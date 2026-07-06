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Какво стои зад скандала с полетите на Делян Пеевски?

Какво стои зад скандала с полетите на Делян Пеевски?

6 Юли, 2026 09:34 1 579 39

  • скандал-
  • полети-
  • делян пеевски

Според Цветанка Андреева случващото се е като "Власт гейт", за Георги Лозанов скандалът е тип социални мрежи, а според Александър Сиди става въпрос за грубо погазване на законите у нас

Какво стои зад скандала с полетите на Делян Пеевски? - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Продължава острият сблъсък между управляващите и ДПС около проверките, свързани с полетите на лидера на движението Делян Пеевски.

„Случващото се все повече се оформя като „Власт гейт“ скандал, свързан с функционирането на властта в държавата. Първо, информацията, която се изнася, се оказва, че може и да не е вярна. Второ – тя е придобита по незаконен начин. И третото, което е най-опасно за функционирането на демокрацията, е, че тази информация се използва за компрометиране на опозиционни политици и висши магистрати“, коментира в „Тази сутрин“ политологът Цветанка Андреева.

„Службите са използвали масив от данни, който служи най-вече при прояви на тероризъм, на престъпление от рода на трафик на хора. Да ровиш в такъв масив, за да търсиш компромати срещу опозицията си и да злепоставяш висши магистрати, без да си сигурен, е нарушение и злоупотреба с власт. „Юмрукът“ на тази акция е вътрешният министър“, смята тя.

„Мен малко ме притеснява това, че върви скандал тип социални мрежи, в който се вкарват повече страсти и определени думи с емоционален оттенък“, каза от своя страна медийният експерт доц. Георги Лозанов.

„Настоящите управляващи дойдоха на власт с ангажимента да демонтират олигархическия модел, свързващ се с Пеевски. Имаше пълното очакване, че ще започне някакъв тип разследване срещу него като публична фигура в нашия обществен живот“, коментира Лозанов.

„Друг въпрос е дали най-добрият вход на това разследване е през полетите. Но те дават две възможности за анализ. Първо, че са скъпи и оттам възниква въпросът как са били платени. Второ, дали има нерегламентирано влияние върху властите – тоест конфликт на интереси. Въпросът е какво ще излезе от всичко това“, каза медийният експерт.

Според него има и втора голяма опасност освен корупционното влияние у нас и това е руското влияние.

„Непрестанно сме в средата на тази люлка – тъкмо започнеш да се бориш с корупционното влияние и веднага стои отзад руското. Почне да се бори с руското влияние – вдигне се другата страна на люлката. Пеевски стана изведнъж част от управленческия процес, защото това беше начин да се спре евроскептичната линия в българската политика, която Радев носеше в себе си“, коментира Георги Лозанов.

Според бившия депутат Александър Сиди скандалните неща са думите на Пеевски, който каза, че нямат право да се ровят в личния му живот и че на територията на България не важат никакви санкции.

„Това е именно олицетворение на модела „Пеевски“ и на тази безнаказаност. Абсурд е да си летял където и да било с частен самолет, някой да ти го е платил и ти да не го впишеш в декларацията си. Това е грубо погазване на законодателството у нас“, на мнение е Сиди.

„В тази ситуация е много странно, че точно в началото на април, когато идваше новата власт, Десислава Атанасова е върнала личния си паспорт по нейно желание. Тоест в него има някакви данни, които не е искала да бъдат видени. Ето тези неща са скандални“, на мнение е бившият депутат.

„Иначе в публичното пространство отдавна се говори, че има връзка между Десислава Атанасова и Делян Пеевски. Това беше един от начините тя да бъде отстранена от ГЕРБ. Скандално, нагло и арогантно беше изказването на Борисов, че тя е прекрасен човек и затова е избрана с такова мнозинство. Смешен ми е и този демократичен плач на измамниците от ПП и ДБ. Тогава имаше сделка те да гласуват за нея“, каза Александър Сиди.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 !!!?

    11 13 Отговор
    Въпросът е кой дава Кеша...и как Мистър Кеш и Шиши станаха ортаци !!!?

    Коментиран от #10

    09:39 06.07.2026

  • 2 НЕ Е ГРЯХ ДИДО

    8 0 Отговор
    ДА СИ ЛЮБИ КОНСТИТУЦИОННА СЪДИЙКА ОБИЧАТ СЕ ДА СЕ ВЗЕМАТ. В ДПС СРЕДИТЕ СНАХАТА СНАХАТА АМИ ХАЙДЕ.

    Коментиран от #13

    09:40 06.07.2026

  • 3 Последния Софиянец

    9 14 Отговор
    Отвличат вниманието на народа от бюджета на олигарсите.Цирк.

    Коментиран от #14

    09:42 06.07.2026

  • 4 ккк

    15 1 Отговор
    злоупотребата на гърба на народа е също тероризъм , така че не ми ги защитавайте тези "жертви от ДПС и Деса"

    09:43 06.07.2026

  • 5 хаберих

    8 0 Отговор
    - Знаеш ли, моето куче е станало страшно мързеливо?!
    - Как така?
    - Ами преди ,като искаше да се разхожда, ми носеше нашийника си, а сега ми носи ключовете от колата.

    09:43 06.07.2026

  • 6 Ура,,Ура

    22 0 Отговор
    Голяма вина имат ППДБ, че Атанасова е в КС. Тогава за да уредят своя човек (Белазелков) гласуваха заедно с ГЕРБ за Атанасова. И сега първи и искат оставката. Това ако не е лицемерие здраве му кажи. А даже говореха по едно време, че с Пеевски може успешно да се работи.

    09:43 06.07.2026

  • 7 в кратце

    4 0 Отговор
    Какво стои,ли? Ами "Дунав мост".

    09:44 06.07.2026

  • 8 Овчар

    9 0 Отговор
    Тези измамници също трябва да бъдат съдени..!

    09:44 06.07.2026

  • 9 честен ционист

    14 0 Отговор
    Тези хора изглеждат така все едно някой няасила ги е замъкнал в ТВ студиото.

    09:45 06.07.2026

  • 10 Ахааа

    15 0 Отговор

    До коментар #1 от "!!!?":

    Защо така малко хора имаше на протеста срещу Радев? Шиши и Боко дават по 50 евро, но явно не са достатъчни... Нека се бръкнат по надълбоко, защото все пак това е протест за спасяване на техните кожи!!! На есен ще докарат достатъчни хора от провинцията, всички общински съветници от ГЕРБ- ДПС, това все пак са хиляди съветници!!!

    09:47 06.07.2026

  • 11 Баба Меца

    18 0 Отговор
    Цветанка е готова с гърдите си / а даже и със зад.ника си / да закрива амбразурата , за да пази Бойко и Шайката му !

    Коментиран от #27

    09:47 06.07.2026

  • 12 АГАТ а Кристи

    8 1 Отговор
    Стои един разграден двор, наречен "държава" ! Стои една свободния, наречена "свобода" ! Стоят едни нагли олигарси, титуловани "политици" ! Стоят далаверите, беззаконието, стои арогантността на твърдо вкопали се в "държавата" червени партийни книжки и наследниците им, ДС "служителите" и отрочетата им...

    09:47 06.07.2026

  • 13 Евроатлантик

    8 0 Отговор

    До коментар #2 от "НЕ Е ГРЯХ ДИДО":

    Това просто е израз на истинска любов ГЕРБ- ДПС!!! Шефа на ДПС със шефката на ПГ на ГЕРБ, тогава!!!

    09:48 06.07.2026

  • 14 Оооо

    10 1 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    По добре ли е тогава да замитат скандалите и денонощно да се говори само за бюджета? Да зарежем Пеевски, Невзоров, прокуратурата и да си говорим само за бюджета. Няма що!

    Коментиран от #19

    09:48 06.07.2026

  • 15 Иванов

    10 0 Отговор
    Първо-има извършено престъпление.
    За това се извършва проверка.
    Второ - даже да е извършена незаконно проверката, всичко което е обявено е вярно.
    Явно са изпратили Андреева за адвокат, а не за анализатор.
    Четвърто и пето и другите изнесени данни за Делянчо и компания са верни, както и за Боко.
    Факт!

    09:49 06.07.2026

  • 16 Щом Няма Закон !

    2 1 Отговор
    И Той не е Приоритет !

    Значи Няма НИЩО !

    Коментиран от #21

    09:53 06.07.2026

  • 17 Признавам

    1 0 Отговор
    Лично Аз му дадох 5 лева тогава още не ми ги е върнал.

    09:53 06.07.2026

  • 18 Овчар

    4 0 Отговор
    Как си изпра парите Деса Ангелова...? В Дубай Джакпота в казината е огромен..Срещу 10% за собственика на казиното Деса получава документ за печалба на милиони ...! Изпрани пари..!

    09:54 06.07.2026

  • 19 !!!?

    2 7 Отговор

    До коментар #14 от "Оооо":

    А защо не говорим за "Боташ"...там става въпрос за милиарди загуба за държавата по вина на Мистър Кеш...!???

    Коментиран от #30, #38

    09:54 06.07.2026

  • 20 Как

    7 0 Отговор
    Десислава има два паспорта.Един с турското име и един с българското.

    Коментиран от #31

    09:54 06.07.2026

  • 21 Това Означава !

    6 2 Отговор

    До коментар #16 от "Щом Няма Закон !":

    че Това Не Е Държава !

    За Живеене !

    09:54 06.07.2026

  • 22 Какво стои зад скандала с полетите

    5 3 Отговор
    едно празно джафкане на пудели

    09:56 06.07.2026

  • 23 койдазнай

    2 1 Отговор
    Пеевски и Атанасова се обичат, имат си дете! Какво осъдително може да има в това?!?

    09:57 06.07.2026

  • 24 На Дедо

    1 4 Отговор
    До тук добре! Казал падащия, от 7 - мия етаж и прелиташ вече покрай 3 - тия?! Нека да бъде, светлина!!! Дерменджиев!!!! Да започва от?! Бях точен с парите. Истина ли е това! И на кой, даде парите?! За да е, на този пост!

    09:58 06.07.2026

  • 25 СЕЛО КОСТИ

    6 0 Отговор
    ШЕФА ЗАГАЗИ БЕГАЙТЕ .

    Коментиран от #35

    09:59 06.07.2026

  • 26 Някой

    5 0 Отговор
    Само като видиш поканените в студиото и ти става ясно на какво ниво е разговорът. Доста по - надолу от дъно.

    10:00 06.07.2026

  • 27 Мурка

    3 0 Отговор

    До коментар #11 от "Баба Меца":

    и едното и другото са ВСЕ ВИСНАЛИ А МОЗЪКА И СЕ Е СПИХНАЛ --А НЕ Е ЛОШО ДА ИЗСТЪРЖАТ КИТА ОТ СУ РАТА НА СЕЛ С КАТА ПРЪЧКА

    10:01 06.07.2026

  • 28 МЕРАКЛИЯ ДУЛОВСКИ

    4 0 Отговор
    БРЯ ТАЗИ С РЪС НА ПЪДПЪДЪК ПЪК ГОЛЯМА Я ВАДИ

    10:02 06.07.2026

  • 29 Търновец

    2 2 Отговор
    Този скандал е крипто и вероятно е инсцениран от Руското разузнаване с цел отстраняване от властта на удобен за САЩ и Израел политик - прилагането на закона Магнитски спрямо гражданин Пеевски го прави зависим от САЩ и оттам го прави да изпълнява волята на Американски интереси - и с Ф 16 и със Страйкърите които сделки Пеевски поддържаше с той още поддържа помощ за Украйна а това го прави неудобен за Кремъл и скандалът с полетите цели отслабването на влиянието на Пеевски. Този скандал е буря в чаша с вода - сравнете много по важния въпрос с лошата приватизация на Нефтохима в Бургас за пари дето едвам покриват земята от 24000 декара върху която е разположен. Литовците продадоха тяхната рафинерия за около 2.4 милиарда долара на Полска фирма.

    10:02 06.07.2026

  • 30 Оооо

    6 0 Отговор

    До коментар #19 от "!!!?":

    И за Боташ и за Петрохан и за други скандали трябва да се говори разбира се. Но само за бюджета е грешка.

    10:04 06.07.2026

  • 31 Хаха

    2 0 Отговор

    До коментар #20 от "Как":

    Въпросът е в качеството си на какво длъжностно лице Деса пътува с допломатически паспорт!? Такъв документ за самоличност няма право да използва за лични пътувания и туризъм, а за служебни цели - командировки, официални срещи, симпозиуми!
    Отделен въпрос е има ли право съдия в КС на дипломатически паспорт и защо същият не е предаден в МВР след като е приключила кариерата си на депутат няколко месеца преди полета!

    10:06 06.07.2026

  • 32 ВНИМАНИЕ ВНИМАНИЕ

    2 1 Отговор
    ДЕМЕРДЖИЙСКА МЕЧКА ГАЗИ ИЗ ВЕЛИНГРАДСКО ШЕФА ДА ИЗЧЕЗВА.

    10:07 06.07.2026

  • 33 Дид

    1 0 Отговор
    Е как да се демонтира модела, като такива висши лица пътуват с него в частния му самолет?!? Видно, са си много близки. Какво очаквате? Да тръгнат срещу своите ли?

    10:08 06.07.2026

  • 34 Мнението на пачата Цветанка,

    1 0 Отговор
    е много меродавно

    10:09 06.07.2026

  • 35 Мурка

    0 0 Отговор

    До коментар #25 от "СЕЛО КОСТИ":

    коце ти ли си пиле ?

    Коментиран от #37

    10:13 06.07.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 миме

    0 0 Отговор

    До коментар #35 от "Мурка":

    не видиш ли че е манолчо глиЧКО бе жендър

    10:16 06.07.2026

  • 38 Окооо

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "!!!?":

    Глупостите на търкалета! Стига с дъската Боташ. Радев спести на държавата и народа иск от 3 милиарда евро, след разговор със собствениците на Лукойл...

    10:17 06.07.2026

  • 39 Казвам

    0 0 Отговор
    Добре,че не гледам продажните телевизии,където Цветанка Андреева и оня Лозанов са постоянно присъствие.Тия двамата са с толкова изпилени мозъци,че не мога да разбера как ги гледа и ги слуша обикновенния зрител! Това са едни доста ограничени мисловно пионки ,предполагам финансово стимулирани,които се изживяват като просветители в ефира на продажните телевизии!

    10:19 06.07.2026

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