Д-р Благомир Здравков: Изложихме се пред чужденците с медицинския хеликоптер

„Оценката на чуждестранни колеги за възможността да бъде осъществен авиационен транспорт на дете с политравма осветява за пореден път неадекватността на българския HEMS“, написа във фейсбук преди няколко дни д-р Благомир Здравков, допълвайки, че за пореден път „сме се изложили пред чужденците.“
Д-р Здравков е главен консултант по детска спешна и интензивна медицина, директор на столичната педиатрия и управител на Детската болница в Бургас. Причината за публикацията му е случаят с пострадало момче от Израел при инцидента с джет край Ахелой.
„Аз визирах конкретен случай от болницата в Бургас, където стана ясно, че са дошли колеги от Израел, които давайки становище, са казали, че пациентът не може да бъде транспортиран по въздух. Нещо, за което би следвало в България да има квалифицирани специалисти, които да направят тази оценка“, обясни в „Тази неделя“ по бТВ д-р Здравков.
Българските лекари обаче дават „зелена светлина“ момчето да бъде превозено с хеликоптер.
„Този пациент е с тежка черепно-мозъчна травма. Когато тези пациенти в острата фаза бъдат подложени на авиационен транспорт, самите физиологични изменения във височина водят до утежняване на състоянието на пациента“, обясни д-р Здравков.
„Проблемът е по какви алгоритми работи спешната помощ по въздух. Видяхме, че първичните мисии започнаха едва сега, след като военният министър излезе със становище, в което обясни каква е основната мисия и целта на HEMS“, посочи д-р Благомир Здравков.
По думите му в крайна сметка хеликоптери са започнали да ходят по планините, за да взимат пострадали. Но при толкова пътни инциденти той попита кога сме видели хеликоптер да кацне на платното.
Д-р Здравков показа карта, изготвена по статистика на МВР за пътни инциденти извън населените места, където един или повече от един пострадал. Това са общо над 2000 души и за 2025 г. и по думите му няма нито една хеликоптерна мисия за такъв инцидент.
„В стандарта по спешна медицина е заложено, че при всеки инцидент, при който има трима критични или шестима втора категория на спешност, или пък над 10 пострадали, хеликоптерът да отиде на място. Вие да знаете за такъв случай?, попита той.
Д-р Благомир Здравков призова за ясна организация и адекватно управление на този процес.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ако Не Се Изложиш !
Кое Ли Въобще !
Ви Е Наред !
Едното Медицинско Образование !
Не можете Да Осигурите !
Знахари !
Не Ни Трябват !
Коментиран от #3, #7
11:47 05.07.2026
2 бою циганина
11:48 05.07.2026
3 Да де
До коментар #1 от "Ако Не Се Изложиш !":Здравков да се оплаче на любовницата си, герабавата принцеса Ботокс Костадин Ангелов.
11:51 05.07.2026
4 Забавно!
11:58 05.07.2026
5 Особенос
Това изключително пречи и забавя!
За това трябва да има организация, позволяваща въртолетът да кацне директно на платното близко до инцидента.
Полицията трябва да спре движението и да отцепи участъка и в двете посоки!
12:00 05.07.2026
6 уж сме умен народ
Защо не ползваме световния опит и знания ?
Защо в България не се изградят болници и не се обучават лекари на световно ниво?
Защо трябва деца и възрастни да събират дарения и да извървяват мъчителния път до други държави, за да търсят помощ и лечение?
ЗАЩО НЯМАМЕ КАЧЕСТВЕНО И ДОСТЪПНО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ?
И да, да - чувам онези, които искат да ме опровергаят - има добри специалисти в България, но не всеки може финансово да си позволи да се лекува при тях.
Най-голямата несправедливост е, че онези, които трябва да се грижат за добруването на хората са спокойни за своето здраве, защотото най-добрите наши и световни лекари и практики са достъпни за тях, но за народа - само мъки.
Коментиран от #8
12:01 05.07.2026
7 Знахар - Академик д-р Петя Василева !
До коментар #1 от "Ако Не Се Изложиш !":Или пък !
Знахар - Професор д-р Ива Петкова, д.м .
Или пък !
Знахар - доцент д-р МАРИН АТАНАСОВ, д.м . FEBO
Да не споменавам !
И Другите Знахари от Тази Медицинска Специалност !
Включително и !
Знахар - професора от Варна !
На която и били направили Специален Стол, В незнам си кое
Европейско Дружество По офталмалогия !
Представи си Какви Знахари Са и Те !
След Като Са Я Направили !
Негов Член !
Слепи Инвалиди !
Които Не познават Органа Предмет На Тяхната Специалност !
Неговите състояния !
И Поведението Му В Различните Състояния !
В Които Се Намира!
---------------------
За Неговата Морфология !
И Структура !
Да Не Говорим !
12:05 05.07.2026
8 Тези Идиоти !
До коментар #6 от "уж сме умен народ":Отказват Да се Научат !
И Не Признават !
Онова !
Което !
Обективната Реалност !
Ни Представя За Себе Си !
12:09 05.07.2026
9 ...
12:13 05.07.2026
10 Просто !
Тъ - Пи - Ч - Ки !
Коментиран от #14
12:13 05.07.2026
11 Мнение
Коментиран от #12
12:25 05.07.2026
12 кумундрел от 1989г
До коментар #11 от "Мнение":направи анализ на 36г нескончяем преход и всичко ще ти се изясни!
12:33 05.07.2026
13 Ганчовска
12:34 05.07.2026
14 ОТНОВО ЩЕ ХОДИМ НА ИЗБОРИ!
До коментар #10 от "Просто !":По-скоро вие не сте достатъчно УМ-НИЧ-КИ!
СЛАБИТЕ УЧЕНИЦИ ВИНАГИ СЕ ЯВЯВАТ НА ПОПРАВИТЕЛЕН!😆
12:36 05.07.2026
15 Хубава работа, ама ганьовска
12:45 05.07.2026
16 Аз четох
12:51 05.07.2026
17 Джихади Йово
13:17 05.07.2026