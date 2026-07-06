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Анализатори: Скандалът с полетите поставя въпроси, но отклонява вниманието от бюджета

Анализатори: Скандалът с полетите поставя въпроси, но отклонява вниманието от бюджета

6 Юли, 2026 08:41 1 007 35

  • скандал-
  • полети-
  • пеевски-
  • бюджет

Според тях отговорите трябва да дойдат от компетентните институции, а не чрез фрагментарни твърдения

Анализатори: Скандалът с полетите поставя въпроси, но отклонява вниманието от бюджета - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Скандалът около данните за полетите на Делян Пеевски и Десислава Атанасова поставя сериозни въпроси за публичния ресурс, декларациите на политиците и достъпа до чувствителни регистри. Общата теза на журналистите Владислав Апостолов и Йово Николов и медийния експерт Диана Дамянова в студиото на „Здравей, България“ беше, че случаят трябва да бъде проверен институционално, но същевременно има риск да се превърне в зрелище, което измества вниманието от по-важната тема - бюджета.

Владислав Апостолов определи казуса като „сюжет на Кустурица за Джеймс Бонд“ заради различните версии, паспортите, регистрите и предполагаемата сложна мрежа от фирми и физически лица, свързани с разходите за пътуванията. По думите му остава впечатлението, че „едни хора са се правили каквото си искат“, като ключовият въпрос е дали това е ставало с лични или с публични средства.

„Едно е да го прави бизнесмен със свои пари, друго е да го прави политик предполагаемо с нашите пари“, коментира Апостолов. Според него трябва да се провери какви са връзките между адвокатските дружества, които евентуално са плащали полети, и политическите лица.

Диана Дамянова заяви, че след като темата вече е отворена публично, тя трябва да бъде изяснена докрай. Според нея обаче доказателствата не бива да се огласяват през медиите, а да бъдат предоставени на прокуратурата и съда.

„Обществен интерес има, ако има злоупотреба с публичен ресурс. Ако такава злоупотреба има, тя трябва да отиде в прокуратурата, а не да бъде разхождана по телевизията“, каза Дамянова.

Тя изрази мнение, че в момента случаят се използва и като „димка“ за отклоняване на вниманието от проектобюджета. „Бюджетът няма хляб, но ще има зрелище. Това, което се случва с българската икономика, не е добро - няма реформи, има нови тежести за бизнеса и страната се заробва с бърз кредит“, заяви медийният експерт.

Журналистът Йово Николов акцентира върху няколко конкретни въпроса - дали евентуалните пътувания са били декларирани, защо е използван дипломатически паспорт и дали има разминаване в имуществените декларации на Делян Пеевски. „Всеки подарък над 500 евро трябва да бъде деклариран. Ако тези пътувания не са платени с лични средства, те са подарък и подлежат на деклариране“, посочи Николов.

Той постави под въпрос и използването на дипломатически паспорт при евентуално частно пътуване. „Не ми е ясно защо, ако човек отива на почивка, ползва дипломатически паспорт. Той се използва за служебни цели и би трябвало да има командировка“, каза журналистът.

По темата за PNR системата Николов заяви, че международната система не може да бъде манипулирана от България, тъй като страната е само ползвател на данни. Той обаче допусна, че в българските регистри е възможно да има намеса или заобикаляне на процедурите.

„Да се манипулира международната система не е възможно. Но в български условия всичко е възможно“, коментира той.

И тримата гости се обединиха около тезата, че случаят съдържа важни въпроси, но начинът, по който се развива публично, го превръща в политически инструмент. Според тях отговорите трябва да дойдат от компетентните институции, а не чрез фрагментарни твърдения от парламентарната трибуна или телевизионни студия.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Овчар

    19 1 Отговор
    Който им плаща на тези измамници той е кукловода..!

    08:46 06.07.2026

  • 2 Анализатор

    22 5 Отговор
    Всички тия измекяри от снимката пазят гърба и чистят имиджа но Свинята Магнитска и Тиквата Кандидатмагнитска!
    Писна ми да ги гледам по тв....

    Коментиран от #4, #6

    08:48 06.07.2026

  • 3 Фен

    9 5 Отговор
    Бях точен с парите яко се изплющя. Явно се му докладвали само на кои дати има съвпадения на излезли/влезли от летище София, съвпадащи с Пеевски. 5-8/04.24 са петък/понеделник. Пеевски в Дубай, Деса в Истанбул. Уикенд.

    08:50 06.07.2026

  • 4 В . Апостолов и Й. Николов

    9 4 Отговор

    До коментар #2 от "Анализатор":

    Едва ли! А за Дамянова си прав!

    08:51 06.07.2026

  • 5 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    11 2 Отговор
    Във всяка БЯЛА държава щеше да поставя РЕШЕНИЯ, а не въпроси❗

    Коментиран от #17, #34

    08:51 06.07.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Много Баби !

    7 0 Отговор
    Хилаво Дете !


    БАБИ !

    Кво Да Правиш ?

    08:58 06.07.2026

  • 8 Мнение

    9 4 Отговор
    Горещо препоръчвам на управляващите и депутатите-деребеи да се разходят из София около 7 сутринта,0може и в центъра, за да видят как живее народа им, колко бедни хора ровят из кофите за боклук. След това спокойно да си получават огромните си заплати, да ползват месечните си почивки /два месеца, та и повече на година/ и да карат най-новите коли и всяка година да ги сменят и да ползват облагите на гърба на тези хора, и да мислят, че няма да им се върне на тях и семействата им. Когато се върне бумерангът да се сетят от къде идва.

    08:59 06.07.2026

  • 9 Абе да бе

    11 1 Отговор
    Много харесвам анаЛлизатори.

    08:59 06.07.2026

  • 10 Естествено

    12 5 Отговор
    Естествено, пускат се разни димки. Какво ни интересува атанасова какво е правила.

    08:59 06.07.2026

  • 11 АФЕРА ПЕЕВСКА Този живот е за дебелите🐷

    7 4 Отговор
    СПОКО, ВСИЧКО Е ЕДИН ДОБРЕ РЕЖИСИРАН СПЕКТАКЪЛ ЗА "МАКАЦИТЕ" В ТЕРИТОРИЯТА!!! 🐷🎃

    09:00 06.07.2026

  • 12 Анакизаторка

    10 4 Отговор
    Какъв скандал с полетите на хората!? Защо тогава няма скандал за 25-те тоалетни на Бойко Рашков… или за уединеното пътуване на Про100 Киро и Лена до Солун с правителствения самолет?

    09:03 06.07.2026

  • 13 Айляк

    6 5 Отговор
    Тия поръчкови анализатори да си гледат работата.
    За да е такъв бюджета, си има виновни и те не са от правителствато, а онези преди това - гербавата шайка, начело с вожда им Ташунко.
    Но за да се стигне до Тулупина, първо се преминава през Шиши и Дуловската и чак тогава се подхваща грабителската гербава хунта.
    Нещата са свързани. Много свързани.
    Нали така, анализаторчета ум рели?

    09:04 06.07.2026

  • 14 Електра

    7 2 Отговор
    Докога едни и същи мисирки, ще ни поучават по телевизиите. Наистина е завладяна държавата, от Райчевци, Кънчовци от Петрохански Шарлатани и червени Боташисти, все крадливи ДС доносници комунисти. Най крадливите олигарси, като Бобокови, Гергови, Мразовите, Ветови, Черепи, Копринкови, Балеви, Лечеви и още легион крадливи комуняги, ще ни пазят от олигарсите...

    09:06 06.07.2026

  • 15 Проблема Не Е В Бюджета !

    1 1 Отговор
    А В Начина !

    На Неговото !

    Използване !

    09:14 06.07.2026

  • 16 Коста

    3 3 Отговор
    Юли 2026, Бюджет 2027 трябва да се приема след няколко месеца. Защо кратуните от предишното Редовно Правителство не приеха Бюджета 2026? Защото знаеха, че е нереален.

    Коментиран от #25

    09:14 06.07.2026

  • 17 Хахаха

    2 2 Отговор

    До коментар #5 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Както знаем бялото не е същински цвят, а сбор от всички видими дължини на вълните на светлината, тъй че Радев ще ни ошари хубаво по пътя към Азия

    Коментиран от #27

    09:15 06.07.2026

  • 18 Родина

    7 1 Отговор
    България е на дъното . Половината, тръгнаха
    да защитават една посредствена и неука
    жена .

    Коментиран от #29

    09:20 06.07.2026

  • 19 Селската Седянка !

    3 1 Отговор
    Отново Се Събра !

    Само Че На Селските Кокошки !

    Сега Им Викат !

    Анализатори !

    09:23 06.07.2026

  • 20 пери

    3 2 Отговор
    Бюджетът така и така ще го приемат, по-интересен е въпросът за полетите на Деса и Дебелян. Така че ровете, да се изрови всичко докрай. Белким го отнесат тия двамата. Добро начало ще е, Бою да се готви.

    09:32 06.07.2026

  • 21 Е нали това е целта

    2 2 Отговор
    Да ни отклоняват вниманието от издънките на Радевите неможачи и нищоправенето им.

    09:36 06.07.2026

  • 22 нннн

    1 1 Отговор
    Въпросите са свързани. Какъв бюджет, кви 2,5 евра, ако един депутат може да даде милиони за полети? Ма, били негови, лични, спечелени с пот на челото и мазоли на ръцете - смях...
    Тая шия била от туршия.

    09:36 06.07.2026

  • 23 Доказано нефелна

    3 1 Отговор
    Общественият интерес изисква точно доказателствата да се оповестят от медиите защото прокуратурата е доказано нефелна.

    09:38 06.07.2026

  • 24 дедо

    2 1 Отговор
    Ами има проблем с бюджета точно защото 20 години ни управляват и крадат хората от полетите.

    09:38 06.07.2026

  • 25 Къса памет?

    1 1 Отговор

    До коментар #16 от "Коста":

    Защото ги смъкнаха от власт, за да не го приемат, кога забрави?

    09:39 06.07.2026

  • 26 ПЕТ ЗА ЧЕТИРИ

    3 0 Отговор
    На т.н. българско общество не му трябват коментари и говорене в публичното пространство от определени лица.Разбраме за полетите.Сега трябват от Вас действия.Няма държава в света в която да се говори толкова много от т.н.специалисти и да не се върши нищо.Нали ще вървим към прогрес.Иначе си караме по стария отработен начин от 30 години.Искаме мирна и нежна революция?

    09:39 06.07.2026

  • 27 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    2 1 Отговор

    До коментар #17 от "Хахаха":

    Хахаха, то Бяла държава не е тази която е в бял цвят, ахахах❗

    Коментиран от #30

    09:39 06.07.2026

  • 28 На снимката

    2 1 Отговор
    Защо ми подсУнватв тия анални б-лизатори на снимката?

    09:42 06.07.2026

  • 29 Неука?

    1 1 Отговор

    До коментар #18 от "Родина":

    В сравнение с теб тя е двайсет нива отгоре.
    Да я критикува някой на нейното ниво, разбирам. Но недоучила копейка... , ама, моля ти се! Публикувай си дипломата, ако ти стиска.

    Коментиран от #35

    09:42 06.07.2026

  • 30 Хахаха

    0 2 Отговор

    До коментар #27 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Нещо не схвана шегата

    Коментиран от #31

    09:47 06.07.2026

  • 31 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 1 Отговор

    До коментар #30 от "Хахаха":

    А ти явно не сФана сарказма ми❗
    Къде е Острието на ГЕРБ, дето вече ГЕРБ се отрекоха от него, къде е ЗЛОУПОТРЕБАТА със служебно положение и Влас в случаи....
    и къде набута Радев , че и Азия❗

    Коментиран от #32

    09:51 06.07.2026

  • 32 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    2 0 Отговор

    До коментар #31 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    и ВласТ

    09:53 06.07.2026

  • 33 Някой

    0 0 Отговор
    Всички телевизии на амбразурата. И защо ли? :)

    10:03 06.07.2026

  • 34 миме

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    ми не съм съгласна, кво " самоубиха епщайн-а"и острова потъна...

    10:09 06.07.2026

  • 35 Родина

    0 0 Отговор

    До коментар #29 от "Неука?":

    На такива като теб, не се отговаря . Приятен ден !

    10:16 06.07.2026

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