Бюджет 2026 влиза в парламента: Ресорната комисия започва обсъждането на план-сметката

Парламентарната Комисия по бюджет и финанси започва разглеждането на проектобюджета за 2026 г.. Проектът, изготвен и внесен от Министерския съвет, ще бъде обсъден съвместно с бюджетите на Държавното обществено осигуряване (ДОО) и Националната здравноосигурителна каса (НЗОК). Народните представители разполагат с броени заседания, за да приемат рамката на първо четене, да разгледат предложенията за промени между двете четения и да гласуват финалния закон. Целта е финансовият план на страната да бъде окончателно приет и да влезе в сила от 1 август 2026 г..

Основни макроикономически показатели в Проектобюджет 2026

Бюджетен дефицит : Заложен е в размер на 5,7% от брутния вътрешен продукт (БВП) , което се равнява на около 7,2 млрд. евро.

: Заложен е в размер на , което се равнява на около 7,2 млрд. евро. Нов държавен дълг : Предвидено е поемането на нов дълг, с който общата задължнялост на страната ще достигне 37,7 млрд. евро (31,1% от БВП).

: Предвидено е поемането на нов дълг, с който общата задължнялост на страната ще достигне (31,1% от БВП). Минимална работна заплата: Проектът предвижда МРЗ да стане 620 евро.

Мерки за увеличаване на приходите и осигурителни промени

Правителството предлага няколко ключови реформи с цел свиване на дефицита и попълване на хазната:

Максимален осигурителен доход : Вдига се до 2300 евро .

: Вдига се до . Осигурителни прагове : Планира се повишение на минималните прагове за конкретни икономически дейности и професии.

: Планира се повишение на минималните прагове за конкретни икономически дейности и професии. Вдигане на такси и акцизи: Предвижда се 30-процентно увеличение на цените на винетките, както и по-висок акциз за цигарите.