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Домашен питон отиде до детска площадка в Стара Загора

Домашен питон отиде до детска площадка в Стара Загора

4 Юли, 2026 13:30 326 2

  • питон-
  • стара загора-
  • детска площадка

От РИОСВ ще извършат проверка дали собственикът притежава необходимите документи за отглеждането на животното

Домашен питон отиде до детска площадка в Стара Загора - 1
Снимка: Shutterstock
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Необичаен сигнал вдигна на крак общинските служби в Стара Загора през изминалата нощ. Около 1,00 часа на дежурния телефон на общината е постъпило съобщение за змия, забелязана в района на детска площадка, съобщи Нова тв.

По първоначална информация влечугото било описано като жълт смок. На място се отзовал Данко Стоев, който установил, че всъщност става въпрос за питон. Змията е била уловена и прибрана безопасно.

По-късно със Стоев се свързал със собственика на влечугото, който по това време бил извън града. За случая е уведомена Регионалната инспекция по околната среда и водите, откъдето ще извършат проверка дали собственикът притежава необходимите документи за отглеждането на питона и как той е попаднал в района на детската площадка.


България
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  • 1 кокор спецова

    0 0 Отговор
    всеки ден душа питона

    13:36 04.07.2026

  • 2 Пешо Кюстендилецо

    0 0 Отговор
    Тия па за един смок какъв джангър дигат. Това при нас като видеме таквоа, един колец докачаш и мааш углава печес пати и току му е и го фръляш у реката. Големата работа.

    13:40 04.07.2026

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