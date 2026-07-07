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ИПИ: Качеството на пътните настилки у нас отбелязва траен спад

ИПИ: Качеството на пътните настилки у нас отбелязва траен спад

7 Юли, 2026 21:38 738 19

  • ипи-
  • качество-
  • пътни настилки

Ситуацията по региони е силно фрагментирана

ИПИ: Качеството на пътните настилки у нас отбелязва траен спад - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Качеството на пътните настилки в България отбелязва траен спад през последните години.

Според данни на Института за пазарна икономика, делът на участъците в добро състояние е намалял от над 40% преди 2023 г. до 37% през 2025 г.

Ситуацията по региони е силно фрагментирана.

Най-добре поддържани са пътните мрежи в Благоевград, Пловдив, Пазарджик, Смолян, Търговище, Сливен и Варна, където значителна част от пътищата са с минимални повреди.

Същевременно в областите Монтана, Разград и Враца над 50% от настилките се нуждаят от сериозни ремонти, като като цяло Северна България изостава в поддръжката. Към края на 2025 г. страната разполага с 877 км магистрали, от които едва 49% са в добро състояние.

Около 40% от тях имат повреди между 10 и 30%, докато 11% от магистралните участъци са в лошо състояние с щети над 30%.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гробар

    12 3 Отговор
    Обаче Чорапа ви вдига винетките. Трябва да се краде.

    Коментиран от #3

    21:42 07.07.2026

  • 2 Така е...гледайте в момента

    6 0 Отговор
    По Нова Нюз бившият зам.министър и другият гост бившият шеф на КАТ

    21:43 07.07.2026

  • 3 Дориана

    4 5 Отговор

    До коментар #1 от "Гробар":

    Работите, бъдете полезен на обществото и цените за вас ще са приемливи. Когато сте безделник ,безработен и скитащ безцелно не само при генерал Радев ще сте на социалното дъно!

    Коментиран от #5

    21:44 07.07.2026

  • 4 А бе ,факти

    4 0 Отговор
    Какви са тия реклами дето от скоро наводнихме сайта????? Някви уж спят ,а едва дишат и някви такива гадости....Искате да изгоните и малкото посетители на тоя сайт ли??????

    Коментиран от #12

    21:48 07.07.2026

  • 5 Гробар

    7 2 Отговор

    До коментар #3 от "Дориана":

    Лелке безработна. Работя от сутрин до вечер. Не мога да си изхарча и една трета от заплатата. Това не означава, че трябва да пълня гушите на червената мафия (гербппдбдпсбсппб) начело с Чорапа и неговата армия търтеи от администрацията без да получавам нищо в замяна.

    21:48 07.07.2026

  • 6 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    12 1 Отговор
    Ами това от вчера ли е така ❗
    Или е така от повече от 30 години,
    ама вчера Ви разрешиха да го оповестите

    21:50 07.07.2026

  • 7 Гост

    7 3 Отговор
    Нищо, пък за сметка на това винетката става по-скъпа..

    21:51 07.07.2026

  • 8 Да,така е,

    8 1 Отговор
    след като асфалтовите бази се"приватизираха" от няколко"наши"фирми неподлежащи на контрол,много ясно че качеството на асфалта ще е на ниско ниво!

    21:54 07.07.2026

  • 9 Да са само

    7 0 Отговор
    настилките - добре, ама изобщо в БГ - всичко е траен спад. Няма някой, който да свърши нещо качествено - всичко е отбиване на номера. И не, не е проблема в парите, а в манталитета и затова, че не се търси отговорност за лошо свършена работа. Като се започне от управленеито на "държаата" и се стигне до последния данъкоплатец. Всеки е по- по най-, е.. мамата на всеки и на всичко.

    21:54 07.07.2026

  • 10 Елате вижте

    6 1 Отговор
    Вътре в Стара Загора какви са улиците! Черните кърски пътища са като магистрали в сравнение с тях.Не стига ,че им търпяхме над две години разкопаните и затворени улици заради ВиК ремонти ,а след това некадърното гербаво ръководството си остави ръцете при възстановяването на улиците , защото трябваше да ги асфалтират нацяло ,а не с мижави кръпки ,които почнаха да пропадат и елате вижте какво става!!!!!?😡😡😡

    21:58 07.07.2026

  • 11 Пламен

    7 4 Отговор
    За последната петилетка имахме пет Мунчови правителства.

    22:03 07.07.2026

  • 12 Пламен

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "А бе ,факти":

    При мен не излиза нито една реклама- използвам uBlock Origin.
    На тази страница е блокирал 11 реклами.

    22:07 07.07.2026

  • 13 Да бе

    5 0 Отговор
    Къде беше така наречения "институт за пазарна икономика" по време на управленето на борисов, а ляля сега? "Институтът: за пазарна икономика е създаден от унищожителя на България - иван костов, в сътрудничество с ричард ран.

    22:17 07.07.2026

  • 14 ХурДоколенко

    3 3 Отговор
    Другаря Боташ щял да асфалтира без да краде. ХА ХА ХА ХА ТЪП ФАТМАК.

    22:19 07.07.2026

  • 15 Анонимен

    2 1 Отговор
    По практически отчет от работата на "експертите" на протестиращите няма.

    22:25 07.07.2026

  • 16 Оооо

    1 2 Отговор
    Ще го търсите бате ви Бойко със свещичка!

    22:34 07.07.2026

  • 17 Каква изненада само

    0 0 Отговор
    ... Пишман политици.. редят, кой да спечели поръчката, после същия си знае колко кинти трябва да върне на същите. И само журналистите го играят изненадани, че качеството на построените било кофти. Надявайте се на промяна, критичната маса от населението са бездушни и безверни крадци. Дори и да се появи някой читав... Бързо бива смазан, плют и изхвърлен. Ние просто сме Държавата на Невинните.

    22:36 07.07.2026

  • 18 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    2 0 Отговор
    АМЕРИКА КУПУВАМЕ БАЗАЛТОВ ЧАКЪЛ ОТ КАНАДА ПРЕЗ ЕЗЕРАТА ЗА ПЪТИЩАТА
    ....
    А В БЪЛГАРИЯ ПОНЕ КАМЪКА СИ Е НАШ ИМАМЕ МИЛИАРДИ ТОНОВЕ КАМЪК СПЕЦИАЛНО ЗА ПЪТИЩА :)
    ... ЯВНО МНОГО СЕ КРАДЕ

    22:39 07.07.2026

  • 19 Фен

    2 0 Отговор
    Абе важното е, че разградихме модела. Вече няма Бойко, няма Гешев, няма Фандъкова... Пеевски е намагнитен, даже Сарафов разкарахме. И настана такъв живот, че Мирчев, вместо да слуша Маджо, бие шофьорите на Глово.

    22:58 07.07.2026

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