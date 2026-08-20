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Кралица Камила искала да говори за диагнозата рак на Чарлз, но не ѝ било позволено

Кралица Камила искала да говори за диагнозата рак на Чарлз, но не ѝ било позволено

20 Август, 2026 15:28 487 2

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Кралицата посетила център за онкоболни преди да бъде съобщена публично диагнозата рак на крал Чарлз III

Кралица Камила искала да говори за диагнозата рак на Чарлз, но не ѝ било позволено - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Кралица Камила разказа откровено за трудния момент, в който е трябвало да пази в тайна диагнозата рак на съпруга си крал Чарлз III, преди Бъкингамският дворец официално да съобщи за заболяването през февруари 2024 г.

В разговор с дама Лора Лий, главен изпълнителен директор на британската благотворителна организация Maggie’s, кралицата си спомни посещение в център за подкрепа на онкологично болни само дни преди диагнозата на монарха да стане публична. По думите ѝ тогава ѝ е било „доста трудно“ да не каже нищо за случващото се в семейството.

„Почти казах нещо, но почувствах, че не е моментът. Толкова много исках да го споделя, но очевидно не можех“, призна Камила.

Тя разказа, че по време на посещението започнала да задава повече въпроси на пациентите и техните близки, защото вече гледала на темата през съвсем различна лична перспектива. Срещата с хора, които преминават през лечение, я накарала още по-силно да осъзнае значението на ранната диагностика, медицинската грижа и психологическата подкрепа.

Бъкингамският дворец съобщи на 5 февруари 2024 г., че при процедура за доброкачествено уголемяване на простатата при крал Чарлз III е било установено друго здравословно отклонение. Последвалите изследвания потвърдили форма на рак. Дворецът уточни още тогава, че не става дума за рак на простатата.

Точният вид на заболяването и детайлите за терапията на крал Чарлз III и до днес не са публично разкрити.

Монархът започна редовно лечение и временно ограничи публичните си ангажименти, но продължи да изпълнява държавните си задължения. Впоследствие той постепенно се върна към по-натоварен график и през 2025 и 2026 г. участва в редица официални събития, включително инициативи, свързани с онкологичните заболявания и научните изследвания.

През декември 2025 г. кралят даде и една от най-позитивните актуализации за състоянието си. В телевизионно послание за кампанията Stand Up To Cancer той съобщи, че благодарение на ранното откриване, ефективната медицинска намеса и спазването на лекарските препоръки графикът на лечението му може да бъде намален през 2026 г.

От Бъкингамския дворец уточниха, че не използват определението „ремисия“, но крал Чарлз III е реагирал много добре на терапията и възстановяването му е достигнало положителен етап.

Кралица Камила е президент на Maggie’s от 2008 г. и от години подкрепя работата на организацията, която предоставя безплатна помощ на хора с онкологични заболявания и техните семейства. По данни на благотворителната организация публичните разкрития за диагнозите на крал Чарлз III и принцесата на Уелс Катрин са насърчили повече хора да търсят информация и подкрепа.


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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    2 0 Отговор
    Камила НЕ Е КРАЛИЦА❗
    Тя не е от династията. Имат си термин за такива като нея❗Нейният мерак не променя династичните порядки❗

    15:31 20.08.2026

  • 2 Лопата Орешник

    1 0 Отговор
    Тая пък нямала за кво да говори, искала на мъжо си болестите да обсъжда!

    15:35 20.08.2026