Какво стои зад скандала с полетите на Делян Пеевски?

Продължава острият сблъсък между управляващите и ДПС около проверките, свързани с полетите на лидера на движението Делян Пеевски.
„Случващото се все повече се оформя като „Власт гейт“ скандал, свързан с функционирането на властта в държавата. Първо, информацията, която се изнася, се оказва, че може и да не е вярна. Второ – тя е придобита по незаконен начин. И третото, което е най-опасно за функционирането на демокрацията, е, че тази информация се използва за компрометиране на опозиционни политици и висши магистрати“, коментира в „Тази сутрин“ политологът Цветанка Андреева.
„Службите са използвали масив от данни, който служи най-вече при прояви на тероризъм, на престъпление от рода на трафик на хора. Да ровиш в такъв масив, за да търсиш компромати срещу опозицията си и да злепоставяш висши магистрати, без да си сигурен, е нарушение и злоупотреба с власт. „Юмрукът“ на тази акция е вътрешният министър“, смята тя.
„Мен малко ме притеснява това, че върви скандал тип социални мрежи, в който се вкарват повече страсти и определени думи с емоционален оттенък“, каза от своя страна медийният експерт доц. Георги Лозанов.
„Настоящите управляващи дойдоха на власт с ангажимента да демонтират олигархическия модел, свързващ се с Пеевски. Имаше пълното очакване, че ще започне някакъв тип разследване срещу него като публична фигура в нашия обществен живот“, коментира Лозанов.
„Друг въпрос е дали най-добрият вход на това разследване е през полетите. Но те дават две възможности за анализ. Първо, че са скъпи и оттам възниква въпросът как са били платени. Второ, дали има нерегламентирано влияние върху властите – тоест конфликт на интереси. Въпросът е какво ще излезе от всичко това“, каза медийният експерт.
Според него има и втора голяма опасност освен корупционното влияние у нас и това е руското влияние.
„Непрестанно сме в средата на тази люлка – тъкмо започнеш да се бориш с корупционното влияние и веднага стои отзад руското. Почне да се бори с руското влияние – вдигне се другата страна на люлката. Пеевски стана изведнъж част от управленческия процес, защото това беше начин да се спре евроскептичната линия в българската политика, която Радев носеше в себе си“, коментира Георги Лозанов.
Според бившия депутат Александър Сиди скандалните неща са думите на Пеевски, който каза, че нямат право да се ровят в личния му живот и че на територията на България не важат никакви санкции.
„Това е именно олицетворение на модела „Пеевски“ и на тази безнаказаност. Абсурд е да си летял където и да било с частен самолет, някой да ти го е платил и ти да не го впишеш в декларацията си. Това е грубо погазване на законодателството у нас“, на мнение е Сиди.
„В тази ситуация е много странно, че точно в началото на април, когато идваше новата власт, Десислава Атанасова е върнала личния си паспорт по нейно желание. Тоест в него има някакви данни, които не е искала да бъдат видени. Ето тези неща са скандални“, на мнение е бившият депутат.
„Иначе в публичното пространство отдавна се говори, че има връзка между Десислава Атанасова и Делян Пеевски. Това беше един от начините тя да бъде отстранена от ГЕРБ. Скандално, нагло и арогантно беше изказването на Борисов, че тя е прекрасен човек и затова е избрана с такова мнозинство. Смешен ми е и този демократичен плач на измамниците от ПП и ДБ. Тогава имаше сделка те да гласуват за нея“, каза Александър Сиди.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 !!!?
Коментиран от #10
09:39 06.07.2026
2 НЕ Е ГРЯХ ДИДО
Коментиран от #13
09:40 06.07.2026
3 Последния Софиянец
Коментиран от #14
09:42 06.07.2026
4 ккк
09:43 06.07.2026
5 хаберих
- Как така?
- Ами преди ,като искаше да се разхожда, ми носеше нашийника си, а сега ми носи ключовете от колата.
09:43 06.07.2026
6 Ура,,Ура
09:43 06.07.2026
7 в кратце
09:44 06.07.2026
8 Овчар
09:44 06.07.2026
9 честен ционист
09:45 06.07.2026
10 Ахааа
До коментар #1 от "!!!?":Защо така малко хора имаше на протеста срещу Радев? Шиши и Боко дават по 50 евро, но явно не са достатъчни... Нека се бръкнат по надълбоко, защото все пак това е протест за спасяване на техните кожи!!! На есен ще докарат достатъчни хора от провинцията, всички общински съветници от ГЕРБ- ДПС, това все пак са хиляди съветници!!!
09:47 06.07.2026
11 Баба Меца
Коментиран от #27
09:47 06.07.2026
12 АГАТ а Кристи
09:47 06.07.2026
13 Евроатлантик
До коментар #2 от "НЕ Е ГРЯХ ДИДО":Това просто е израз на истинска любов ГЕРБ- ДПС!!! Шефа на ДПС със шефката на ПГ на ГЕРБ, тогава!!!
09:48 06.07.2026
14 Оооо
До коментар #3 от "Последния Софиянец":По добре ли е тогава да замитат скандалите и денонощно да се говори само за бюджета? Да зарежем Пеевски, Невзоров, прокуратурата и да си говорим само за бюджета. Няма що!
Коментиран от #19
09:48 06.07.2026
15 Иванов
За това се извършва проверка.
Второ - даже да е извършена незаконно проверката, всичко което е обявено е вярно.
Явно са изпратили Андреева за адвокат, а не за анализатор.
Четвърто и пето и другите изнесени данни за Делянчо и компания са верни, както и за Боко.
Факт!
09:49 06.07.2026
16 Щом Няма Закон !
Значи Няма НИЩО !
Коментиран от #21
09:53 06.07.2026
17 Признавам
09:53 06.07.2026
18 Овчар
09:54 06.07.2026
19 !!!?
До коментар #14 от "Оооо":А защо не говорим за "Боташ"...там става въпрос за милиарди загуба за държавата по вина на Мистър Кеш...!???
Коментиран от #30, #38
09:54 06.07.2026
20 Как
Коментиран от #31
09:54 06.07.2026
21 Това Означава !
До коментар #16 от "Щом Няма Закон !":че Това Не Е Държава !
За Живеене !
09:54 06.07.2026
22 Какво стои зад скандала с полетите
09:56 06.07.2026
23 койдазнай
09:57 06.07.2026
24 На Дедо
09:58 06.07.2026
25 СЕЛО КОСТИ
Коментиран от #35
09:59 06.07.2026
26 Някой
10:00 06.07.2026
27 Мурка
До коментар #11 от "Баба Меца":и едното и другото са ВСЕ ВИСНАЛИ А МОЗЪКА И СЕ Е СПИХНАЛ --А НЕ Е ЛОШО ДА ИЗСТЪРЖАТ КИТА ОТ СУ РАТА НА СЕЛ С КАТА ПРЪЧКА
10:01 06.07.2026
28 МЕРАКЛИЯ ДУЛОВСКИ
10:02 06.07.2026
29 Търновец
10:02 06.07.2026
30 Оооо
До коментар #19 от "!!!?":И за Боташ и за Петрохан и за други скандали трябва да се говори разбира се. Но само за бюджета е грешка.
10:04 06.07.2026
31 Хаха
До коментар #20 от "Как":Въпросът е в качеството си на какво длъжностно лице Деса пътува с допломатически паспорт!? Такъв документ за самоличност няма право да използва за лични пътувания и туризъм, а за служебни цели - командировки, официални срещи, симпозиуми!
Отделен въпрос е има ли право съдия в КС на дипломатически паспорт и защо същият не е предаден в МВР след като е приключила кариерата си на депутат няколко месеца преди полета!
10:06 06.07.2026
32 ВНИМАНИЕ ВНИМАНИЕ
10:07 06.07.2026
33 Дид
10:08 06.07.2026
34 Мнението на пачата Цветанка,
10:09 06.07.2026
35 Мурка
До коментар #25 от "СЕЛО КОСТИ":коце ти ли си пиле ?
Коментиран от #37
10:13 06.07.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 миме
До коментар #35 от "Мурка":не видиш ли че е манолчо глиЧКО бе жендър
10:16 06.07.2026
38 Окооо
До коментар #19 от "!!!?":Глупостите на търкалета! Стига с дъската Боташ. Радев спести на държавата и народа иск от 3 милиарда евро, след разговор със собствениците на Лукойл...
10:17 06.07.2026
39 Казвам
10:19 06.07.2026