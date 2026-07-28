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Фаталният 28 юли 1330 г.: Как битката при Велбъжд промени съдбата на Средновековна България

Фаталният 28 юли 1330 г.: Как битката при Велбъжд промени съдбата на Средновековна България

28 Юли, 2026 11:15 1 273 15

  • битка-
  • велбъжд-
  • средновековна българия

Поражението край Велбъжд, разгромът на царската гвардия от Стефан Душан и смъртта на Михаил III Шишман в сръбски плен бележат краха на амбициозната балканска политика на Търново

Фаталният 28 юли 1330 г.: Как битката при Велбъжд промени съдбата на Средновековна България - 1
Снимка: Интернет
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Възход и падение на амбициозния владетел

На 28 юли 1330 г. в околностите на Велбъжд (днешния град Кюстендил) се извънредно драматично сблъскват войските на Второто българско царство и Сръбското кралство. Цар Михаил III Шишман води амбициозна политика за установяване на трайна политическа хегемония на Балканите. След кратко примирие и изтощително разсейване на българските части за фураж и провизии, сръбската армия нарушава договореностите и нанася изненадващ удар.

Ролята на Стефан Душан и каталанските наемници

В решителния момент на битката младият сръбски принц Стефан Душан повежда атака, в която според историческите хроники участват и тежко въоръжени конници (включително каталански отряди). Нанесено е тежко поражение на българската царска армия и нейните елитни охранителни подразделения. Самият цар Михаил III Шишман пада тежко ранен от коня си по време на отстъплението и попада в сръбски плен.

Трагичният край на царя

Тежките рани и пленничеството се оказват фатални за българския владетел. Цар Михаил III Шишман умира три дни след сражението – на 31 юли 1330 г., докато се намира в лагера на победителите. Катастрофата при Велбъжд преустановява опитите на Търновската покрайнина да наложи еднолична власт в региона и преначертава политическата карта на Средновековна Европа.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 1488

    19 5 Отговор
    четете ли ?
    никъде не пише за антични македонци или украинци

    Коментиран от #5, #8, #9

    11:18 28.07.2026

  • 2 Ей затова на сърбите

    15 1 Отговор
    не бива да се вярва, също като на гърците... винаги са искали да вземат късове от нашата страна...

    Коментиран от #10

    11:19 28.07.2026

  • 3 Оня с рикията

    17 1 Отговор
    Дааа, сръбските алчници все още след толкова много години не могат да преглътнат, че Белград е бил западна българска граница в продължение на около 200 години...

    11:21 28.07.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Исторически парк

    11 1 Отговор
    Србски измамници

    11:35 28.07.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Историк

    5 16 Отговор

    До коментар #1 от "1488":

    Антични македонци е имало. Антични българи не е имало. Нито антични руснаци.

    Коментиран от #11, #12

    11:37 28.07.2026

  • 9 Историк

    5 3 Отговор

    До коментар #1 от "1488":

    От мен имаш ДВОЙКА за идиотския коментар.

    11:37 28.07.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Трол

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "Историк":

    Но е имало антични сърби.

    11:43 28.07.2026

  • 12 античните българи са траки

    7 1 Отговор

    До коментар #8 от "Историк":

    Античните македонци са елини, а тук по това време е имало тракийски царства, които се вливат като антично тракийско население в Първата българска държава.

    12:02 28.07.2026

  • 13 Тъй кат гледам

    6 0 Отговор
    Докато сърби ,гърци , българи, унгарци , власи се трепеха взаимно за Величие, Османлиите завладяха Балканите. С помощта на днешните американски и турецки братушки от НАТО, няма начин да не станем най-после “на три морета “ и четири океана.

    12:27 28.07.2026

  • 14 военен неможач

    3 0 Отговор
    Сърбите са ни нападали най-малко три пъти. Агресорски маши на Хабсбурги, Бурбони и кой ли още не.

    13:09 28.07.2026

  • 15 военен неможач

    1 0 Отговор
    Който не е, да прочете книгата на Анри Пози - френкси общественик, дипломат и писател - "Войната се завръща". Там е казано всичко за правия сърбин.

    13:12 28.07.2026