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23-годишна българка е открита мъртва в апартамент в Солун

23-годишна българка е открита мъртва в апартамент в Солун

7 Юли, 2026 16:24 743 7

  • българка-
  • мъртва-
  • солун

Според първоначалния оглед на тялото и събраните до момента данни няма следи от насилствена смърт или признаци на престъпление

23-годишна българка е открита мъртва в апартамент в Солун - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

23-годишна българка е била открита мъртва в апартамент в района на Неаполис в Солун, съобщават гръцките медии.

По информация на местните издания младата жена е намерена безжизнена вчера по обяд. Родителите ѝ не успели да се свържат с нея и след неуспешни опити да я открият, техен близък отишъл до жилището, където я намерил мъртва.

На място е извикан съдебен лекар. Според първоначалния оглед на тялото и събраните до момента данни няма следи от насилствена смърт или признаци на престъпление.

Очаква се съдебномедицинската експертиза да установи точната причина за смъртта на младата жена


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Кобра Кай 🥋

    3 0 Отговор
    Какво прави там? Сама ли е била? Апартаментът аирбнб ли е?

    Има ли следи(обяви в сайтове, кутии презервативи, лубрикант) за извършване на ескорт услуги?

    16:29 07.07.2026

  • 3 Не можахме

    3 0 Отговор
    да разберем момичето българка ли е или българска гражданка.

    16:35 07.07.2026

  • 4 Ясно,

    2 0 Отговор
    На 23 е умряла от естествена смърт!

    16:38 07.07.2026

  • 5 Бог да я прости

    2 0 Отговор
    Дано случаят да бъде изяснен. Съболезнования на нейните близки.

    16:41 07.07.2026

  • 6 Риск Губи !

    1 1 Отговор
    Риск Печели !

    16:42 07.07.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

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