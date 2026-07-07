ИПИ: Качеството на пътните настилки у нас отбелязва траен спад

Качеството на пътните настилки в България отбелязва траен спад през последните години.

Според данни на Института за пазарна икономика, делът на участъците в добро състояние е намалял от над 40% преди 2023 г. до 37% през 2025 г.

Ситуацията по региони е силно фрагментирана.

Най-добре поддържани са пътните мрежи в Благоевград, Пловдив, Пазарджик, Смолян, Търговище, Сливен и Варна, където значителна част от пътищата са с минимални повреди.

Същевременно в областите Монтана, Разград и Враца над 50% от настилките се нуждаят от сериозни ремонти, като като цяло Северна България изостава в поддръжката. Към края на 2025 г. страната разполага с 877 км магистрали, от които едва 49% са в добро състояние.

Около 40% от тях имат повреди между 10 и 30%, докато 11% от магистралните участъци са в лошо състояние с щети над 30%.