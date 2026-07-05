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Тежка катастрофа затвори пътя Добрич – Варна, има ранени

Тежка катастрофа затвори пътя Добрич – Варна, има ранени

5 Юли, 2026 19:53, обновена 5 Юли, 2026 19:56 1 222 13

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  • ранени

Въведен е обходен маршрут през село Стефаново, екипи на Пътна полиция регулират трафика на „Петия километър“

Тежка катастрофа затвори пътя Добрич – Варна, има ранени - 1
Снимка: БНТ
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Движението по главния път II-29 Добрич – Варна е временно ограничено в късния следобед на 5 юли 2026 г. заради тежък пътен инцидент. Произшествието е възникнало в района на изхода от град Добрич, в близост до т.нар. „Пети километър“.

По първоначални данни от очевидци и информация на NOVA, при катастрофата има пострадали хора. Ранените са транспортирани спешно с линейки към близки лечебни заведения. Към момента няма официални медицински данни за точното им състояние или броя на хоспитализираните лица.

От Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) обявиха пълна промяна в организацията на движението заради блокирания участък. Шофьорите могат да използват следния официален обходен маршрут:

  • Добрич – село Стефаново – път II-29 и обратно.

На мястото на инцидента оперират екипи на „Пътна полиция“, които извършват огледи за изясняване на причините за ПТП-то и регулират засиления трафик в неделния ден. Всички водачи са призовани да шофират с повишено внимание, съобразена скорост и да спазват стриктно указанията на органите на реда.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 дуловска принцеса

    8 4 Отговор
    за това предпочитам самолетите

    Коментиран от #3

    20:00 05.07.2026

  • 2 Голям

    6 2 Отговор
    Праз

    20:02 05.07.2026

  • 3 МП4

    5 2 Отговор

    До коментар #1 от "дуловска принцеса":

    Недей че Хамериканците вече ги гътат без предупреждение

    20:06 05.07.2026

  • 4 Няма учудени

    3 7 Отговор
    Народът започна масово да се самоубива по пътищата заради скапания бюджет на радевчетата. Не им се живее.
    Пък родната полиция ни пази ли, пази, сън не спи да ни пази. Блазе ни. Под крилото на Фатмака цъфтим и вързваме..

    20:09 05.07.2026

  • 5 Откак Радев е на власт,

    5 4 Отговор
    гласоподавателите му се разпищолиха по пътищата яко.

    20:11 05.07.2026

  • 6 ДрайвингПлежър

    2 1 Отговор
    Дано да са ги снимали - иначе не се брои!

    20:11 05.07.2026

  • 7 Слави

    4 4 Отговор
    Министърът вместо да се занимава с интриги, да изкара полицаите от храстите и да демонстрират присъствие на опасните места. А то само събиране на пари, в устата и главите има само пари и пари.

    Коментиран от #10

    20:12 05.07.2026

  • 8 МПС

    4 2 Отговор
    Докато няма пътища така ще е

    Коментиран от #9

    20:14 05.07.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 ДрайвингПлежър

    4 1 Отговор

    До коментар #7 от "Слави":

    тоа па... на опасните места пари не се правят!
    ти кво искаш да те пазят ли - те не са за това на пътя!

    20:21 05.07.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Така става

    4 0 Отговор
    Като денем не пуштиш фара

    20:32 05.07.2026

  • 13 Дърт шофьор

    5 0 Отговор
    До като по пътищата има водачи на мотори, тирове, Жипки и баничарки носители на почетното звание "КЕЛЕШ НА ПЪТЯ" ще е така!

    20:40 05.07.2026

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