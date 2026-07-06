Анализатори: Скандалът с полетите поставя въпроси, но отклонява вниманието от бюджета

Скандалът около данните за полетите на Делян Пеевски и Десислава Атанасова поставя сериозни въпроси за публичния ресурс, декларациите на политиците и достъпа до чувствителни регистри. Общата теза на журналистите Владислав Апостолов и Йово Николов и медийния експерт Диана Дамянова в студиото на „Здравей, България“ беше, че случаят трябва да бъде проверен институционално, но същевременно има риск да се превърне в зрелище, което измества вниманието от по-важната тема - бюджета.
Владислав Апостолов определи казуса като „сюжет на Кустурица за Джеймс Бонд“ заради различните версии, паспортите, регистрите и предполагаемата сложна мрежа от фирми и физически лица, свързани с разходите за пътуванията. По думите му остава впечатлението, че „едни хора са се правили каквото си искат“, като ключовият въпрос е дали това е ставало с лични или с публични средства.
„Едно е да го прави бизнесмен със свои пари, друго е да го прави политик предполагаемо с нашите пари“, коментира Апостолов. Според него трябва да се провери какви са връзките между адвокатските дружества, които евентуално са плащали полети, и политическите лица.
Диана Дамянова заяви, че след като темата вече е отворена публично, тя трябва да бъде изяснена докрай. Според нея обаче доказателствата не бива да се огласяват през медиите, а да бъдат предоставени на прокуратурата и съда.
„Обществен интерес има, ако има злоупотреба с публичен ресурс. Ако такава злоупотреба има, тя трябва да отиде в прокуратурата, а не да бъде разхождана по телевизията“, каза Дамянова.
Тя изрази мнение, че в момента случаят се използва и като „димка“ за отклоняване на вниманието от проектобюджета. „Бюджетът няма хляб, но ще има зрелище. Това, което се случва с българската икономика, не е добро - няма реформи, има нови тежести за бизнеса и страната се заробва с бърз кредит“, заяви медийният експерт.
Журналистът Йово Николов акцентира върху няколко конкретни въпроса - дали евентуалните пътувания са били декларирани, защо е използван дипломатически паспорт и дали има разминаване в имуществените декларации на Делян Пеевски. „Всеки подарък над 500 евро трябва да бъде деклариран. Ако тези пътувания не са платени с лични средства, те са подарък и подлежат на деклариране“, посочи Николов.
Той постави под въпрос и използването на дипломатически паспорт при евентуално частно пътуване. „Не ми е ясно защо, ако човек отива на почивка, ползва дипломатически паспорт. Той се използва за служебни цели и би трябвало да има командировка“, каза журналистът.
По темата за PNR системата Николов заяви, че международната система не може да бъде манипулирана от България, тъй като страната е само ползвател на данни. Той обаче допусна, че в българските регистри е възможно да има намеса или заобикаляне на процедурите.
„Да се манипулира международната система не е възможно. Но в български условия всичко е възможно“, коментира той.
И тримата гости се обединиха около тезата, че случаят съдържа важни въпроси, но начинът, по който се развива публично, го превръща в политически инструмент. Според тях отговорите трябва да дойдат от компетентните институции, а не чрез фрагментарни твърдения от парламентарната трибуна или телевизионни студия.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Овчар
08:46 06.07.2026
2 Анализатор
Писна ми да ги гледам по тв....
Коментиран от #4, #6
08:48 06.07.2026
3 Фен
08:50 06.07.2026
4 В . Апостолов и Й. Николов
До коментар #2 от "Анализатор":Едва ли! А за Дамянова си прав!
08:51 06.07.2026
5 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Коментиран от #17, #34
08:51 06.07.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Много Баби !
БАБИ !
Кво Да Правиш ?
08:58 06.07.2026
8 Мнение
08:59 06.07.2026
9 Абе да бе
08:59 06.07.2026
10 Естествено
08:59 06.07.2026
11 АФЕРА ПЕЕВСКА Този живот е за дебелите🐷
09:00 06.07.2026
12 Анакизаторка
09:03 06.07.2026
13 Айляк
За да е такъв бюджета, си има виновни и те не са от правителствато, а онези преди това - гербавата шайка, начело с вожда им Ташунко.
Но за да се стигне до Тулупина, първо се преминава през Шиши и Дуловската и чак тогава се подхваща грабителската гербава хунта.
Нещата са свързани. Много свързани.
Нали така, анализаторчета ум рели?
09:04 06.07.2026
14 Електра
09:06 06.07.2026
15 Проблема Не Е В Бюджета !
На Неговото !
Използване !
09:14 06.07.2026
16 Коста
Коментиран от #25
09:14 06.07.2026
17 Хахаха
До коментар #5 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Както знаем бялото не е същински цвят, а сбор от всички видими дължини на вълните на светлината, тъй че Радев ще ни ошари хубаво по пътя към Азия
Коментиран от #27
09:15 06.07.2026
18 Родина
да защитават една посредствена и неука
жена .
Коментиран от #29
09:20 06.07.2026
19 Селската Седянка !
Само Че На Селските Кокошки !
Сега Им Викат !
Анализатори !
09:23 06.07.2026
20 пери
09:32 06.07.2026
21 Е нали това е целта
09:36 06.07.2026
22 нннн
Тая шия била от туршия.
09:36 06.07.2026
23 Доказано нефелна
09:38 06.07.2026
24 дедо
09:38 06.07.2026
25 Къса памет?
До коментар #16 от "Коста":Защото ги смъкнаха от власт, за да не го приемат, кога забрави?
09:39 06.07.2026
26 ПЕТ ЗА ЧЕТИРИ
09:39 06.07.2026
27 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #17 от "Хахаха":Хахаха, то Бяла държава не е тази която е в бял цвят, ахахах❗
Коментиран от #30
09:39 06.07.2026
28 На снимката
09:42 06.07.2026
29 Неука?
До коментар #18 от "Родина":В сравнение с теб тя е двайсет нива отгоре.
Да я критикува някой на нейното ниво, разбирам. Но недоучила копейка... , ама, моля ти се! Публикувай си дипломата, ако ти стиска.
Коментиран от #35
09:42 06.07.2026
30 Хахаха
До коментар #27 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Нещо не схвана шегата
Коментиран от #31
09:47 06.07.2026
31 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #30 от "Хахаха":А ти явно не сФана сарказма ми❗
Къде е Острието на ГЕРБ, дето вече ГЕРБ се отрекоха от него, къде е ЗЛОУПОТРЕБАТА със служебно положение и Влас в случаи....
и къде набута Радев , че и Азия❗
Коментиран от #32
09:51 06.07.2026
32 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #31 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":и ВласТ
09:53 06.07.2026
33 Някой
10:03 06.07.2026
34 миме
До коментар #5 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":ми не съм съгласна, кво " самоубиха епщайн-а"и острова потъна...
10:09 06.07.2026
35 Родина
До коментар #29 от "Неука?":На такива като теб, не се отговаря . Приятен ден !
10:16 06.07.2026