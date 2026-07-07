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Бюджет 2026 влиза в парламента: Ресорната комисия започва обсъждането на план-сметката

Бюджет 2026 влиза в парламента: Ресорната комисия започва обсъждането на план-сметката

7 Юли, 2026 06:26, обновена 7 Юли, 2026 06:29 560 8

  • бюджет-
  • комисия-
  • парламент

Депутатите разглеждат параметрите на държавния бюджет, парите за здраве и осигурявания; новата финансова рамка се планира да влезе в сила от 1 август 2026 г.

Бюджет 2026 влиза в парламента: Ресорната комисия започва обсъждането на план-сметката - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Парламентарната Комисия по бюджет и финанси започва разглеждането на проектобюджета за 2026 г.. Проектът, изготвен и внесен от Министерския съвет, ще бъде обсъден съвместно с бюджетите на Държавното обществено осигуряване (ДОО) и Националната здравноосигурителна каса (НЗОК). Народните представители разполагат с броени заседания, за да приемат рамката на първо четене, да разгледат предложенията за промени между двете четения и да гласуват финалния закон. Целта е финансовият план на страната да бъде окончателно приет и да влезе в сила от 1 август 2026 г..

Основни макроикономически показатели в Проектобюджет 2026

  • Бюджетен дефицит: Заложен е в размер на 5,7% от брутния вътрешен продукт (БВП), което се равнява на около 7,2 млрд. евро.
  • Нов държавен дълг: Предвидено е поемането на нов дълг, с който общата задължнялост на страната ще достигне 37,7 млрд. евро (31,1% от БВП).
  • Минимална работна заплата: Проектът предвижда МРЗ да стане 620 евро.

Мерки за увеличаване на приходите и осигурителни промени

Правителството предлага няколко ключови реформи с цел свиване на дефицита и попълване на хазната:

  • Максимален осигурителен доход: Вдига се до 2300 евро.
  • Осигурителни прагове: Планира се повишение на минималните прагове за конкретни икономически дейности и професии.
  • Вдигане на такси и акцизи: Предвижда се 30-процентно увеличение на цените на винетките, както и по-висок акциз за цигарите.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ОСТАВКА, БЕ!

    21 0 Отговор
    КРАДЛИВИ НЕКАДЪРНИЦИ!

    Коментиран от #6

    06:31 07.07.2026

  • 2 Според всички икономисти

    16 0 Отговор
    И Бойко Борисов, и Асен Василев ,Корнелия Нинова, Симеон Дянков ,шефа на БНБ и всички други този бюджет е в пъти по лош и мракобесен от този на предишното правителство...А според Борисов е заложен дълг с 10 милиарда евро повече от кабинета "Желязков"

    06:35 07.07.2026

  • 3 Що така?

    16 0 Отговор
    Няма ли да се занимаваме с полетите на Шиши и Деса-Дуловската?

    06:36 07.07.2026

  • 4 Според лидера на ПП -Асен Василев

    15 0 Отговор
    В бюджета на ПБ са заложени 1,5 млрд.евро повече за държавната администрация и още толкова за МВР. Плюс милиарди за олигархията спонсори на Радев. Ако тези милиарди не отидат към тях дефицита ще е 1.7 а не 5.7% от БВП. В същото време удрят обикновените хора и работещите толкова тежко - винетки 30% увеличение ,спиране майчински ,ток вода и газ увеличение от 1 юли но за администрация и полицаи се изсипват милиарди

    06:40 07.07.2026

  • 5 България е Диктатура

    16 0 Отговор
    Военна диктатура.

    06:42 07.07.2026

  • 6 Блажени са верующите

    16 1 Отговор

    До коментар #1 от "ОСТАВКА, БЕ!":

    които си мислят, че тези ще си тръгнат през площадите. Няма да си тръгнат. Един звучен шамар за всичките джензита в България.

    Коментиран от #8

    06:44 07.07.2026

  • 7 Мдааам

    15 0 Отговор
    гълъби, пъдпъдъци, гарги, джинки и прочее "умни" птици под вещото ръководство на гугутката Боташ ще крадат като за последно.

    06:46 07.07.2026

  • 8 Никой не е казал,

    15 0 Отговор

    До коментар #6 от "Блажени са верующите":

    че протестите ще са мирни. Идат гладни бунтове.

    06:56 07.07.2026

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