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204 високотехнологични автомобила влизат в строя на МВР

204 високотехнологични автомобила влизат в строя на МВР

7 Юли, 2026 16:46 1 786 48

  • нови автомобили-
  • мвр

Новите автомобили са оборудвани с най-съвременните технологии за контрол и комуникация

204 високотехнологични автомобила влизат в строя на МВР - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

В изпълнение на стратегията за модернизация на сектор „Сигурност“, в сряда МВР ще връчи официално ключовете за 204 нови специализирани автомобила. Техниката ще бъде разпределена между областните дирекции в цялата страна и е предназначена за нуждите на патрулно-постовата дейност, териториалното обслужване и засиления пътен контрол.

На официалната церемония ще присъстват представители на политическото и професионалното ръководство на министерството. Още при сключването на сделката за новите коли от ръководството на ведомството подчертаха, че новите машини са жизненоважни за бързата реакция на униформените и за повишаване на безопасността на гражданите.

Новите автомобили са оборудвани с най-съвременните технологии за контрол и комуникация. Те са специално модифицирани да отговарят на тежките условия на ежедневната полицейска работа. Всяка от новите коли разполага с камери за 360-градусово наблюдение, които автоматично разпознават регистрационни номера и проверяват за невалидни застраховки "Гражданска отговорност" или изтекли технически прегледи; възможност за директно плащане на глоби по Закона за движението по пътищата на място при спиране от патрул; системи за криптирана комуникация, най-ново поколение ТЕТРА терминали, осигуряващи непрекъсната връзка с дежурните части, дори в райони със слаб обхват на мобилните оператори.

Част от доставените машини са от SUV сегмента, което ще позволи по-ефективно териториално обслужване в малките и труднодостъпни населени места.

Доскоро голяма част от автопарка на МВР се състоеше от амортизирани автомобили, някои от които на възраст над 15 години и с пробег над 400 000 километра. Това водеше до огромни разходи за ремонти, чести повреди по време на дежурство и невъзможност за адекватна реакция при преследване на нарушители. Синдикатите в МВР многократно алармираха, че състоянието на техниката застрашава както живота на полицаите, така и сигурността на гражданите.

Процесът по закупуване на новите коли стартира още през 2023-2024 г., но беше съпътстван от поредица обжалвания пред Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) от страна на различни автомобилни дилъри. Това блокира процедурите за месеци наред и забави критично важното обновление.

Средствата за мащабната покупка не идват директно от централния държавен бюджет, а са осигурени основно чрез Фонд „Безопасност на движението“. В този фонд се събират парите от платените глоби за нарушения на пътя, установени с камери. Според закона, тези средства могат да се разходват единствено за дейности, свързани с подобряване на пътната безопасност – включително закупуване на нови камери, оборудване и специализирани автомобили за контрол.

С въвеждането в експлоатация на новите 204 машини, МВР очаква значително подобряване на ефективността на своите служители и по-строг контрол над агресивните водачи по пътищата на България.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Ха Да Видим !

    45 2 Отговор
    Дали ще се промени ?

    Цвета на Лай --- -- --а !

    На МВР !

    16:50 07.07.2026

  • 3 Гоце

    33 9 Отговор
    После имало дефицит. Това правителство е най зле. Продаде ни на Турция

    16:51 07.07.2026

  • 4 Задкормилното устройство

    35 2 Отговор
    Е тюфлек, файда йок

    16:51 07.07.2026

  • 5 Ъгрин

    58 2 Отговор
    Средствата са осигурени от фонда, дране на водачите в България! Денонощно!

    16:51 07.07.2026

  • 6 Сатана Z

    51 3 Отговор
    Започва наливане на пари в Репресивният апарат режима .Високо технологични автомобили за ниско интелигенти посредствени биороботи избиващи комплекси зад презряната униформа

    Коментиран от #25

    16:53 07.07.2026

  • 7 Kaлпазанин

    26 2 Отговор
    По точно писано и да се разбере ,власта си пази власта .офцеържподжколтрол

    16:56 07.07.2026

  • 8 Цвете

    36 2 Отговор
    КОСМИЧЕСКИ ЗАПЛАТИ НА ТИЯ, ДЕТО ПОЛОВИНАТА НИЩО НЕ ПРАВЯТ. НОВИ КОЛИ, А ТЕЗИ, КОИТО СА ОТ МИНАЛАТА ГОДИНА, КЪДЕ СА? АМОРТИЗОРАНИ ЛИ СА? МНОГО ПОДАРЪЦИ ЗА КРАТЪК ПЕРИОД. ✈️🎭🤔А ДОПЪЛНИТЕЛНО СРЕДСТВА ЗА МЛАДИТЕ ДОКТОРИ ЩЕ ИМА ЛИ? ИЛИ ОСТАВА В БЪДЕЩЕ НЕЗНАЙНО.

    16:57 07.07.2026

  • 9 Муньовската диктатура

    18 7 Отговор
    в действие

    16:57 07.07.2026

  • 10 Нексус

    38 2 Отговор
    А нещо за нови маркировки, нови знаци, обезопасяване на пътища?
    Йок?

    Коментиран от #45

    16:58 07.07.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Ченге кибик

    16 1 Отговор
    Е па сега че си гледам ххх у нова кола с климатик

    17:01 07.07.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 ЗА ВСЕКИ МИЛИЦИОНЕР КОЛА

    17 1 Отговор
    И. БЮРО!!!

    17:03 07.07.2026

  • 15 Нексус

    24 1 Отговор
    Иначе днес получих ел.глоба от 25 еу, че съм минал на околовръстния път на малко подбалканско градче с 60 или 70, вместо с 50.
    Обработена е за ЕДИН ден.
    Да живее хранилката....
    Палячовци, криещи се за 25 евро, докато разни пияни си джиткат на спокойствие.

    Коментиран от #22, #40

    17:04 07.07.2026

  • 16 Хахаха

    13 1 Отговор
    За какво са им да спят в тях или по-бързо да стигнат до кафенетата!

    17:04 07.07.2026

  • 17 ДрайвингПлежър

    13 2 Отговор
    Ако милиционера получава благинки от това, че ви глобява той какъв интерес има - да не нарушавате или да нарушавате правилника? Той за какво ще работи - да няма нарушения или да има?!

    Коментиран от #26

    17:05 07.07.2026

  • 18 РАПОНСКА РАБОТА

    8 2 Отговор
    И. БОТАШЕВСКА

    17:06 07.07.2026

  • 19 Директора👨‍✈️

    16 1 Отговор
    Последно купиха 700 Шкоди.
    Пара се пръска... лудница. Тегли кредити!
    Всеки полицай с кола.

    17:07 07.07.2026

  • 20 Гечко

    17 1 Отговор
    Фатмашка държава! Десет дни не могат да открият момичето от Константиново,явно тези високотехнологични придобивки ще оправят всичко,защото огромните възнаграждения и бонуси явно не са достатъчни да заловят един обикновен бандит без никакъв ресурс!

    17:07 07.07.2026

  • 21 Как

    15 1 Отговор

    До коментар #1 от "антрашпиц":

    Питам аз,ще стане по безопасно движението с нови полицейски коли???Това са поредните лъжи и измислици за залъгване на народа.Парите,които плащаме за глоби,отиват,НЕ по предназначението което цитират,а именно”БЕЗОПАСТНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО”

    17:07 07.07.2026

  • 22 ДрайвингПлежър

    19 1 Отговор

    До коментар #15 от "Нексус":

    Стоят там където е безопасно, но има безумно ограничение и е вероятно да го нарушиш без да има риск за трафика.
    Там където са опасностите не ги търси! Колко пъти някой е видял ченгесар застанал да снима до училище? Аз не съм виждал такова чудо!

    17:07 07.07.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 аБМВ-тата къде да?

    17 1 Отговор
    какво стана със модерните БМВ-та? счупихте ли ги вече или ги върнахте за нова продажба?

    то няма 4 години от как им купихте уния БМВ-та да гонят престъпниците

    17:08 07.07.2026

  • 25 Виж

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "Сатана Z":

    Че е от 2023 година.Кой управляваше тогава…

    17:10 07.07.2026

  • 26 Въпроса е

    8 1 Отговор

    До коментар #17 от "ДрайвингПлежър":

    Кой тях ще ги глоби като знам какви подкупни и продажници?Не искам да говоря знам много неща!

    17:10 07.07.2026

  • 27 Гост

    12 1 Отговор
    Манивели имат ли? Щото Ганчо шапката такива космически кораби не е виждал! Седалките Ерго ли са, да спинкат по добре, да не изсулят някой прешлен!

    17:12 07.07.2026

  • 28 оня с коня

    5 2 Отговор
    ВG-то Ще се оправи само и единствено!.КатoГpъмнe АEЦа и yнищoжи тоя кoфти продaжeнБългaрcкиГEH

    17:13 07.07.2026

  • 29 Лудостта

    10 1 Отговор
    е несравнима ! В най - бедната държава от страните членки на ЕС , държавата с най - големия дефицит и лош имидж навсякъде - сега и това , ли ?

    17:13 07.07.2026

  • 30 Обурудвани

    6 0 Отговор
    с най - модерните технологии за контрол и комуникация...... Така ще ги пришпорят и почупят зверски , както винаги !

    17:17 07.07.2026

  • 31 А СРЕДСТВА СЕ ИЗПОЛЗВАТ ЕДИИИИИИИИ

    8 0 Отговор
    иииииооииИИИИИИНСТВЕЕЕЕЕЕНО ЗА МПСЕТА....... ЕДНА БАКА БОЯ ЗА НАРКИРОВКА НЕ Е КУПЕНА НИТОПЪК ЕДИН КВ. МЕТЪР АСФАЛТ ПО МИЛИАРДИТЕ ДУПКИ ПО ПЪТИЩАТА

    17:18 07.07.2026

  • 32 Хаха

    0 6 Отговор
    Доскоро голяма част от автопарка на МВР се състоеше от амортизирани автомобили, някои от които на възраст над 15 години и с пробег над 400 000 километра.

    Хаха, спомням си когато полицията беше с ладите, скандално 😂

    17:21 07.07.2026

  • 33 Вече сме в кошарата ЕС,шенген еврозона

    8 0 Отговор
    И колониалистите от европа въоръжават колониалната армия да администрира колонията

    Коментиран от #34

    17:24 07.07.2026

  • 34 ПОЧВА ВЕЛИКОТО ДРАНЕ

    5 0 Отговор

    До коментар #33 от "Вече сме в кошарата ЕС,шенген еврозона":

    НА ПОПУЛАЦИЯТА ДОКАТО ДИДИ ТУКМАКА СЯКА НЕДЕЛЯ Е В ДУБАЙ ЗА НАРОДНА СМЕТКА ...

    17:28 07.07.2026

  • 35 Новите БМВ

    6 0 Отговор
    Петък вечер на излизане от София гледам как милиционерското автомобилче, новичко, лъскаво, спряло до заразавата дето продават до табелата на София на Ботевградско шосе. Първо се стреснах и коригирах скоростта си след това гледам как органа на реда си накупил нещата за вилата, държи в двете ръце едни торби, явно с намерението със служебния автомобил да си ги пренася. Та си викам ей тия служебните коли платени от данъкоплатците са идеални за тая цел, да си свършиш нещо лично. Завидях му, признавам си.

    17:36 07.07.2026

  • 36 Азззззззз

    4 0 Отговор
    Тия полЮцаи ще се отучат да ходят бре. Кога ше видим полицаи да ходят по улиците и парковете и да се вижда тяхното присъствие? Само се возят и глобяват шофьорите - хем пълни джобове, хем безопасно.

    17:37 07.07.2026

  • 37 Иван Венков

    3 0 Отговор
    Това няма как да радва обикновения българин:
    1. Обществени пари похарчени за нови коли
    2. Полицията определено стана по-заядлива и по-материална с дигитализацията и новите коли
    3. Забелязва се трайна тенденция да спират и да проверяват предимно стари и евтини автомобили, което си е реален тормоз над обикновените българи
    4. Напомпените заплати и новите автомобили ги мотивират още повече да тормозят майки с деца и стари дядовци. Като са смели ербапи, да спират скъпи и тежки джипове и спортни автомобили.
    5. Идеята на полицията е да служи на обществото, не само на властта и на богатите.

    17:38 07.07.2026

  • 38 Айде

    5 0 Отговор
    Престъпници! Нали няма пари, бе!? Всеки месец нови коли за по удобно спане по храстите! Първо трябва да се разформирова това гнездо за защита на властта и да се създаде МВР за защита на гражданите, не на партийните върхушки!

    17:41 07.07.2026

  • 39 А бе

    5 0 Отговор
    За всеки полицай а-л ли ще купувате вчера до Вимез един с опел беше да си купува дюнер ужас за всеки полицай служебен а-л

    17:41 07.07.2026

  • 40 ти знайш ли

    1 0 Отговор

    До коментар #15 от "Нексус":

    колко като тебе са минали през тази камера не е за 25€ а за много повече пари днес там може да е снимал 200-300коли по 25€ това си е чиста касичка

    17:53 07.07.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Чапай

    3 0 Отговор
    Е нали скоро пак им купуваха бмв-та,или сега ще ги пуснат на търг за който се знае само в техните среди и главочите ще си накупят бмв-ца в гаранция за по 2 хил.евро.

    18:03 07.07.2026

  • 43 Линейките

    1 0 Отговор
    Стари патрулките нови и от висок клас

    18:05 07.07.2026

  • 44 Лити

    2 0 Отговор
    Още ли беее , всеки полицай на служебна кола. Що народна пара отиде за коли на МВР , отделно за гориво и части, а сме били в тежка криза. Отделно имаме над 8000 служители на МВР с пенсия и заплата от години плюс над 3000 с ТЕЛК.

    18:08 07.07.2026

  • 45 да де

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "Нексус":

    Човек недей , ще нацвъкат табели 30 навсякъде .

    18:09 07.07.2026

  • 46 Браво

    1 0 Отговор
    Голям кеф,ще спат комфортно в луксозните коли?Какво става със старите?По колко коли на човек се падат в МВР?Журналята защо не задават въпроси.Какво е това разточителство?

    18:12 07.07.2026

  • 47 симптоматично

    0 0 Отговор
    Само коли си купувате, а едно дете не можете да намерите вече цяла седмица!
    Къде е черната пантера, която оставяше останки от други животни?

    18:13 07.07.2026

  • 48 Деций

    0 0 Отговор
    Този фонд не се разходва нпо предназначение!Не се събират пари за коли на тези лешпери,да спят в тях зимата зад някой трансформатор,чакайки да свърши смяната!Изгнили лади за вас.Най омразната институция със състав от тъпи прости и ограничени .Не напразно са вземани на подбив и подигравка по целия свят!Ненужни паразити!

    18:29 07.07.2026

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