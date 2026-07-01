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Нови правила от днес: Промени в пенсии, мита и цени

Нови правила от днес: Промени в пенсии, мита и цени

1 Юли, 2026 03:53, обновена 1 Юли, 2026 03:58 711 1

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От 1 юли влизат в сила по-високи пенсии без COVID добавки, нови мита за евтини онлайн поръчки и поскъпване на природния газ

Нови правила от днес: Промени в пенсии, мита и цени - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

От днес, 1 юли 2026 г., влизат в сила ключови социални и икономически промени, които ще засегнат директно бюджета на българските граждани.

Пенсиите се увеличават със 7,8% по швейцарското правило, като социалната пенсия за старост вече е 183,81 евро, а минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст се повишава до 347,51 евро. От размера на трудовите възнаграждения на възрастните хора обаче окончателно отпада т.нар. „COVID добавка“ в размер на 30,68 евро.

Официална позиция на Министерство на труда и социалната политика:

„Ръстът на пенсиите по швейцарското правило осигурява устойчиво компенсиране на инфлацията и е дългосрочна стъпка към повишаване на доходите, докато отпадането на временните пандемични добавки е естествен процес на стабилизиране на разходите в НОИ“, коментира служебният социален министър Наталия Ефремова.

Пазаруването от популярни онлайн платформи извън Европейския съюз, като Temu и Shein, става по-скъпо поради въвеждането на ново мито от 3 евро за пратки на стойност до 150 евро. Потребителите ще усетят и промяна в енергийните разходи, тъй като Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) официално утвърди цена на природния газ, която се увеличава с 5,84% спрямо предходния месец.

Гледна точка на пазарните анализатори:

„Въвеждането на митото за евтини азиатски стоки цели да защити местния и общоевропейския бизнес от нелоялна дъмпингова конкуренция. Натискът върху крайния потребител обаче ще се засили, тъй като скокът на цените в енергийния сектор с близо 6% неизбежно ще се отрази по веригата и върху други стоки от първа необходимост през следващите месеци“, отбелязват независими икономисти.

Допълнително, „Български пощи“ въвеждат стъпаловидна такса, започваща от 6 евро за суми до 1000 лв., за услугата по обмяна на левове в евро. В сила влизат и строги общоевропейски регулации за криптоуслугите, които вече могат да се предлагат единствено от изрично лицензирани за целта компании.

Източник: bTV Новините / БНТ / Министерски съвет / КЕВР


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  • 1 Мюмюн

    0 0 Отговор
    скубете, скубете. във физиката обаче на всяко действие има противодействие - следва скоро или ще сте епилирани или плешиви

    04:44 01.07.2026

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