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Корнелия Нинова: Бюджетът за здравеопазване е опасен за здравето!

Корнелия Нинова: Бюджетът за здравеопазване е опасен за здравето!

10 Юли, 2026 21:30 332 8

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  • бюджет-
  • доо

Забравете, че "Прогресивна България" ще разбива стария модел на кражби и зависимости. Напротив - надграждат го, смята Нинова

Корнелия Нинова: Бюджетът за здравеопазване е опасен за здравето! - 1
Снимка: Архив
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Бюджетът за здравеопазване е опасен за здравето! Звучи абсурдно, но е факт. Това заяви в профила си във фейсбук лидерът на "Непокорна България" Корнелия Нинова и допълни:

Днес депутатите приемат бюджета на НЗОК. Забравете, че "Прогресивна България" ще разбива стария модел на кражби и зависимости. Напротив - надграждат го.

🪎Още повече пари отиват за по-малко население.

1. С 10% повече за лекарства. Ноооо, частните болници ще се договарят пряко, с когото си искат и няма да правят търгове, за разлика от държавните и общинските. После да не се чудим защо едно и също лекарство в една болница е 30 евро, а в друга 430. Ей така се източва здравна каса. Условието за корупция е записано в самия закон на прогресистите.

2. Повече пари за болнична помощ. Остава досегашния абсолютно порочен модел на клиничните пътеки. Имаме 2 400 000 хоспитализирани. Вие представяте ли си как половината български народ е в болница. Един човек се оказа, че е лежал в болница 56 пъти, без той да знаe. Нула реформи!

3. Остава доплащането за щяло и нещяло.

4. При по- висок бюджет, се замразяват заплатите на лекари, медицински сестри, санитари, млади специалисти, лични лекари в отдалечените райони. Ноооооо, остават 40 000 евро и нагоре заплати на директори на губещи болници. И това не са предишните. Това са сегашните управляващи - Радев и "Прогресивна България".

Бързо забравиха да се борят с олигархията и да спират кражбите. Напротив, минаха на по-високо ниво от Борисовия модел - узаконяват корупцията през бюджета.

Все повече хора ме питат има ли алтернатива. Има, но за нея трябва смелост и акъл. Прогресистите нямат нито едно от двете. Те са алчни и зависими.

Ето, какво трябва да се направи, за да има качествено, достъпно и справедливо здравеопазване.

1. Болниците да не са търговски дружества.

2. Коренно да се промени системата на клинични пътеки. От стойността им да се извадят заплатите.

3. Специална наредба за заплатите на всички в системата- от санитаря до директора. С таблици!

4. Централизирани търгове за лекарства в МЗ, а не всяка балница да си ги прави сама и да се сложат пределни цени. За да се удари бялата мафия.

5. Електронно досие на всеки и всеки да може да си проверява колко, какви и къде процедури се водят на негово име.

6. Специална програма за подготовка на липсващи кадри - медицински сестри и лекари.

7. Особено внимание на младите лекари, за да ги задържим. Специализациите да се поемат от държавата, а след това лекарите да са длъжни определен период да работят за българските болници.

Здравеопазването е ключов елемент на националната сигурност. Там е яма, в която потъват 5 млрд. евро в нереформирана корупционна среда. Може да бъде различно. Но тези не могат. Нито знаят как. Нито искат. Нито могат. Изтеглете си катастрофалния бюджет.


България
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  • 1 Последния Софиянец

    0 0 Отговор
    Миналата година 1 000 000 пътувания за лечение в Турция.Да дадем бюджета на Здравната каса на Ердоган.

    21:35 10.07.2026

  • 2 айсик тир

    3 0 Отговор
    Госпожо, 30 г беше под прожекторите. Видяхме какво можеш и какво не можеш. Престани с тези напъни да се самодоказващ. Престани, отвратителна си, ти си госпожа Лъжа, госпожа Инпексова, г-жа Нито 1 патрон, г-жа Загубила 15 пъти от борисов. Ти си едно голямо нищо. Скрий се.

    21:36 10.07.2026

  • 3 И.ИСТНОВ РЕАЛОВ

    0 0 Отговор
    ЗА ДА УСПЕЕ ДА ПРОГРЕСИРА И ИЗКОРЕНИ ПОРОЦИТЕ ПАРТ.П.Б ТРЯБВА ДА ПРОМЕНИ МНОГО ЗАКОНИ ИНАЧЕ НИЩО ПО НЯМА ДА НАПРАВЯТ.

    21:37 10.07.2026

  • 4 Тодор Колев

    0 0 Отговор
    Свалям шапка на Курнелата. Не се боеше от Георги Гергов и ле. ке. то ...дето баща му сдаде властта след Жан Виденов. И още от времето когато каза на тулупа: Ела отвън да се разберем като мъже.

    21:40 10.07.2026

  • 5 А ПО ЛЕКО

    0 1 Отговор
    КОРНЕЛОООО, ВЕДНЪЖ ПИСАХ.............ТРАЙ ЩОТО И ТИ БЕШЕ СГЛОБ КАДЖИЙКА ........А ЗАЩО ЛИ.........???

    21:40 10.07.2026

  • 6 Атина Палада

    1 0 Отговор
    Браво колежке Нинова!

    21:42 10.07.2026

  • 7 хмм

    1 0 Отговор
    Щом частните болници източват касата през лекарствата, държавата да ги снабдява с лекарства - аналог на Държавното аптечно предприятие от СОЦа!

    21:44 10.07.2026

  • 8 скептик

    0 0 Отговор
    Още 4 години ще задлъжняваме и ще копаем в издирване на дъното, чак до редовни или предсрочни избори с програма за изборните машини, контролирана от полицейското ведомство.

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