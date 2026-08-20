Крадци задигнаха табелата от метеорологичната станция на връх Мусала

Металната табела, обозначаваща откриването на Високопланинската метеорологична станция "Мусала", е била открадната вчера.

За БНТ от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) коментираха, че табелата, която е била закачена над входа на станцията, е изчезнала.

От НИМХ вече са поръчали изработването на нова, която да е пълно копие на старата. Отправиха апел, ако някой я забележи да сигнализира. Планувано е табелата да бъде част от музейна експозиция.

Високопланинската метеорологична станция "Мусала" е първата за България и най-високо разположената за Балканския полуостров метеорологична станция – на връх Мусала, в Рила. Открита е на 2 октомври 1932 година.