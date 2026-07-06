Какво стои зад скандала с полетите на Делян Пеевски?

Продължава острият сблъсък между управляващите и ДПС около проверките, свързани с полетите на лидера на движението Делян Пеевски.

„Случващото се все повече се оформя като „Власт гейт“ скандал, свързан с функционирането на властта в държавата. Първо, информацията, която се изнася, се оказва, че може и да не е вярна. Второ – тя е придобита по незаконен начин. И третото, което е най-опасно за функционирането на демокрацията, е, че тази информация се използва за компрометиране на опозиционни политици и висши магистрати“, коментира в „Тази сутрин“ политологът Цветанка Андреева.

„Службите са използвали масив от данни, който служи най-вече при прояви на тероризъм, на престъпление от рода на трафик на хора. Да ровиш в такъв масив, за да търсиш компромати срещу опозицията си и да злепоставяш висши магистрати, без да си сигурен, е нарушение и злоупотреба с власт. „Юмрукът“ на тази акция е вътрешният министър“, смята тя.

„Мен малко ме притеснява това, че върви скандал тип социални мрежи, в който се вкарват повече страсти и определени думи с емоционален оттенък“, каза от своя страна медийният експерт доц. Георги Лозанов.

„Настоящите управляващи дойдоха на власт с ангажимента да демонтират олигархическия модел, свързващ се с Пеевски. Имаше пълното очакване, че ще започне някакъв тип разследване срещу него като публична фигура в нашия обществен живот“, коментира Лозанов.

„Друг въпрос е дали най-добрият вход на това разследване е през полетите. Но те дават две възможности за анализ. Първо, че са скъпи и оттам възниква въпросът как са били платени. Второ, дали има нерегламентирано влияние върху властите – тоест конфликт на интереси. Въпросът е какво ще излезе от всичко това“, каза медийният експерт.

Според него има и втора голяма опасност освен корупционното влияние у нас и това е руското влияние.

„Непрестанно сме в средата на тази люлка – тъкмо започнеш да се бориш с корупционното влияние и веднага стои отзад руското. Почне да се бори с руското влияние – вдигне се другата страна на люлката. Пеевски стана изведнъж част от управленческия процес, защото това беше начин да се спре евроскептичната линия в българската политика, която Радев носеше в себе си“, коментира Георги Лозанов.

Според бившия депутат Александър Сиди скандалните неща са думите на Пеевски, който каза, че нямат право да се ровят в личния му живот и че на територията на България не важат никакви санкции.

„Това е именно олицетворение на модела „Пеевски“ и на тази безнаказаност. Абсурд е да си летял където и да било с частен самолет, някой да ти го е платил и ти да не го впишеш в декларацията си. Това е грубо погазване на законодателството у нас“, на мнение е Сиди.

„В тази ситуация е много странно, че точно в началото на април, когато идваше новата власт, Десислава Атанасова е върнала личния си паспорт по нейно желание. Тоест в него има някакви данни, които не е искала да бъдат видени. Ето тези неща са скандални“, на мнение е бившият депутат.

„Иначе в публичното пространство отдавна се говори, че има връзка между Десислава Атанасова и Делян Пеевски. Това беше един от начините тя да бъде отстранена от ГЕРБ. Скандално, нагло и арогантно беше изказването на Борисов, че тя е прекрасен човек и затова е избрана с такова мнозинство. Смешен ми е и този демократичен плач на измамниците от ПП и ДБ. Тогава имаше сделка те да гласуват за нея“, каза Александър Сиди.