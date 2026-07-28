Фаталният 28 юли 1330 г.: Как битката при Велбъжд промени съдбата на Средновековна България

Възход и падение на амбициозния владетел
На 28 юли 1330 г. в околностите на Велбъжд (днешния град Кюстендил) се извънредно драматично сблъскват войските на Второто българско царство и Сръбското кралство. Цар Михаил III Шишман води амбициозна политика за установяване на трайна политическа хегемония на Балканите. След кратко примирие и изтощително разсейване на българските части за фураж и провизии, сръбската армия нарушава договореностите и нанася изненадващ удар.
Ролята на Стефан Душан и каталанските наемници
В решителния момент на битката младият сръбски принц Стефан Душан повежда атака, в която според историческите хроники участват и тежко въоръжени конници (включително каталански отряди). Нанесено е тежко поражение на българската царска армия и нейните елитни охранителни подразделения. Самият цар Михаил III Шишман пада тежко ранен от коня си по време на отстъплението и попада в сръбски плен.
Трагичният край на царя
Тежките рани и пленничеството се оказват фатални за българския владетел. Цар Михаил III Шишман умира три дни след сражението – на 31 юли 1330 г., докато се намира в лагера на победителите. Катастрофата при Велбъжд преустановява опитите на Търновската покрайнина да наложи еднолична власт в региона и преначертава политическата карта на Средновековна Европа.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 1488
никъде не пише за антични македонци или украинци
Коментиран от #5, #8, #9
11:18 28.07.2026
2 Ей затова на сърбите
Коментиран от #10
11:19 28.07.2026
3 Оня с рикията
11:21 28.07.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Исторически парк
11:35 28.07.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Историк
До коментар #1 от "1488":Антични македонци е имало. Антични българи не е имало. Нито антични руснаци.
Коментиран от #11, #12
11:37 28.07.2026
9 Историк
До коментар #1 от "1488":От мен имаш ДВОЙКА за идиотския коментар.
11:37 28.07.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Трол
До коментар #8 от "Историк":Но е имало антични сърби.
11:43 28.07.2026
12 античните българи са траки
До коментар #8 от "Историк":Античните македонци са елини, а тук по това време е имало тракийски царства, които се вливат като антично тракийско население в Първата българска държава.
12:02 28.07.2026
13 Тъй кат гледам
12:27 28.07.2026
14 военен неможач
13:09 28.07.2026
15 военен неможач
13:12 28.07.2026