Тежка катастрофа затвори пътя Добрич – Варна, има ранени

Движението по главния път II-29 Добрич – Варна е временно ограничено в късния следобед на 5 юли 2026 г. заради тежък пътен инцидент. Произшествието е възникнало в района на изхода от град Добрич, в близост до т.нар. „Пети километър“.
По първоначални данни от очевидци и информация на NOVA, при катастрофата има пострадали хора. Ранените са транспортирани спешно с линейки към близки лечебни заведения. Към момента няма официални медицински данни за точното им състояние или броя на хоспитализираните лица.
От Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) обявиха пълна промяна в организацията на движението заради блокирания участък. Шофьорите могат да използват следния официален обходен маршрут:
- Добрич – село Стефаново – път II-29 и обратно.
На мястото на инцидента оперират екипи на „Пътна полиция“, които извършват огледи за изясняване на причините за ПТП-то и регулират засиления трафик в неделния ден. Всички водачи са призовани да шофират с повишено внимание, съобразена скорост и да спазват стриктно указанията на органите на реда.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 дуловска принцеса
Коментиран от #3
20:00 05.07.2026
2 Голям
20:02 05.07.2026
3 МП4
До коментар #1 от "дуловска принцеса":Недей че Хамериканците вече ги гътат без предупреждение
20:06 05.07.2026
4 Няма учудени
Пък родната полиция ни пази ли, пази, сън не спи да ни пази. Блазе ни. Под крилото на Фатмака цъфтим и вързваме..
20:09 05.07.2026
5 Откак Радев е на власт,
20:11 05.07.2026
6 ДрайвингПлежър
20:11 05.07.2026
7 Слави
Коментиран от #10
20:12 05.07.2026
8 МПС
Коментиран от #9
20:14 05.07.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 ДрайвингПлежър
До коментар #7 от "Слави":тоа па... на опасните места пари не се правят!
ти кво искаш да те пазят ли - те не са за това на пътя!
20:21 05.07.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Така става
20:32 05.07.2026
13 Дърт шофьор
20:40 05.07.2026