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Татяна Герганова е новият главен архитект на София

Татяна Герганова е новият главен архитект на София

7 Юли, 2026 12:33 741 8

  • татяна герганова-
  • софия-
  • арх. боян недев-
  • главен архитект

Тя ще заема поста до провеждането на конкурс и избора на титуляр

Татяна Герганова е новият главен архитект на София - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Столичната община назначи арх. Татяна Герганова за временно изпълняващ длъжността главен архитект на София. Тя ще заема поста до провеждането на конкурс и избора на титуляр, но за срок не по-дълъг от шест месеца.

Решението влиза в сила от 7 юли и е продиктувано от изтичането на максимално допустимия срок, през който длъжността беше изпълнявана от арх. Боян Недев.

Арх. Герганова е дългогодишен служител на Столичната община с над три десетилетия професионален опит в сферата на градоустройството и архитектурата. Кариерата ѝ е свързана изцяло с работата в направление „Архитектура и градоустройство“, където през годините е заемала различни експертни позиции.

До назначаването си за временно изпълняващ длъжността главен архитект тя е работила като главен експерт в отдел „Съгласуване на проекти“ към направление „Градско планиране и развитие“.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Щом

    5 1 Отговор
    е Татяна.....

    12:35 07.07.2026

  • 2 Факт

    3 3 Отговор
    И тя е допринесла много за красотата на София

    12:39 07.07.2026

  • 3 Хаха

    5 1 Отговор
    Участвала ли е в Петроханския кръжок? Ако е така, то тя е напълно достойна за поста

    12:46 07.07.2026

  • 4 Трол

    3 2 Отговор
    Рускиня ли е?

    12:52 07.07.2026

  • 5 Тая

    7 0 Отговор
    ценност от другарка Юрданка още ли я крепят по БКП линия ? Горката София .

    13:17 07.07.2026

  • 6 Лаик

    6 0 Отговор
    Тази архитетка е на около 70 години! И работи в НАГ! А и половината служители в НАГ са на тази възраст! А гледата само МВР!

    13:22 07.07.2026

  • 7 Колко е рушветът да застроя

    5 0 Отговор
    градинката пред блока?

    13:27 07.07.2026

  • 8 Сорос

    3 0 Отговор
    И тази е наш човек

    13:43 07.07.2026

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