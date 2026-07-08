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Киселова: След Пеевски вероятно ще е Борисов! Иван Демерджиев изпълнява част от предизборните обещания на ПБ

Киселова: След Пеевски вероятно ще е Борисов! Иван Демерджиев изпълнява част от предизборните обещания на ПБ

8 Юли, 2026 19:44 1 208 46

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По отношение на заплатите на санкционирани депутати, тя заяви: „Няма пречка банковата сметка да не е на твое име”

Киселова: След Пеевски вероятно ще е Борисов! Иван Демерджиев изпълнява част от предизборните обещания на ПБ - 1
Снимка: БНТ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Г-н Демерджиев изпълнява част от предизборните обещания на „Прогресивна България”, тяхна беше заявката, че ще се бори с модела „Борисов-Пеевски” и с това спечели изборите. В този смисъл г-н Пеевски е един от символите и той започва с него. Предполагам, че следващият ще е г-н Борисов.

Санкциите по „Магнитски” се прилагат и в България. Банките, които имат система за разплащане в междубанковия обмен се налага да спазват санкциите. Това е по отношение на всички банки, защото имат контрагенти в САЩ и трябва да спазват правилата. Това заяви бившият председател на Народното събрание Наталия Киселова в предаването „Още от деня” по БНТ.

Министърът на вътрешните работи заяви, че това не е пълната информация и се събира още. Той заяви, че ще има по-пълна картина за дейността на г-н Пеевски от данни на партньорски държави. Според данните един от пътувалите е конституционен съдия. Тук възниква въпроса дали можеш да пътуваш с дипломатически паспорт, ако не си командирован от КС. Каква е целта на пътуванията, за които министърът изнесе данни и какви са дейностите, които са извършвани, прогнозира Киселова.

Лицата заемащи публични дейности има известни ограничения за личния живот. Те трябва да декларират, ако пътуванията са с публични средства и каква е целта. Ако е в работно време също е друго. Това са въпроси, които очакваме от лицата, заемащи публични дейности, да са по-внимателни, за да няма зависимости. Има етичен кодекс за държавния служител. Г-н Демерджиев трябва да много по-прецизен, за да не го обвиняват, че постъпва политически. Сметната палата трябва да направи проверка по сигнала на министъра, посочи тя.

Според мен не е проблем, че е била народен представител, а в нейните качества и морал.

Тя увери, че като председател на НС не е била командирована от г-н Пеевски.

По отношение на заплатите на санкционирани депутати, тя заяви: „Няма пречка банковата сметка да не е на твое име”.

Тя уточни, че глобалният закон Магнитски се прилага на територията на САЩ. По силата на глобализма, голяма част от неговите ефекти имат последици на териториите на други държави. В този смисъл, ако се създава законодателство, което е в българския парламент, то действа само на територията на нашата държава. В нашата държава, лицата, които са санкционирани по американския закон, са пълноценни граждани, те нямат ограничаване на правата, уточни тя.

Въпросът е каква е целта. Ако се ограничат права на граждани, без да има присъда, без да са извършили правонарушение, то от това да се ограничават правата за разплащане през банките е достатъчно, поясни бившият председател на НС.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Стрина

    42 3 Отговор
    само врачка не е била , но не е проблем за нея и такава да го играе .

    Коментиран от #12

    19:42 08.07.2026

  • 2 Сестра му на Пеевски

    39 3 Отговор
    защо почнаха да ни я натрапват всеки ден тук?

    Коментиран от #11, #24, #31

    19:45 08.07.2026

  • 3 Последния Софиянец

    16 18 Отговор
    Ако бяхте гласували с номер 10 вече щяха да са в Белене.Да строят реактора.

    Коментиран от #16

    19:45 08.07.2026

  • 4 Влюбен

    7 7 Отговор
    Вече взе да ми харесва! Моам са жертвам! 🥺

    19:48 08.07.2026

  • 5 Кога Ще Дойде ?

    21 3 Отговор
    Твоя Ред ?

    19:51 08.07.2026

  • 6 Точен съм

    16 4 Отговор
    С парите идва му края

    19:51 08.07.2026

  • 7 Лопата Орешник

    19 3 Отговор
    Гьонсурат неприятен!

    19:53 08.07.2026

  • 8 Да, да

    21 1 Отговор
    Тази тетка всичко разбира!

    19:53 08.07.2026

  • 9 ако бяхте гласували с 10

    7 5 Отговор
    досега всички вече отдавна да гниеха натикани по затворите!

    19:54 08.07.2026

  • 10 Боруна Лом

    11 1 Отговор
    ТАЗИ МАЛИИИИ,БЕЗСЕКСТНА

    19:55 08.07.2026

  • 11 хихи

    19 1 Отговор

    До коментар #2 от "Сестра му на Пеевски":

    Натрапваха ни е преди две години(кога бяха предишните избори?) и ни я натрапиха. Сварши мръсната работа и сега е експлоатират като Роки 6,7 и т.н.

    19:56 08.07.2026

  • 12 хихи

    19 2 Отговор

    До коментар #1 от "Стрина":

    Да не е лошо да погледнем с колко се е обогатила в последните 2 години..

    19:57 08.07.2026

  • 13 Коментар

    5 4 Отговор
    А след Борисов ще разкопаем двора и ще извадим тръбите с кюпюри и злато, и ще разбием стените му за да намерим флашките с криптовалути, и докато Методиев се завива с бълхясалото одеало ще се изхожда в кофата

    19:58 08.07.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Франкенщайн

    15 3 Отговор
    Тоя слабо-умен урун-гел що не се скрие?

    19:59 08.07.2026

  • 16 Любопитен

    14 4 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    Неведнъж си твърдял че системата те е тормозила. И все още си жив, и си един обикновен гражданин, мързелив и с голяма идея за себе си. И с тая идея си мислиш че ще яхнеш системата с номер 10, и ще вкараш големи играчи в Белене? По скоро ще им яхаш и на двамата членовете. Време е да се приземиш на земята и да видиш реално кой си, колко никакъв си.

    20:01 08.07.2026

  • 17 име

    13 3 Отговор
    Дано и теб да те подпука, щото няма начин да не си прибрала пачка за да извършиш конституционното нарушение за недопускане на референдума за еврото.

    20:02 08.07.2026

  • 18 Пеефски

    3 4 Отговор
    Не знаех, че са ми направили нещо? Разбрал съм се отдавна с господа управляващите.

    20:02 08.07.2026

  • 19 С езика,

    10 2 Отговор
    с който ближеше на чичопей сега ближеш на рундите. Политическа проституция

    Коментиран от #21

    20:02 08.07.2026

  • 20 Не е ясно защо трябва

    9 1 Отговор
    Да ни занимава какво предполага

    20:04 08.07.2026

  • 21 киселова

    7 1 Отговор

    До коментар #19 от "С езика,":

    НО ИМАМ ПАРИ!!!

    20:04 08.07.2026

  • 22 Последният бесепарин

    8 2 Отговор
    Леле как се е разхубавило Киселчето, прилича на Памела Андерсън.

    20:05 08.07.2026

  • 23 бай Иван

    6 3 Отговор
    Пиги събрала парици да се барне !

    20:05 08.07.2026

  • 24 Без майтап

    6 2 Отговор

    До коментар #2 от "Сестра му на Пеевски":

    Всеки който каже нещо против Пеевски е натрапчиво отвратителен и трябва да бъде изхвърлен от самолета без парашут.

    20:05 08.07.2026

  • 25 Българин

    7 3 Отговор
    Само да не се прави на умна

    20:09 08.07.2026

  • 26 Дебелата Свиня🐽

    5 1 Отговор
    Ами дано всичкки тлъст крад.иви зурли да минат под ножа.Дебелата свиня Киселона може би е номер 4 та затова почна да грухти от притеснение

    20:11 08.07.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Сапунджиев

    3 1 Отговор
    Тая я и животно няма да иска да я е-бе

    20:15 08.07.2026

  • 29 Защо бе Пиги...

    3 1 Отговор
    си надула бузете с филъри? И с натуралната си сланина си ѝубавица.

    20:15 08.07.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Оня под Коня

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "Сестра му на Пеевски":

    Да я подкрепим за президент. Тя е моят президент.

    20:17 08.07.2026

  • 32 И това създание великолепно

    3 0 Отговор
    го беха центрирали в Парламата!

    20:18 08.07.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Е з@тва Боко не ходеше

    4 0 Отговор
    в Парламента. Да не се уплаши у тъмното, @ко срештне некой ден тоз кисел трън в цъфналата ръж от Роберт Бърнстов. Ако да му е!

    20:21 08.07.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Гъбарко

    3 2 Отговор
    Тъпо-грозните мунчовци замениха умнокрасивите такива. Нормална деструкция на генофонда след като добрия генофонд се изнесе от територията на дебилите.

    20:23 08.07.2026

  • 37 Да танцува

    2 0 Отговор
    на пилона - за това е родена тази роза от БеСеПе-то, независима една такава трътК@.

    20:24 08.07.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Гого

    0 0 Отговор
    Слава богу, че вече се сресвате и олюдвате както казват старите хора.

    20:26 08.07.2026

  • 40 Дюлгерина

    1 0 Отговор
    Тая "конституционалистка" е от мокрите сънища на Рундьо. Дали я е "шпакловал"?

    20:31 08.07.2026

  • 41 Тоя крокодил

    0 0 Отговор
    По колко пъти на ден ще го показвате.Засрсмете се.
    РЕФЕРЕНДУМ!!!!

    20:31 08.07.2026

  • 42 Дядо Бикини Барселона

    0 0 Отговор
    Водопроводчика плати данък общ доход на няколко милиона евро и Специалния каза че няма проблем вече но не го пита за произхода на парите

    20:32 08.07.2026

  • 43 Сапунжиев, не се тревожи

    1 0 Отговор
    за интимния живот на този великолепен екземпляр, За сека свинкя си има нерез. Ай чистито на Трифон За Резан. Тази в Плайбой - е тва е сексуална революциА. Ква Памела Киселова бе!

    20:32 08.07.2026

  • 44 А може и ти да си!

    0 0 Отговор
    Прасенце пухкаво

    20:33 08.07.2026

  • 45 Ще играе гьостерица Мата Хари

    0 1 Отговор
    Тебе думам дъще сещай се снахо

    20:33 08.07.2026

  • 46 какво

    1 0 Отговор
    Борисов е много ниска топка, след като знаем за оня руски митничар дето държал в къщи на палети 18 тона злато и 100 милиона долара... къде ще ги сравнявате моля моля

    20:34 08.07.2026

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