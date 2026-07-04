Уволниха директора на парк „Рила“ след катастрофа с 2,31 промила

Красимир Андонов вече не е директор на Национален парк „Рила“. Освобождаването му идва след силен обществен натиск и широк отзвук около пътен инцидент, в който той бе замесен.

Катастрофата стана в село Боровец, община Кочериново. По данни от проверката, Андонов е загубил контрол над автомобила. Колата е напуснала пътното платно. След това се е ударила в сграда в района на гробищния парк.

Проверката с техническо средство е отчела 2,31 промила алкохол. Пробата за наркотични вещества е дала положителен резултат за канабис. За случая съобщи Pirinsko.com. Темата бързо прерасна в публичен скандал.

Случаят постави въпроси за стандартите към ръководителите в държавната администрация. Това важи най-вече за хората, които управляват природозащитни структури. Дирекцията на Национален парк „Рила“ носи отговорност за територии с голям туристически поток. Тя отговаря и за правила, контрол и безопасност на посетителите.

С освобождаването на Андонов институцията показва реакция след общественото напрежение. На този етап в текста не се посочват допълнителни детайли за дисциплинарната процедура. Не се уточнява и дали има последващи административни актове.

През годините името на Красимир Андонов е било свързвано с местните структури на ГЕРБ в Благоевград. Според политически наблюдатели, той е приеман за близък до представители на партията. Сред посочваните имена са Даниела Савеклиева, Андрей Новаков, бившият областен управител Бисер Михайлов и бившият кмет на Благоевград д-р Атанас Камбитов.

В публичното пространство периодично се появяваха и критики за кадровата политика в дирекцията. Твърди се, че назначенията са били свързвани с партийни и роднински контакти. Като пример се посочва назначение на съпругата на Бисер Михайлов. В текста това е описано като работа на граждански договор.

Името на Андонов бе споменавано и в контекста на вътрешни конфликти в ГЕРБ – Благоевград. Анализатори ги свързват с напрежение между различни лагери. Според тези оценки, това е отслабило местната структура.

Преди около година Андонов се появи и в разпространен видеоклип. Той бе свързан с инцидент пред нощен клуб в Благоевград. Последният случай обаче доведе до ескалация на недоволството. Уволнението му вече се възприема като неизбежна последица.

Казусът поставя отново въпроса за моралната и политическата отговорност. В центъра е и друг проблем. Какви са критериите за назначаване на хора на високи публични позиции. И как се контролира поведението им, когато представляват държавата.