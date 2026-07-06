И още по казуса "Баба Алино": Бившата директорка на кадастъра във Варна ще оспори в съда уволнението си

Уволнената директорка на Службата по геодезия, картография и кадастър във Варна инж. Красимира Божкова обяви, че ще оспори по съдебен път заповедта за освобождаването си, издадена във връзка със случая „Баба Алино“. На пресконференция във Варна тя съобщи, че е получила документа по електронен път в края на миналата седмица, предават от БТА.
Според Божкова решението за уволнението ѝ противоречи на становището на Дисциплинарния съвет към Агенцията по геодезия, картография и кадастър, който е приел, че спорните сгради е трябвало да бъдат отразени в кадастралната карта, тъй като това съответства и на установената съдебна практика.
Тя заяви, че ще обжалва заповедта, тъй като според нея има съществени разминавания между предмета на проверката и мотивите, посочени в акта за освобождаването ѝ.
По думите ѝ сред основанията за уволнението са твърдения за недостатъчен контрол по казуса „Баба Алино“, както и забавен отговор на писмо от Министерството на земеделието и храните. Божкова обаче подчерта, че въпросната кореспонденция е била свързана с поземлени имоти, а не със сградите по случая, и е била обработена в рамките на законоустановения срок.
Бившият ръководител на варненската кадастрална служба обяви още, че ще заведе дела за клевета срещу бившия регионален министър Николай Найденов и срещу настоящия министър Иван Шишков заради публични изявления, които според нея неправомерно я сочат като основен виновник за случая.
„Кадастърът не издава разрешения за строеж и не установява дали даден строеж е законен или незаконен. Нашата роля е да отразяваме в регистрите това, което съществува на място“, заяви Божкова. Според нея общественото внимание е било насочено погрешно към институция, която няма контролни функции по отношение на строителството.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Кеф
14:21 06.07.2026
2 Редно е да го оспорва
14:21 06.07.2026
3 честен ционист
14:25 06.07.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 БЕШЕ
14:30 06.07.2026
7 Точен
14:32 06.07.2026
8 смешна държава моделирана от тикви
че и вероятно ще я върнат на службицата да продължава с золумите
навсякъде даже и банановите страни ще е в затвора
и при радеви същия буламач
нищо няма да променят
може би по малко ще се краде
14:32 06.07.2026
9 Госあ
14:32 06.07.2026
10 Тома
14:33 06.07.2026
11 очевидец
14:33 06.07.2026
12 Без име
14:35 06.07.2026
13 име
14:35 06.07.2026
14 Потрес
Да, но за да се отрази една сграда в кадастъра се изискват също "Разрешителното за стриеж" и "заверен проект", така че тия ала-бала да ги дрънка на пазара! Много нагла!
14:45 06.07.2026
15 УФффф....смешни сте...!
Изобщо не съм и предполагал дори,какви ,,бистри сълзи-росички", имало в нашата мила БГ...!
Коментиран от #18
14:46 06.07.2026
16 МВР служител
14:49 06.07.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Отговор
До коментар #15 от "УФффф....смешни сте...!":Той Съдът работи от един месец по едно мащабно дело за използване на превишена и непозволена власт и бездействие на институциите. От ВСС са се уплашили, че ще трябва да връщат заплати от последните две години и половина.
14:51 06.07.2026
19 Само така Румене!
За да квичи крадливата Бочко-Шишева крадлива сган...!
Успех,в нелеката задача!
14:53 06.07.2026
20 Р Г В
по сходни причини а н-ка на Контролни дейности преназначен за геодезист че уж му замитал следите както писа пресата, но причините бяха че търсеха место за човек на кмета на р-на Гради.... Шефа на Контролни дейности напусна кметството и посъветва архитекта да не води дела да се връща защото ще дойде време и ще го подложат. И ето случи се. Позна.....те от Общи..... внимавай, влез в частния бизнес и ще си живееш спокойно а не в третата възраст да лежиш в ареста.
14:55 06.07.2026