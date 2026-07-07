204 високотехнологични автомобила влизат в строя на МВР

В изпълнение на стратегията за модернизация на сектор „Сигурност“, в сряда МВР ще връчи официално ключовете за 204 нови специализирани автомобила. Техниката ще бъде разпределена между областните дирекции в цялата страна и е предназначена за нуждите на патрулно-постовата дейност, териториалното обслужване и засиления пътен контрол.
На официалната церемония ще присъстват представители на политическото и професионалното ръководство на министерството. Още при сключването на сделката за новите коли от ръководството на ведомството подчертаха, че новите машини са жизненоважни за бързата реакция на униформените и за повишаване на безопасността на гражданите.
Новите автомобили са оборудвани с най-съвременните технологии за контрол и комуникация. Те са специално модифицирани да отговарят на тежките условия на ежедневната полицейска работа. Всяка от новите коли разполага с камери за 360-градусово наблюдение, които автоматично разпознават регистрационни номера и проверяват за невалидни застраховки "Гражданска отговорност" или изтекли технически прегледи; възможност за директно плащане на глоби по Закона за движението по пътищата на място при спиране от патрул; системи за криптирана комуникация, най-ново поколение ТЕТРА терминали, осигуряващи непрекъсната връзка с дежурните части, дори в райони със слаб обхват на мобилните оператори.
Част от доставените машини са от SUV сегмента, което ще позволи по-ефективно териториално обслужване в малките и труднодостъпни населени места.
Доскоро голяма част от автопарка на МВР се състоеше от амортизирани автомобили, някои от които на възраст над 15 години и с пробег над 400 000 километра. Това водеше до огромни разходи за ремонти, чести повреди по време на дежурство и невъзможност за адекватна реакция при преследване на нарушители. Синдикатите в МВР многократно алармираха, че състоянието на техниката застрашава както живота на полицаите, така и сигурността на гражданите.
Процесът по закупуване на новите коли стартира още през 2023-2024 г., но беше съпътстван от поредица обжалвания пред Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) от страна на различни автомобилни дилъри. Това блокира процедурите за месеци наред и забави критично важното обновление.
Средствата за мащабната покупка не идват директно от централния държавен бюджет, а са осигурени основно чрез Фонд „Безопасност на движението“. В този фонд се събират парите от платените глоби за нарушения на пътя, установени с камери. Според закона, тези средства могат да се разходват единствено за дейности, свързани с подобряване на пътната безопасност – включително закупуване на нови камери, оборудване и специализирани автомобили за контрол.
С въвеждането в експлоатация на новите 204 машини, МВР очаква значително подобряване на ефективността на своите служители и по-строг контрол над агресивните водачи по пътищата на България.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Ха Да Видим !
Цвета на Лай --- -- --а !
На МВР !
16:50 07.07.2026
3 Гоце
16:51 07.07.2026
4 Задкормилното устройство
16:51 07.07.2026
5 Ъгрин
16:51 07.07.2026
6 Сатана Z
Коментиран от #25
16:53 07.07.2026
7 Kaлпазанин
16:56 07.07.2026
8 Цвете
16:57 07.07.2026
9 Муньовската диктатура
16:57 07.07.2026
10 Нексус
Йок?
Коментиран от #45
16:58 07.07.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Ченге кибик
17:01 07.07.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 ЗА ВСЕКИ МИЛИЦИОНЕР КОЛА
17:03 07.07.2026
15 Нексус
Обработена е за ЕДИН ден.
Да живее хранилката....
Палячовци, криещи се за 25 евро, докато разни пияни си джиткат на спокойствие.
Коментиран от #22, #40
17:04 07.07.2026
16 Хахаха
17:04 07.07.2026
17 ДрайвингПлежър
Коментиран от #26
17:05 07.07.2026
18 РАПОНСКА РАБОТА
17:06 07.07.2026
19 Директора👨✈️
Пара се пръска... лудница. Тегли кредити!
Всеки полицай с кола.
17:07 07.07.2026
20 Гечко
17:07 07.07.2026
21 Как
До коментар #1 от "антрашпиц":Питам аз,ще стане по безопасно движението с нови полицейски коли???Това са поредните лъжи и измислици за залъгване на народа.Парите,които плащаме за глоби,отиват,НЕ по предназначението което цитират,а именно”БЕЗОПАСТНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО”
17:07 07.07.2026
22 ДрайвингПлежър
До коментар #15 от "Нексус":Стоят там където е безопасно, но има безумно ограничение и е вероятно да го нарушиш без да има риск за трафика.
Там където са опасностите не ги търси! Колко пъти някой е видял ченгесар застанал да снима до училище? Аз не съм виждал такова чудо!
17:07 07.07.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 аБМВ-тата къде да?
то няма 4 години от как им купихте уния БМВ-та да гонят престъпниците
17:08 07.07.2026
25 Виж
До коментар #6 от "Сатана Z":Че е от 2023 година.Кой управляваше тогава…
17:10 07.07.2026
26 Въпроса е
До коментар #17 от "ДрайвингПлежър":Кой тях ще ги глоби като знам какви подкупни и продажници?Не искам да говоря знам много неща!
17:10 07.07.2026
27 Гост
17:12 07.07.2026
28 оня с коня
17:13 07.07.2026
29 Лудостта
17:13 07.07.2026
30 Обурудвани
17:17 07.07.2026
31 А СРЕДСТВА СЕ ИЗПОЛЗВАТ ЕДИИИИИИИИ
17:18 07.07.2026
32 Хаха
Хаха, спомням си когато полицията беше с ладите, скандално 😂
17:21 07.07.2026
33 Вече сме в кошарата ЕС,шенген еврозона
Коментиран от #34
17:24 07.07.2026
34 ПОЧВА ВЕЛИКОТО ДРАНЕ
До коментар #33 от "Вече сме в кошарата ЕС,шенген еврозона":НА ПОПУЛАЦИЯТА ДОКАТО ДИДИ ТУКМАКА СЯКА НЕДЕЛЯ Е В ДУБАЙ ЗА НАРОДНА СМЕТКА ...
17:28 07.07.2026
35 Новите БМВ
17:36 07.07.2026
36 Азззззззз
17:37 07.07.2026
37 Иван Венков
1. Обществени пари похарчени за нови коли
2. Полицията определено стана по-заядлива и по-материална с дигитализацията и новите коли
3. Забелязва се трайна тенденция да спират и да проверяват предимно стари и евтини автомобили, което си е реален тормоз над обикновените българи
4. Напомпените заплати и новите автомобили ги мотивират още повече да тормозят майки с деца и стари дядовци. Като са смели ербапи, да спират скъпи и тежки джипове и спортни автомобили.
5. Идеята на полицията е да служи на обществото, не само на властта и на богатите.
17:38 07.07.2026
38 Айде
17:41 07.07.2026
39 А бе
17:41 07.07.2026
40 ти знайш ли
До коментар #15 от "Нексус":колко като тебе са минали през тази камера не е за 25€ а за много повече пари днес там може да е снимал 200-300коли по 25€ това си е чиста касичка
17:53 07.07.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Чапай
18:03 07.07.2026
43 Линейките
18:05 07.07.2026
44 Лити
18:08 07.07.2026
45 да де
До коментар #10 от "Нексус":Човек недей , ще нацвъкат табели 30 навсякъде .
18:09 07.07.2026
46 Браво
18:12 07.07.2026
47 симптоматично
Къде е черната пантера, която оставяше останки от други животни?
18:13 07.07.2026
48 Деций
18:29 07.07.2026