Тежка катастрофа затвори пътя Добрич – Варна, има ранени

Движението по главния път II-29 Добрич – Варна е временно ограничено в късния следобед на 5 юли 2026 г. заради тежък пътен инцидент. Произшествието е възникнало в района на изхода от град Добрич, в близост до т.нар. „Пети километър“.

По първоначални данни от очевидци и информация на NOVA, при катастрофата има пострадали хора. Ранените са транспортирани спешно с линейки към близки лечебни заведения. Към момента няма официални медицински данни за точното им състояние или броя на хоспитализираните лица.

От Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) обявиха пълна промяна в организацията на движението заради блокирания участък. Шофьорите могат да използват следния официален обходен маршрут:

Добрич – село Стефаново – път II-29 и обратно.

На мястото на инцидента оперират екипи на „Пътна полиция“, които извършват огледи за изясняване на причините за ПТП-то и регулират засиления трафик в неделния ден. Всички водачи са призовани да шофират с повишено внимание, съобразена скорост и да спазват стриктно указанията на органите на реда.