Татяна Герганова е новият главен архитект на София

Столичната община назначи арх. Татяна Герганова за временно изпълняващ длъжността главен архитект на София. Тя ще заема поста до провеждането на конкурс и избора на титуляр, но за срок не по-дълъг от шест месеца.
Решението влиза в сила от 7 юли и е продиктувано от изтичането на максимално допустимия срок, през който длъжността беше изпълнявана от арх. Боян Недев.
Арх. Герганова е дългогодишен служител на Столичната община с над три десетилетия професионален опит в сферата на градоустройството и архитектурата. Кариерата ѝ е свързана изцяло с работата в направление „Архитектура и градоустройство“, където през годините е заемала различни експертни позиции.
До назначаването си за временно изпълняващ длъжността главен архитект тя е работила като главен експерт в отдел „Съгласуване на проекти“ към направление „Градско планиране и развитие“.
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