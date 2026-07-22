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Д-р Ненков: С парите, които не се крадат, нашето здравеопазване работи идеално

Д-р Ненков: С парите, които не се крадат, нашето здравеопазване работи идеално

22 Юли, 2026 20:21 738 11

  • д-р мирослав ненков-
  • здравеопазване-
  • нзок

На въпрос защо тогава продължава да се наливат пари, без да има реформа, той подчерта, че обяснението е или простотия, или кражба и алчност

Д-р Ненков: С парите, които не се крадат, нашето здравеопазване работи идеално - 1
Кадър БНТ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

И самолетите, и здравеопазването са големи излагации за новата власт. Имат 131 депутати, което е сериозна сила, която се пропилява с всичка сила. „Изгонихме самолетите“ - „Еми, ще ги върнем“. Същото е със системата на здравеопазването – не очаквам да има промени. Това заяви пред БНТ бившият здравен министър д-р Мирослав Ненков.

„Докато се харчат парите по този модел, който е изграден години наред, колкото и да се налее отгоре, кърлежите, които смучат силите на здравната система, ще изсмучат колкото им се налее“, смята той.

На въпрос защо тогава продължава да се наливат пари, без да има реформа, той подчерта, че обяснението е или простотия, или кражба и алчност – което и да е от двете, е много лошо.

„Ако имаш цялата власт, много неща можеш да коригираш. Не е вярно, че няма пари в здравна система – има много пари, просто огромна част от тях изтича. Частните болници нямат дългове, това е факт. Как става – чудно. Общинската болница, когато закъса, кметът обикаля по институции и реве, че неговата общност ще остане без здравна помощ, изсмукват се 2 милиона и се закърпва положението. Може лесно да се промени това“, смята Ненков.

Обърна внимание, че същите хора от преди се назначават и сега – с тях няма да стане промяната: „Промяната ще стане с това, че огромната политическа власт, която има управляващата партия, може да сложи пръст върху дупките и да намали течовете. Много лесно може да стане, стига да искат, но те няма как да искат.“

„Имаме огромен брой функциониращи болници, които не дават добър медицински продукт. В България нивото на здравеопазване е супер – с парите, които не се открадват, нашето здравеопазване работи идеално. В Гърция са направили график на всички хора, които имат ТЕЛК, и тези хора получават писмо да се явят в болница, където лекари могат да видят дали наистина имате конкретното заболяване или проблем – това дори не струва пари“, даде пример той.

Категоричен е, че политиците са марионетки, които се побутват от мощни и влиятелни хора.

„За младите лекари проблемът не са парите, а перспективата – това, което ги чака, как и на каква цена специализират. Спор няма, че парите са важни“, каза още бившият здравен министър.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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    Коментиран от #8

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  • 7 Дзак

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    Този човек говори глупости. Не казва своето мнение да.и да има или да няма даване на бази за самолети. Не коментира факта на отдаването им преди години. В неговата си област не дава никакъв модел как би изглеждала реформирана здравна система.

    20:45 22.07.2026

  • 8 При теб е излишен коментара

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  • 10 Пак ли тая тюфлек

    0 0 Отговор
    А М А Н 😡

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  • 11 поредния връмвар пил оцет и си му личи

    1 0 Отговор
    нашето здравеопазване работи идеално

    20:58 22.07.2026

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