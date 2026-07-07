23-годишна българка е открита мъртва в апартамент в Солун

23-годишна българка е била открита мъртва в апартамент в района на Неаполис в Солун, съобщават гръцките медии.
По информация на местните издания младата жена е намерена безжизнена вчера по обяд. Родителите ѝ не успели да се свържат с нея и след неуспешни опити да я открият, техен близък отишъл до жилището, където я намерил мъртва.
На място е извикан съдебен лекар. Според първоначалния оглед на тялото и събраните до момента данни няма следи от насилствена смърт или признаци на престъпление.
Очаква се съдебномедицинската експертиза да установи точната причина за смъртта на младата жена
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Кобра Кай 🥋
Има ли следи(обяви в сайтове, кутии презервативи, лубрикант) за извършване на ескорт услуги?
16:29 07.07.2026
3 Не можахме
16:35 07.07.2026
4 Ясно,
16:38 07.07.2026
5 Бог да я прости
16:41 07.07.2026
6 Риск Губи !
16:42 07.07.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.