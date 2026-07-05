Интензивен трафик към Гърция и Сърбия, отлични условия за планински туризъм и десетки овладени пожари бележат неделната сутрин

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Движението по основните магистрални направления в страната се провежда без сериозни забавяния към този час. Всички шофьори трябва да имат предвид следните важни въведени организации:

Ограничения за камиони над 12 тона : Поради засиления трафик в края на уикенда, днес ( неделя, 5 юли ) от 15:30 ч. до 22:00 ч. се забранява движението на тежкотоварни автомобили над 12 тона по АМ „Тракия“, АМ „Струма“ и по път I-1 през Кресненското дефиле в посока София.

: Поради засиления трафик в края на уикенда, днес ( ) от се забранява движението на тежкотоварни автомобили над 12 тона по АМ „Тракия“, АМ „Струма“ и по път I-1 през Кресненското дефиле в посока София. Ремонти на АМ „Тракия“ : При км 172, км 205 и км 210 в посока София движението се осъществява временно в една лента поради профилактика на контролни точки на Националното тол управление.

: При км 172, км 205 и км 210 в посока София движението се осъществява временно в една лента поради профилактика на контролни точки на Националното тол управление. „Рали Пампорово 2026“: Днес се въвеждат временни затваряния и промени в движението в област Смолян. От 8:00 до 11:00 ч. ще бъде ограничено движението по път III-8631 (м. „Момина вода“ – Момчиловци) и части от път III-861. Между 12:00 ч. и 13:45 ч. изцяло ще се спре трафикът по път III-8641 Пампорово – Смолян.

Гранични пунктове: Засилен натиск на изход към Гърция

По информация на Главна дирекция „Гранична полиция“ трафикът е интензивен на няколко ключови пункта в страната:

Българо-гръцка граница : Наблюдава се интензивно движение на ГКПП „Маказа“

за леки автомобили на изход от страната.

: Наблюдава се интензивно движение на ГКПП „Маказа“ за леки автомобили на изход от страната. Българо-сръбска граница : Трафикът е натоварен на ГКПП „Калотина“ на вход за леки автомобили.

: Трафикът е натоварен на ГКПП „Калотина“ на вход за леки автомобили. Българо-турска граница : На ГКПП „Капитан Андреево“ има интензивен трафик от товарни автомобили на изход.

: На ГКПП „Капитан Андреево“ има интензивен трафик от товарни автомобили на изход. Българо-румънска граница: Движението е нормално. Преминаването по Дунав мост при Русе – Гюргево се осъществява в двете платна след приключилия ремонт.

Условия за туризъм в планините: Подходящо време за излети

Според Планинската спасителна служба (ПСС) към БЧК, условията за планински туризъм в цялата страна са добри.

Времето : Облачността е променлива, като на места има преминаваща мъгла с умерен вятър. Въпреки че следобед са възможни краткотрайни превалявания, денят е напълно подходящ за разходки.

: Облачността е променлива, като на места има преминаваща мъгла с умерен вятър. Въпреки че следобед са възможни краткотрайни превалявания, денят е напълно подходящ за разходки. Температури : Максималните температури ще достигнат около 19°C на височина 1200 метра и около 13°C на 2000 метра.

: Максималните температури ще достигнат около 19°C на височина 1200 метра и около 13°C на 2000 метра. Препоръка: От ПСС съветват туристите да се движат по маркираните пътеки и да излизат в планината с подходяща екипировка и заредени телефони.

Сводка за пожарите и катастрофите: Натоварено денонощие за екипите на МВР

През изминалото денонощие екипите на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (ГДПБЗН) са реагирали на стотици сигнали за произшествия в страната:

Пожарна обстановка : На територията на страната са ликвидирани десетки огнища. Сред по-сериозните инциденти от уикенда бе пожарът в района на къмпинг „Градина“ край Черноморец, където изгоряха три ваканционни бунгала. Няма пострадали граждани при инцидента. Продължава и активната работа по пълното обезопасяване на усложнени производствени и сухи терени.

: На територията на страната са ликвидирани десетки огнища. Сред по-сериозните инциденти от уикенда бе пожарът в района на къмпинг „Градина“ край Черноморец, където изгоряха три ваканционни бунгала. Няма пострадали граждани при инцидента. Продължава и активната работа по пълното обезопасяване на усложнени производствени и сухи терени. Катастрофи : През денонощието са извършени десетки спасителни дейности при транспортни инциденти. От „Пътна полиция“ призовават за повишено внимание, спазване на дистанция и съобразяване със засиления трафик в неделния ден.

: През денонощието са извършени десетки спасителни дейности при транспортни инциденти. От „Пътна полиция“ призовават за повишено внимание, спазване на дистанция и съобразяване със засиления трафик в неделния ден. Днес, 5 юли, служителите на МВР отбелязват своя професионален празник, като екипите по пътищата са в пълна мобилизация за осигуряване на безопасността.

Източници: АПИ, МВР, ПСС