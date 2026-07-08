Андрей Райчев: Радев трябва да се кръсти, че най-после излезе от капана на "Боташ"

"Боташ" беше подписан в една много сложна обстановка. България много бързаше да си осигури енергията по някакъв начин. Осигури си я и плати много висока цена. Сега Радев трябва да се кръсти, че най-после излезе от този капан, в който влезе. Това каза в интервю за БНТ Андрей Райчев - социолог и обществен коментатор, известен с дългогодишната си работа в областта на социологическите изследвания, политическия анализ и обществените процеси.

"Не е плащано от 2024 г. Натрупани са, обаче, задължения, които са в размер на стотици милиони. Това, което е влизало от "Боташ" и сме използвали до момента, е изключително нищожно и е от порядъка на 130 милиона кубически метра при положение, че договорът е за 1,85 милиарда кубически метра на година. Това, което идва от "Боташ", е много малка част от енергийния микс. Поели сме ангажимент за период от 13 години при такса от 500 000 долара на ден, която междувременно, съобразно инфлацията, е нараснала. Натрупани са задължения и след няколко години се оказа, че го замразяваме за 15 месеца. Няма да коментирам икономическите ефекти. Политическият ефект върху това решение на правителството на Гълъб Донев тежи на Румен Радев и политическият ефект за него е еднозначно негативен", коментира на свой ред политологът и социолог Петър Чолаков.

По думите на Андрей Райчев Ердоган прави услуга на Румен Радев с решението за замразяване на договора. "Вероятно тези пари ще се платят в контекста на някакви други договорености, вероятно във връзка с някакви други проекти. Със сигурност за България е хубаво, че го спираме", коментира той.