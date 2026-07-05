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Д-р Благомир Здравков: Изложихме се пред чужденците с медицинския хеликоптер

Д-р Благомир Здравков: Изложихме се пред чужденците с медицинския хеликоптер

5 Юли, 2026 11:42 1 652 17

  • медицински хеликоптер-
  • д-р благомир здравков-
  • hems

Той попита защо хеликоптерите не кацат при тежки катастрофи

Д-р Благомир Здравков: Изложихме се пред чужденците с медицинския хеликоптер - 1
Кадър бТВ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

„Оценката на чуждестранни колеги за възможността да бъде осъществен авиационен транспорт на дете с политравма осветява за пореден път неадекватността на българския HEMS“, написа във фейсбук преди няколко дни д-р Благомир Здравков, допълвайки, че за пореден път „сме се изложили пред чужденците.“

Д-р Здравков е главен консултант по детска спешна и интензивна медицина, директор на столичната педиатрия и управител на Детската болница в Бургас. Причината за публикацията му е случаят с пострадало момче от Израел при инцидента с джет край Ахелой.

„Аз визирах конкретен случай от болницата в Бургас, където стана ясно, че са дошли колеги от Израел, които давайки становище, са казали, че пациентът не може да бъде транспортиран по въздух. Нещо, за което би следвало в България да има квалифицирани специалисти, които да направят тази оценка“, обясни в „Тази неделя“ по бТВ д-р Здравков.

Българските лекари обаче дават „зелена светлина“ момчето да бъде превозено с хеликоптер.

„Този пациент е с тежка черепно-мозъчна травма. Когато тези пациенти в острата фаза бъдат подложени на авиационен транспорт, самите физиологични изменения във височина водят до утежняване на състоянието на пациента“, обясни д-р Здравков.

„Проблемът е по какви алгоритми работи спешната помощ по въздух. Видяхме, че първичните мисии започнаха едва сега, след като военният министър излезе със становище, в което обясни каква е основната мисия и целта на HEMS“, посочи д-р Благомир Здравков.

По думите му в крайна сметка хеликоптери са започнали да ходят по планините, за да взимат пострадали. Но при толкова пътни инциденти той попита кога сме видели хеликоптер да кацне на платното.

Д-р Здравков показа карта, изготвена по статистика на МВР за пътни инциденти извън населените места, където един или повече от един пострадал. Това са общо над 2000 души и за 2025 г. и по думите му няма нито една хеликоптерна мисия за такъв инцидент.

„В стандарта по спешна медицина е заложено, че при всеки инцидент, при който има трима критични или шестима втора категория на спешност, или пък над 10 пострадали, хеликоптерът да отиде на място. Вие да знаете за такъв случай?, попита той.

Д-р Благомир Здравков призова за ясна организация и адекватно управление на този процес.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ако Не Се Изложиш !

    10 2 Отговор
    Не Си Българин !

    Кое Ли Въобще !

    Ви Е Наред !

    Едното Медицинско Образование !

    Не можете Да Осигурите !

    Знахари !

    Не Ни Трябват !

    Коментиран от #3, #7

    11:47 05.07.2026

  • 2 бою циганина

    21 0 Отговор
    не каца щото ще ми фръкнат мантинелите и ше се изложим оше повече

    11:48 05.07.2026

  • 3 Да де

    20 3 Отговор

    До коментар #1 от "Ако Не Се Изложиш !":

    Здравков да се оплаче на любовницата си, герабавата принцеса Ботокс Костадин Ангелов.

    11:51 05.07.2026

  • 4 Забавно!

    15 3 Отговор
    Постоянно се излагате пред чужденците, вече почти 40 години...

    11:58 05.07.2026

  • 5 Особенос

    10 0 Отговор
    на спешната помощ на магистралата е, че понякога линейката трябва да мине десетки километри, за да обърне и стигне го пострадалия, ако той е в насрещното платно за движение.
    Това изключително пречи и забавя!

    За това трябва да има организация, позволяваща въртолетът да кацне директно на платното близко до инцидента.
    Полицията трябва да спре движението и да отцепи участъка и в двете посоки!

    12:00 05.07.2026

  • 6 уж сме умен народ

    8 0 Отговор
    Но защо не се учим бързо ?
    Защо не ползваме световния опит и знания ?
    Защо в България не се изградят болници и не се обучават лекари на световно ниво?
    Защо трябва деца и възрастни да събират дарения и да извървяват мъчителния път до други държави, за да търсят помощ и лечение?
    ЗАЩО НЯМАМЕ КАЧЕСТВЕНО И ДОСТЪПНО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ?
    И да, да - чувам онези, които искат да ме опровергаят - има добри специалисти в България, но не всеки може финансово да си позволи да се лекува при тях.
    Най-голямата несправедливост е, че онези, които трябва да се грижат за добруването на хората са спокойни за своето здраве, защотото най-добрите наши и световни лекари и практики са достъпни за тях, но за народа - само мъки.

    Коментиран от #8

    12:01 05.07.2026

  • 7 Знахар - Академик д-р Петя Василева !

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Ако Не Се Изложиш !":

    Или пък !

    Знахар - Професор д-р Ива Петкова, д.м .

    Или пък !

    Знахар - доцент д-р МАРИН АТАНАСОВ, д.м . FEBO

    Да не споменавам !

    И Другите Знахари от Тази Медицинска Специалност !

    Включително и !

    Знахар - професора от Варна !

    На която и били направили Специален Стол, В незнам си кое

    Европейско Дружество По офталмалогия !

    Представи си Какви Знахари Са и Те !

    След Като Са Я Направили !

    Негов Член !

    Слепи Инвалиди !

    Които Не познават Органа Предмет На Тяхната Специалност !

    Неговите състояния !

    И Поведението Му В Различните Състояния !

    В Които Се Намира!

    ---------------------

    За Неговата Морфология !

    И Структура !

    Да Не Говорим !

    12:05 05.07.2026

  • 8 Тези Идиоти !

    7 0 Отговор

    До коментар #6 от "уж сме умен народ":

    Отказват Да се Научат !

    И Не Признават !

    Онова !

    Което !

    Обективната Реалност !

    Ни Представя За Себе Си !

    12:09 05.07.2026

  • 9 ...

    6 0 Отговор
    това им е големия проблем на слагачите винаги - да не се изложат пред чужденците. Тия дето плащат за хеликоптерите и заплатите на такива омрази - кучета ги яли

    12:13 05.07.2026

  • 10 Просто !

    4 2 Отговор
    Сте Много !

    Тъ - Пи - Ч - Ки !

    Коментиран от #14

    12:13 05.07.2026

  • 11 Мнение

    7 0 Отговор
    Всичко работи само за депутатите на ГЕРБ. Той е забравил как прибраха с авиоотряда депутатка от ГЕРБ. За хората няма. Имам и въпрос защо когато има пострадали българи в чужбина ние си ги караме, а чужденците в България са за наша сметка. Не са ми ясни нещата.

    Коментиран от #12

    12:25 05.07.2026

  • 12 кумундрел от 1989г

    6 0 Отговор

    До коментар #11 от "Мнение":

    направи анализ на 36г нескончяем преход и всичко ще ти се изясни!

    12:33 05.07.2026

  • 13 Ганчовска

    2 0 Отговор
    Работа казвам и.

    12:34 05.07.2026

  • 14 ОТНОВО ЩЕ ХОДИМ НА ИЗБОРИ!

    3 1 Отговор

    До коментар #10 от "Просто !":

    По-скоро вие не сте достатъчно УМ-НИЧ-КИ!
    СЛАБИТЕ УЧЕНИЦИ ВИНАГИ СЕ ЯВЯВАТ НА ПОПРАВИТЕЛЕН!😆

    12:36 05.07.2026

  • 15 Хубава работа, ама ганьовска

    5 0 Отговор
    Но Ганьо никога не гелда да свърши нещо както трявбва, а да спести от работа и открадне от средствата през имитация и му е особено важно "какво ще кажат/ще си помислят другите" т.е. дали е успял да ги излъжа с имитацията.

    12:45 05.07.2026

  • 16 Аз четох

    0 0 Отговор
    Че желанието за транспорт е на близките. Никой не се е засилил ей така да транспортира. Отделно че хеликоптерите ни трябва няколко пъти да зареждат по пътя

    12:51 05.07.2026

  • 17 Джихади Йово

    1 0 Отговор
    Просто са решили да се изфукат с въртолета, без значение обстоятелствата, типично за българаци, наблюдавал съм това поведение много пъти!

    13:17 05.07.2026

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