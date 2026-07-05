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Интензивен трафик към Гърция и Сърбия, отлични условия за планински туризъм и десетки овладени пожари бележат неделната сутрин

Интензивен трафик към Гърция и Сърбия, отлични условия за планински туризъм и десетки овладени пожари бележат неделната сутрин

5 Юли, 2026 07:13, обновена 5 Юли, 2026 07:19 1 047 10

  • туризъм-
  • граници-
  • пътища-
  • пожари-
  • катастрофи

Каква е обстановката по пътищата, границите и в планините на 5 юли към 7.00 часа сутринта

Интензивен трафик към Гърция и Сърбия, отлични условия за планински туризъм и десетки овладени пожари бележат неделната сутрин - 1
Снимка: АПИ
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Движението по основните магистрални направления в страната се провежда без сериозни забавяния към този час. Всички шофьори трябва да имат предвид следните важни въведени организации:

  • Ограничения за камиони над 12 тона: Поради засиления трафик в края на уикенда, днес (неделя, 5 юли) от 15:30 ч. до 22:00 ч. се забранява движението на тежкотоварни автомобили над 12 тона по АМ „Тракия“, АМ „Струма“ и по път I-1 през Кресненското дефиле в посока София.
  • Ремонти на АМ „Тракия“: При км 172, км 205 и км 210 в посока София движението се осъществява временно в една лента поради профилактика на контролни точки на Националното тол управление.
  • „Рали Пампорово 2026“: Днес се въвеждат временни затваряния и промени в движението в област Смолян. От 8:00 до 11:00 ч. ще бъде ограничено движението по път III-8631 (м. „Момина вода“ – Момчиловци) и части от път III-861. Между 12:00 ч. и 13:45 ч. изцяло ще се спре трафикът по път III-8641 Пампорово – Смолян.

Гранични пунктове: Засилен натиск на изход към Гърция

По информация на Главна дирекция „Гранична полиция“ трафикът е интензивен на няколко ключови пункта в страната:

  • Българо-гръцка граница: Наблюдава се интензивно движение на ГКПП „Маказа“
    за леки автомобили на изход от страната.
  • Българо-сръбска граница: Трафикът е натоварен на ГКПП „Калотина“ на вход за леки автомобили.
  • Българо-турска граница: На ГКПП „Капитан Андреево“ има интензивен трафик от товарни автомобили на изход.
  • Българо-румънска граница: Движението е нормално. Преминаването по Дунав мост при Русе – Гюргево се осъществява в двете платна след приключилия ремонт.

Условия за туризъм в планините: Подходящо време за излети

Според Планинската спасителна служба (ПСС) към БЧК, условията за планински туризъм в цялата страна са добри.

  • Времето: Облачността е променлива, като на места има преминаваща мъгла с умерен вятър. Въпреки че следобед са възможни краткотрайни превалявания, денят е напълно подходящ за разходки.
  • Температури: Максималните температури ще достигнат около 19°C на височина 1200 метра и около 13°C на 2000 метра.
  • Препоръка: От ПСС съветват туристите да се движат по маркираните пътеки и да излизат в планината с подходяща екипировка и заредени телефони.

Сводка за пожарите и катастрофите: Натоварено денонощие за екипите на МВР

През изминалото денонощие екипите на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (ГДПБЗН) са реагирали на стотици сигнали за произшествия в страната:

  • Пожарна обстановка: На територията на страната са ликвидирани десетки огнища. Сред по-сериозните инциденти от уикенда бе пожарът в района на къмпинг „Градина“ край Черноморец, където изгоряха три ваканционни бунгала. Няма пострадали граждани при инцидента. Продължава и активната работа по пълното обезопасяване на усложнени производствени и сухи терени.
  • Катастрофи: През денонощието са извършени десетки спасителни дейности при транспортни инциденти. От „Пътна полиция“ призовават за повишено внимание, спазване на дистанция и съобразяване със засиления трафик в неделния ден.
  • Днес, 5 юли, служителите на МВР отбелязват своя професионален празник, като екипите по пътищата са в пълна мобилизация за осигуряване на безопасността.

Източници: АПИ, МВР, ПСС


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Коко

    5 7 Отговор
    Юруш към гръцко с пълни багажници с кренвирши и лютеница и телефончета за снимки че да се хвалим де бяхме.

    Коментиран от #2, #3, #6, #8, #10

    07:33 05.07.2026

  • 2 оня с коня

    2 3 Отговор

    До коментар #1 от "Коко":

    Кой ще те пусне без Виза в Капиталистическа държава бе,туй да не ти е Соц. лагера?

    Коментиран от #4

    07:54 05.07.2026

  • 3 Стеф

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Коко":

    Търговец на таратор по Черноморието ли си ?

    08:06 05.07.2026

  • 4 Изцвилил си като

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "оня с коня":

    кон, не се разбира ирония ли е коментарът ти или милеене по миналото !

    Коментиран от #9

    08:09 05.07.2026

  • 5 Така така

    5 0 Отговор
    А скъпото черноморие , ще си седи празно. Само няколко заблудени туристи от Израел, ще се качват на нелегални джетове. Дюнера по 18 евро, кой не разбира, тук се спира, айде на дюнера със стар чеснов сос и месо от огризки . В Турция и най-забутания дюнер, е с бяло чисто месо.

    Коментиран от #7

    08:31 05.07.2026

  • 6 Хохо Бохо

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Коко":

    Важното е да не се пълни гушката ба алчните алибеговчета за да фалират безкрайно

    08:33 05.07.2026

  • 7 Хохо Бохо

    4 0 Отговор

    До коментар #5 от "Така така":

    В италия съм купувал дюнер (шаурума) за 5 евро, който тежеше килограм, беше без картофи и не можеш да го изядеш на веднъж

    08:36 05.07.2026

  • 8 Тази година

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Коко":

    Се очаква фалити на хотели и масовото им продаване. Високите цени, само хора от Норвегия, Люксембург и Швейцария, могат да си ги позволят, но няма да дойдат в тази мърсотия.

    08:44 05.07.2026

  • 9 оня с коня

    0 1 Отговор

    До коментар #4 от "Изцвилил си като":

    Има си Хас баш ти пък да резбереш

    09:02 05.07.2026

  • 10 Перо

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Коко":

    Ти изпращай снимки от Слънчака. Сега може да си правиш и мазутни бани, вместо кални!

    09:28 05.07.2026

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