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Христо Казанджиев: Турция продава руски газ в България

Христо Казанджиев: Турция продава руски газ в България

8 Юли, 2026 18:06 726 33

  • христо казанджиев-
  • турция-
  • продава-
  • руски газ-
  • българия-
  • боташ-
  • булгаргаз

Заинтересованите страни от този пробив са Русия и Турция

Христо Казанджиев: Турция продава руски газ в България - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

България трябва незабавно да активира доставките на природен газ през терминала в Александруполис и да увеличи количествата по договорите с Азербайджан, за да ограничи енергийната си зависимост от турско-руски източници. За това предупреди енергийният експерт Христо Казанджиев в ефира на Българското национално радио, подчертавайки, че Турция и Русия осъществяват съвместна стратегия за овладяване на енергийния пазар в Югоизточна Европа.

Въпреки че евентуално предоговаряне или опрощаване на дължимите суми към турската държавна компания "Боташ" изглежда позитивно на пръв поглед, споразумението крие сериозни дългосрочни рискове, съобщават от БНР. Експертът изразява силен скептицизъм относно истинските намерения на южната ни съседка.

"Очевидно първата реакция е позитивна, България няма да се натоварва финансово, но зад това споразумение стои очевидно някакъв ангажимент. На преден план излиза стратегията на Турция за енергийно навлизане в Югоизточна Европа", посочва Казанджиев. Той допълва, че това е пореден етап от турската експанзия на пазарите на природен газ и електроенергия в региона.

Според анализатора, турската държава се нуждае от огромни приходи, за да финансира въвеждането в експлоатация на първия и изграждането на втория блок на атомната електроцентрала "Аккую", намираща се в окръг Мерсин. Централата на практика е руска собственост, а за да осигури средствата, Анкара използва своята транзитна мрежа за пласмент на руски енергийни ресурси.

"Заинтересованите страни от този пробив са Русия и Турция, защото южната ни съседка транслира газ, идващ от Русия, и транслира електроенергия, произведена от 'Аккую', руска собственост. Турция осигурява капитализация и реализация на електроенергия и газ, де факто произведени от руски инвеститори. Действията срещу България са координирани между Русия и Турция", категоричен е експертът.

Българската държава в момента напълно неглижира възможностите за диверсификация през Гърция, докато Турция се готви да заобиколи бъдещите европейски рестрикции. След очакваното прекратяване на доставките на руски газ за Европейския съюз, бизнесът прогнозира, че суровината ще навлиза в Европа под формата на турски енергийни миксове.

В същото време терминалът за втечнен природен газ в Александруполис остава неизползван от българска страна, а проектът за Вертикален газов коридор не привлича интерес поради ограничения си капацитет. Казанджиев предупреждава, че делът на "Булгаргаз" във вътрешното потребление вече е спаднал до едва 50 процента, докато големите индустриални потребители са принудени да търсят алтернативни доставчици, предлагащи именно турско-руски природен газ.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мюмюн

    12 0 Отговор
    Знаем. Преди да започнат. Ама и политиците го знаеха. Ама нищо. И ко?

    18:08 08.07.2026

  • 2 Сатана Z

    9 2 Отговор
    А БОТАШ го фактурира.

    Коментиран от #5

    18:10 08.07.2026

  • 3 открихме топлата вода

    25 1 Отговор
    И Азербайджан продава руски газ, дори американците продават втечнен руски газ в ЕССР, не всичкия е американски.

    18:10 08.07.2026

  • 4 Тома

    23 1 Отговор
    А е..... ми котето в гърба.Че те цяла Европа използват руска газ бе батко

    18:10 08.07.2026

  • 5 гений

    18 1 Отговор

    До коментар #2 от "Сатана Z":

    Когато кокорчо спря да плаща по договора за тръбен газ с Газпром и една фирма, случайно близка до него, набута количества газ в Чирен, да не мислиш, че набута демократичен американски газ?!

    18:13 08.07.2026

  • 6 Тоя какво се е затръшкал?

    16 0 Отговор
    Някаква поръчка изпълнява сигурно.

    18:13 08.07.2026

  • 7 морския

    14 0 Отговор
    Турция продава само и единствено турски газ ! който твърди противното , не познава турското законодателство !

    18:13 08.07.2026

  • 8 Госあ

    10 1 Отговор
    Ашколсун ! Екстра. Нали затова българите гласувахме за Радев

    18:13 08.07.2026

  • 9 оня с коня

    16 0 Отговор
    а добър ден! ти сега ли го разбра?

    но тя газтта като мине през турция и става демократична бе ахмакк

    18:14 08.07.2026

  • 10 Съдията

    16 0 Отговор
    Тоя пък откри топлата вода. И Турция, и Азербайджан и САЩ продават тръбен и втечнен природен газ, със 100% руски произход, но с "демократична" надценка. И Западна(лите) се избиват да купуват. Мъка, мъка либерастка.😂

    Коментиран от #30

    18:14 08.07.2026

  • 11 Доказателство

    3 2 Отговор
    йок.

    18:15 08.07.2026

  • 12 Ми то газа

    19 0 Отговор
    все си е руски. Дали през Турция или Гърция все тази. Даже и малоумниците в Брюксел го знаят.

    18:15 08.07.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 събаря ако има останал завод

    14 2 Отговор
    важното е че боко спря южен поток по които щяхме да вземам евтина газ

    но пък на нас защо ние евтина газ като ние си съборихме заводите? за да станем демократи

    18:16 08.07.2026

  • 15 нали съборихме МОЧА

    12 0 Отговор
    и вързахме капачките за бутилките....... гениално, най-голямото откритие на демокрацията

    18:17 08.07.2026

  • 16 оня с коня

    2 2 Отговор
    ВG-то Ще се оправи само и единствено!.КатoГpъмнe АEЦа и yнищoжи тоя кoфти продaжeнБългaрcкиГEH

    18:17 08.07.2026

  • 17 Сатана Z

    7 1 Отговор
    Тия тарикат е лобист.Коко е експерт е друга бира.Нищо не работа,а само обикаля при тоя и оня и си предлага услугите.

    "Преди години Христо Казанджиев заяви пред “24 часа”, че Добруджа е нашият газов Клондайк. Беше по времето, когато щатската компания “Шеврон” обяви, че в Североизточна България, край границата с Румъния, е проучено находище на шистов газ."

    18:17 08.07.2026

  • 18 Ами

    13 1 Отговор
    САЩ също продават руски газ на Европа, но това не е проблем
    защото САЩ вече са го демократизирали.
    Прочутият азерски газ също е руски, но го продават азерите,
    а Турция прибира солидна транзитна такса.

    Коментиран от #22

    18:18 08.07.2026

  • 19 Ами. Купи си

    6 0 Отговор
    Щом си толкова вещ

    18:19 08.07.2026

  • 20 Пич

    12 1 Отговор
    Маани го този глупак соросоиден!!! България спешно трябва да активира внос на руски газ директно от Русия!!! Нашите интереси не са Урсулианските!!!
    Кая нека духа на вятърните мелници...

    Коментиран от #21, #23

    18:19 08.07.2026

  • 21 оня с коня

    10 1 Отговор

    До коментар #20 от "Пич":

    урсула е сложила санкций не можеш да внасяш руски газ или петрол бе

    длъжен си да слушаш мърсулата и кая какво ти казват! подчинен си им

    и не забравяй да пращаш по една заплата на зеления наркоман , длъжен си защото си му съюзник!

    18:23 08.07.2026

  • 22 ще го търсите вие тодор живков

    10 2 Отговор

    До коментар #18 от "Ами":

    като си нямаме водачи като тодор живков сега ще козериваме на вещици като урсула и кая

    и ще търпим каквото ни казват

    така е като нямаме собственна армия

    18:24 08.07.2026

  • 23 Госあ

    10 1 Отговор

    До коментар #20 от "Пич":

    Повечето европейски страни не са спрели да го правят ! Особено Гърция и Италия. И Франция внася. Германците спреха, защото приятелите им думнаха тръбите. Само нашʼте понита ни оставиха изведнъж без газ, да ходим при турците

    18:25 08.07.2026

  • 24 Айде сега ,

    5 3 Отговор
    правите сечено на Мунчо . А той милият беше толкова щастлив , че замразил договора и станахме още по зависими от Турция .

    18:29 08.07.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Деций

    6 1 Отговор
    Тя и Гърция ни продава Руски газ през Александруполис с 30% горница!Обаче ние не финансираме войната на Путин,ние финансираме гърците ,а те плащат на Путин с нашите пари!

    18:44 08.07.2026

  • 27 Горски

    4 1 Отговор
    България заради огромните ежедневни такси за резервиран капацитет, които страната плащаше дори без реално да получава газ. При това, че тръбен руски газ Турция получава в големи количества и го препродава на БГ. И къде е изгодата на БГ отказала от директен тръбен руски газ както преди? Сега по заобиколен начин и скъпо и в зависимост от настроение на съседите. А на Турция - браво. И руски газ има и вече има построена АЕЦ.

    18:45 08.07.2026

  • 28 такива изказвания правят

    3 2 Отговор
    само жалки и престъпни нацисти какъвто явно е и тоя боклук

    18:48 08.07.2026

  • 29 Ами да....

    4 2 Отговор
    Така е, затова чорапа се дупи едновременно на Путин и Ердо.

    18:49 08.07.2026

  • 30 койдазнай

    0 2 Отговор

    До коментар #10 от "Съдията":

    В резултат на надценката, газа е по-евтин от колкото преди 15 години!

    Коментиран от #33

    18:54 08.07.2026

  • 31 604

    0 1 Отговор
    кретенций ся ли ти светнъ или си си тъп по -принцип?!

    18:54 08.07.2026

  • 32 Сега ни чакат 500 години

    1 0 Отговор
    туруско робство

    19:02 08.07.2026

  • 33 Съдията

    0 0 Отговор

    До коментар #30 от "койдазнай":

    Не е хубаво да лъжеш, от 2005 до 2021 цената беше около 5-6 цента на киловатчас, сега е около 11 цента на киловатчас. Говорим за цена за крайни клиенти. Така че, седни си, две.😂

    19:03 08.07.2026

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