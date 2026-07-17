Д-р Мими Виткова: Финансовите интереси в здравеопазването са големи, затова политиците си затварят очите

Трябва да се изравнят условията между частните и държавните болници във връзка с търговете за лекарства. Това е стъпка във вярната посока. Проблемът опира не само до лекарствата, но и до апаратура – всичко, което касае обществена поръчка. Това заяви бившият здравен министър д-р Мими Виткова в предаването „Лице в лице“ по БТВ.
Никой в България не се интересува каква е цената на медицинските изделия. При тях няма дори опити да се променят нещата, отбеляза тя.
По думите ѝ финансовите интереси в здравеопазването са големи, затова политиците си затварят очите.
"Докога можем да финансираме непрекъснатото нарастване на болничната помощ, абсолютно излишно? Ние изградихме система, която сама стимулира свръх хоспитализациите и то концентрирано в големите градове. Ще имаме ли или не обществено здравеопазване?", попита Виткова.
Лекарствата, които Касата плаща не са малко. Може да се сложи цена на производителя и максимална търговска надценка. Механизми могат да се намерят, но няма политическа воля, посочи бившият здравен министър.
Няма друга страна в света, в която доплащането в здравеопазването, да е в такива размери. Оставихме системата да се развива на чисто пазарен принцип, без грижа за пациентите, обобщи тя.
Много тежко се промени здравната система и мисленето на работещите в нея. Виждаме тежки диапазони на заплащането в нея. Медицината е екипна дейност. Ние посочваме някои заплати, но не коментираме допълнителното материално стимулиране. Не трябва да има такива големи диапазони. Когато няма решения, проблемите се натрупват, подчерта Мими Виткова.
Очаквам да видя една ясна програма какво смята да прави правителството в здравеопазването. Засега не виждам стратегия. Решенията в здравната система са дългосрочни. Ако решим да запазим здравната вноска, за да не натоварваме гражданите и бизнеса, но искаме да изградим още структури, като Здравната каса, трябва да знаем, че голямото предимство на многото здравните каси е завишеният контрол. Сега е абсолютно безконтролно. Необходимо е да се изгради много сериозен административен капацитет, трябва да се изградят два фонда, ако нещо се случи с единия, другия да гарантира средствата. Всичко това са големи инвестиции, каза още тя.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ген Мутафчийски
19:18 17.07.2026
2 Гробар
19:18 17.07.2026
3 Румен Йотова
коя година бяхте има ли
наследство от Вас
Ура
19:20 17.07.2026
4 По твое време
19:21 17.07.2026
5 ами то и по твое време
Коментиран от #7
19:21 17.07.2026
6 Конституцията
19:23 17.07.2026
7 А нее
До коментар #5 от "ами то и по твое време":Тогава беше в левове и чат пат,долари!
19:24 17.07.2026
8 ВОДА
19:25 17.07.2026
9 кесвде
19:27 17.07.2026
10 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #15
19:27 17.07.2026
11 Права е
Да се намалят цените на лекарствата и услугите, заплатите и без потребителска такса при джипитата.
19:29 17.07.2026
12 Решението е контрол и наказания!
Не им пука за здравето на българина, протягат мръсни ръчички към обществения ресурс.
Решението не е в размножаване на касите и още чиновници, а в здрав контрол и наказания за крадците. Но няма политическа воля за справедливост и почтеност. Изгодно е да се лъже и граби безнаказано.
Търговията със здраве е тежко престъпление.
19:34 17.07.2026
13 Адвокат Мими
19:40 17.07.2026
14 Ами , лобизъм се казва.
19:44 17.07.2026
15 Бялата мафия
До коментар #10 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Продължавай в същия дух!
Чакаме те с цирозата! Сума пари ще спечелим от теб!
Коментиран от #23
19:50 17.07.2026
16 Тома
19:50 17.07.2026
17 Крадат държавата , партиите
Частните болници треперят над всяко евро.
Никой частник няма да купи лекарства и техники на десетократно по високи цени!
За какво му са на пластика държавни поръчки- той сам се контролира?!
Това са глупостите на големите крадци- държавните болници, които се отчитат на партиите, всяка партия слага свои хора по бордовете с една цел - да следят как се отчитат парите!
Частните болници нямат бордове, там администрацията е минимална!
Коментиран от #20
19:57 17.07.2026
18 Тъкмов
20:04 17.07.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 фясева
До коментар #17 от "Крадат държавата , партиите":Кое му е частното бре??? Кое??? Взема пари от държавата и казва аз съм частник??? Кое точно му е часното, като са се наредили от ГЕРБ и ДПС да точат парите. Не знаеш ли че чрез подставени лица ГЕРБ и другата свиня и часни болници имат и точат и от там??? Не го ли знаеш??? Ако им направят една хубава проверка от затвора няма да излязат. Защо според теб има 450 болници, а най много частни??? Защо при крадците от ГЕРБ се размножиха??? Слава на Господ Иисус Христос и ние можем да мислим. Няма да ви търпим лъжите дето се опитвате да пробутате. Частни били, ама държавата източват. Лъчо мозъка от ГЕРБ и той със сестра си точи касата и дере български кожи.
20:07 17.07.2026
21 Другарко Виткова,
20:09 17.07.2026
22 Нови стикери
" Българското здравеопазване е вредно и опасно за Вашето здраве ! "
А работилите в чужбина със законните Е Карти и обслужвани на всякъде в чужбина ,могат да си стържат калта от обувките с тях тук в тази пропаднала територия. Особено ако са на почивка - таксите и плащанията ще им се видят космически въпреки правата им. при връщане и показване на фактура ,ако им издадат въобще ,то цифрите стряскат техните медицински и застрахователни компании и отказват такива суми да се изплатят защото " Не може да бъде "
20:14 17.07.2026
23 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #15 от "Бялата мафия":нанайци..котките и птиците умираме сами))
Коментиран от #27
20:37 17.07.2026
24 Матиас
20:39 17.07.2026
25 То пък ти
Министерска пенсия и на всяко гърне меродия
Какво разбираш ти от здравеопазване
Беше ти в ръцете, какво направи
Стига си се обаждала напразно
20:43 17.07.2026
26 оня с коня
20:45 17.07.2026
27 Бялата мафия
До коментар #23 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Колко сме ги виждали като теб!
Като се надуеш като балон от течност в корема и белия дроб пак ще говорим! 🤗
20:51 17.07.2026