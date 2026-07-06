И още по казуса "Баба Алино": Бившата директорка на кадастъра във Варна ще оспори в съда уволнението си

Уволнената директорка на Службата по геодезия, картография и кадастър във Варна инж. Красимира Божкова обяви, че ще оспори по съдебен път заповедта за освобождаването си, издадена във връзка със случая „Баба Алино“. На пресконференция във Варна тя съобщи, че е получила документа по електронен път в края на миналата седмица, предават от БТА.

Според Божкова решението за уволнението ѝ противоречи на становището на Дисциплинарния съвет към Агенцията по геодезия, картография и кадастър, който е приел, че спорните сгради е трябвало да бъдат отразени в кадастралната карта, тъй като това съответства и на установената съдебна практика.

Тя заяви, че ще обжалва заповедта, тъй като според нея има съществени разминавания между предмета на проверката и мотивите, посочени в акта за освобождаването ѝ.

По думите ѝ сред основанията за уволнението са твърдения за недостатъчен контрол по казуса „Баба Алино“, както и забавен отговор на писмо от Министерството на земеделието и храните. Божкова обаче подчерта, че въпросната кореспонденция е била свързана с поземлени имоти, а не със сградите по случая, и е била обработена в рамките на законоустановения срок.

Бившият ръководител на варненската кадастрална служба обяви още, че ще заведе дела за клевета срещу бившия регионален министър Николай Найденов и срещу настоящия министър Иван Шишков заради публични изявления, които според нея неправомерно я сочат като основен виновник за случая.

„Кадастърът не издава разрешения за строеж и не установява дали даден строеж е законен или незаконен. Нашата роля е да отразяваме в регистрите това, което съществува на място“, заяви Божкова. Според нея общественото внимание е било насочено погрешно към институция, която няма контролни функции по отношение на строителството.