полиция“ ситуацията на граничните контролно-пропускателни пунктове е следната:

  • Република Турция: Наблюдава се интензивен трафик на ГКПП „Капитан Андреево“ на изход за леки и товарни автомобили.
  • Република Румъния: Движението по Дунав мост при Русе – Гюргево се осъществява нормално в двете платна след приключилия ремонт.
  • Гърция, Сърбия и Северна Македония: Трафикът е нормален и преминаването през всички пунктове се извършва без необичайни забавяния.

Условия за туризъм в планините

Сутрешните условия за планински туризъм са добри, но НИМХ предупреждава за рязка промяна на времето в следобедните часове:

  • Преди обяд: Времето ще бъде предимно слънчево и подходящо за преходи.
  • След обяд: Очаква се бързо развитие на купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевични бури и силен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще достигне около 21°.
  • ПСС) съобщава, че през изминалото денонощие няма регистрирани инциденти с туристи. Спасителите съветват преходите да приключат преди обедните часове.

Сводка за пожари и катастрофи

През последните часове ситуацията в страната остава относително спокойна, като дежурните екипи на „Пътна полиция“ и пожарната контролират пътната мрежа:

  • Към 7:00 часа сутринта няма данни за възникнали тежки нови инциденти, големи пожари или пострадали граждани на територията на страната през изминалата нощ.
  • Пожарникари и пътни полицаи остават в готовност по критичните участъци поради очаквания поривист вятър и гръмотевична активност в по-късните часове на деня.


България
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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Име

    2 1 Отговор
    Хубав ден!

    07:01 08.07.2026

  • 2 ТОВА Е

    2 2 Отговор
    добре, че са "спокойни" !!!

    07:05 08.07.2026

  • 3 Пешо

    1 0 Отговор
    Пътищата били "спокойни". Ами какви да са - нервни ли?

    07:35 08.07.2026

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