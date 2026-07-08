ЕК с пет наказателни процедури срещу България

Европейската комисия представи днес данни за движението на пет наказателни процедури срещу България в областите на защитата на личните данни, обмена на данъчна информация, контрола над взривните вещества, правилата за развитието на източници на възобновяема енергия, преработката на отпадъците, предава БТА.
Комисията призовава България, Белгия, Чехия, Германия, Нидерландия, Полша и Словения да спазват правилата за защита на личните данни и изпраща официални уведомителни писма. ЕК отчита, че посочените страни и Германия са въвели неправилно европейските правила в тази област. Комисията дава срок от два месеца за отговор, а след това ще реши дали да продължи с процедурата, се отбелязва в съобщението.
ЕК призова България, Белгия и Кипър да завършат прилагането на правилата за обмен на данни в рамките на административното сътрудничество в областта на данъчното облагане. Според европейските правила държавите от ЕС трябва да стандартизират събирането на допълнителната данъчна декларация и автоматично да обменят събраната информация. Допълнителната данъчна декларация е част от задълженията за осигуряване на глобално минимално равнище на данъчно облагане за многонационални групи дружества и големи местни групи в ЕС, пояснява комисията. Белгия, България и Кипър досега не са приели или уведомили за всички приети национални мерки по общите правила, докато данъчните власти в ЕС би трябвало да могат да започнат да обменят информация за многонационални компании от юни тази година. В срок до два месеца засегнатите държави могат да отговорят, а след това комисията ще прецени дали да заведе дело пред Съда на ЕС с искания за финансови санкции.
Комисията призова България и Полша да приложат правилно правилата на ЕС за предлагането на пазара и употребата на прекурсори за взривни вещества. Според ЕК двете страни не са осигурили правилното прилагане на европейското законодателство. ЕС въведе ограничения за достъпа до вещества или смеси, с които може да се създадат самоделни взривни устройства, като се изисква всички подозрителни сделки с такива вещества да бъдат съобщавани на съответните власти. Според ЕК България не е спазила изискването за създаване на една или повече национални точки за съобщаване на подозрителни сделки, изчезвания и кражби; за определяне на компетентния орган за прилагането на правилата на ЕС; за редовно разпространение на съответните насоки; за определяне на правила за наказания; за принос към годишната програма за наблюдение. Комисията може да продължи с наказателната процедура, ако до два месеца София и Варшава не отстранят установените недостатъци.
ЕК откри наказателни процедури срещу България, Чехия, Испания, Хърватия, Кипър, Латвия, Литва, Унгария, Полша, Румъния и Словакия заради въведените от тях ограничителни задължителни схеми за разрешаване или сертифициране на услуги за монтаж и строителство, свързани с енергията. Според комисията в тези страни и във Франция съществуват пречки за поставянето на оборудване за добив на възобновяема енергия. Посочените държави са въвели изисквания, които затрудняват работата на монтажниците на оборудване за възобновяема енергия и на доставчиците на енергийно ефективни мрежи в ЕС.
Според ЕК държавите могат да използват по-леки мерки, например последващи проверки, за да осигурят качеството на такива монтажни услуги, вместо да се ограничава достъпът до пазара с налагането на задължително сертифициране или изисквания за регистрация. Комисията е установила случаи в България, Кипър, Унгария, Латвия и Испания, където се налагат още по-широки изисквания за сертифициране и регистрация за строителство. Такива национални разпоредби и свързаните с тях задължения водят до разпокъсване на пазара, затрудняват достъпа до тези дейности и ограничават избора за потребителите и достъпността на тези услуги, пояснява комисията.
ЕК продължава наказателната процедура срещу България, Чехия, Гърция, Испания, Хърватия, Кипър, Унгария, Малта, Полша, Португалия и Румъния в областта на преработката на отпадъците и открива производства по същата причина срещу Германия, Гърция и Кипър. В ЕС са въведени правно обвързващи цели за подготовка за повторна употреба и преработка на битови отпадъци (като хартия, метал, пластмаса и стъкло). България, Чехия, Германия, Гърция, Испания, Хърватия, Кипър, Унгария, Малта, Полша, Португалия и Румъния не са успели да постигнат целта от 50 на сто за подготовка в срока до 2020 година.
До 31 декември 2008 г. се изискваше между 55 и 80 на сто от всички отпадъци от опаковки в ЕС да бъдат преработени. Установените цели за преработка на различни материали включват 60 на сто за стъкло, хартия и картон, 50 на сто за метали, 22,5 на сто за пластмаси и 15 на сто за дървесина. Комисията дава на България, Чехия, Гърция, Испания, Хърватия, Кипър, Унгария, Малта, Полша, Португалия и Румъния два месеца за отговор и уточнява, че след това може да отнесе въпроса до Европейския съд.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Последния Софиянец
Коментиран от #7, #16
15:10 08.07.2026
3 честен ционист
Коментиран от #5, #11, #12, #13
15:10 08.07.2026
4 Горд
15:11 08.07.2026
5 Последния Софиянец
До коментар #3 от "честен ционист":Няма да ни изгонят .Има да копаят злато за един трилион долара до 2036 г
15:13 08.07.2026
6 Овчар
15:13 08.07.2026
7 Не стой
До коментар #2 от "Последния Софиянец":на слънце....
15:15 08.07.2026
8 зелката
и пратете париците до мен
15:15 08.07.2026
9 Сандо
15:17 08.07.2026
10 Коко
Коментиран от #34
15:17 08.07.2026
11 Кривчо
До коментар #3 от "честен ционист":Да, процедурите не са за предишните години а са за тия два-три месеца! Важното е да има шляпане на джуки!
15:17 08.07.2026
12 Де този
До коментар #3 от "честен ционист":късмет. Ще ни изгонят когато им станем в тежест. Сега имат само ползи от нас.
15:18 08.07.2026
13 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #3 от "честен ционист":Ти четеш ли, става дума за събития от...
2008-ма година❗
Къде беше Радев 2008-ма година ❓
Коментиран от #28
15:20 08.07.2026
14 Кривчо
15:20 08.07.2026
15 Софиянец
15:20 08.07.2026
16 Кривчо
До коментар #2 от "Последния Софиянец":А не плати ли Желязков еквивалента на два тона злато заради еврозоната?
15:21 08.07.2026
17 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
... ДА СМЕНИМ УЧИЛИЩЕТО
.... МОРАТОРИУМ ВЪРХУ ВЪНШНИЯ ДЪЛГ
.... КОНФИСКАЦИЯ НА ВСИЧКИ КОНЦЕСИИ
.. НАРОДЕН СЪД
... И ЕКО ТАКСИ ЗА ВСИЧКИ ТИРОВЕ И САМОЛЕТИ КОИТО ПРЕМИНАВАТ ПРЕЗ БЪЛГАРИЯ
15:21 08.07.2026
18 €пейско лицемерие и терор
15:22 08.07.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Писна ми
Коментиран от #22, #38
15:25 08.07.2026
22 ПРИСЪЕДИНЯВАМ СЕ
До коментар #21 от "Писна ми":Към теб.
У на мен ми писна!
15:31 08.07.2026
23 анонимен
15:32 08.07.2026
24 Кирил
15:32 08.07.2026
25 Аман
15:32 08.07.2026
26 В БРИКС
15:34 08.07.2026
27 Вуйчо Румен
15:40 08.07.2026
28 Смехоран
До коментар #13 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Глупости,до тогава е бил срока,но не е спазен.
15:43 08.07.2026
29 Калоян Методиев бивш шеф на радев
📣 За управляващите от "Прогресивна България" ще стане дума.
От 30 април до днес!
📌 Нямат законодателна програма!
📌 Нямат управленска програма!
📌 Нямат приет бюджет! Не го вкарват в зала! Не го и изтеглят!
📌 Няма съдебна реформа! Само офшорен и таен лобизъм!
📌 Никога не сме виждали и чували около 120 от техните депутати! Не знаем какво работят. Анонимници, които се разпореждат с живота ни.
🗳️В този контекст на нищоправене (след увеличени заплати през май), вчера спешно и неясно защо тръгнаха да оправят Изборния кодекс! "Смърди" този сюжет!
‼️Но сега внимание! Прогресистите днес свършиха работа в 10.57 часа. Заседанието се закри поради изчерпване на дневния ред. Не добутаха и два часа. Само изкадруваха две специални служби. Едната в нарушение на собствения си правилник. Друго не ги интересува!
💸 Това са депутатите с най-високи сравнителни заплати в Европейския съюз. Номер 1 по заплати. И номер 1 по безполезност! Но номер 1 по лобизъм!
☢️ Прогресистите са огромна измама! И опасност!
Коментиран от #35
15:44 08.07.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Редно е
15:46 08.07.2026
32 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
.....
12.5 МИЛИАРДА НОВ ДЪЛГ И 7 МИЛИАРДА ОТ ФИСКАЛНИЯТ РЕЗЕРВ :)))
.....
А ПРЕДИ НЕГО ЗА 15 ГОДИНИ 100 МИЛИАРДА:))))
Коментиран от #33
15:47 08.07.2026
33 Кривчо
До коментар #32 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Шляп, шляп джуките!
15:49 08.07.2026
34 И тогава 2 милиона наши емигранти
До коментар #10 от "Коко":Се връщат тук и излизат на пазара на труда! Тогава заплатите ще бъдат не 1000 евро а 300-400. Ще имаме визов режим и няма почивки Гърция,Испания,Франция...Само в Турция защото не е в ЕС. И гастарбайтерите ни в Европа са най огромния чуждестранен инвеститор. На година по 3.8 млрд.евро наливат в Българската икономика и в потреблението...
15:50 08.07.2026
35 ОК!
До коментар #29 от "Калоян Методиев бивш шеф на радев":Хайде тогава,с Глишев на площада да врякате срещу Радев,белким,като сте вече двама,току-виж сте го съборили от власт...😝?!
15:51 08.07.2026
36 Кратък извод:
Това показва слабости в държавната администрация, контрола и изпълнението на законите. На този етап България получава срок да отстрани проблемите, но при бездействие може да последват дела пред Съда на ЕС и финансови санкции.
С други думи: правилата на ЕС са приети, но често липсват ефективно изпълнение, контрол и институционална отговорност.
15:53 08.07.2026
37 Само 5
15:53 08.07.2026
38 Ирония
До коментар #21 от "Писна ми":Да те пратят на фронта първа линия...да ти дойде акъла. Хахаха
15:56 08.07.2026
39 БГ - разсута, но слаба администрация
Коментиран от #42
15:57 08.07.2026
40 Поправете го или въпросът стига до Съда
15:58 08.07.2026
41 Законите в БГ не се прилагат!!
Това е и една от причините теми като съдебна реформа, качество на администрацията и борба с корупцията да са постоянна част от европейския дебат за България.
15:59 08.07.2026
42 Дедо Добри
До коментар #39 от "БГ - разсута, но слаба администрация":от Паталенца те разбра !
16:00 08.07.2026
43 Изводът е ясен
16:01 08.07.2026