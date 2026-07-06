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Андрей Марков: Системата за управление на качеството в здравеопазването не работи

Андрей Марков: Системата за управление на качеството в здравеопазването не работи

6 Юли, 2026 19:16 565 12

  • андрей марков-
  • здравеопазване-
  • система за качество

Според него финансовият модел трябва да бъде променен, а допълнителното здравно осигуряване е един от възможните варианти

Андрей Марков: Системата за управление на качеството в здравеопазването не работи - 1
Снимка: Shutterstock
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

В България системата за управление на качеството в здравеопазването не работи и не функционира. Това заяви в „Лице в лице“ по бТВ Андрей Марков, член на Управителния съвет на Българската болнична асоциация. Разговорът е продължение на темата за броя на лечебните заведения у нас, финансирането на системата и качеството на медицинската помощ.

Бившият здравен министър Петър Москов заяви, че от съществуващите 340 болници у нас са необходими не повече от 100, които да осигуряват качество, непрекъсваемост и спешност.

„Цифрата 100 според мен е съвсем случайно посочена. Би било добро решение, но със сегашната система това няма начин да се случи“, коментира Андрей Марков.

Според Марков една от основните причини пациентите да не усещат подобрение на медицинската услуга е липсата на ефективна система за контрол на качеството.

„Защо пациентите не са доволни от качеството на услугата? Защото качеството не е добро. Факт“, заяви той.

По думите му в България за акредитация на болниците се използва общ стандарт за качество, докато за здравеопазването в редица държави съществуват специфични стандарти, насочени към безопасността на пациента.

„Тези болници, които ги изпълняват, успяват да постигнат гаранции за качество и безопасност на пациента. Останалото е само пожелание“, посочи Марков.

Според представителя на Българската болнична асоциация твърдението, че средствата за здравеопазване у нас са много, е мит.

„Като средства, необходими за съвременна медицинска услуга и съвременно здравеопазване, те са половината от това, което харчим като нация и като държава“, каза Марков.

По думите му публичните средства покриват около 51% от общите разходи за здраве, а останалата част се плаща от пациентите. Това, според него, поставя в най-тежко положение хората с хронични заболявания, нетрудоспособните и пациентите, които имат нужда от сложни интервенции и продължително лечение.

Като възможно решение Марков посочи промяна на финансовия модел.

„Този въпрос има два възможни отговора. Единият е увеличаване на здравните вноски. Другият е развитие на допълнително здравно осигуряване“, обясни той.

По думите му подобни модели работят в редица европейски държави, сред които Германия, Франция и Нидерландия.

„Искаме качеството на европейското здравеопазване, а като че ли не създаваме базата, върху която да стъпи тази система“, заяви Марков.

Друг проблем според него е начинът, по който е организирана здравната система у нас.

„Болниците са заинтересовани да хоспитализират всеки, който се покаже на вратата“, коментира Марков. Той постави и въпроса защо пациентите търсят медицинска помощ основно в лечебните заведения, вместо в доболничната помощ. „Защо ние постъпваме в болница за изследвания? В развитите страни няма такова положение“, каза той.

Марков даде пример и с т.нар. еднодневна хирургия. По думите му в редица държави пациентите постъпват сутрин и напускат лечебното заведение няколко часа по-късно. „У нас стоят по три дни, защото толкова е клиничната пътека. Някои клинични пътеки изискват минимален престой, който не е необходим“, обясни той.

Беше засегнат и въпросът за големите разлики в цените, на които лечебните заведения купуват лекарства. Марков заяви, че подкрепя електронните търгове.

„Твърдо сме „за“. Тук отново проблемът е в управлението на системата“, посочи той.

Според него, когато нормативната уредба позволява на ръководител на болница да спести или да получи повече средства, той ще използва тази възможност.

„Този, който дава баницата, е виновният. И това е законът и депутатите, които са го направили“, каза Андрей Марков.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 🪙🪙🪙

    2 0 Отговор
    Ония са търговци със здраве идеш и ти искат по 70 евро за преглед за 10 минути, а реват че малки им били заплатите.

    19:21 06.07.2026

  • 2 Последния Софиянец

    3 0 Отговор
    Миналата година 1 000 000 пътувания от България за Турция за лечение.Докъде ни докараха?

    Коментиран от #3, #6, #8

    19:23 06.07.2026

  • 3 Лост

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    И дават по телевизията искат стотици хиляди евро за лечение на деца, що за шарлатани са това нали са давали клетва.

    19:26 06.07.2026

  • 4 Какво Качество ? Бе ?

    2 0 Отговор
    Те не си познават Занаята !

    За какво Качество ?

    Да Говорим !

    Всички Дипломи Издадени !

    Под Егидата На !

    Министерство На Здравеопазването !

    Са НЕВАЛИДНИ !

    Те Не Си Познават !

    Занаята !

    -------------------

    Как Един От Тия !

    Не прочете !

    Какво Правят Хората !

    Коментиран от #5

    19:26 06.07.2026

  • 5 От Тия !

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Какво Качество ? Бе ?":

    Евнуси !

    Нищо !

    Не Става !

    19:29 06.07.2026

  • 6 Без име

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Пари нямат, а?

    19:32 06.07.2026

  • 7 Гробар

    4 0 Отговор
    Хаха. Направо закривайте здравеопазването. Здравните вноски ще си ги крадете, а добитъкът ще се лекува в чужбина.

    19:33 06.07.2026

  • 8 Гробар

    5 0 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    За нашите велможи България е просто място, където да крадат. После си харчат откраднатото в чужбина. Биха се изнесли, защото ненавиждат всичко българско, но никъде другаде няма да им позволят да крадат.

    Коментиран от #10

    19:35 06.07.2026

  • 9 диагноза

    2 0 Отговор
    Здравната система у нас е неизлечимо болна- една от най-корумпираните, ниско качество, скъпо платено, липсата на морал е правило, медиен комфорт, високомерие, дебелоочие и безнаказаност. Не са формулирани изискванията на обществото към нея.. Липсва контрол поради, което хората сами го налагат включително и мерките за въздействие...

    19:42 06.07.2026

  • 10 Последния Софиянец

    0 1 Отговор

    До коментар #8 от "Гробар":

    Управляват ни Хазари които мразят България.

    Коментиран от #11

    19:48 06.07.2026

  • 11 Майка ти

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "Последния Софиянец":

    Българи управляват българи.Е,тук там има и роми,турци и руснаци.Народност "хазар" няма.

    20:12 06.07.2026

  • 12 Васил

    0 0 Отговор
    Ама прибирането на парите успешно работи.

    20:54 06.07.2026

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