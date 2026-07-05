Д-р Благомир Здравков: Изложихме се пред чужденците с медицинския хеликоптер

„Оценката на чуждестранни колеги за възможността да бъде осъществен авиационен транспорт на дете с политравма осветява за пореден път неадекватността на българския HEMS“, написа във фейсбук преди няколко дни д-р Благомир Здравков, допълвайки, че за пореден път „сме се изложили пред чужденците.“

Д-р Здравков е главен консултант по детска спешна и интензивна медицина, директор на столичната педиатрия и управител на Детската болница в Бургас. Причината за публикацията му е случаят с пострадало момче от Израел при инцидента с джет край Ахелой.

„Аз визирах конкретен случай от болницата в Бургас, където стана ясно, че са дошли колеги от Израел, които давайки становище, са казали, че пациентът не може да бъде транспортиран по въздух. Нещо, за което би следвало в България да има квалифицирани специалисти, които да направят тази оценка“, обясни в „Тази неделя“ по бТВ д-р Здравков.

Българските лекари обаче дават „зелена светлина“ момчето да бъде превозено с хеликоптер.

„Този пациент е с тежка черепно-мозъчна травма. Когато тези пациенти в острата фаза бъдат подложени на авиационен транспорт, самите физиологични изменения във височина водят до утежняване на състоянието на пациента“, обясни д-р Здравков.

„Проблемът е по какви алгоритми работи спешната помощ по въздух. Видяхме, че първичните мисии започнаха едва сега, след като военният министър излезе със становище, в което обясни каква е основната мисия и целта на HEMS“, посочи д-р Благомир Здравков.

По думите му в крайна сметка хеликоптери са започнали да ходят по планините, за да взимат пострадали. Но при толкова пътни инциденти той попита кога сме видели хеликоптер да кацне на платното.

Д-р Здравков показа карта, изготвена по статистика на МВР за пътни инциденти извън населените места, където един или повече от един пострадал. Това са общо над 2000 души и за 2025 г. и по думите му няма нито една хеликоптерна мисия за такъв инцидент.

„В стандарта по спешна медицина е заложено, че при всеки инцидент, при който има трима критични или шестима втора категория на спешност, или пък над 10 пострадали, хеликоптерът да отиде на място. Вие да знаете за такъв случай?, попита той.

Д-р Благомир Здравков призова за ясна организация и адекватно управление на този процес.