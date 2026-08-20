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Шишков: Работещ икономически механизъм е сменен със схема за източване на държавното дружество „ВиК Енерджи Груп“ ЕООД

Шишков: Работещ икономически механизъм е сменен със схема за източване на държавното дружество „ВиК Енерджи Груп“ ЕООД

20 Август, 2026 14:07 1 060 5

  • иван шишков-
  • вик енерджи груп еоод-
  • български вик холдинг еад

До юли тази година дружеството е с над 1,7 млн. евро загуби и близо 910 хил. евро пропуснати ползи

Шишков: Работещ икономически механизъм е сменен със схема за източване на държавното дружество „ВиК Енерджи Груп“ ЕООД - 1
Снимка: МРРБ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Над 1,7 млн. евро са загубите на държавното дружество „ВиК Енерджи Груп“ ЕООД. Заедно с пропуснатите ползи от близо 910 хил. евро по консервативни оценки, общата загуба възлиза на над 2,6 млн. евро. Причината – сключени в края на 2025-та година от компанията три дългосрочни неизгодни договора за покупка на ток от ВЕИ на фиксирани цени, вместо на борсови. Договорите са с „Волтура“ ЕООД, „Амперсанд Енерджи“ ООД и „Солар СВ“ ООД на фиксирани цени над 70 евро за мегават час, независимо от движението на пазара. Те са сключвани така, че да продават ток, когато те пожелаят и то когато цената на борсата е ниска, за да я продадат на по-висока и така да генерират по-висока печалба, стана ясно от думите на министъра. 2 от договорите са сключени на 29.12.2025 г., един – на 21.10.2025 г.

Данните разкри министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков на пресконференция днес, в която участваха още заместник-министър Павлета Пеловска, адв. Явор Стойчев – член на Съвета на директорите на „Български ВиК холдинг“ ЕАД, и Десислава Чалъмова – директор на „ВиК Енерджи Груп“ ЕООД.

Така на практика три фирми едностранно определят времето и доставките, а „ВиК Енерджи Груп“ ЕООД е било задължено по силата на договорите да купува подадената електроенергия от тези дружества, без право на отказ, стана ясно от изнесените данни.

„Създадено през 2021-ва година „ВиК Енерджи Груп“ ЕООД е работило в интерес на ВиК операторите до март 2025-та година“, обобщи картината министърът. Целта е била държавната компания да доставя електроенергия на ВиК дружествата на борсова цена плюс минимална добавка, за да намали разходите на операторите за електроенергия, които консумират 1,5% от националното потребление на електричество.

Арх. Шишков допълни, че „от работещ икономически механизъм, моделът на работа на държавното дружество е бил превърнат в схема за източване.“ След смяна на директора на „ВиК Енерджи Груп“ ЕООД през март 2025 г. се сключват поредица от неизгодни сделки и три дългосрочни договора с горепосочените фирми търговци на ток, които на практика застават между борсата и държавното дружество. Разликата между фиксираната по договорите цена и борсовата остава за сметка на „ВиК Енерджи Груп“ ЕООД, което продава на ВиК операторите електроенергия на борсова цена. 6 от ВиК дружествата са подписали анекси с „ВиК Енерджи Груп“ ЕООД. Така се съгласяват да купуват част от електроенергията на фиксирана цена и понасят заедно последствията от трите порочни договора.

Равносметката: загубите за ВиК дружествата (Враца, Пловдив, Добрич, Шумен, Сливен, Ямбол ) и „ВиК Енерджи Груп“ ЕООД, купували по този начин електроенергия, от 1.01. до 31.07.2026 г. възлизат на 798 210, 23 евро.

Арх. Иван Шишков сравни схемата за сключването на договори с посредници с методиката за индексация на пътните договори. „А от чешмата започват да текат евробанкноти, а не вода“, коментира още министърът.

Той обясни, че два от порочните посреднически договора са прекратени тази година и ще се направи всичко възможно да бъде прекратен договорът и с другата компания.

Освен това „ВиК Енерджи Груп“ ЕООД сключва две сделки, от които претърпява сериозни загуби и пропуснати ползи. На 15.05.2025 г. фирма „Волтура“ ЕООД обявява търг за продажба на електроенергия от Българска независима енергийна борса. Количеството е 40% от необходимата електроенергия на „ВиК Енерджи Груп“ ЕООД, като доставката е за период от 6 месеца, а цената е 50% по-висока от пазарната на сегмента „ден напред“ към момента на подписването. Против всякаква търговска логика единственият кандидат и съответно купувач е „ВиК Енерджи Груп“ ЕООД, а загубата е близо 955 хил. евро.

На 12.12.2025 г. „Топлофикация София“ продава на изключително изгодна цена произведения ток в излишък на „ВиК Енерджи Груп“ ЕООД – 37 200 МВч, с който да покрие нуждите на своите 25 клиента ВиК дружества за месец януари 2026 г. Вместо това обаче, директорът на „ВиК Енерджи Груп“ ЕООД Атанас Ковачганев решава да сключи сделка и да продаде тази енергия на „Амперсанд Енерджи“ ООД и да реализира минималната печалба от близо 18 400 евро. Към момента на тази сделка борсовата цена на това количество електроенергия би реализирала печалба от близо 910 000 евро.

Сезирана е Прокуратурата със сигнал за евентуално умишлено нанасяне на имуществени вреди, стана ясно от думите на Шишков. И посочи, че предишният управител на „ВиК Енерджи Груп“ ЕООД Атанас Ковачганев не е освободен от отговорност.

„От тук нататък следва оздравяване на целия ВиК сектор“, категоричен бе министър Шишков.


България
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    Се ровят и съобщават какво са намерили, че
    да знаят и другите какво ги чака. Кой знае чие назначение е въпросния директор и колко пари е прибрал под масата. По воя на опозицията ще се разбере. Партийните каси започват лека-полека да се изправят,а не се задават нови постъпления от обръчите. Политическите лидери на опозицията се изнервят и почват да правят глупости.

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