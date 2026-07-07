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Дечев за двата паспорта на Десислава Атанасова: Защо се връща паспорт, преди да е изтекъл срокът му?

Дечев за двата паспорта на Десислава Атанасова: Защо се връща паспорт, преди да е изтекъл срокът му?

7 Юли, 2026 10:04 2 016 33

  • емил дечев-
  • пеевски-
  • делян пеевски-
  • десислава атанасова-
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  • новини българия

Ако не е пътувала служебно, трябва да е пътувала с личния си паспорт

Дечев за двата паспорта на Десислава Атанасова: Защо се връща паспорт, преди да е изтекъл срокът му? - 1
Снимка: БНТ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Пеевски е публична личност. Дори да е имал лични или интимни отношения с някои от спътниците, с които е пътувал, той неизбежно търпи много по-голяма намеса в личната му сфера. Това заяви по повод Делян Пеевски бившият мининистър на вътрешните работи Емил Дечев. В студиото на БНТ той обясни:

"Имаме многократни решения на Европейския съд по правата на човека в Страсбург по чл. 10 и чл. 8, имаме подобно решение на българския Конституционен съд, имаме решения на различни състави на Върховния съд, които казват, че политиците, които имат власт, които получават заплати от данъците на българските данъкоплатци, имат огромни правомощия, с които могат да определят нашите съдби и нашия живот. Те трябва да бъдат много по-осветени, да търпят това и да позволяват обществото да знае повече и за техния личен живот. Тук нещата не опират само до личния живот, а и до влияние – дали той е платил лично полета или някой друг, декларирано ли е това."

По отношение на твърдението на Иван Демерджиев, че Десислава Атанасова е пътувала с два паспорта до Дубай с Делян Пеевски, а през април е върнала преждевременно личния си паспорт, Дечев коментира:

"Това е много странно. Защо се връща паспорт, преди да е изтекъл срокът му? Дипломатическият паспорт, който тя е получила, трябва да се ползва, когато отива служебно някъде. Ако не е пътувала служебно, трябва да е пътувала с личния си паспорт."

За системата PNR бившият министър на вътрешните работи заяви:

"Тя може да се използва не само когато има образувано досъдебно производство. Тези данни могат да се използват и при оперативно-издирвателна дейност – при случаи на тероризъм, пране на пари, финансиране на тероризъм. Няма пречка да се ползват и в такива случаи."


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    20 5 Отговор
    Ама вие да не си мислите, че тия всичките са с еднакви първи и фамилни имена, това са псевдоними и позивни. Деса сигурно има нялколко паспорта все с различни имена.

    Коментиран от #16

    10:07 07.07.2026

  • 2 Ревнивец от ПП-ДБ

    26 5 Отговор
    И най-важното, защо има камери, които в един момент показват че седи на седалката до Пеевски, а в друг момент по време на полет, на седалката не се вижда никой, а Шопара е в блажена физиономия

    Коментиран от #4, #14

    10:07 07.07.2026

  • 3 Кьовеши

    36 6 Отговор
    Българите много говорите и нищо не правите..! Аз вече щях да конфискуван имоти , да блокирам офшорни сметки и да свалям имунитети .....! Това е начина , друг няма..

    Коментиран от #31

    10:10 07.07.2026

  • 4 миме

    17 2 Отговор

    До коментар #2 от "Ревнивец от ПП-ДБ":

    явно показват момента СЛЕД като пилота е опънал свинята

    Коментиран от #24

    10:11 07.07.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Хасковски каунь

    23 1 Отговор
    Деса гърми заради лъжата.

    10:14 07.07.2026

  • 7 АГАТ а Кристи

    18 1 Отговор
    Онази "поза" не за гледане и ползване от всички.
    Само за синчето на мама Праска !

    10:15 07.07.2026

  • 8 Какво

    17 1 Отговор
    значение има върнат ли е или не? Нали системата е отчела че е минала с него и се знае на кой е.
    Друга тема е ... ако"случайно" се склучи инцидент със системата и изчезнат данни

    10:16 07.07.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 А за кражба на обществен ресурс

    13 1 Отговор
    Разследва ли се особено в големи размери

    10:22 07.07.2026

  • 11 свързаха го и с петрохан и лагеристите .

    8 0 Отговор
    има около 200 клюки дето се въртят . интересно е как при всички все има някой експерт . и никога нищо не се случва . с години . павлов като го свитнаха навремето инфото за него беше как крали с луканов газа на българия и го продавали на булгаргаз двойно . така на никой не липсваше . само бойчо рева малко . хиперексперти и супер външни служби и нищо . стар случай .

    10:22 07.07.2026

  • 12 Да допълня автора

    17 1 Отговор
    Диплоиатическите паспорти се ползват само при служебно пътуване, като в останалото време са на съхранение в МВнР. Защо дипл паспорт не е бил в МВнР?
    Снимката от показания паспорт, няма нищо общо с визията на г- жа Атанасова от последните 10 години.
    Защо в паспорта няма печат на излизане и влизане в БГ? Турция не е ЕС.
    Подавай си оставката престъпно същество развпатно!

    10:23 07.07.2026

  • 13 Защото

    9 0 Отговор
    Си подлога на...нали знаеш

    10:24 07.07.2026

  • 14 Моряка

    12 2 Отговор

    До коментар #2 от "Ревнивец от ПП-ДБ":

    Шопара блаженства след ми....ет?Доста скъпо му излиза в частен самолет.Но крадени пари по лесно се харчат,дето е текло,пак ще тече.

    10:25 07.07.2026

  • 15 нннн

    16 3 Отговор
    Както и да наглеят и усукват Шиши и Деса, мирише на кочина. Абе, свинска работа.

    10:25 07.07.2026

  • 16 Много прилича

    4 1 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    на Попай Моряка..

    10:25 07.07.2026

  • 17 МВР служител

    5 3 Отговор
    Аз мисля, че въпроси и отговори с престъпници, каквито безспорно са Атанасова, Методиев и осъдения по глобален закон, Пеевски, се разменят срещу лампата на ГМ Димитров. Напомням на гражданите, че имат пълното право да произведат граждански арест спрямо по-горе споменатите имена.

    10:29 07.07.2026

  • 18 Тя пееше друга песен,

    5 1 Отговор
    когато го ханаха на яхтата на Пепи Еврото с Прокурорката, която го разведе с жена му!

    Сега голям моралист се извъди! Гиди червена въшка.
    Що не се възмути на Кики и Ленчето с правителствения самолет в Атина на интимна вечеря?
    А на подаръчната торбичка на Бойко Рашков?
    А на пудела с пачките?

    10:31 07.07.2026

  • 19 Защо се връща паспорт?

    2 3 Отговор
    Защо се връща паспорт, преди да е изтекъл срокът му? За да не те глобят когато изтече.

    10:32 07.07.2026

  • 20 А защо

    5 1 Отговор
    Забравихте за ТЕДИТО да попитате?

    10:32 07.07.2026

  • 21 хитрости и тънкости има много

    3 0 Отговор
    за пеески беше твърдението че е нарушил закона разходил много средства . та откъде . значи бандит . разследваха го . оказа се че не е . нещат и да го питат . това е кръг който го натиска . и при наглите беше така . цвъки подслуша незаконно около 4000 души с родата от гедебоп . после продаде 7 имота и купи мезонет . пак се хвалеше как хванал наглите с търновския бивш от сик . имаше закон който е с сик да не работи . 3 буквените са групировки както клинтън нареди . после бумнаха търновския . и нищо .

    10:33 07.07.2026

  • 22 Моряка

    3 2 Отговор
    Ми.....ет по ми....ет ,можеш да се изкачиш чак до частен самолет.

    10:34 07.07.2026

  • 23 Каква наглост

    4 1 Отговор
    да си върнеш паспорта в МВР , а можеш да си го " загубиш " случайно !

    10:37 07.07.2026

  • 24 Моряка

    2 1 Отговор

    До коментар #4 от "миме":

    Не вярвам пилот да се разтоварва със свиня.Нали за това са стюардесите.

    10:39 07.07.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 УСА боклук

    1 2 Отговор
    Боко пак се изсули като мокра връв.
    Деса не е вече в ГЕРБ и Той не я бил виждал от тогава . Лъжец!

    10:44 07.07.2026

  • 28 БОЦ - ко

    3 0 Отговор
    Не закачайте детенце,
    Че всичко знам за вас !,
    От ДС-то досиенца,
    Стриктно пазя аз !

    10:44 07.07.2026

  • 29 ЯСНО!

    2 1 Отговор
    Пеевски и Д.Атанасова всячески се мъчат да се изкарат едва ли не...,,жертви"...!
    Но колкото повече ръчкат,толкова повече мирише...като онова нещо...!

    Коментиран от #33

    10:46 07.07.2026

  • 30 УСА боклук

    0 1 Отговор
    ГЕРБеристанско - ДеПеСарска интегрирана изцяло дама

    10:48 07.07.2026

  • 31 Уф Божкеее...!

    1 1 Отговор

    До коментар #3 от "Кьовеши":

    И теб те видяхме...!
    Нищо не направи с Бочко,а бе за затвора...!

    10:48 07.07.2026

  • 32 България е диктатура

    0 1 Отговор
    Поредното безапелационно безочливо погазване законите на страната и правата на българските граждани. Очакваме скоро да се въведат отново изходните визи за излизане от България, за да прекратим това безобразие, Сульо и Пульо да ми ходят в чужбина, да излагат Майчицата.

    10:48 07.07.2026

  • 33 Отговор

    0 0 Отговор

    До коментар #29 от "ЯСНО!":

    За какво е жертва е тази проститутка? Че й плащам заплата от 20 хиляди да е конституционен съдия. Всеки гражданин трябва да пази Конституцията на държавата си. Видя ли в ще й направя граждански арест и ще настоявам да върне всички заплати до сега

    10:50 07.07.2026

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