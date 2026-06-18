Децата, докарани с медицински хеликоптери в София, са интубирани

Двете момчета, докарани с медицински хеликоптери в „София“, са интубирани и поставени под 24-часово мониториране в „Пирогов“, съобщиха от лечебното заведение.

Децата – на 12 и 14 години, са сред пострадалите в тежката катастрофа край Горна Оряховица.

„Най-напред беше транспортирано 12-годишно дете, което е с политравма. То премина подробни прегледи и изследвания, след което беше настанено в Детска реанимация. По-късно беше транспортирано и 15-годишно дете. Подробните прегледи и изследвания показаха, че също е с политравма. Наложи се и то да остане в Детската реанимация на университетската спешна болница“, посочват от „Пирогов“.

Първоначално пациентите били настанени в МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ - Велико Търново в критично състояние, но след преценка на медицинските специалисти са подадени сигнали за необходимост от преместването им в лечебно заведение с по-високо ниво на компетентност.

Първият медицински хеликоптер е излетял от регионалната база в Сливен за 12-годишното момче.

Вторият медицински хеликоптер е излетял от регионалната база в гр. София за другото момче, след като пациентът е стабилизиран и подготвен за въздушен транспорт от лечебното заведение, където са проведени необходимите животоспасяващи мероприятия.

След кацане във Велико Търново двата авиомедицински екипа осъществяват транспортирането на пациентите до площадката на УМБАЛ „Света Екатерина“ в София.

Пет непълнолетни момчета пострадаха тази нощ при катастрофа в Горна Оряховица тази нощ. По първоначална информация автомобилът е управляван от 15-годишно момче и се е ударил в стълб. В резултат на това пострадаха водачът, две деца на 14 години и две на 12.