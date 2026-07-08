Киселова: След Пеевски вероятно ще е Борисов! Иван Демерджиев изпълнява част от предизборните обещания на ПБ

Г-н Демерджиев изпълнява част от предизборните обещания на „Прогресивна България”, тяхна беше заявката, че ще се бори с модела „Борисов-Пеевски” и с това спечели изборите. В този смисъл г-н Пеевски е един от символите и той започва с него. Предполагам, че следващият ще е г-н Борисов.
Санкциите по „Магнитски” се прилагат и в България. Банките, които имат система за разплащане в междубанковия обмен се налага да спазват санкциите. Това е по отношение на всички банки, защото имат контрагенти в САЩ и трябва да спазват правилата. Това заяви бившият председател на Народното събрание Наталия Киселова в предаването „Още от деня” по БНТ.
Министърът на вътрешните работи заяви, че това не е пълната информация и се събира още. Той заяви, че ще има по-пълна картина за дейността на г-н Пеевски от данни на партньорски държави. Според данните един от пътувалите е конституционен съдия. Тук възниква въпроса дали можеш да пътуваш с дипломатически паспорт, ако не си командирован от КС. Каква е целта на пътуванията, за които министърът изнесе данни и какви са дейностите, които са извършвани, прогнозира Киселова.
Лицата заемащи публични дейности има известни ограничения за личния живот. Те трябва да декларират, ако пътуванията са с публични средства и каква е целта. Ако е в работно време също е друго. Това са въпроси, които очакваме от лицата, заемащи публични дейности, да са по-внимателни, за да няма зависимости. Има етичен кодекс за държавния служител. Г-н Демерджиев трябва да много по-прецизен, за да не го обвиняват, че постъпва политически. Сметната палата трябва да направи проверка по сигнала на министъра, посочи тя.
Според мен не е проблем, че е била народен представител, а в нейните качества и морал.
Тя увери, че като председател на НС не е била командирована от г-н Пеевски.
По отношение на заплатите на санкционирани депутати, тя заяви: „Няма пречка банковата сметка да не е на твое име”.
Тя уточни, че глобалният закон Магнитски се прилага на територията на САЩ. По силата на глобализма, голяма част от неговите ефекти имат последици на териториите на други държави. В този смисъл, ако се създава законодателство, което е в българския парламент, то действа само на територията на нашата държава. В нашата държава, лицата, които са санкционирани по американския закон, са пълноценни граждани, те нямат ограничаване на правата, уточни тя.
Въпросът е каква е целта. Ако се ограничат права на граждани, без да има присъда, без да са извършили правонарушение, то от това да се ограничават правата за разплащане през банките е достатъчно, поясни бившият председател на НС.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Стрина
Коментиран от #12
19:42 08.07.2026
2 Сестра му на Пеевски
Коментиран от #11, #24, #31
19:45 08.07.2026
3 Последния Софиянец
Коментиран от #16
19:45 08.07.2026
4 Влюбен
19:48 08.07.2026
5 Кога Ще Дойде ?
19:51 08.07.2026
6 Точен съм
19:51 08.07.2026
7 Лопата Орешник
19:53 08.07.2026
8 Да, да
19:53 08.07.2026
9 ако бяхте гласували с 10
19:54 08.07.2026
10 Боруна Лом
19:55 08.07.2026
11 хихи
До коментар #2 от "Сестра му на Пеевски":Натрапваха ни е преди две години(кога бяха предишните избори?) и ни я натрапиха. Сварши мръсната работа и сега е експлоатират като Роки 6,7 и т.н.
19:56 08.07.2026
12 хихи
До коментар #1 от "Стрина":Да не е лошо да погледнем с колко се е обогатила в последните 2 години..
19:57 08.07.2026
13 Коментар
19:58 08.07.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Франкенщайн
19:59 08.07.2026
16 Любопитен
До коментар #3 от "Последния Софиянец":Неведнъж си твърдял че системата те е тормозила. И все още си жив, и си един обикновен гражданин, мързелив и с голяма идея за себе си. И с тая идея си мислиш че ще яхнеш системата с номер 10, и ще вкараш големи играчи в Белене? По скоро ще им яхаш и на двамата членовете. Време е да се приземиш на земята и да видиш реално кой си, колко никакъв си.
20:01 08.07.2026
17 име
20:02 08.07.2026
18 Пеефски
20:02 08.07.2026
19 С езика,
Коментиран от #21
20:02 08.07.2026
20 Не е ясно защо трябва
20:04 08.07.2026
21 киселова
До коментар #19 от "С езика,":НО ИМАМ ПАРИ!!!
20:04 08.07.2026
22 Последният бесепарин
20:05 08.07.2026
23 бай Иван
20:05 08.07.2026
24 Без майтап
До коментар #2 от "Сестра му на Пеевски":Всеки който каже нещо против Пеевски е натрапчиво отвратителен и трябва да бъде изхвърлен от самолета без парашут.
20:05 08.07.2026
25 Българин
20:09 08.07.2026
26 Дебелата Свиня🐽
20:11 08.07.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Сапунджиев
20:15 08.07.2026
29 Защо бе Пиги...
20:15 08.07.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Оня под Коня
До коментар #2 от "Сестра му на Пеевски":Да я подкрепим за президент. Тя е моят президент.
20:17 08.07.2026
32 И това създание великолепно
20:18 08.07.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Е з@тва Боко не ходеше
20:21 08.07.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Гъбарко
20:23 08.07.2026
37 Да танцува
20:24 08.07.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Гого
20:26 08.07.2026
40 Дюлгерина
20:31 08.07.2026
41 Тоя крокодил
РЕФЕРЕНДУМ!!!!
20:31 08.07.2026
42 Дядо Бикини Барселона
20:32 08.07.2026
43 Сапунжиев, не се тревожи
20:32 08.07.2026
44 А може и ти да си!
20:33 08.07.2026
45 Ще играе гьостерица Мата Хари
20:33 08.07.2026
46 какво
20:34 08.07.2026