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ЕК с пет наказателни процедури срещу България

ЕК с пет наказателни процедури срещу България

8 Юли, 2026 15:06 1 344 43

  • ек-
  • наказателни процедури-
  • българия

Те са в областите на защитата на личните данни, обмена на данъчна информация, контрола над взривните вещества, правилата за развитието на източници на възобновяема енергия, преработката на отпадъците

ЕК с пет наказателни процедури срещу България - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Европейската комисия представи днес данни за движението на пет наказателни процедури срещу България в областите на защитата на личните данни, обмена на данъчна информация, контрола над взривните вещества, правилата за развитието на източници на възобновяема енергия, преработката на отпадъците, предава БТА.

Комисията призовава България, Белгия, Чехия, Германия, Нидерландия, Полша и Словения да спазват правилата за защита на личните данни и изпраща официални уведомителни писма. ЕК отчита, че посочените страни и Германия са въвели неправилно европейските правила в тази област. Комисията дава срок от два месеца за отговор, а след това ще реши дали да продължи с процедурата, се отбелязва в съобщението.

ЕК призова България, Белгия и Кипър да завършат прилагането на правилата за обмен на данни в рамките на административното сътрудничество в областта на данъчното облагане. Според европейските правила държавите от ЕС трябва да стандартизират събирането на допълнителната данъчна декларация и автоматично да обменят събраната информация. Допълнителната данъчна декларация е част от задълженията за осигуряване на глобално минимално равнище на данъчно облагане за многонационални групи дружества и големи местни групи в ЕС, пояснява комисията. Белгия, България и Кипър досега не са приели или уведомили за всички приети национални мерки по общите правила, докато данъчните власти в ЕС би трябвало да могат да започнат да обменят информация за многонационални компании от юни тази година. В срок до два месеца засегнатите държави могат да отговорят, а след това комисията ще прецени дали да заведе дело пред Съда на ЕС с искания за финансови санкции.

Комисията призова България и Полша да приложат правилно правилата на ЕС за предлагането на пазара и употребата на прекурсори за взривни вещества. Според ЕК двете страни не са осигурили правилното прилагане на европейското законодателство. ЕС въведе ограничения за достъпа до вещества или смеси, с които може да се създадат самоделни взривни устройства, като се изисква всички подозрителни сделки с такива вещества да бъдат съобщавани на съответните власти. Според ЕК България не е спазила изискването за създаване на една или повече национални точки за съобщаване на подозрителни сделки, изчезвания и кражби; за определяне на компетентния орган за прилагането на правилата на ЕС; за редовно разпространение на съответните насоки; за определяне на правила за наказания; за принос към годишната програма за наблюдение. Комисията може да продължи с наказателната процедура, ако до два месеца София и Варшава не отстранят установените недостатъци.

ЕК откри наказателни процедури срещу България, Чехия, Испания, Хърватия, Кипър, Латвия, Литва, Унгария, Полша, Румъния и Словакия заради въведените от тях ограничителни задължителни схеми за разрешаване или сертифициране на услуги за монтаж и строителство, свързани с енергията. Според комисията в тези страни и във Франция съществуват пречки за поставянето на оборудване за добив на възобновяема енергия. Посочените държави са въвели изисквания, които затрудняват работата на монтажниците на оборудване за възобновяема енергия и на доставчиците на енергийно ефективни мрежи в ЕС.

Според ЕК държавите могат да използват по-леки мерки, например последващи проверки, за да осигурят качеството на такива монтажни услуги, вместо да се ограничава достъпът до пазара с налагането на задължително сертифициране или изисквания за регистрация. Комисията е установила случаи в България, Кипър, Унгария, Латвия и Испания, където се налагат още по-широки изисквания за сертифициране и регистрация за строителство. Такива национални разпоредби и свързаните с тях задължения водят до разпокъсване на пазара, затрудняват достъпа до тези дейности и ограничават избора за потребителите и достъпността на тези услуги, пояснява комисията.

ЕК продължава наказателната процедура срещу България, Чехия, Гърция, Испания, Хърватия, Кипър, Унгария, Малта, Полша, Португалия и Румъния в областта на преработката на отпадъците и открива производства по същата причина срещу Германия, Гърция и Кипър. В ЕС са въведени правно обвързващи цели за подготовка за повторна употреба и преработка на битови отпадъци (като хартия, метал, пластмаса и стъкло). България, Чехия, Германия, Гърция, Испания, Хърватия, Кипър, Унгария, Малта, Полша, Португалия и Румъния не са успели да постигнат целта от 50 на сто за подготовка в срока до 2020 година.

До 31 декември 2008 г. се изискваше между 55 ​​и 80 на сто от всички отпадъци от опаковки в ЕС да бъдат преработени. Установените цели за преработка на различни материали включват 60 на сто за стъкло, хартия и картон, 50 на сто за метали, 22,5 на сто за пластмаси и 15 на сто за дървесина. Комисията дава на България, Чехия, Гърция, Испания, Хърватия, Кипър, Унгария, Малта, Полша, Португалия и Румъния два месеца за отговор и уточнява, че след това може да отнесе въпроса до Европейския съд.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Последния Софиянец

    32 7 Отговор
    Откраднаха ни 80 млрд валутен фонд и сега ни се подиграват

    Коментиран от #7, #16

    15:10 08.07.2026

  • 3 честен ционист

    11 24 Отговор
    Благодарение на Радевисти накрая ще ни изгонят от ЕС.

    Коментиран от #5, #11, #12, #13

    15:10 08.07.2026

  • 4 Горд

    12 7 Отговор
    Но пък защитихме Кирил !

    15:11 08.07.2026

  • 5 Последния Софиянец

    24 3 Отговор

    До коментар #3 от "честен ционист":

    Няма да ни изгонят .Има да копаят злато за един трилион долара до 2036 г

    15:13 08.07.2026

  • 6 Овчар

    26 3 Отговор
    Аз като е болна овцата я лекувам ,ЕК направо коли....! Ега ти дивия капитализъм..!

    15:13 08.07.2026

  • 7 Не стой

    10 4 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    на слънце....

    15:15 08.07.2026

  • 8 зелката

    13 2 Отговор
    глобявайте ги яко
    и пратете париците до мен

    15:15 08.07.2026

  • 9 Сандо

    20 5 Отговор
    Да благодарим на европата за нейните майчински грижи за нас в резултат на които и африканските държави ни надминаха.

    15:17 08.07.2026

  • 10 Коко

    17 7 Отговор
    Господин Радев пускай молбата за напускане на съюза и много им здраве.Само лошо от там иде нищо хубаво няма.

    Коментиран от #34

    15:17 08.07.2026

  • 11 Кривчо

    8 3 Отговор

    До коментар #3 от "честен ционист":

    Да, процедурите не са за предишните години а са за тия два-три месеца! Важното е да има шляпане на джуки!

    15:17 08.07.2026

  • 12 Де този

    12 1 Отговор

    До коментар #3 от "честен ционист":

    късмет. Ще ни изгонят когато им станем в тежест. Сега имат само ползи от нас.

    15:18 08.07.2026

  • 13 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    9 2 Отговор

    До коментар #3 от "честен ционист":

    Ти четеш ли, става дума за събития от...
    2008-ма година❗
    Къде беше Радев 2008-ма година ❓

    Коментиран от #28

    15:20 08.07.2026

  • 14 Кривчо

    12 4 Отговор
    В тоя ЕС сме под пълен контрол откъм наказанията! Какво добро видяхме от него?

    15:20 08.07.2026

  • 15 Софиянец

    13 6 Отговор
    ЕфроФашисткаИзмет!

    15:20 08.07.2026

  • 16 Кривчо

    8 4 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    А не плати ли Желязков еквивалента на два тона злато заради еврозоната?

    15:21 08.07.2026

  • 17 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    7 4 Отговор
    ВМЕСТО КЛАСНАТА ДА НИ ИМА ЗЪБ
    ... ДА СМЕНИМ УЧИЛИЩЕТО
    .... МОРАТОРИУМ ВЪРХУ ВЪНШНИЯ ДЪЛГ
    .... КОНФИСКАЦИЯ НА ВСИЧКИ КОНЦЕСИИ
    .. НАРОДЕН СЪД
    ... И ЕКО ТАКСИ ЗА ВСИЧКИ ТИРОВЕ И САМОЛЕТИ КОИТО ПРЕМИНАВАТ ПРЕЗ БЪЛГАРИЯ

    15:21 08.07.2026

  • 18 €пейско лицемерие и терор

    11 3 Отговор
    първо чрез измама насила те натикват в блатото, после почват да те бугат по главата заради това, че вече си в блатото

    15:22 08.07.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Писна ми

    8 1 Отговор
    Кандидатствам за руска виза!

    Коментиран от #22, #38

    15:25 08.07.2026

  • 22 ПРИСЪЕДИНЯВАМ СЕ

    5 1 Отговор

    До коментар #21 от "Писна ми":

    Към теб.
    У на мен ми писна!

    15:31 08.07.2026

  • 23 анонимен

    6 3 Отговор
    ЕК няма акъл, не всяка възобновяема енергия може да се добива на всички георгафски ширини. Панели не се поставят където няма слънце, вятърни перки, където няма вятър. Това изобщо не се отчита от бюкселските бюрократи.

    15:32 08.07.2026

  • 24 Кирил

    3 1 Отговор
    Таз година 5,догодина още 5 !

    15:32 08.07.2026

  • 25 Аман

    6 4 Отговор
    от прищевките на урсулата!

    15:32 08.07.2026

  • 26 В БРИКС

    5 3 Отговор
    няма наказателни процедури,само субсидии !

    15:34 08.07.2026

  • 27 Вуйчо Румен

    3 4 Отговор
    Няма страшно!Народа плаща !

    15:40 08.07.2026

  • 28 Смехоран

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Глупости,до тогава е бил срока,но не е спазен.

    15:43 08.07.2026

  • 29 Калоян Методиев бивш шеф на радев

    4 2 Отговор
    Така ли се работи?

    📣 За управляващите от "Прогресивна България" ще стане дума.

    От 30 април до днес!

    📌 Нямат законодателна програма!
    📌 Нямат управленска програма!
    📌 Нямат приет бюджет! Не го вкарват в зала! Не го и изтеглят!
    📌 Няма съдебна реформа! Само офшорен и таен лобизъм!
    📌 Никога не сме виждали и чували около 120 от техните депутати! Не знаем какво работят. Анонимници, които се разпореждат с живота ни.

    🗳️В този контекст на нищоправене (след увеличени заплати през май), вчера спешно и неясно защо тръгнаха да оправят Изборния кодекс! "Смърди" този сюжет!

    ‼️Но сега внимание! Прогресистите днес свършиха работа в 10.57 часа. Заседанието се закри поради изчерпване на дневния ред. Не добутаха и два часа. Само изкадруваха две специални служби. Едната в нарушение на собствения си правилник. Друго не ги интересува!

    💸 Това са депутатите с най-високи сравнителни заплати в Европейския съюз. Номер 1 по заплати. И номер 1 по безполезност! Но номер 1 по лобизъм!

    ☢️ Прогресистите са огромна измама! И опасност!

    Коментиран от #35

    15:44 08.07.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Редно е

    2 0 Отговор
    Поне тази за боклука да отпадне,че сме на път да го " изгорим ",благодарение на новата власт.

    15:46 08.07.2026

  • 32 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    3 3 Отговор
    РАДЕВ ЗА 2 МЕСЕЦА ОТКРАДНА САМО 19 МИЛИАРДА:)))
    .....
    12.5 МИЛИАРДА НОВ ДЪЛГ И 7 МИЛИАРДА ОТ ФИСКАЛНИЯТ РЕЗЕРВ :)))
    .....
    А ПРЕДИ НЕГО ЗА 15 ГОДИНИ 100 МИЛИАРДА:))))

    Коментиран от #33

    15:47 08.07.2026

  • 33 Кривчо

    2 2 Отговор

    До коментар #32 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Шляп, шляп джуките!

    15:49 08.07.2026

  • 34 И тогава 2 милиона наши емигранти

    2 1 Отговор

    До коментар #10 от "Коко":

    Се връщат тук и излизат на пазара на труда! Тогава заплатите ще бъдат не 1000 евро а 300-400. Ще имаме визов режим и няма почивки Гърция,Испания,Франция...Само в Турция защото не е в ЕС. И гастарбайтерите ни в Европа са най огромния чуждестранен инвеститор. На година по 3.8 млрд.евро наливат в Българската икономика и в потреблението...

    15:50 08.07.2026

  • 35 ОК!

    3 1 Отговор

    До коментар #29 от "Калоян Методиев бивш шеф на радев":

    Хайде тогава,с Глишев на площада да врякате срещу Радев,белким,като сте вече двама,току-виж сте го съборили от власт...😝?!

    15:51 08.07.2026

  • 36 Кратък извод:

    2 0 Отговор
    Европейската комисия сигнализира, че България има проблеми с прилагането на европейските правила, а не непременно с приемането им.

    Това показва слабости в държавната администрация, контрола и изпълнението на законите. На този етап България получава срок да отстрани проблемите, но при бездействие може да последват дела пред Съда на ЕС и финансови санкции.

    С други думи: правилата на ЕС са приети, но често липсват ефективно изпълнение, контрол и институционална отговорност.

    15:53 08.07.2026

  • 37 Само 5

    1 0 Отговор
    Пиши 150 - нямааа се излагаме я.

    15:53 08.07.2026

  • 38 Ирония

    2 0 Отговор

    До коментар #21 от "Писна ми":

    Да те пратят на фронта първа линия...да ти дойде акъла. Хахаха

    15:56 08.07.2026

  • 39 БГ - разсута, но слаба администрация

    1 0 Отговор
    България не е единствената държава с такива проблеми – Европейската комисия открива наказателни процедури срещу много държави от ЕС – но при България често се повтаря проблемът с непълното или забавено прилагане на европейските правила, слаб административен капацитет и недостатъчен контрол.

    Коментиран от #42

    15:57 08.07.2026

  • 40 Поправете го или въпросът стига до Съда

    1 0 Отговор
    Наказателната процедура на ЕК не означава автоматично „държавата е нарушител“ в окончателен смисъл. Това е механизъм, чрез който Комисията казва: „Смятаме, че има несъответствие с правото на ЕС; поправете го или въпросът може да стигне до Съда на ЕС.“

    15:58 08.07.2026

  • 41 Законите в БГ не се прилагат!!

    1 0 Отговор
    Проблемът не е, че България няма закони, а че често има трудности с качественото им прилагане, контрола и навременното изпълнение на ангажиментите към ЕС.
    Това е и една от причините теми като съдебна реформа, качество на администрацията и борба с корупцията да са постоянна част от европейския дебат за България.

    15:59 08.07.2026

  • 42 Дедо Добри

    1 0 Отговор

    До коментар #39 от "БГ - разсута, но слаба администрация":

    от Паталенца те разбра !

    16:00 08.07.2026

  • 43 Изводът е ясен

    0 0 Отговор
    Проблемът в България рядко е липсата на закони, а тяхното непълно или забавено прилагане, слабият контрол и недостатъчната институционална ефективност.

    16:01 08.07.2026

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