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Крадци задигнаха табелата от метеорологичната станция на връх Мусала

Крадци задигнаха табелата от метеорологичната станция на връх Мусала

20 Август, 2026 15:36 485 15

  • крадци-
  • табела-
  • връх мусала-
  • станция-
  • метеоролози

От НИМХ вече са поръчали изработването на нова табела, която да е пълно копие на старата. Отправиха апел, ако някой я забележи да сигнализира. Планувано е табелата да бъде част от музейна експозиция.

Крадци задигнаха табелата от метеорологичната станция на връх Мусала - 1
Снимка: Фейсбук/Evgeniy Skydiver
БНТ БНТ Българска национална телевизия

Металната табела, обозначаваща откриването на Високопланинската метеорологична станция "Мусала", е била открадната вчера.

За БНТ от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) коментираха, че табелата, която е била закачена над входа на станцията, е изчезнала.
От НИМХ вече са поръчали изработването на нова, която да е пълно копие на старата. Отправиха апел, ако някой я забележи да сигнализира. Планувано е табелата да бъде част от музейна експозиция.

Високопланинската метеорологична станция "Мусала" е първата за България и най-високо разположената за Балканския полуостров метеорологична станция – на връх Мусала, в Рила. Открита е на 2 октомври 1932 година.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Чичо

    4 0 Отговор
    Скоро ще я намерите в Ebay. Стари интересни табели вече минават 500€, а по редките могат и над 1000€...има всякакви щураци!

    15:57 20.08.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Глдфшхьйь

    1 0 Отговор
    През април 1988 качих Мусала.
    Спуснах се по един тунел надолу за да вляза в станцията. Оказа се че съм се спуснал надолу към прозореца на втория етаж!

    16:04 20.08.2026

  • 5 Сигурно

    3 0 Отговор
    Някой ще си я сложи я в ресторанта, я в механата като трофей от изкачването на върха. За някой хора снимката не е достатъчна. Трябва физическо доказателство. А има държави, в които ако си изпуснеш портфейла на улицата и си го потърсиш на другия ден, той все още ще е там, недокоснат.

    16:06 20.08.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 ръеръеръе

    2 0 Отговор
    браво, браво - намерете кой е и го направете поне старши експерт във финансовото министерство - знае как да пипа !

    16:08 20.08.2026

  • 8 Гарантирано от ГЕРБ

    2 0 Отговор
    Някой Гербер е откраднал табелката.
    Всички Герберунги са Изявени Крадци!

    16:10 20.08.2026

  • 9 За една табела

    0 0 Отговор
    са го изкачили !!!

    16:13 20.08.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Като вандализма

    0 0 Отговор
    с новата метростанция!Утре ще се окаже духната от вятъра!

    16:14 20.08.2026

  • 12 Вервайте си на

    0 0 Отговор
    "ако някой я забележи да сигнализира." . Ако не е заминала за бакър вече някой как казват предишните коментари ще си я сложи у кръчмето

    16:14 20.08.2026

  • 13 Гепи

    0 0 Отговор
    Мисля да задигна българското знаме от Еверест !

    16:19 20.08.2026

  • 14 Какво ?

    1 0 Отговор
    Да Кажеш ?

    16:19 20.08.2026

  • 15 Инспектор Дю дю

    0 0 Отговор
    Ще се появи след време в някой бг аукцион, просто ги следете😉

    16:20 20.08.2026

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