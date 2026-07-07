Бюджет 2026 влиза в парламента: Ресорната комисия започва обсъждането на план-сметката

Парламентарната Комисия по бюджет и финанси започва разглеждането на проектобюджета за 2026 г.. Проектът, изготвен и внесен от Министерския съвет, ще бъде обсъден съвместно с бюджетите на Държавното обществено осигуряване (ДОО) и Националната здравноосигурителна каса (НЗОК). Народните представители разполагат с броени заседания, за да приемат рамката на първо четене, да разгледат предложенията за промени между двете четения и да гласуват финалния закон. Целта е финансовият план на страната да бъде окончателно приет и да влезе в сила от 1 август 2026 г..
Основни макроикономически показатели в Проектобюджет 2026
- Бюджетен дефицит: Заложен е в размер на 5,7% от брутния вътрешен продукт (БВП), което се равнява на около 7,2 млрд. евро.
- Нов държавен дълг: Предвидено е поемането на нов дълг, с който общата задължнялост на страната ще достигне 37,7 млрд. евро (31,1% от БВП).
- Минимална работна заплата: Проектът предвижда МРЗ да стане 620 евро.
Мерки за увеличаване на приходите и осигурителни промени
Правителството предлага няколко ключови реформи с цел свиване на дефицита и попълване на хазната:
- Максимален осигурителен доход: Вдига се до 2300 евро.
- Осигурителни прагове: Планира се повишение на минималните прагове за конкретни икономически дейности и професии.
- Вдигане на такси и акцизи: Предвижда се 30-процентно увеличение на цените на винетките, както и по-висок акциз за цигарите.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ОСТАВКА, БЕ!
Коментиран от #6
06:31 07.07.2026
2 Според всички икономисти
06:35 07.07.2026
3 Що така?
06:36 07.07.2026
4 Според лидера на ПП -Асен Василев
06:40 07.07.2026
5 България е Диктатура
06:42 07.07.2026
6 Блажени са верующите
До коментар #1 от "ОСТАВКА, БЕ!":които си мислят, че тези ще си тръгнат през площадите. Няма да си тръгнат. Един звучен шамар за всичките джензита в България.
Коментиран от #8
06:44 07.07.2026
7 Мдааам
06:46 07.07.2026
8 Никой не е казал,
До коментар #6 от "Блажени са верующите":че протестите ще са мирни. Идат гладни бунтове.
06:56 07.07.2026