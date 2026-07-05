Интензивен трафик към Гърция и Сърбия, отлични условия за планински туризъм и десетки овладени пожари бележат неделната сутрин

Движението по основните магистрални направления в страната се провежда без сериозни забавяния към този час. Всички шофьори трябва да имат предвид следните важни въведени организации:
- Ограничения за камиони над 12 тона: Поради засиления трафик в края на уикенда, днес (неделя, 5 юли) от 15:30 ч. до 22:00 ч. се забранява движението на тежкотоварни автомобили над 12 тона по АМ „Тракия“, АМ „Струма“ и по път I-1 през Кресненското дефиле в посока София.
- Ремонти на АМ „Тракия“: При км 172, км 205 и км 210 в посока София движението се осъществява временно в една лента поради профилактика на контролни точки на Националното тол управление.
- „Рали Пампорово 2026“: Днес се въвеждат временни затваряния и промени в движението в област Смолян. От 8:00 до 11:00 ч. ще бъде ограничено движението по път III-8631 (м. „Момина вода“ – Момчиловци) и части от път III-861. Между 12:00 ч. и 13:45 ч. изцяло ще се спре трафикът по път III-8641 Пампорово – Смолян.
Гранични пунктове: Засилен натиск на изход към Гърция
По информация на Главна дирекция „Гранична полиция“ трафикът е интензивен на няколко ключови пункта в страната:
- Българо-гръцка граница: Наблюдава се интензивно движение на ГКПП „Маказа“
за леки автомобили на изход от страната.
- Българо-сръбска граница: Трафикът е натоварен на ГКПП „Калотина“ на вход за леки автомобили.
- Българо-турска граница: На ГКПП „Капитан Андреево“ има интензивен трафик от товарни автомобили на изход.
- Българо-румънска граница: Движението е нормално. Преминаването по Дунав мост при Русе – Гюргево се осъществява в двете платна след приключилия ремонт.
Условия за туризъм в планините: Подходящо време за излети
Според Планинската спасителна служба (ПСС) към БЧК, условията за планински туризъм в цялата страна са добри.
- Времето: Облачността е променлива, като на места има преминаваща мъгла с умерен вятър. Въпреки че следобед са възможни краткотрайни превалявания, денят е напълно подходящ за разходки.
- Температури: Максималните температури ще достигнат около 19°C на височина 1200 метра и около 13°C на 2000 метра.
- Препоръка: От ПСС съветват туристите да се движат по маркираните пътеки и да излизат в планината с подходяща екипировка и заредени телефони.
Сводка за пожарите и катастрофите: Натоварено денонощие за екипите на МВР
През изминалото денонощие екипите на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (ГДПБЗН) са реагирали на стотици сигнали за произшествия в страната:
- Пожарна обстановка: На територията на страната са ликвидирани десетки огнища. Сред по-сериозните инциденти от уикенда бе пожарът в района на къмпинг „Градина“ край Черноморец, където изгоряха три ваканционни бунгала. Няма пострадали граждани при инцидента. Продължава и активната работа по пълното обезопасяване на усложнени производствени и сухи терени.
- Катастрофи: През денонощието са извършени десетки спасителни дейности при транспортни инциденти. От „Пътна полиция“ призовават за повишено внимание, спазване на дистанция и съобразяване със засиления трафик в неделния ден.
- Днес, 5 юли, служителите на МВР отбелязват своя професионален празник, като екипите по пътищата са в пълна мобилизация за осигуряване на безопасността.
Източници: АПИ, МВР, ПСС
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Коко
Коментиран от #2, #3, #6, #8, #10
07:33 05.07.2026
2 оня с коня
До коментар #1 от "Коко":Кой ще те пусне без Виза в Капиталистическа държава бе,туй да не ти е Соц. лагера?
Коментиран от #4
07:54 05.07.2026
3 Стеф
До коментар #1 от "Коко":Търговец на таратор по Черноморието ли си ?
08:06 05.07.2026
4 Изцвилил си като
До коментар #2 от "оня с коня":кон, не се разбира ирония ли е коментарът ти или милеене по миналото !
Коментиран от #9
08:09 05.07.2026
5 Така така
Коментиран от #7
08:31 05.07.2026
6 Хохо Бохо
До коментар #1 от "Коко":Важното е да не се пълни гушката ба алчните алибеговчета за да фалират безкрайно
08:33 05.07.2026
7 Хохо Бохо
До коментар #5 от "Така така":В италия съм купувал дюнер (шаурума) за 5 евро, който тежеше килограм, беше без картофи и не можеш да го изядеш на веднъж
08:36 05.07.2026
8 Тази година
До коментар #1 от "Коко":Се очаква фалити на хотели и масовото им продаване. Високите цени, само хора от Норвегия, Люксембург и Швейцария, могат да си ги позволят, но няма да дойдат в тази мърсотия.
08:44 05.07.2026
9 оня с коня
До коментар #4 от "Изцвилил си като":Има си Хас баш ти пък да резбереш
09:02 05.07.2026
10 Перо
До коментар #1 от "Коко":Ти изпращай снимки от Слънчака. Сега може да си правиш и мазутни бани, вместо кални!
09:28 05.07.2026