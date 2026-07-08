Новини
България »
Андрей Райчев: Радев трябва да се кръсти, че най-после излезе от капана на "Боташ"

Андрей Райчев: Радев трябва да се кръсти, че най-после излезе от капана на "Боташ"

8 Юли, 2026 10:10 1 054 33

  • андрей райчев-
  • договор-
  • боташ-
  • румен радев

"Боташ" беше подписан в една много сложна обстановка. България много бързаше да си осигури енергията по някакъв начин. Осигури си я и плати много висока цена

Андрей Райчев: Радев трябва да се кръсти, че най-после излезе от капана на "Боташ" - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

"Боташ" беше подписан в една много сложна обстановка. България много бързаше да си осигури енергията по някакъв начин. Осигури си я и плати много висока цена. Сега Радев трябва да се кръсти, че най-после излезе от този капан, в който влезе. Това каза в интервю за БНТ Андрей Райчев - социолог и обществен коментатор, известен с дългогодишната си работа в областта на социологическите изследвания, политическия анализ и обществените процеси.

"Не е плащано от 2024 г. Натрупани са, обаче, задължения, които са в размер на стотици милиони. Това, което е влизало от "Боташ" и сме използвали до момента, е изключително нищожно и е от порядъка на 130 милиона кубически метра при положение, че договорът е за 1,85 милиарда кубически метра на година. Това, което идва от "Боташ", е много малка част от енергийния микс. Поели сме ангажимент за период от 13 години при такса от 500 000 долара на ден, която междувременно, съобразно инфлацията, е нараснала. Натрупани са задължения и след няколко години се оказа, че го замразяваме за 15 месеца. Няма да коментирам икономическите ефекти. Политическият ефект върху това решение на правителството на Гълъб Донев тежи на Румен Радев и политическият ефект за него е еднозначно негативен", коментира на свой ред политологът и социолог Петър Чолаков.

По думите на Андрей Райчев Ердоган прави услуга на Румен Радев с решението за замразяване на договора. "Вероятно тези пари ще се платят в контекста на някакви други договорености, вероятно във връзка с някакви други проекти. Със сигурност за България е хубаво, че го спираме", коментира той.


България
Поставете оценка:
Оценка 2 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    24 8 Отговор
    Боташ му е най малкият проблем.Скоро ще усети народната любов.

    Коментиран от #20

    10:12 08.07.2026

  • 2 Да....

    17 1 Отговор
    Излезнал?
    На приказки..
    Турските медии никъде не споменават нещо подобно

    Коментиран от #13

    10:13 08.07.2026

  • 3 Корабите плуват

    12 16 Отговор
    В този капан го вкараха ЕС, ППДБ с подкрепата на ГЕРБ, БСП и ДПС!

    Коментиран от #14

    10:13 08.07.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 наблюдател

    3 1 Отговор
    Когато се кръстим, ние изповядваме своята вяра. Кръстния знак е само за християните!

    Коментиран от #10

    10:16 08.07.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 ХЪБ БАЛКАН

    5 3 Отговор
    ТЕ МАЙ ВСИЧКИТЕ НИ ДОГОВОРИ ТАКИВА-ЮЖЕН ПОТОК , ТУРСКИ ПОТОК, НЕФТОПРОВОДА БУРГАС АЛЕКСАНДРУПОЛУС , БОТАШ.ИЗПЪЛНЯВАМЕ МЕЧТАТА НА ЕДИН ВИДЕН ПОЛИТИК ОТ БАНКЯ ДА СТАНЕМ ВСЕЛЕНСКИ ЕНЕРГИЕН ХЪБ

    10:17 08.07.2026

  • 8 Къде Е ?

    4 2 Отговор
    Енергията ?

    Коментиран от #18

    10:17 08.07.2026

  • 9 Този

    13 1 Отговор
    ТАЛАСЪМ повече не го показвайте. Страхува хората.

    10:18 08.07.2026

  • 10 Кръстовия Знак !

    4 2 Отговор

    До коментар #5 от "наблюдател":

    Е !

    безсилието !

    На !

    Идиота !

    Коментиран от #15

    10:19 08.07.2026

  • 11 Зеления

    14 2 Отговор
    Дори Райчев да е прав, че ситуацията тогава е била кризисна, че е трябвало да се сключи договор бързо при неизгодни условия - добре, но никой нормален не сключва при криза и неизгодни условия договор за 13 години, защо не го сключиха за една година, тогава дори и да трябваше да плащаме някакви лихви или неустойки щяха да са 13 ПЪТИ по малко отколкото са сега !!!!

    10:19 08.07.2026

  • 12 Честито

    5 0 Отговор
    Радев днес пред НАТО:
    "..Така че България ще подкрепя финансово Украйна в рамките на нашите възможности.."

    Коментиран от #27

    10:20 08.07.2026

  • 13 Мериленд

    7 1 Отговор

    До коментар #2 от "Да....":

    На думи за пред българите, но не казва срещу какво. Вероятно пак ще ни накисне.

    10:20 08.07.2026

  • 14 Мериленд

    1 2 Отговор

    До коментар #3 от "Корабите плуват":

    На еб в главата ти само суроватка ли има

    10:21 08.07.2026

  • 15 Не е безсилие, а точно обратното!

    4 1 Отговор

    До коментар #10 от "Кръстовия Знак !":

    Сатаната се страхува от кръста, защото му напомня за загубата!✝️

    10:28 08.07.2026

  • 16 !!!?

    13 2 Отговор
    Мистър Кеш не е излязал от капана "Боташ"...отлагането е само прелюдия към втория "Боташ" - Клин клин избива но втория остава...още по-дълбоко !!!?

    10:28 08.07.2026

  • 17 Отвратен

    11 1 Отговор
    15 Месеца замразяване не е излизане , А натрупване на дълг който трябва да се плати на КУП ! Олигофрен !

    Коментиран от #23

    10:33 08.07.2026

  • 18 масата и енергията са едно и също

    4 0 Отговор

    До коментар #8 от "Къде Е ?":

    Натрупва се за следващата вълна 🌊🌊🌊🌊🌊😜

    Коментиран от #24

    10:33 08.07.2026

  • 19 Ехаааа

    10 1 Отговор
    Ама ти и от това ли разбираш......ама вие комунистите от всичко разбирате, но нищо не умеете, набий си го в червената глава

    10:35 08.07.2026

  • 20 Даа⁷

    3 7 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Да на президентските избори през есента, ще си проличи истината.. Коя партия, колко тежи! Тогава ще коментираме... Да не стане пак подобен резултат 43:13:12.... Тогава, опозицията трябва да си подвие опашката за дъъълго време... 3485

    10:35 08.07.2026

  • 21 АГАТ а Кристи

    5 1 Отговор
    Един комунист МИЛИОНЕР - / този на снимката визирам - ЧЕРВЕН милионер / маже и с лъжи замазва поразиите в крупно голямо количество на друг комунист.
    С колко хилядарки се сдоби, "другарю" Райчев, за да изфабрикуваш тази гн Юс ???

    10:36 08.07.2026

  • 22 Анонимен

    7 1 Отговор
    Договор има България дължи милиарди за 13 г е подписан от радевите служебници ТИ кого лъжеш е да невежите

    10:36 08.07.2026

  • 23 Окооо

    1 5 Отговор

    До коментар #17 от "Отвратен":

    Категорично грешиш, договора се замразяваи не се дължи никаква такса, не си измисляйте, както ви е угодно! Нека сме сериозни, без свободни съчинения!

    Коментиран от #26

    10:38 08.07.2026

  • 24 Чипишефффф

    2 2 Отговор

    До коментар #18 от "масата и енергията са едно и също":

    Изтече у канала

    10:38 08.07.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Замразява се ,

    4 0 Отговор

    До коментар #23 от "Окооо":

    но това което дължим се плаща , нали . ? А след 15 месеца какво правим като се размрази ?Ако не се предоговори , договорът ВАЖИ , просто от 13 години , става 14,5 години .

    Коментиран от #29

    10:43 08.07.2026

  • 27 Тралала

    1 1 Отговор

    До коментар #12 от "Честито":

    Хитро е. Възможности няма.

    10:47 08.07.2026

  • 28 Този райчев е

    2 0 Отговор
    вечен нагаждач при всякиа власт и сега лиже подметките на Муньо срещу някой шекел. Същата е дъщеря му.

    11:03 08.07.2026

  • 29 Муньо съм

    2 0 Отговор

    До коментар #26 от "Замразява се ,":

    След 15 месеца пак ще продам част от територията за още 15 месеца замразаяване на Боташа в хладилника на малкия Мраз и така докато нищо не остане от вас!

    11:05 08.07.2026

  • 30 Анджо

    1 0 Отговор
    Тоя как защитава КЕШ БОТАШОВ. Не е излезнал от никакъв договор а такъв капан са му приготвили ,че тепърва ще берем ядове.

    11:12 08.07.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 българин

    0 0 Отговор
    Лaпaцaлoтo е в гoлямa грешка, peшeтникoвият coлтaшaк не самo, че не излезе от кaпaна, а нaлапа сиpeнцето и капaна щpaкна.

    11:16 08.07.2026

  • 33 Стоянов

    0 0 Отговор
    Излязъл е, ама друг път. Няма измъкване . Тепърва ще разбираме какво е обещал на Ердоган.

    11:24 08.07.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове