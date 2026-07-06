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И още по казуса "Баба Алино": Бившата директорка на кадастъра във Варна ще оспори в съда уволнението си

И още по казуса "Баба Алино": Бившата директорка на кадастъра във Варна ще оспори в съда уволнението си

6 Юли, 2026 14:19 567 20

  • баба алино-
  • директор на кадастъра-
  • варна-
  • съд-
  • уволнение-
  • оспорване

Според Красимира Божкова решението за уволнението ѝ противоречи на становището на Дисциплинарния съвет към Агенцията по геодезия, картография и кадастър, който е приел, че спорните сгради е трябвало да бъдат отразени в кадастралната карта, тъй като това съответства и на установената съдебна практика. 

И още по казуса "Баба Алино": Бившата директорка на кадастъра във Варна ще оспори в съда уволнението си - 1
Илюстративна снимка БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Уволнената директорка на Службата по геодезия, картография и кадастър във Варна инж. Красимира Божкова обяви, че ще оспори по съдебен път заповедта за освобождаването си, издадена във връзка със случая „Баба Алино“. На пресконференция във Варна тя съобщи, че е получила документа по електронен път в края на миналата седмица, предават от БТА.
Според Божкова решението за уволнението ѝ противоречи на становището на Дисциплинарния съвет към Агенцията по геодезия, картография и кадастър, който е приел, че спорните сгради е трябвало да бъдат отразени в кадастралната карта, тъй като това съответства и на установената съдебна практика.
Тя заяви, че ще обжалва заповедта, тъй като според нея има съществени разминавания между предмета на проверката и мотивите, посочени в акта за освобождаването ѝ.

По думите ѝ сред основанията за уволнението са твърдения за недостатъчен контрол по казуса „Баба Алино“, както и забавен отговор на писмо от Министерството на земеделието и храните. Божкова обаче подчерта, че въпросната кореспонденция е била свързана с поземлени имоти, а не със сградите по случая, и е била обработена в рамките на законоустановения срок.

Бившият ръководител на варненската кадастрална служба обяви още, че ще заведе дела за клевета срещу бившия регионален министър Николай Найденов и срещу настоящия министър Иван Шишков заради публични изявления, които според нея неправомерно я сочат като основен виновник за случая.
„Кадастърът не издава разрешения за строеж и не установява дали даден строеж е законен или незаконен. Нашата роля е да отразяваме в регистрите това, което съществува на място“, заяви Божкова. Според нея общественото внимание е било насочено погрешно към институция, която няма контролни функции по отношение на строителството.


Варна / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кеф

    6 1 Отговор
    Герберастите почват да се самоизяждат.

    14:21 06.07.2026

  • 2 Редно е да го оспорва

    6 1 Отговор
    от ареста

    14:21 06.07.2026

  • 3 честен ционист

    1 5 Отговор
    На Баба Алиното най-много да му съборят оградата и на нейно място да изникне някой зид 3м. висок.

    14:25 06.07.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 БЕШЕ

    6 2 Отговор
    ОЧЕВИДНО,ЧЕ НАГЛОСТ НЕ И ЛИПСВА!!!

    14:30 06.07.2026

  • 7 Точен

    4 2 Отговор
    Как не можем само за месец да върнем Бай Тошо, всички тези престъпници щяха да са мигновено с пранги и зад решетките...

    14:32 06.07.2026

  • 8 смешна държава моделирана от тикви

    4 0 Отговор
    че и пресконференция във Варна че е с заслуги към родината
    че и вероятно ще я върнат на службицата да продължава с золумите
    навсякъде даже и банановите страни ще е в затвора

    и при радеви същия буламач
    нищо няма да променят
    може би по малко ще се краде

    14:32 06.07.2026

  • 9 Госあ

    5 0 Отговор
    Интересно, дали в Китай уличени в очеизвадна корупция оспорват в съда 😆😆😆 И е крайно време, таа бананова република не само да уволнява при такива фрапантни случаи, а да вкарва в затвора ! И нямам предвид само примера от развития Изток с Китай, Япония и Южна Корея (примери и случаи да искаш), а и запада дори ! Франсетата например сложиха гривна на бившия си президент !

    14:32 06.07.2026

  • 10 Тома

    5 0 Отговор
    Само при държавната работа можеш да се обърнеш към съда и да те възстановят пак.Я бробвай при частника да видим какво ще стане

    14:33 06.07.2026

  • 11 очевидец

    5 0 Отговор
    България заедно с Украйна ще построят заедно АЕЦ Белене. За да избегнем забавяне и евентуални проблеми с разрешителни и документация, строителството ще бъде извършено от Корпорация Куб на Невзоров.

    14:33 06.07.2026

  • 12 Без име

    2 1 Отговор
    Тези дела са скъпи, откъде толкова пари?

    14:35 06.07.2026

  • 13 име

    4 0 Отговор
    Нали се разбра, че 75 годишния служител на район Приморски е врътнал далаверата, като е издал неверни удостоверения за търпимост на няколко сгради, а след това китайския народ дошъл и нацвъкал за една година над 100 други сгради. Всичко живо, от Благо коцков, до ахритектите на общината и районния архитект и кмет, ни лук яли, ни лук мирисали. Благо коцков даже си има и алиби, бил в затвора, щото много се разработил и за малко да спре незаконното строителство на само 15те сгради, които били преди да го вкарат в кауша.

    14:35 06.07.2026

  • 14 Потрес

    1 0 Отговор
    "Нашата роля е да отразяваме в регистрите това, което съществува на място"
    Да, но за да се отрази една сграда в кадастъра се изискват също "Разрешителното за стриеж" и "заверен проект", така че тия ала-бала да ги дрънка на пазара! Много нагла!

    14:45 06.07.2026

  • 15 УФффф....смешни сте...!

    3 0 Отговор
    Тая щяла да оспорва в съда....Шиши и Десито Атанасова и те щели да оспорват в съда....!
    Изобщо не съм и предполагал дори,какви ,,бистри сълзи-росички", имало в нашата мила БГ...!

    Коментиран от #18

    14:46 06.07.2026

  • 16 МВР служител

    0 0 Отговор
    Трябва не само да я уволнят, а и да я накарат да върне заплати заради бездействие на работното място .

    14:49 06.07.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Отговор

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "УФффф....смешни сте...!":

    Той Съдът работи от един месец по едно мащабно дело за използване на превишена и непозволена власт и бездействие на институциите. От ВСС са се уплашили, че ще трябва да връщат заплати от последните две години и половина.

    14:51 06.07.2026

  • 19 Само така Румене!

    1 0 Отговор
    За това сме те избрали!
    За да квичи крадливата Бочко-Шишева крадлива сган...!
    Успех,в нелеката задача!

    14:53 06.07.2026

  • 20 Р Г В

    0 0 Отговор
    Божкова и арх. Вал...Кой....бе уволнен от р-н Приморски 2007-08 год.от кмета К.Йор....
    по сходни причини а н-ка на Контролни дейности преназначен за геодезист че уж му замитал следите както писа пресата, но причините бяха че търсеха место за човек на кмета на р-на Гради.... Шефа на Контролни дейности напусна кметството и посъветва архитекта да не води дела да се връща защото ще дойде време и ще го подложат. И ето случи се. Позна.....те от Общи..... внимавай, влез в частния бизнес и ще си живееш спокойно а не в третата възраст да лежиш в ареста.

    14:55 06.07.2026

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