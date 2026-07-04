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Уволниха директора на парк „Рила“ след катастрофа с 2,31 промила

Уволниха директора на парк „Рила“ след катастрофа с 2,31 промила

4 Юли, 2026 11:18 762 10

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  • боровец-
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Красимир Андонов е освободен след инцидент в село Боровец. Случаят разпали нов спор за отговорността на висши публични фигури и за начина, по който се правят назначенията

Уволниха директора на парк „Рила“ след катастрофа с 2,31 промила - 1
Снимка: blagoevgradonline.bg
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Красимир Андонов вече не е директор на Национален парк „Рила“. Освобождаването му идва след силен обществен натиск и широк отзвук около пътен инцидент, в който той бе замесен.

Катастрофата стана в село Боровец, община Кочериново. По данни от проверката, Андонов е загубил контрол над автомобила. Колата е напуснала пътното платно. След това се е ударила в сграда в района на гробищния парк.

Проверката с техническо средство е отчела 2,31 промила алкохол. Пробата за наркотични вещества е дала положителен резултат за канабис. За случая съобщи Pirinsko.com. Темата бързо прерасна в публичен скандал.

Случаят постави въпроси за стандартите към ръководителите в държавната администрация. Това важи най-вече за хората, които управляват природозащитни структури. Дирекцията на Национален парк „Рила“ носи отговорност за територии с голям туристически поток. Тя отговаря и за правила, контрол и безопасност на посетителите.

С освобождаването на Андонов институцията показва реакция след общественото напрежение. На този етап в текста не се посочват допълнителни детайли за дисциплинарната процедура. Не се уточнява и дали има последващи административни актове.

През годините името на Красимир Андонов е било свързвано с местните структури на ГЕРБ в Благоевград. Според политически наблюдатели, той е приеман за близък до представители на партията. Сред посочваните имена са Даниела Савеклиева, Андрей Новаков, бившият областен управител Бисер Михайлов и бившият кмет на Благоевград д-р Атанас Камбитов.

В публичното пространство периодично се появяваха и критики за кадровата политика в дирекцията. Твърди се, че назначенията са били свързвани с партийни и роднински контакти. Като пример се посочва назначение на съпругата на Бисер Михайлов. В текста това е описано като работа на граждански договор.

Името на Андонов бе споменавано и в контекста на вътрешни конфликти в ГЕРБ – Благоевград. Анализатори ги свързват с напрежение между различни лагери. Според тези оценки, това е отслабило местната структура.

Преди около година Андонов се появи и в разпространен видеоклип. Той бе свързан с инцидент пред нощен клуб в Благоевград. Последният случай обаче доведе до ескалация на недоволството. Уволнението му вече се възприема като неизбежна последица.

Казусът поставя отново въпроса за моралната и политическата отговорност. В центъра е и друг проблем. Какви са критериите за назначаване на хора на високи публични позиции. И как се контролира поведението им, когато представляват държавата.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пустиня(к)

    18 0 Отговор
    Ми, гербер, кво очаквате.

    11:21 04.07.2026

  • 2 1488

    19 0 Отговор
    само с уволение се размина
    БРАВО

    да си харчи краденото на спокойствие

    11:21 04.07.2026

  • 3 хаха

    17 0 Отговор
    Нормално за малките Тиквени Мантинели. Пияни-заляни ..."нас партията-майка нъ пази ва!"

    11:21 04.07.2026

  • 4 к0к0рч0 💋🍌

    4 10 Отговор
    Само знам едно:
    Румен Радев не може да продължава да бъде
    министър-председател И СЕКУНДА ПОВЕЧЕ !!!

    11:22 04.07.2026

  • 5 Разгеле

    14 0 Отговор
    Една гербава калинка ойде

    11:23 04.07.2026

  • 6 ЩЕШЕ ДА Е НОВИНА,

    7 0 Отговор
    АКО НЕ Е ОТ ГЕРБ.
    А В СЛУЧАЯ Е НЕЩО ПОЗНАТО И НИКОЙ НЕ СЕ УЧУДВА.
    ВСИЧКИ ЗЛИНИ ИДВАТ ОТ ГЕРБ.

    11:26 04.07.2026

  • 7 Герберасти майна

    6 0 Отговор
    Какво да ги правиш.

    11:27 04.07.2026

  • 8 Кво уволнение бе

    14 0 Отговор
    отнемане на автомобила и затвор за 2 години поне, щото ако беше утрепал някой ваш близък, друго щяхте да говорите. Затвор Затвор Затвор за такива

    11:28 04.07.2026

  • 9 Васил

    4 0 Отговор
    Андре Токев за същите промили го оставиха в панделата а този само уволнение явно законите в тази държава не важат за държавните служители.

    11:36 04.07.2026

  • 10 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    2 0 Отговор
    Има една поговорка "Що е маке, все е лаййно".
    Спокойно може да се замени маке с ГЕРБераст...

    11:44 04.07.2026

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