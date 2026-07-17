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Д-р Мими Виткова: Финансовите интереси в здравеопазването са големи, затова политиците си затварят очите

Д-р Мими Виткова: Финансовите интереси в здравеопазването са големи, затова политиците си затварят очите

17 Юли, 2026 19:17 726 27

  • д-р мими виткова-
  • финанси-
  • здравеопазване

Докога можем да финансираме непрекъснатото нарастване на болничната помощ, абсолютно излишно? Ние изградихме система, която сама стимулира свръх хоспитализациите и то концентрирано в големите градове

Д-р Мими Виткова: Финансовите интереси в здравеопазването са големи, затова политиците си затварят очите - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Трябва да се изравнят условията между частните и държавните болници във връзка с търговете за лекарства. Това е стъпка във вярната посока. Проблемът опира не само до лекарствата, но и до апаратура – всичко, което касае обществена поръчка. Това заяви бившият здравен министър д-р Мими Виткова в предаването „Лице в лице“ по БТВ.

Никой в България не се интересува каква е цената на медицинските изделия. При тях няма дори опити да се променят нещата, отбеляза тя.

По думите ѝ финансовите интереси в здравеопазването са големи, затова политиците си затварят очите.

"Докога можем да финансираме непрекъснатото нарастване на болничната помощ, абсолютно излишно? Ние изградихме система, която сама стимулира свръх хоспитализациите и то концентрирано в големите градове. Ще имаме ли или не обществено здравеопазване?", попита Виткова.

Лекарствата, които Касата плаща не са малко. Може да се сложи цена на производителя и максимална търговска надценка. Механизми могат да се намерят, но няма политическа воля, посочи бившият здравен министър.

Няма друга страна в света, в която доплащането в здравеопазването, да е в такива размери. Оставихме системата да се развива на чисто пазарен принцип, без грижа за пациентите, обобщи тя.

Много тежко се промени здравната система и мисленето на работещите в нея. Виждаме тежки диапазони на заплащането в нея. Медицината е екипна дейност. Ние посочваме някои заплати, но не коментираме допълнителното материално стимулиране. Не трябва да има такива големи диапазони. Когато няма решения, проблемите се натрупват, подчерта Мими Виткова.

Очаквам да видя една ясна програма какво смята да прави правителството в здравеопазването. Засега не виждам стратегия. Решенията в здравната система са дългосрочни. Ако решим да запазим здравната вноска, за да не натоварваме гражданите и бизнеса, но искаме да изградим още структури, като Здравната каса, трябва да знаем, че голямото предимство на многото здравните каси е завишеният контрол. Сега е абсолютно безконтролно. Необходимо е да се изгради много сериозен административен капацитет, трябва да се изградят два фонда, ако нещо се случи с единия, другия да гарантира средствата. Всичко това са големи инвестиции, каза още тя.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ген Мутафчийски

    8 0 Отговор
    Яко се краде!

    19:18 17.07.2026

  • 2 Гробар

    7 1 Отговор
    Бабо Миме, не беше ли ти една от тези, които ликвидираха българското здравеопазване, което беше сред най-добрите в света?

    19:18 17.07.2026

  • 3 Румен Йотова

    7 2 Отговор
    Извинете но не Ви помним
    коя година бяхте има ли
    наследство от Вас
    Ура

    19:20 17.07.2026

  • 4 По твое време

    5 0 Отговор
    всичко беше перфектно!

    19:21 17.07.2026

  • 5 ами то и по твое време

    8 2 Отговор
    беше същото ма другарко бивш здравен министър

    Коментиран от #7

    19:21 17.07.2026

  • 6 Конституцията

    8 0 Отговор
    дъл не пише,че всеки има право на безплатно здравеопазване?

    19:23 17.07.2026

  • 7 А нее

    5 0 Отговор

    До коментар #5 от "ами то и по твое време":

    Тогава беше в левове и чат пат,долари!

    19:24 17.07.2026

  • 8 ВОДА

    7 1 Отговор
    Бялата мафоя прави побече милиарди от боковистката и шишкавата взети заедно , а здравеопазването ни е гола

    19:25 17.07.2026

  • 9 кесвде

    6 1 Отговор
    ГЕРБ 15 г ограбваха и здравната каса. За 15 г лъжливия и крадлив циганин от ГЕРБ банкя и разбойниците му не успяха да гласуват закон за да не се ограбват парите от касата. С другата свиня с пълни шепи и от лекарствата прибираха по чекмеджетата. Неизвестен извършител ограби България. Мис Гащи има 2 двореца купени от прооостия пожарникар дето не знае кои е виновен за катастрофата. Слава на Господ Иисус Христос, изритаха го тоя талибан от управлението на парите ни. Сега бай Ставри го очаква да чука камъни.

    19:27 17.07.2026

  • 10 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    5 0 Отговор
    пробвам се да изпия още литрак водка///не ми пука от бялата мафия..и с картон цигари съм

    Коментиран от #15

    19:27 17.07.2026

  • 11 Права е

    5 2 Отговор
    И нищо на парче, трябва дългосрочна политика, в т. ч.
    Да се намалят цените на лекарствата и услугите, заплатите и без потребителска такса при джипитата.

    19:29 17.07.2026

  • 12 Решението е контрол и наказания!

    7 0 Отговор
    Те не могат да контролират една каса, ще контролират две и повече...
    Не им пука за здравето на българина, протягат мръсни ръчички към обществения ресурс.
    Решението не е в размножаване на касите и още чиновници, а в здрав контрол и наказания за крадците. Но няма политическа воля за справедливост и почтеност. Изгодно е да се лъже и граби безнаказано.
    Търговията със здраве е тежко престъпление.

    19:34 17.07.2026

  • 13 Адвокат Мими

    5 1 Отговор
    За това трябват доказателства!

    19:40 17.07.2026

  • 14 Ами , лобизъм се казва.

    5 0 Отговор
    Ходатайство в НС за приемане на удобни закони. Корупция на депутати вносители. Гражданите са дойна крава за лекари , аптекари , вносители , депутати.

    19:44 17.07.2026

  • 15 Бялата мафия

    4 1 Отговор

    До коментар #10 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Продължавай в същия дух!

    Чакаме те с цирозата! Сума пари ще спечелим от теб!

    Коментиран от #23

    19:50 17.07.2026

  • 16 Тома

    5 0 Отговор
    Партиите назначават директорите на държавните болници.Те си правят заплатите по 100 бона лекарствата купени по 5000 пъти отгоре и започват да делят парите заедно по закона на омертата.

    19:50 17.07.2026

  • 17 Крадат държавата , партиите

    4 1 Отговор
    и държавните и общинските болници!
    Частните болници треперят над всяко евро.
    Никой частник няма да купи лекарства и техники на десетократно по високи цени!

    За какво му са на пластика държавни поръчки- той сам се контролира?!
    Това са глупостите на големите крадци- държавните болници, които се отчитат на партиите, всяка партия слага свои хора по бордовете с една цел - да следят как се отчитат парите!
    Частните болници нямат бордове, там администрацията е минимална!

    Коментиран от #20

    19:57 17.07.2026

  • 18 Тъкмов

    4 0 Отговор
    Политиците са на процент и от погребалните фирми и направата на паметници. сигурно и крематориумите без тях няма как да минат поне в частта на разрешителни докато вземат . С пари и политик до тях ,света е твой защото закона ще е направен както ти е удобно -да налива от всякъде и най-вече от общото в уж частното. при това -Задължително ,под санкции за неизпълнение и силови министерства да надзирават грабежите срещу големи заплати. Да имат и те интерес да скубят колкото може повече. Лекарите са само междинното звено на поредната политическа мафия. нещо като адвокатите разпределителите на корупционни средства по веригата ,но в друга свера.

    20:04 17.07.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 фясева

    3 1 Отговор

    До коментар #17 от "Крадат държавата , партиите":

    Кое му е частното бре??? Кое??? Взема пари от държавата и казва аз съм частник??? Кое точно му е часното, като са се наредили от ГЕРБ и ДПС да точат парите. Не знаеш ли че чрез подставени лица ГЕРБ и другата свиня и часни болници имат и точат и от там??? Не го ли знаеш??? Ако им направят една хубава проверка от затвора няма да излязат. Защо според теб има 450 болници, а най много частни??? Защо при крадците от ГЕРБ се размножиха??? Слава на Господ Иисус Христос и ние можем да мислим. Няма да ви търпим лъжите дето се опитвате да пробутате. Частни били, ама държавата източват. Лъчо мозъка от ГЕРБ и той със сестра си точи касата и дере български кожи.

    20:07 17.07.2026

  • 21 Другарко Виткова,

    5 0 Отговор
    най-обичам такива дърти комуняги като тебе да изпълзят след 25 години от дупките си и да ни заобясняват как всичко било леш, щото си въобразявате, че хората вече сме забравили, че зад тоя леш стоите точно вие. А какво хубаво ви беше, кога с другаря Мавър приватизирахте и задравеопзването, нали!

    20:09 17.07.2026

  • 22 Нови стикери

    3 0 Отговор
    На всякъде по хранителните продукти и напитките . На входа на Болница -Задължително. На тях :
    " Българското здравеопазване е вредно и опасно за Вашето здраве ! "
    А работилите в чужбина със законните Е Карти и обслужвани на всякъде в чужбина ,могат да си стържат калта от обувките с тях тук в тази пропаднала територия. Особено ако са на почивка - таксите и плащанията ще им се видят космически въпреки правата им. при връщане и показване на фактура ,ако им издадат въобще ,то цифрите стряскат техните медицински и застрахователни компании и отказват такива суми да се изплатят защото " Не може да бъде "

    20:14 17.07.2026

  • 23 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    1 0 Отговор

    До коментар #15 от "Бялата мафия":

    нанайци..котките и птиците умираме сами))

    Коментиран от #27

    20:37 17.07.2026

  • 24 Матиас

    1 1 Отговор
    Те пък освен за пари за друго отварят ли ги 😀

    20:39 17.07.2026

  • 25 То пък ти

    2 0 Отговор
    Никога не си проглеждала
    Министерска пенсия и на всяко гърне меродия
    Какво разбираш ти от здравеопазване
    Беше ти в ръцете, какво направи
    Стига си се обаждала напразно

    20:43 17.07.2026

  • 26 оня с коня

    1 0 Отговор
    Коя беше тая?

    20:45 17.07.2026

  • 27 Бялата мафия

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Колко сме ги виждали като теб!

    Като се надуеш като балон от течност в корема и белия дроб пак ще говорим! 🤗

    20:51 17.07.2026

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