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Александър Николов за "Боташ": Значим успех от правна и икономическа гледна точка

Александър Николов за "Боташ": Значим успех от правна и икономическа гледна точка

8 Юли, 2026 08:50 813 23

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  • гледна точка

„Стратегическата посока е правилна, но структурата на сделката беше ужасяващо грешна. Основният проблем беше цената и начинът, по който беше договорен капацитетът“, посочи бившият министър на енергетиката

Александър Николов за "Боташ": Значим успех от правна и икономическа гледна точка - 1
Снимка: Нова телевизия
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

"Постигнатият резултат е значим успех от правна и икономическа гледна точка. Това е огромна стъпка в правна посока. Независимо от политическите коментари, беше направено нещо, което успява да поправи огромни неравновесия, създадени от договора в първоначалния му вид“. Това каза в ефира на Нова тв бившият министър на енергетиката Александър Николов по повод постигнатото споразумение между България и Турция за временно замразяване на плащанията по договора с турската компания „Боташ“, цитиран от novini.bg

„Стратегическата посока е правилна, но структурата на сделката беше ужасяващо грешна. Основният проблем беше цената и начинът, по който беше договорен капацитетът“, посочи Николов.

Бившият енергиен министър подчерта, че Турция традиционно следва дългосрочна енергийна стратегия и решенията ѝ не се ръководят от краткосрочни финансови ползи.
„За Турция не е толкова важно дали ще получи определена сума днес или след няколко години. За тях е важна дългосрочната стратегия и достъпът до по-широки пазари“, коментира той.
Според Николов потенциалът за по-тясно сътрудничество между България и Турция в областта на природния газ и електроенергията е значителен, стига договореностите да бъдат икономически изгодни за страната. „Ако България и Турция работят в тясно сътрудничество, потенциалът за ползи за България е огромен“, смята той.

От своя страна председателят на Балканската и Черноморска петролна асоциация Валентин Кънев призова вниманието да бъде насочено преди всичко към гарантирането на сигурни доставки за българския пазар, а не към амбициите за регионално лидерство.

„По-важно е да решим българското уравнение за доставки на газ. В момента България разчита на азербайджански газ и на доставки през терминалите за втечнен природен газ в Гърция и Турция. Това трябва да бъде основният ни фокус“, заяви председателят на Балканската и Черноморска петролна асоциация.

Той припомни, че обстоятелствата, при които е бил подписан договорът с „Боташ“, са били коренно различни от днешните. „Тогава Европа беше в разгара на газовата криза, цените бяха изключително високи и имаше сериозни опасения за сигурността на доставките. Днес пазарната ситуация е различна“, обясни Кънев.

Според него България трябва да продължи да развива достъпа си до турските терминали за втечнен природен газ, тъй като това увеличава възможностите за диверсификация на доставките.

„Трябва да осигурим реален достъп до терминалите в Турция, както вече имаме достъп до тези в Гърция. Това е правилната посока“, подчерта той.

По отношение на бъдещите отношения между София и Анкара Кънев предупреди, че е важно разговорите да останат фокусирани върху енергийната тема. „Не бива да излизаме от рамката на газовото сътрудничество и да смесваме тази тема с други икономически или политически въпроси“, каза той.

Въпреки положителните оценки за постигнатото временно решение, и двамата експерти подчертаха, че остават редица въпроси, свързани с натрупаните задължения по договора и условията след изтичането на 15-месечния период.

Според Николов именно следващите преговори между двете страни ще покажат дали България ще успее да превърне договора от финансово бреме в инструмент за по-активно участие на регионалния газов пазар. „България може да печели от търговията с газ. Въпросът е какви количества ще доставя и на каква цена ще получава услугите по регазификация и пренос“, заключи бившият министър на енергетиката.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 в кратце

    10 2 Отговор
    Ще хоБоташ!

    08:52 08.07.2026

  • 2 надарена кака

    4 6 Отговор
    Дреме ми на коприненитепрашки!

    Коментиран от #13

    08:53 08.07.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Въй

    12 2 Отговор
    "Буташ"ми кинти доста!

    08:59 08.07.2026

  • 5 Николов

    16 2 Отговор
    е ИТН кадър. Радев създаде ИТН за да управлява чрез тях задкулисно. И сега се вижда, че ги назначава навсякъде. И какво добро вижда Николов в " замразяването". Всичко си плащаме до сега с тези над 360 милиона долара. Дрън дрън!

    09:00 08.07.2026

  • 6 шам фъстък

    10 0 Отговор
    Александър Николов за "Моташ ли се из банката!?!".

    09:02 08.07.2026

  • 7 Да ама

    3 6 Отговор
    Каквото и да става ние сме на пътя за търговия на турските търговци и Турция трябва да се съобразява. Ако с Баташ се опита да ни цака, България може да ги цака с водите, с пренос на енергия и пътните такси през България...колко много инструменти да напаснеш или накараш Турция да се съобразява

    09:04 08.07.2026

  • 8 Позорнияг

    16 0 Отговор
    договор ли е "значим успех"или замразяването на позорния договор? "Боташ" е гавра с данакоплатците, а ти си абсолютен сбърканяк

    09:05 08.07.2026

  • 9 Писалката

    9 0 Отговор
    Вземете му писалката на Радев че отново е в Истанбул Да не вземе да подпише някой договор за още 400 милиона.

    09:16 08.07.2026

  • 10 смях в залата

    7 1 Отговор
    Уж е добър договор а пък го замразяваме за 15 месеца. Целта е да не се говори за загуби от БОТАШ защото именно в този период имаме наесен президентски избори а догодина местни. Това е замисълът на зеления чорап

    Коментиран от #21

    09:18 08.07.2026

  • 11 Лъжат

    5 1 Отговор
    хората и си вярват че ще минат метър. Скоро ще влезете в пандиза.

    Коментиран от #14

    09:22 08.07.2026

  • 12 Не ти вярвам бе

    9 0 Отговор
    На нито едно управленско или пишман експертно лице не вярвам бе предатели си бяхте и предатели си останахте. Не ти вярвам бе.

    09:23 08.07.2026

  • 13 За такава глупост кой ти плаща

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "надарена кака":

    Да размиваш форума , ученик ли си.

    09:25 08.07.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Не плащам

    2 1 Отговор
    Ако руснаците са наредили да подпишем Боташ , Те да ги плащат тия 360 милиона.

    09:31 08.07.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Иска ти се да пипнеш в изцапаното нали ?

    2 0 Отговор

    До коментар #15 от "Абсурдистан":

    Щото ако не ти се иска защо го пишеш. Кой човек говори така. Със сигурност не умния. Умните хора не говорят и не пишат такива сравнения.

    09:38 08.07.2026

  • 19 Редакцията

    2 0 Отговор
    Второто мнение каква връзка има с темата. Връзка очевидно няма но има цел да размива форума.

    09:42 08.07.2026

  • 20 хе хе

    2 0 Отговор
    КОЙ и ЗАЩО постави България в тази неизгодна позиция?

    09:43 08.07.2026

  • 21 Няма да спечелят нито на есен

    1 1 Отговор

    До коментар #10 от "смях в залата":

    Нито догодина и помен няма да остане Лошото е че няма алтернатива. Пееф може би дори. Не мога да повярвам че го казвам. Но той поне е по умен родоотстъпник е но е умен и хитър.

    09:48 08.07.2026

  • 22 Да,

    1 0 Отговор
    Прав е човекът. Това си беше и ще бъде значим успех за другаря кРадев. А ние да го дyx...e.

    09:50 08.07.2026

  • 23 я по сериозно

    0 0 Отговор
    Александър Николов: "Постигнатият резултат е значим успех от правна и икономическа гледна точка. Това е огромна стъпка в правна посока."
    Кое по точно се нарича "значим успех"?
    Радев: "Няма никакви допълнителни условия по протокола за "Боташ""; "В следващите 15 месеца България няма да заплаща за капацитет на „Боташ“. В това време ще бъде оптимизиран договорът с „Боташ“ на основание на подписания протокол, който има няколко важни основополагащи параметри."
    Ами те, "основните параметри" са известни и вписани в клауза на договора още от самото начало. Никаква промяна не може да настъпи без да бъде издължена дължимата сума за целия срок на договора.

    09:51 08.07.2026

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