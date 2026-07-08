Андрей Райчев: Радев трябва да се кръсти, че най-после излезе от капана на "Боташ"

"Боташ" беше подписан в една много сложна обстановка. България много бързаше да си осигури енергията по някакъв начин. Осигури си я и плати много висока цена. Сега Радев трябва да се кръсти, че най-после излезе от този капан, в който влезе. Това каза в интервю за БНТ Андрей Райчев - социолог и обществен коментатор, известен с дългогодишната си работа в областта на социологическите изследвания, политическия анализ и обществените процеси.
"Не е плащано от 2024 г. Натрупани са, обаче, задължения, които са в размер на стотици милиони. Това, което е влизало от "Боташ" и сме използвали до момента, е изключително нищожно и е от порядъка на 130 милиона кубически метра при положение, че договорът е за 1,85 милиарда кубически метра на година. Това, което идва от "Боташ", е много малка част от енергийния микс. Поели сме ангажимент за период от 13 години при такса от 500 000 долара на ден, която междувременно, съобразно инфлацията, е нараснала. Натрупани са задължения и след няколко години се оказа, че го замразяваме за 15 месеца. Няма да коментирам икономическите ефекти. Политическият ефект върху това решение на правителството на Гълъб Донев тежи на Румен Радев и политическият ефект за него е еднозначно негативен", коментира на свой ред политологът и социолог Петър Чолаков.
По думите на Андрей Райчев Ердоган прави услуга на Румен Радев с решението за замразяване на договора. "Вероятно тези пари ще се платят в контекста на някакви други договорености, вероятно във връзка с някакви други проекти. Със сигурност за България е хубаво, че го спираме", коментира той.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #20
10:12 08.07.2026
2 Да....
На приказки..
Турските медии никъде не споменават нещо подобно
Коментиран от #13
10:13 08.07.2026
3 Корабите плуват
Коментиран от #14
10:13 08.07.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 наблюдател
Коментиран от #10
10:16 08.07.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 ХЪБ БАЛКАН
10:17 08.07.2026
8 Къде Е ?
Коментиран от #18
10:17 08.07.2026
9 Този
10:18 08.07.2026
10 Кръстовия Знак !
До коментар #5 от "наблюдател":Е !
безсилието !
На !
Идиота !
Коментиран от #15
10:19 08.07.2026
11 Зеления
10:19 08.07.2026
12 Честито
"..Така че България ще подкрепя финансово Украйна в рамките на нашите възможности.."
Коментиран от #27
10:20 08.07.2026
13 Мериленд
До коментар #2 от "Да....":На думи за пред българите, но не казва срещу какво. Вероятно пак ще ни накисне.
10:20 08.07.2026
14 Мериленд
До коментар #3 от "Корабите плуват":На еб в главата ти само суроватка ли има
10:21 08.07.2026
15 Не е безсилие, а точно обратното!
До коментар #10 от "Кръстовия Знак !":Сатаната се страхува от кръста, защото му напомня за загубата!✝️
10:28 08.07.2026
16 !!!?
10:28 08.07.2026
17 Отвратен
Коментиран от #23
10:33 08.07.2026
18 масата и енергията са едно и също
До коментар #8 от "Къде Е ?":Натрупва се за следващата вълна 🌊🌊🌊🌊🌊😜
Коментиран от #24
10:33 08.07.2026
19 Ехаааа
10:35 08.07.2026
20 Даа⁷
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Да на президентските избори през есента, ще си проличи истината.. Коя партия, колко тежи! Тогава ще коментираме... Да не стане пак подобен резултат 43:13:12.... Тогава, опозицията трябва да си подвие опашката за дъъълго време... 3485
10:35 08.07.2026
21 АГАТ а Кристи
С колко хилядарки се сдоби, "другарю" Райчев, за да изфабрикуваш тази гн Юс ???
10:36 08.07.2026
22 Анонимен
10:36 08.07.2026
23 Окооо
До коментар #17 от "Отвратен":Категорично грешиш, договора се замразяваи не се дължи никаква такса, не си измисляйте, както ви е угодно! Нека сме сериозни, без свободни съчинения!
Коментиран от #26
10:38 08.07.2026
24 Чипишефффф
До коментар #18 от "масата и енергията са едно и също":Изтече у канала
10:38 08.07.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Замразява се ,
До коментар #23 от "Окооо":но това което дължим се плаща , нали . ? А след 15 месеца какво правим като се размрази ?Ако не се предоговори , договорът ВАЖИ , просто от 13 години , става 14,5 години .
Коментиран от #29
10:43 08.07.2026
27 Тралала
До коментар #12 от "Честито":Хитро е. Възможности няма.
10:47 08.07.2026
28 Този райчев е
11:03 08.07.2026
29 Муньо съм
До коментар #26 от "Замразява се ,":След 15 месеца пак ще продам част от територията за още 15 месеца замразаяване на Боташа в хладилника на малкия Мраз и така докато нищо не остане от вас!
11:05 08.07.2026
30 Анджо
11:12 08.07.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 българин
11:16 08.07.2026
33 Стоянов
11:24 08.07.2026