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Прекупвачи извиват ръцете на черешопроизводителите в Сливенско

Прекупвачи извиват ръцете на черешопроизводителите в Сливенско

16 Юни, 2026 11:39 1 180 24

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Към финансовия колапс се добавя и поредният административен абсурд, свързан с наемането на сезонна работна ръка

Прекупвачи извиват ръцете на черешопроизводителите в Сливенско - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Черешопроизводителите в Сливенско са изправени пред тежка криза през настоящия сезон, като много от тях обмислят изобщо да не прибират реколтата си. Причината за напрежението са изключително ниските изкупни цени, налагани от търговците на едро, гарнирани с пълен отказ на сезонните работници да спазват трудовото законодателство.

Въпреки че тази година реколтата в региона се оценява като изключително добра, овощарите се оказаха в капан. Прекупвачите буквално „извиват ръцете“ на стопаните, като им предлагат обидните 70–80 евроцента за килограм качествена продукция.

Представители на бранша споделят пред bTV, че ситуацията е безизходна: „Освен вътрешния пазар, нямаме друга алтернатива“. Този пазарен монопол принуждава част от земеделците сериозно да обмислят възможността да оставят плодовете да изгният по клоните или директно да изхвърлят вече обраната продукция.

Математиката зад производството излиза изцяло в ущърб на българските фермери, които вече оперират изцяло в еврозоната. За прибирането на килограм череши, предназначени за преработвателните фабрики, на берачите се плаща между 35 и 45 евроцента в зависимост от обема.

Когато плодът се бере за пресния пазар, където се изисква по-високо качество и прецизност, разходът за надници скача между 50 и 60 евроцента за килограм. При тези производствени разходи и наложените ниски нива от страна на прекупвачите, за собствениците на градини не остава никакъв марж, който да покрие инвестициите за препарати, напояване и денонощен труд.

Към финансовия колапс се добавя и поредният административен абсурд, свързан с наемането на сезонна работна ръка. Въвеждането на задължителните еднодневни трудови договори среща яростна и организирана съпротива на терен от самите берачи.

Хората, които се наемат за сезонна работа, масово и категорично отказват да предоставят личните си карти на работодателите. Причината е страхът им, че ще загубят социални помощи или обезщетения за безработица. Без лични данни обаче легалното сключване на контракти е невъзможно. Така производителите в Сливенско са поставени в патова ситуация — или да рискуват огромни санкции от Инспекцията по труда за наемане на черно, или да останат без нито един работник на полето.


Сливен / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 провинциалист

    16 0 Отговор
    А това откога е новина?

    11:41 16.06.2026

  • 2 честен ционист

    18 2 Отговор
    В България никога не може да съществува нормални пазарни отношения, защото алчността е твърде голяма и законите на пазарната икономика напрактика не съществуват, а е някаква феодална мутренско-рекетьорска изстория. Радев трабва да гарантира изкупуване на 100% от продукцията на производителя и да го вложи в държавана кооперация, която после на свой ред да продава на частника, ако да видим как ще се прилага рекета.

    11:46 16.06.2026

  • 3 оня с коня

    4 15 Отговор
    в магазина има банани, кой ще ви яде скапаните череши?

    11:47 16.06.2026

  • 4 Да уточним

    9 8 Отговор
    Да получиш 80 цента за килограм било обидно, но да плащаш на работниците по 35 цента не е...

    Коментиран от #14

    11:47 16.06.2026

  • 5 Кво ги интересуват Хората !

    7 0 Отговор
    Чувалите !

    Са В Държавата !

    11:49 16.06.2026

  • 6 айде стига

    13 1 Отговор
    Създайте инфраструктура за търговия и нека всеки производител да може да си продава продукцията.
    Как не видях един производител в София?
    Как всички продават някакви турски, македонски и африкански бок луци на десеторни цени?

    Дайте търговията на дребно / на прлодове и зеленчуци/ в ръцете на производителите приоритетно и толкоз. Ама ако някой с 2 черешови дървета в двора продаде 100 тона? Ко прайм? Или с 2 кошера продаде 1 тон мед... Трябват Крумови закони тука, ианче няма оправия!

    Коментиран от #8

    11:49 16.06.2026

  • 7 Плодов червей

    2 10 Отговор
    Ако не знаете, черешите, прасковите и сливите ги произвеждат дърветата, а не черешопроизводителите, череши прекупвачите и черешопродавачите на пазаря.

    11:54 16.06.2026

  • 8 честен ционист

    9 2 Отговор

    До коментар #6 от "айде стига":

    Единственото спасение за българското земеделие е от кибуца към държавната корпорация / кооперация. По този начин, прекупвачът ще се изчисти от мутренския елемент, който товари крайния потребител в пъти по-високи цени.

    Коментиран от #24

    11:56 16.06.2026

  • 9 ,,Картаген трябва да бъде

    5 0 Отговор
    Унищожен"Това е казал един римски сенатор след посещението му там и като видял какво селско стопанство имат ,, пуните"! И започнали ,, Пуническите войни"!

    11:59 16.06.2026

  • 10 така е

    1 1 Отговор
    Като не щете качествени български череши от 105 Евро килото, яжте полски череши по 18 Евро/кг.

    Коментиран от #11, #12

    12:04 16.06.2026

  • 11 град КОЗЛОДУЙ

    4 0 Отговор

    До коментар #10 от "така е":

    много моля господине ас ям евтени банани все пак съм скачал на площада за банани не за череши

    Коментиран от #13, #17

    12:08 16.06.2026

  • 12 Заври си Ги !

    1 1 Отговор

    До коментар #10 от "така е":

    Заври си Ги ! И Тях ! Отзад !
    Мога да мина !
    И Без Череши !

    12:11 16.06.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Само питам

    5 0 Отговор

    До коментар #4 от "Да уточним":

    А колко струва да създадеш черешова градина ?
    А цената на препаратите ?
    А цената на горивата ?

    Ако извадиш от 70-80 цента ,50-60 цента за берачите - колко остава за собственика на градината ?
    Може ли да си покрие разходите ? За печалба да не говорим .

    12:21 16.06.2026

  • 15 така ще бъде

    6 3 Отговор
    С влизането на Еврото и изкуственото вдигане на заплатите , ще стане като в Западна Европа .
    Нищо не може да се произведе и да се продаде !!

    12:22 16.06.2026

  • 16 На ви банана

    3 4 Отговор
    Ха сега да питам.Банани,или череши?

    12:25 16.06.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 ФАКТ

    6 1 Отговор
    Да си наемат 2 серигии на пазара и да продават чрез наети работници по 5 лева килото. Клиенти бол

    12:29 16.06.2026

  • 19 Измислено е отдавна

    4 1 Отговор
    Да си направят сергии на плантацията и да продават по 1 евро килото,всеки ще купува от там ,както е на запад

    Коментиран от #20

    12:29 16.06.2026

  • 20 така е

    3 1 Отговор

    До коментар #19 от "Измислено е отдавна":

    Проблема е, че още в края на Февруари пред къщата на стопанина спират 2-3 лъскави джипа и едно момче без вратле учтиво пита - нали знаеш, че само на мен ще продаваш черешите?....

    12:35 16.06.2026

  • 21 Затваряйте 🚾-то с име България!

    1 2 Отговор
    Този кофти ген трябва да бъде унищожен до последното ДНК.

    12:51 16.06.2026

  • 22 питане

    2 0 Отговор
    Килограм български череши,струва повече от килограм вносни кайсии?
    Кой на кого извива ръцете?

    12:58 16.06.2026

  • 23 Дик диверсанта

    0 0 Отговор
    Мун-чо-рап, в теб ни е надеждата, спри еврото, продай черешите и дай България на Русия.

    13:03 16.06.2026

  • 24 Док дуверсанта

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "честен ционист":

    Тук има един изначален въпрос, Бойко б мутра ли е?

    13:06 16.06.2026

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