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БЛС: Не е време за експерименти на гърба на българското здравеопазване

БЛС: Не е време за експерименти на гърба на българското здравеопазване

16 Юли, 2026 16:39 552 8

  • блс-
  • здравеопазване-
  • контрол

Заявяваме подкрепа за всяка мярка, която реално повишава прозрачността, контрола и ефективността при разходването на публичните средства, посочиха от съсловието

БЛС: Не е време за експерименти на гърба на българското здравеопазване - 1
Снимка: Shutterstock
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

На фона на поредицата от законодателни предложения, представяни като решение на проблемите с контрола, разходите и корупцията в здравеопазването, Българския лекарски съюз (БЛС) призовава за провеждането на експертен дебат с участието на институциите, парламентарно представените сили и всички заинтересовани страни.

В последните седмици отново ставаме свидетели на демонизиране на системата на здравеопaзване и на работещите в нея с извеждане на преден план предимно на негативните тенденции, наблюдавани през годините, се казва в позицията на организцаията.

Парламентарно представени партии и обществени организации предлагат промени в редица закони в сферата на здравеопазването, с обещанието, че те ще оптимизират разходите, ще ограничат злоупотребите и ще повишат ефективността на системата, а от БЛС категорично заявяват подкрепа за всяка мярка, която реално повишава прозрачността, контрола и ефективността при разходването на публичните средства.

БЛС: "Убедени сме, че решенията за промени в здравеопазването трябва да се основават на задълбочени анализи, финансова обосновка, оценка на въздействието и ясна прогноза за тяхната ефективност. Затова настояваме Министерството на здравеопазването в най-кратък срок да организира кръгла маса, на която експертно да бъдат обсъдени всички предложения – както техните очаквани ползи и ефективност, а и възможните рискове и последици за пациентите, лечебните заведения и медицинските специалисти."

Обществото има нужда не от поредната серия популистки законодателни инициативи, а от устойчиви решения, основани на експертиза, данни и реален анализ. Само откритият професионален дебат може да гарантира, че промените в здравеопазването ще доведат до по-добър контрол, по-висока ефективност и по-качествено лечение с наличните към момента ресурси, посочиха от съсловието.

БСЛ: "Не е време за експерименти на гърба на българското здравеопазване."


България
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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кога Ще си Изучите Занаята ?

    3 0 Отговор
    ? ? ? --- ?

    16:47 16.07.2026

  • 2 Мимо

    9 0 Отговор
    Да , да - нещо като синдикатите в МВР - ние сме за реформи, ама НЕ пипайте нищо от досегашните практики! Нека завоюваното си остане и дайте да видим оттук нататък Какво ново може да допълним . Само да не реже никой от благинките

    16:49 16.07.2026

  • 3 Пипи

    8 0 Отговор
    Отдавна е време да се реже до кокал. Това не е здравеопазване, това е геноцид.

    16:59 16.07.2026

  • 4 Да бе

    7 0 Отговор
    Не е време нека още да си лъжем и крадем като шефа на болницата 100 000 заплата на месец -

    17:11 16.07.2026

  • 5 Мнение

    7 0 Отговор
    Без реформи, ама много крадете, бе! Нямате насищане. И за изписване на рецепта, т. е. за добър ден, 5 евро, а уж можеше и по телефона да ги изписват! Направо не се търпи това положение с бездънните ви джобове. Хайде спрете се вече, нали сте се клели.

    17:14 16.07.2026

  • 6 Все им е малко

    2 0 Отговор
    35години експерименти, медицината я няма, докторите станаха търгаши.

    17:51 16.07.2026

  • 7 БЛС е

    0 0 Отговор
    ОПГ, гнездо на змии, сборище на вещици, съюз на крадците - да не би да искате да подкрепят мерки срещу кражбите и корупцията?!? Започнете да ги прибирате един по един в ареста, да видите, какво истории ще ви разкажат! Оня морж, тонев, само като го подкараха и умря от страх, буквално! А беше награбил, награбил… Но и днес ВМА работи като частна болница - навсякъде на входа и изхода има някой като него!

    18:14 16.07.2026

  • 8 Вуте

    1 0 Отговор
    МЗ в този състав, няма комглтентност.

    18:24 16.07.2026

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