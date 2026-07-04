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Любослав Костов: Най-хубавото в този бюджет е нарастването на максималния осигурителен доход

Любослав Костов: Най-хубавото в този бюджет е нарастването на максималния осигурителен доход

4 Юли, 2026 18:14 452 6

  • любослав костов-
  • максимален осигурителен доход-
  • кнсб

Проблемът не е в разходите за пенсии и издръжка, а в капиталовата програма, заяви главният икономист на КНСБ

Любослав Костов: Най-хубавото в този бюджет е нарастването на максималния осигурителен доход - 1
Кадър БНТ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Най-хубавото нещо в този бюджет е нарастването на максималния осигурителен доход, заяви главният икономист на КНСБ Любослав Костов в "Говори сега" по БНТ.

Любослав Костов, КНСБ: "Най-хубавото нещо в този бюджет е нарастването на максималния осигурителен доход — той нараства много плахо. Трябваше поне със 100 евро отгоре да го вдигнат, тъй като това са права и обезщетения при майчинство и безработица — тези права се връщат обратно."

По отношение на дефицита на Бюджет 2026 г. Костов коментира:

Любослав Костов, КНСБ: "Според нас дефицитът няма да е 5,4%, а около 3,5%. Дори да съберете всички плащания за ПВУ и капиталови проекти, сметката не излиза. Какво ни дава основание да твърдим, че за 5 месеца ще направим 9 млрд.? По официални данни на НСИ инфлацията вече е близо 8%. Края на годината ще стане и повече. Дефицитът ще бъде около 3,5–3,6%. Най-лошото, което може да се случи, е Гълъб Донев да не е оцелил дефицита. И накрая ще се види, че проблемът не е в разходите за пенсии и издръжка, а в капиталовата програма."

За съкращаването на държавната администрация:

Любослав Костов, КНСБ: "Ние не казваме, че няма нужда от реформи, съкращения и хора в пенсионна възраст, но за 40 дни как се направи този анализ? Казваме нещо простичко – да го направим от 1 януари 2026 г., а бюджета за 2026 г., който е за 5 месеца, да го използваме за анализ. Целият държавен сектор е 136 000 души. Как 136 000 души помпат инфлацията на 3,5 млн. заети? Инфлацията е заради войната в Иран, еврото и вероятно външно влияние. Външни шокове на предлагането, надценките в магазините — и това го казват официалните институции."


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пустиня(к)

    3 0 Отговор
    Не моа та разбера кво сакаш да каеш.

    18:20 04.07.2026

  • 2 Дориана

    1 3 Отговор
    Най - хубавото на този бюджет, че Не е създаден от Борисов и Пеевски. Те са ужасени и в ступор заедно с ППДБ, че се разгражда модела им на управление. Народа им отне властта завинаги.

    Коментиран от #6

    18:21 04.07.2026

  • 3 дабе

    2 0 Отговор
    вие вдигайте пък да видим сивия сектор как ще се гоните на котка и мишка. С нищо не допринасят за бизнеса сам е срещу всички световни вълци, а искат да си гласуват непрекъснати увеличения от данъци. Свне.

    Коментиран от #5

    18:25 04.07.2026

  • 4 Гробар

    2 0 Отговор
    Това охранено брадато прасе не разбира, че парите трябва да идват от икономика, не от заеми. Когато ни врътнат кранчето ще вдигнат данъците. Но тогава ние от частния сектор ще вдигнем чукалата и тогава ще се молите на колене на Султана да ви анексира.

    18:29 04.07.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Да питам,

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "Дориана":

    Защо човек, очевидно нищо не разбираш от финанси, бюджет, активи, пасиви, книжа, капиталови разходи, БВТ коментира? Провален бюджет е провален бюджет. Независимо кой го предлага: Тулупа, Шиши или Радев.
    Сега предложения бюджет е провал.

    18:54 04.07.2026

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