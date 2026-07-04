Домашен питон отиде до детска площадка в Стара Загора

Необичаен сигнал вдигна на крак общинските служби в Стара Загора през изминалата нощ. Около 1,00 часа на дежурния телефон на общината е постъпило съобщение за змия, забелязана в района на детска площадка, съобщи Нова тв.

По първоначална информация влечугото било описано като жълт смок. На място се отзовал Данко Стоев, който установил, че всъщност става въпрос за питон. Змията е била уловена и прибрана безопасно.

По-късно със Стоев се свързал със собственика на влечугото, който по това време бил извън града. За случая е уведомена Регионалната инспекция по околната среда и водите, откъдето ще извършат проверка дали собственикът притежава необходимите документи за отглеждането на питона и как той е попаднал в района на детската площадка.