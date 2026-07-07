ИПИ: Качеството на пътните настилки у нас отбелязва траен спад

Качеството на пътните настилки в България отбелязва траен спад през последните години.
Според данни на Института за пазарна икономика, делът на участъците в добро състояние е намалял от над 40% преди 2023 г. до 37% през 2025 г.
Ситуацията по региони е силно фрагментирана.
Най-добре поддържани са пътните мрежи в Благоевград, Пловдив, Пазарджик, Смолян, Търговище, Сливен и Варна, където значителна част от пътищата са с минимални повреди.
Същевременно в областите Монтана, Разград и Враца над 50% от настилките се нуждаят от сериозни ремонти, като като цяло Северна България изостава в поддръжката. Към края на 2025 г. страната разполага с 877 км магистрали, от които едва 49% са в добро състояние.
Около 40% от тях имат повреди между 10 и 30%, докато 11% от магистралните участъци са в лошо състояние с щети над 30%.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гробар
Коментиран от #3
21:42 07.07.2026
2 Така е...гледайте в момента
21:43 07.07.2026
3 Дориана
До коментар #1 от "Гробар":Работите, бъдете полезен на обществото и цените за вас ще са приемливи. Когато сте безделник ,безработен и скитащ безцелно не само при генерал Радев ще сте на социалното дъно!
Коментиран от #5
21:44 07.07.2026
4 А бе ,факти
Коментиран от #12
21:48 07.07.2026
5 Гробар
До коментар #3 от "Дориана":Лелке безработна. Работя от сутрин до вечер. Не мога да си изхарча и една трета от заплатата. Това не означава, че трябва да пълня гушите на червената мафия (гербппдбдпсбсппб) начело с Чорапа и неговата армия търтеи от администрацията без да получавам нищо в замяна.
21:48 07.07.2026
6 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Или е така от повече от 30 години,
ама вчера Ви разрешиха да го оповестите
21:50 07.07.2026
7 Гост
21:51 07.07.2026
8 Да,така е,
21:54 07.07.2026
9 Да са само
21:54 07.07.2026
10 Елате вижте
21:58 07.07.2026
11 Пламен
22:03 07.07.2026
12 Пламен
До коментар #4 от "А бе ,факти":При мен не излиза нито една реклама- използвам uBlock Origin.
На тази страница е блокирал 11 реклами.
22:07 07.07.2026
13 Да бе
22:17 07.07.2026
14 ХурДоколенко
22:19 07.07.2026
15 Анонимен
22:25 07.07.2026
16 Оооо
22:34 07.07.2026
17 Каква изненада само
22:36 07.07.2026
18 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
....
А В БЪЛГАРИЯ ПОНЕ КАМЪКА СИ Е НАШ ИМАМЕ МИЛИАРДИ ТОНОВЕ КАМЪК СПЕЦИАЛНО ЗА ПЪТИЩА :)
... ЯВНО МНОГО СЕ КРАДЕ
22:39 07.07.2026
19 Фен
22:58 07.07.2026