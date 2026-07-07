Над 2600 нарушения на ТИР-ове за седмица

Европейският център за транспортни политики (ЕЦТП) алармира за тежък системен проблем с безопасността по пътищата, след като официални данни разкриха 2 673 нарушения, извършени от водачи на ТИР-ове в България между 30 юни и 6 юли 2026 година. Неправителствената организация критикува остро контролните органи заради административното им работно време от 9:00 до 17:30 часа, докато тежкотоварният трафик продължава денонощно и генерира фатални инциденти.

От официалните данни, получени по Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ), става ясно, че основният дял от провиненията е свързан с неправилно движение. Най-много – 2 145 случая, са за управление на ТИР в лентата за изпреварване, където това е изрично забранено. Регистрирани са и 399 нарушения за неплатена тол такса, 107 за претоварване на машините, седем за движение в аварийната лента и 15 за неизползване на обезопасителни колани.

„Тези данни може и да ви се струват като статистическа подробност, но всъщност са диагноза за системен проблем“, посочват от ЕЦТП.

Експертите насочват вниманието си към Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ (ИААА), която формално контролира обществения превоз на товари и техническата изправност. Официалното работно време на агенцията е от понеделник до петък, между 09:00 и 17:30 часа.

„Проблемът е в това, че тежкотоварният трафик не се движи само в делнични дни и не спира след 17:30 часа. Камионите не изчакват администрацията да отвори, за да тръгнат по магистралите“, категорични са от организацията.

Въпреки че от 1 юли Националното тол управление започна да регистрира нарушенията за движение в изпреварващата лента и да предава записите на МВР, от ЕЦТП питат какво реално правят контролните органи с тази информация. Липсата на синхрон между институциите води до натрупване на нарушения и повишен риск за всички участници в движението, както и до невъзможност за адекватно санкциониране на чуждестранните водачи.

Само в рамките на няколко дни страната стана свидетел на серия тежки инциденти с участието на ТИР-ове. На 22 юни товарен автомобил блъсна друг на автомагистрала „Струма“. Два дни по-късно, на 24 юни, ТИР премина през мантинелата на автомагистрала „Тракия“ край Ямбол и премаза лек автомобил, отнемайки живота на трима души, сред които две деца.

Последваха катастрофи край Мало Бучино на 25 юни и край Карнобат на 26 юни. На 3 юли две отделни катастрофи с ТИР-ове блокираха движението по автомагистрала „Хемус“ край София за часове.

От ЕЦТП подчертават, че разговорът за пътната безопасност не трябва да се изчерпва единствено със състоянието на инфраструктурата.

„Пътната безопасност не е само асфалт и мантинели. Тя е и контрол върху водача, превозвача, товара, техническото състояние, спазването на забраните, режима на движение и последващата санкция. Истинската роля на държавата е да работи така, че да не се стига до загинали хора. Това означава превенция или контрол преди инцидента, а не оправдания след него“, допълват експертите.