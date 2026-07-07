ВАС отмени решение на кабинета "Гюров": Съдът върна тримата кандидати за европейски прокурор

Върховният административен съд (ВАС) отмени правителствения акт на кабинета "Гюров" от април т.г. , с който бяха изтеглени кандидатурите за нов български представител в Европейската прокуратура на прокурорите Димитър Беличев, Михаела Райдовска и Пламен Петков.

С това съдебно решение първоначално одобрената тройка магистрати отново се явява легитимният избор на България, който трябва да бъде изпратен за събеседване в Брюксел.

Хронология на институционалния сблъсък

Сагата започна през януари тази година, когато тогавашното правителство с Решение № 50 одобри тримата кандидати след проведена процедура от Министерството на правосъдието. Номинациите трябваше да заменят първия български европейски прокурор Теодора Георгиева, чийто 6-годишен мандат изтича в края на настоящия месец – юли 2026 г.

През април обаче новоназначеният служебен кабинет прие Решение № 267, с което отмени номинациите с аргумента, че в процедурата по подбор са допуснати „дефекти“. Правосъдният министър Николай Найденов обяви старт на нов конкурс, което предизвика светкавична реакция от страна на тримата отхвърлени магистрати. Те внесоха съвместна жалба във ВАС с настояване, че правата им са нарушени, а мотивите на държавата – неоснователни.

Криза със сроковете и намеса от Брюксел

Заради съдебния спор процедурата официално изпадна в застой през юни, а правосъдният министър призна пред парламента, че България няма как да спази препоръчителните срокове на Люксембург. Ситуацията предизвика безпокойство и в централата на Европейската прокуратура (EPPO), като европейският главен прокурор Лаура Кьовеши лично сигнализира за риска София да остане без титуляр след края на юли.

С днешното си решение ВАС на практика застава зад жалбоподателите и възстановява правното действие на януарското решение на кабинета.

Какво следва?

Решението на тричленния състав на ВАС не е окончателно. Министерският съвет разполага с 14-дневен срок от съобщаването му, за да подаде касационна жалба пред петчленен състав на съда.

Предходните заявки на правосъдното министерство показваха решимост за нова процедура, но ако служебният кабинет реши да обжалва, това ще удължи съдебната битка с месеци. При подобен сценарий България със сигурност ще посрещне август без назначен нов европейски прокурор, което ще наложи задействането на извънредни механизми в Колегията на EPPO в Люксембург.