Киселова: След Пеевски вероятно ще е Борисов! Иван Демерджиев изпълнява част от предизборните обещания на ПБ

Г-н Демерджиев изпълнява част от предизборните обещания на „Прогресивна България”, тяхна беше заявката, че ще се бори с модела „Борисов-Пеевски” и с това спечели изборите. В този смисъл г-н Пеевски е един от символите и той започва с него. Предполагам, че следващият ще е г-н Борисов.

Санкциите по „Магнитски” се прилагат и в България. Банките, които имат система за разплащане в междубанковия обмен се налага да спазват санкциите. Това е по отношение на всички банки, защото имат контрагенти в САЩ и трябва да спазват правилата. Това заяви бившият председател на Народното събрание Наталия Киселова в предаването „Още от деня” по БНТ.

Министърът на вътрешните работи заяви, че това не е пълната информация и се събира още. Той заяви, че ще има по-пълна картина за дейността на г-н Пеевски от данни на партньорски държави. Според данните един от пътувалите е конституционен съдия. Тук възниква въпроса дали можеш да пътуваш с дипломатически паспорт, ако не си командирован от КС. Каква е целта на пътуванията, за които министърът изнесе данни и какви са дейностите, които са извършвани, прогнозира Киселова.

Лицата заемащи публични дейности има известни ограничения за личния живот. Те трябва да декларират, ако пътуванията са с публични средства и каква е целта. Ако е в работно време също е друго. Това са въпроси, които очакваме от лицата, заемащи публични дейности, да са по-внимателни, за да няма зависимости. Има етичен кодекс за държавния служител. Г-н Демерджиев трябва да много по-прецизен, за да не го обвиняват, че постъпва политически. Сметната палата трябва да направи проверка по сигнала на министъра, посочи тя.

Според мен не е проблем, че е била народен представител, а в нейните качества и морал.

Тя увери, че като председател на НС не е била командирована от г-н Пеевски.

По отношение на заплатите на санкционирани депутати, тя заяви: „Няма пречка банковата сметка да не е на твое име”.

Тя уточни, че глобалният закон Магнитски се прилага на територията на САЩ. По силата на глобализма, голяма част от неговите ефекти имат последици на териториите на други държави. В този смисъл, ако се създава законодателство, което е в българския парламент, то действа само на територията на нашата държава. В нашата държава, лицата, които са санкционирани по американския закон, са пълноценни граждани, те нямат ограничаване на правата, уточни тя.

Въпросът е каква е целта. Ако се ограничат права на граждани, без да има присъда, без да са извършили правонарушение, то от това да се ограничават правата за разплащане през банките е достатъчно, поясни бившият председател на НС.