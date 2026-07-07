Дечев за двата паспорта на Десислава Атанасова: Защо се връща паспорт, преди да е изтекъл срокът му?

Пеевски е публична личност. Дори да е имал лични или интимни отношения с някои от спътниците, с които е пътувал, той неизбежно търпи много по-голяма намеса в личната му сфера. Това заяви по повод Делян Пеевски бившият мининистър на вътрешните работи Емил Дечев. В студиото на БНТ той обясни:
"Имаме многократни решения на Европейския съд по правата на човека в Страсбург по чл. 10 и чл. 8, имаме подобно решение на българския Конституционен съд, имаме решения на различни състави на Върховния съд, които казват, че политиците, които имат власт, които получават заплати от данъците на българските данъкоплатци, имат огромни правомощия, с които могат да определят нашите съдби и нашия живот. Те трябва да бъдат много по-осветени, да търпят това и да позволяват обществото да знае повече и за техния личен живот. Тук нещата не опират само до личния живот, а и до влияние – дали той е платил лично полета или някой друг, декларирано ли е това."
По отношение на твърдението на Иван Демерджиев, че Десислава Атанасова е пътувала с два паспорта до Дубай с Делян Пеевски, а през април е върнала преждевременно личния си паспорт, Дечев коментира:
"Това е много странно. Защо се връща паспорт, преди да е изтекъл срокът му? Дипломатическият паспорт, който тя е получила, трябва да се ползва, когато отива служебно някъде. Ако не е пътувала служебно, трябва да е пътувала с личния си паспорт."
За системата PNR бившият министър на вътрешните работи заяви:
"Тя може да се използва не само когато има образувано досъдебно производство. Тези данни могат да се използват и при оперативно-издирвателна дейност – при случаи на тероризъм, пране на пари, финансиране на тероризъм. Няма пречка да се ползват и в такива случаи."
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
Коментиран от #16
10:07 07.07.2026
2 Ревнивец от ПП-ДБ
Коментиран от #4, #14
10:07 07.07.2026
3 Кьовеши
Коментиран от #31
10:10 07.07.2026
4 миме
До коментар #2 от "Ревнивец от ПП-ДБ":явно показват момента СЛЕД като пилота е опънал свинята
Коментиран от #24
10:11 07.07.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Хасковски каунь
10:14 07.07.2026
7 АГАТ а Кристи
Само за синчето на мама Праска !
10:15 07.07.2026
8 Какво
Друга тема е ... ако"случайно" се склучи инцидент със системата и изчезнат данни
10:16 07.07.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 А за кражба на обществен ресурс
10:22 07.07.2026
11 свързаха го и с петрохан и лагеристите .
10:22 07.07.2026
12 Да допълня автора
Снимката от показания паспорт, няма нищо общо с визията на г- жа Атанасова от последните 10 години.
Защо в паспорта няма печат на излизане и влизане в БГ? Турция не е ЕС.
Подавай си оставката престъпно същество развпатно!
10:23 07.07.2026
13 Защото
10:24 07.07.2026
14 Моряка
До коментар #2 от "Ревнивец от ПП-ДБ":Шопара блаженства след ми....ет?Доста скъпо му излиза в частен самолет.Но крадени пари по лесно се харчат,дето е текло,пак ще тече.
10:25 07.07.2026
15 нннн
10:25 07.07.2026
16 Много прилича
До коментар #1 от "честен ционист":на Попай Моряка..
10:25 07.07.2026
17 МВР служител
10:29 07.07.2026
18 Тя пееше друга песен,
Сега голям моралист се извъди! Гиди червена въшка.
Що не се възмути на Кики и Ленчето с правителствения самолет в Атина на интимна вечеря?
А на подаръчната торбичка на Бойко Рашков?
А на пудела с пачките?
10:31 07.07.2026
19 Защо се връща паспорт?
10:32 07.07.2026
20 А защо
10:32 07.07.2026
21 хитрости и тънкости има много
10:33 07.07.2026
22 Моряка
10:34 07.07.2026
23 Каква наглост
10:37 07.07.2026
24 Моряка
До коментар #4 от "миме":Не вярвам пилот да се разтоварва със свиня.Нали за това са стюардесите.
10:39 07.07.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 УСА боклук
Деса не е вече в ГЕРБ и Той не я бил виждал от тогава . Лъжец!
10:44 07.07.2026
28 БОЦ - ко
Че всичко знам за вас !,
От ДС-то досиенца,
Стриктно пазя аз !
10:44 07.07.2026
29 ЯСНО!
Но колкото повече ръчкат,толкова повече мирише...като онова нещо...!
Коментиран от #33
10:46 07.07.2026
30 УСА боклук
10:48 07.07.2026
31 Уф Божкеее...!
До коментар #3 от "Кьовеши":И теб те видяхме...!
Нищо не направи с Бочко,а бе за затвора...!
10:48 07.07.2026
32 България е диктатура
10:48 07.07.2026
33 Отговор
До коментар #29 от "ЯСНО!":За какво е жертва е тази проститутка? Че й плащам заплата от 20 хиляди да е конституционен съдия. Всеки гражданин трябва да пази Конституцията на държавата си. Видя ли в ще й направя граждански арест и ще настоявам да върне всички заплати до сега
10:50 07.07.2026