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Д-р Боян Митракиев: Вървим по пътя на Румъния, която е в стагфлация

Д-р Боян Митракиев: Вървим по пътя на Румъния, която е в стагфлация

7 Юли, 2026 22:51 337 7

  • д-р боян митракиев-
  • бюджет-
  • дифицит-
  • стагфлация

По думите му народните представители се опитват да намерят начин да спестят от капиталовите разходи

Д-р Боян Митракиев: Вървим по пътя на Румъния, която е в стагфлация - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

"Винаги данъкоплатецът плаща сметката. В момента волята е да се идентифицират проблемите този година и евентуално да се решат другата година, което е някаква стъпка", каза изпълнителният директор на КРИБ д-р Боян Митракиев в "Денят ON AIR".

По думите му народните представители се опитват да намерят начин да спестят от капиталовите разходи.

"Това показва желание за работа, но според финансовото министерство - повечето проекти вече в напреднал стадий на изпълнение. Много от тях са изпълнени, други зависят от евросредства. Трудно ще се намери значително спестяване. Да, за определени проекти няма да стигне време да се изпълнят. Над 3/4 от разходите вече са социални разходи и заплати, не можем да останем без инвестиции", коментира още д-р Митракиев пред Bulgaria ON AIR.

Изпълнителният директор на КРИБ даде пример с Румъния: "Взе заем, даде ги за потребление. За 3-4 години от примера на развиващата се икономика в Европа, в момента е в стагфлация и не може да формира стабилно правителство. Вървим по техния път".

Според д-р Митракиев бюджетът за 2026 г. като числа не е нещо различно, тъй като се изпълнява спрямо Закона за публичните финанси.

"Хубавото е, че има идентифициране на проблемите. Модерното общество не може да функционира при 10% инфлация. Тя се спира чрез намаляване на растежа на парите и повишаване на продуктите и услугите. 3% бюджетен дефицит не е балансиран бюджет. Хората трябва да запомнят, че докато слушат бюджетен дефицит - означава увеличена инфлация", обясни гостът. Не може държавата да взема заеми с бюджетен дефицит и да казва "инвестиция", настоя д-р Митракиев.

"Някои от тези инвестиции трябва да бъдат прехвърлени на частния сектор. Той знае как да ги направи ефективни. Обсъждахме на Бюджетна комисия повишаването на осигурителните прагове по средата на годината - безумно е. Хората са си направили личните бюджети. България все още има нужда от трансфер на ноу-хау от чужбина, от държави като Англия. Бюджетът е изпълнен до голяма степен", анализира гостът.


България
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