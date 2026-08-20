Крадци задигнаха табелата от метеорологичната станция на връх Мусала

Металната табела, обозначаваща откриването на Високопланинската метеорологична станция "Мусала", е била открадната вчера.
За БНТ от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) коментираха, че табелата, която е била закачена над входа на станцията, е изчезнала.
От НИМХ вече са поръчали изработването на нова, която да е пълно копие на старата. Отправиха апел, ако някой я забележи да сигнализира. Планувано е табелата да бъде част от музейна експозиция.
Високопланинската метеорологична станция "Мусала" е първата за България и най-високо разположената за Балканския полуостров метеорологична станция – на връх Мусала, в Рила. Открита е на 2 октомври 1932 година.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Чичо
15:57 20.08.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Глдфшхьйь
Спуснах се по един тунел надолу за да вляза в станцията. Оказа се че съм се спуснал надолу към прозореца на втория етаж!
16:04 20.08.2026
5 Сигурно
16:06 20.08.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 ръеръеръе
16:08 20.08.2026
8 Гарантирано от ГЕРБ
Всички Герберунги са Изявени Крадци!
16:10 20.08.2026
9 За една табела
16:13 20.08.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Като вандализма
16:14 20.08.2026
12 Вервайте си на
16:14 20.08.2026
13 Гепи
16:19 20.08.2026
14 Какво ?
16:19 20.08.2026
15 Инспектор Дю дю
16:20 20.08.2026