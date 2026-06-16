Прекупвачи извиват ръцете на черешопроизводителите в Сливенско

Черешопроизводителите в Сливенско са изправени пред тежка криза през настоящия сезон, като много от тях обмислят изобщо да не прибират реколтата си. Причината за напрежението са изключително ниските изкупни цени, налагани от търговците на едро, гарнирани с пълен отказ на сезонните работници да спазват трудовото законодателство.
Въпреки че тази година реколтата в региона се оценява като изключително добра, овощарите се оказаха в капан. Прекупвачите буквално „извиват ръцете“ на стопаните, като им предлагат обидните 70–80 евроцента за килограм качествена продукция.
Представители на бранша споделят пред bTV, че ситуацията е безизходна: „Освен вътрешния пазар, нямаме друга алтернатива“. Този пазарен монопол принуждава част от земеделците сериозно да обмислят възможността да оставят плодовете да изгният по клоните или директно да изхвърлят вече обраната продукция.
Математиката зад производството излиза изцяло в ущърб на българските фермери, които вече оперират изцяло в еврозоната. За прибирането на килограм череши, предназначени за преработвателните фабрики, на берачите се плаща между 35 и 45 евроцента в зависимост от обема.
Когато плодът се бере за пресния пазар, където се изисква по-високо качество и прецизност, разходът за надници скача между 50 и 60 евроцента за килограм. При тези производствени разходи и наложените ниски нива от страна на прекупвачите, за собствениците на градини не остава никакъв марж, който да покрие инвестициите за препарати, напояване и денонощен труд.
Към финансовия колапс се добавя и поредният административен абсурд, свързан с наемането на сезонна работна ръка. Въвеждането на задължителните еднодневни трудови договори среща яростна и организирана съпротива на терен от самите берачи.
Хората, които се наемат за сезонна работа, масово и категорично отказват да предоставят личните си карти на работодателите. Причината е страхът им, че ще загубят социални помощи или обезщетения за безработица. Без лични данни обаче легалното сключване на контракти е невъзможно. Така производителите в Сливенско са поставени в патова ситуация — или да рискуват огромни санкции от Инспекцията по труда за наемане на черно, или да останат без нито един работник на полето.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 провинциалист
11:41 16.06.2026
2 честен ционист
11:46 16.06.2026
3 оня с коня
11:47 16.06.2026
4 Да уточним
Коментиран от #14
11:47 16.06.2026
5 Кво ги интересуват Хората !
Са В Държавата !
11:49 16.06.2026
6 айде стига
Как не видях един производител в София?
Как всички продават някакви турски, македонски и африкански бок луци на десеторни цени?
Дайте търговията на дребно / на прлодове и зеленчуци/ в ръцете на производителите приоритетно и толкоз. Ама ако някой с 2 черешови дървета в двора продаде 100 тона? Ко прайм? Или с 2 кошера продаде 1 тон мед... Трябват Крумови закони тука, ианче няма оправия!
Коментиран от #8
11:49 16.06.2026
7 Плодов червей
11:54 16.06.2026
8 честен ционист
До коментар #6 от "айде стига":Единственото спасение за българското земеделие е от кибуца към държавната корпорация / кооперация. По този начин, прекупвачът ще се изчисти от мутренския елемент, който товари крайния потребител в пъти по-високи цени.
Коментиран от #24
11:56 16.06.2026
9 ,,Картаген трябва да бъде
11:59 16.06.2026
10 така е
Коментиран от #11, #12
12:04 16.06.2026
11 град КОЗЛОДУЙ
До коментар #10 от "така е":много моля господине ас ям евтени банани все пак съм скачал на площада за банани не за череши
Коментиран от #13, #17
12:08 16.06.2026
12 Заври си Ги !
До коментар #10 от "така е":Заври си Ги ! И Тях ! Отзад !
Мога да мина !
И Без Череши !
12:11 16.06.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Само питам
До коментар #4 от "Да уточним":А колко струва да създадеш черешова градина ?
А цената на препаратите ?
А цената на горивата ?
Ако извадиш от 70-80 цента ,50-60 цента за берачите - колко остава за собственика на градината ?
Може ли да си покрие разходите ? За печалба да не говорим .
12:21 16.06.2026
15 така ще бъде
Нищо не може да се произведе и да се продаде !!
12:22 16.06.2026
16 На ви банана
12:25 16.06.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 ФАКТ
12:29 16.06.2026
19 Измислено е отдавна
Коментиран от #20
12:29 16.06.2026
20 така е
До коментар #19 от "Измислено е отдавна":Проблема е, че още в края на Февруари пред къщата на стопанина спират 2-3 лъскави джипа и едно момче без вратле учтиво пита - нали знаеш, че само на мен ще продаваш черешите?....
12:35 16.06.2026
21 Затваряйте 🚾-то с име България!
12:51 16.06.2026
22 питане
Кой на кого извива ръцете?
12:58 16.06.2026
23 Дик диверсанта
13:03 16.06.2026
24 Док дуверсанта
До коментар #8 от "честен ционист":Тук има един изначален въпрос, Бойко б мутра ли е?
13:06 16.06.2026