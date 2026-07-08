Христо Казанджиев: Турция продава руски газ в България

България трябва незабавно да активира доставките на природен газ през терминала в Александруполис и да увеличи количествата по договорите с Азербайджан, за да ограничи енергийната си зависимост от турско-руски източници. За това предупреди енергийният експерт Христо Казанджиев в ефира на Българското национално радио, подчертавайки, че Турция и Русия осъществяват съвместна стратегия за овладяване на енергийния пазар в Югоизточна Европа.
Въпреки че евентуално предоговаряне или опрощаване на дължимите суми към турската държавна компания "Боташ" изглежда позитивно на пръв поглед, споразумението крие сериозни дългосрочни рискове, съобщават от БНР. Експертът изразява силен скептицизъм относно истинските намерения на южната ни съседка.
"Очевидно първата реакция е позитивна, България няма да се натоварва финансово, но зад това споразумение стои очевидно някакъв ангажимент. На преден план излиза стратегията на Турция за енергийно навлизане в Югоизточна Европа", посочва Казанджиев. Той допълва, че това е пореден етап от турската експанзия на пазарите на природен газ и електроенергия в региона.
Според анализатора, турската държава се нуждае от огромни приходи, за да финансира въвеждането в експлоатация на първия и изграждането на втория блок на атомната електроцентрала "Аккую", намираща се в окръг Мерсин. Централата на практика е руска собственост, а за да осигури средствата, Анкара използва своята транзитна мрежа за пласмент на руски енергийни ресурси.
"Заинтересованите страни от този пробив са Русия и Турция, защото южната ни съседка транслира газ, идващ от Русия, и транслира електроенергия, произведена от 'Аккую', руска собственост. Турция осигурява капитализация и реализация на електроенергия и газ, де факто произведени от руски инвеститори. Действията срещу България са координирани между Русия и Турция", категоричен е експертът.
Българската държава в момента напълно неглижира възможностите за диверсификация през Гърция, докато Турция се готви да заобиколи бъдещите европейски рестрикции. След очакваното прекратяване на доставките на руски газ за Европейския съюз, бизнесът прогнозира, че суровината ще навлиза в Европа под формата на турски енергийни миксове.
В същото време терминалът за втечнен природен газ в Александруполис остава неизползван от българска страна, а проектът за Вертикален газов коридор не привлича интерес поради ограничения си капацитет. Казанджиев предупреждава, че делът на "Булгаргаз" във вътрешното потребление вече е спаднал до едва 50 процента, докато големите индустриални потребители са принудени да търсят алтернативни доставчици, предлагащи именно турско-руски природен газ.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Мюмюн
18:08 08.07.2026
2 Сатана Z
Коментиран от #5
18:10 08.07.2026
3 открихме топлата вода
18:10 08.07.2026
4 Тома
18:10 08.07.2026
5 гений
До коментар #2 от "Сатана Z":Когато кокорчо спря да плаща по договора за тръбен газ с Газпром и една фирма, случайно близка до него, набута количества газ в Чирен, да не мислиш, че набута демократичен американски газ?!
18:13 08.07.2026
6 Тоя какво се е затръшкал?
18:13 08.07.2026
7 морския
18:13 08.07.2026
8 Госあ
18:13 08.07.2026
9 оня с коня
но тя газтта като мине през турция и става демократична бе ахмакк
18:14 08.07.2026
10 Съдията
Коментиран от #30
18:14 08.07.2026
11 Доказателство
18:15 08.07.2026
12 Ми то газа
18:15 08.07.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 събаря ако има останал завод
но пък на нас защо ние евтина газ като ние си съборихме заводите? за да станем демократи
18:16 08.07.2026
15 нали съборихме МОЧА
18:17 08.07.2026
16 оня с коня
18:17 08.07.2026
17 Сатана Z
"Преди години Христо Казанджиев заяви пред “24 часа”, че Добруджа е нашият газов Клондайк. Беше по времето, когато щатската компания “Шеврон” обяви, че в Североизточна България, край границата с Румъния, е проучено находище на шистов газ."
18:17 08.07.2026
18 Ами
защото САЩ вече са го демократизирали.
Прочутият азерски газ също е руски, но го продават азерите,
а Турция прибира солидна транзитна такса.
Коментиран от #22
18:18 08.07.2026
19 Ами. Купи си
18:19 08.07.2026
20 Пич
Кая нека духа на вятърните мелници...
Коментиран от #21, #23
18:19 08.07.2026
21 оня с коня
До коментар #20 от "Пич":урсула е сложила санкций не можеш да внасяш руски газ или петрол бе
длъжен си да слушаш мърсулата и кая какво ти казват! подчинен си им
и не забравяй да пращаш по една заплата на зеления наркоман , длъжен си защото си му съюзник!
18:23 08.07.2026
22 ще го търсите вие тодор живков
До коментар #18 от "Ами":като си нямаме водачи като тодор живков сега ще козериваме на вещици като урсула и кая
и ще търпим каквото ни казват
така е като нямаме собственна армия
18:24 08.07.2026
23 Госあ
До коментар #20 от "Пич":Повечето европейски страни не са спрели да го правят ! Особено Гърция и Италия. И Франция внася. Германците спреха, защото приятелите им думнаха тръбите. Само нашʼте понита ни оставиха изведнъж без газ, да ходим при турците
18:25 08.07.2026
24 Айде сега ,
18:29 08.07.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Деций
18:44 08.07.2026
27 Горски
18:45 08.07.2026
28 такива изказвания правят
18:48 08.07.2026
29 Ами да....
18:49 08.07.2026
30 койдазнай
До коментар #10 от "Съдията":В резултат на надценката, газа е по-евтин от колкото преди 15 години!
Коментиран от #33
18:54 08.07.2026
31 604
18:54 08.07.2026
32 Сега ни чакат 500 години
19:02 08.07.2026
33 Съдията
До коментар #30 от "койдазнай":Не е хубаво да лъжеш, от 2005 до 2021 цената беше около 5-6 цента на киловатчас, сега е около 11 цента на киловатчас. Говорим за цена за крайни клиенти. Така че, седни си, две.😂
19:03 08.07.2026