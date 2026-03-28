Важните новини във ФАКТИ на 28.03.2026 г.

28 Март, 2026 22:30 1 719 29

Асен Василев изреди три части, в които Радев показа, че не работи срещу олигархията

Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Асен Василев предизвика Радев: Ще подкрепите ли мерките ни срещу корупцията, или само ще говорите

Лидерът на „Продължаваме Промяната“ Асен Василев отправи силно предизвикателство към Румен Радев да каже ясно, ще подкрепи ли мерките, които ПП предлага за борба с корупцията, или само ще говори. „Господин Радев, тук става въпрос за съдбата на България. Съдбата на България се решава с действия, не с общи фрази. Написали сме ясно действията, които според нас трябва да се предприемат, за да се освободи България от Борисов и Пеевски. Един въпрос към вас и вашите кандидат-депутати: за колко от тези действия в парламента вие сте готови да натиснете копчето "за"?“ Така се обърна Асен Василев към Радев в Пловдив вчера след основаването на местна структура на „Младежи за промяната“.

ВАС спря достъпа на МВР до тол камерите

Върховният административен съд (ВАС) обяви за нищожни текстовете, които позволяват на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) да предоставя данни на Министерството на вътрешните работи (МВР) за цели извън контрола върху пътните такси. Магистратите постановиха, че пътната агенция има законово право да споделя информация с полицията единствено относно плащането на винетки и тол такси, предаде БГНЕС.

Бизнесът: 100 млн. евро държавна помощ за всички сектори е крайно недостатъчна

Не е ясно конкретно каква помощ ще получи бизнесът от обявената държавна помощ в размер на 100 млн. евро заради скока в цените на горивата. Около тази теза се обединиха браншови организации в „Тази събота и неделя“.

Крум Зарков: Лявото настъпва – младите ще поведат битката за справедливост

„Лявото настъпва, то не е отминало. По силата на историческата необходимост. Това го видяхме на изборите в Западна Европа, това ще докажем и тук.", заяви председателят на НС на БСП Крум Зарков пред над 200 млади хора на организираната от Младежкото обединение в БСП Националната младежка среща „Справедлива България е възможна!“ в София.

Александър Николов: За 3 месеца петролът може да поевтинее до 80 долара за барел

Цените на горивата зависят от международния конфликт и глобалните пазари. Най-оптимистичен е сценарият цените да се върнат на около 80 долара за барел в рамките на 3 месеца, след установяване на стабилна рамка за разбирателство между воюващите държави. Това каза бившият енергиен министър Александър Николов в студиото на „Офанзива с Любо Огнянов“.

Корнелия Нинова: Трябва по-силна роля на държавата

„Непокорна България“ и коалицията на Румен Радев са много различни. "Прогресивна България" предлага дясна и либерална политика - дори крайно либерална. Ние сме лява формация. Лявоцентристка. Това заяви лидерът на ''Непокорна България'' Корнелия Нинова в предаването „Офанзива с Любо Огнянов“ по NOVA NEWS, коментирайки въпроса защо българските граждани да гласуват за политическата ѝ формация в момент, в който социолозите прогнозират победа на „Прогресивна България“ на Румен Радев.

Атанас Запрянов: НАТО е абсолютен гарант за националната сигурност

Двадесет и две години след присъединяването си към НАТО, България отчита исторически връх във финансирането на своите въоръжени сили. Военният бюджет на страната достигна близо 5 милиарда лева, преизпълнявайки категорично минималните изисквания на Алианса на фона на мащабна технологична трансформация и стартиращи ключови инфраструктурни проекти.

Крум Зарков: Делян Пеевски вече няма влияние в БСП

Новият председател на БСПКрум Зарков заяви категорично, че партията се е изчистила от влиянието на Делян Пеевски и изключи всякаква възможност за коалиция с ГЕРБ и ДПС в следващия парламент. В навечерието на предсрочните парламентарни избори на 19 април, лидерът на левицата гостува в предаването „Седмицата на Дарик“, където коментира актуалната политическа обстановка, отношенията с новата партия на Румен Радев и острото противопоставяне на социалистите срещу инициирания от Доналд Тръмп „Съвет за мир“.

Божидар Божанов: Най-сериозният ни опонент е завладяната държава ВИДЕО

Най-сериозният ни опонент е завладяната държава. Тя няма партийни цветове. Опитва се да си проправя път и, за съжаление, много често успява през различни партии и конкретни хора. Именно срещу това се борим. За някои партии вече е доказано, че са напълно превзети, за други има обосновани съмнения. Затова всяка партия трябва да докаже пред българските избиратели, че не работи със завладяната държава и за нея. Това заяви съпредседателят на ''Да, България'' Божидар Божанов в предаването „Офанзива с Любо Огнянов“ по NOVA NEWS.

Доц. Иван Стойнев: Съдът на ЕС само тълкува, а не решава казуса "Гюров" по същество

"Съдът на ЕС не решава делото по същество. Той не разглежда и не се произнася дали правилно или не Управителният съвет на БНБ е отстранил господин Гюров. Той тълкува разпоредбата на член 14.2 от Устава на Европейската централна банка с оглед на конкретната ситуация, възникнала в България - и по-специално дали хипотезите, пред които е изправен Върховният административен съд, попадат в обхвата на съществено нарушение, което да доведе до несъвместимост". Това заяви преподавателят в Юридически факултет на СУ „Св. Климент Охридски'' доц. Иван Стойнев в предаването „Офанзива с Любо Огнянов“ по NOVA NEWS. По думите му след решението на Съда на ЕС предстои по казуса с Андрей Гюров да се произнесе и Върховният административен съд.

Смъртните случаи при катастрофи в България са намалели с 5% за година

Смъртните случаи при катастрофи в България са намалели с 5% за година. Това показват данните на Европейската комисия. Според доклада България е една от страните, които могат да успеят да намалят пътния травматизъм с до 50% до 2030 година, припомни "Нова телевизия".

Андрей Янкулов: Манипулират европейското съдебно становище за премиера Андрей Гюров

Служебният заместник министър-председател и министър на правосъдието Андрей Янкулов разби на пух и прах политическите спекулации около легитимността на служебния премиер Андрей Гюров. В своя остра позиция той категорично отхвърли тиражираните твърдения, че Съдът на Европейския съюз (СЕС) е потвърдил законността на отстраняването на Гюров като подуправител на Българската народна банка (БНБ) през 2024 година. Янкулов определи интерпретациите на сложния юридически текст като откровен скеч и ги определи за "пълно скъсване с действителността".

Едра градушка удари Крумовград ВИДЕО

Мощен циклон над Северозападна България определя динамичното време в страната днес, като валежите вече започнаха в отделни райони. След като ледена градушка падна в Крумовград, метеоролозите предупреждават за усложняване на обстановката и интензивни гръмотевични бури, които се очаква да ударят Русе и региона.

ЦИК намали драстично секциите зад граница

ЦИК взе решение на днешното си заседание за броя на секциите в чужбина, съобщи за bTV председателят на ЦИК Камелия Нейкова.

Бойко Борисов: Има вероятност всяко едно решение на служебния премиер Андрей Гюров да е нелегитимно

Има вероятност всяко едно решение на служебния премиер Андрей Гюров да е нелегитимно. Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов във Велико Търново, предаде БГНЕС.

Арестуваха кмет след сигнал за изборна търговия в Търговищко

Кметът на търговищкото село Овчарово е бил арестуван след сигнал от граждани, научи NOVA.

БАБХ затвори месопреработвателно предприятие в Монтана

Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) затвори обект в Монтана заради тежки нарушения на хигиенните изисквания. В него се преработва предимно птиче месо за месни заготовки и колбаси.

Турция пое ангажимент да разреши строежа на консулството в Одрин

България и Турция ще продължат да засилват сътрудничеството си в областта на енергетиката, сигурността и миграцията, а турската страна ще съдейства за изграждането на българското консулство в Одрин. Това стана ясно по време на среща между първите дипломати на двете страни Надежда Нейнски и Хакан Фидан днес в Истанбул, в рамките на международната конференция STRATCOM Summit 2026 г.

Борисов за думите на Радев: Проруските партии скочиха, защото не искат да печелим по милиард на ден и да сме независими

ГЕРБ продължи предизборната си кампания с представяне на листата на партията във Велико Търново и среща със симпатизанти.

Сняг блокира Петрохан

Снеговалеж временно затрудни движението през прохода Петрохан, след като тежкотоварен автомобил не успя да изкачи участък от пътя и блокира трафика. На място веднага са изпратени почистващи машини, които обработват настилката и осигуряват проходимост, предаде бТВ.


Подобни новини


  • 3 Асен- политик и финансист

    2 6 Отговор
    И аз днес научих, че ако Асен управляваше от утре, ше увеличи заплати пенсии, стандарт, без да взема 20 милиарда заем като правителството на крадците Боко и Щищи, като мярка срещу поскъпването на нефта.
    Затова всички сте се вторачили в него.Щото няма да може да крадете от Държавата и евросредствата..

    Коментиран от #6, #9

    22:48 28.03.2026

  • 4 Евроатлантизмът

    6 3 Отговор
    Евроатлантизма със сигурност ще докара войната на нашата територия - вие си гласувайте с главата ако не го искате.

    22:50 28.03.2026

  • 6 Корумпето

    6 3 Отговор

    До коментар #3 от "Асен- политик и финансист":

    Има начин? Извземане на краденото от Боци и Шиши и техните съратници.

    23:01 28.03.2026

  • 9 Калитко

    6 1 Отговор

    До коментар #3 от "Асен- политик и финансист":

    Ти не си научил най важното..!Вече почти 36 години гласуваме и заменяме едни кърлежи с други с единствената разлика че едните са наядени а другите гладни....!

    23:17 28.03.2026

  • 11 Мнение

    7 2 Отговор

    До коментар #5 от "Кажи истината":

    ЗАЩО КАЗВАШ САМО ЧАСТ ОТ ИСТИНАТА???

    ДВЕТЕ ПРАСЕТА НЕ УПРАВЛЯВАХА ЛИ С ППДБ, ПОД ФОРМАТА НА СГЛОБКА???
    НЕ ПРОМЕНЯХА ЛИ КОНСТИТУЦИЯТА ОТ СКУТА НА ШИШИ???

    НЕ ГО ЛИ НАРЕЧЕ ШИШИ, ЧЕ КОКОРЧО БИЛ С ПЕНЬОАР?!

    ГЕРБ, ДПС И ППДБ СА ЕДНА И СЪЩА КОРУМПИРАНА, ПРЕСТЪПНА И ЗАВИСИМА ОТ ЧУЖДИ ИНТЕРЕСИ, ГРУПИРОВКА! КАТО ППДБ СА И С ЕЛЕМЕНТИ НА П.ДОФИЛИЯ!

    АКО НЯКОЙ МИ ПОХВАЛИ АСЕН И КИРО, В СРАВНЕНИЕ С БОКО И ШИШИ, ЩЕ МУ КАЖА ДА СЕ ПРЕГЛЕДА ПРИ ЛЕКАР, ЗА ЛИПСА НА МОЗЪЧНА ДЕЙНОСТ!!!

    Коментиран от #12

    23:18 28.03.2026

  • 18 Къде е

    5 1 Отговор
    Соломон Паси преди години обеща със сълзи на очите че злото няма да ни застигне а то вече чука на портата...!

    Коментиран от #19

    23:35 28.03.2026

  • 29 БТВ удари дъното

    1 0 Отговор
    Светльо БТВ, да обясни за "модела Борисов -Пеевски: и да попита Асен Василев, защо ППДБ бяха в сглобка точно с този "модел", най-вече с Пеевски. 22 годишната Малчеа, която присъстваше в студиото, нека обясни, как точно, е "22 тодини е гледала по телевизора че Борисов краде", както самата тя каза, като бебе, ли. 22-годишната Малчева иска "да няма Бописов, да няма Пеевски"?! С което зачерктва техните многобройни избиратели. Без коментар.

    17:26 29.03.2026

