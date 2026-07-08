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Венко Сабрутев: Има мафия в здравеопазването! Моята дъщеря е на 8 години и тя се води вече хоспитализирана, без изобщо да има такова нещо!

Венко Сабрутев: Има мафия в здравеопазването! Моята дъщеря е на 8 години и тя се води вече хоспитализирана, без изобщо да има такова нещо!

8 Юли, 2026 20:01 1 471 35

  • венко сабрутев-
  • корупция-
  • българия-
  • здравеопазване

Проблемът с корупцията се задълбочава! 737 милиона евро допълнително за издръжка на държавната администрация. Това не е грешка

Венко Сабрутев: Има мафия в здравеопазването! Моята дъщеря е на 8 години и тя се води вече хоспитализирана, без изобщо да има такова нещо! - 1
Снимка: бТВ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Проблемът с корупцията в здравеопазването не се решава. Задълбочава се. Моята дъщеря е на 8 години и тя се води вече хоспитализирана, без изобщо да има такова нещо. Това заяви депутатът от "Продължаваме промяната" Венко Сабрутев в ефира на "Лице в лице" по бТВ.

„Нека да разкажем двата, може би, най-фрапантни случая, които са в здравната каса, известни дори и на малките деца. Едното е, че частните болници купуват лекарства до 27 пъти на по-висока цена от държавните болници. За едно и също хапче – 27 пъти по-висока цена. Второто е фалшивите хоспитализации. Моята дъщеря е на 8 години и тя се води вече хоспитализирана, без изобщо да има такова нещо“, заяви той.

По думите му решението на тези проблеми минава през законодателни промени, които от „Продължаваме промяната“ предлагат от няколко парламента.

„Четири народни събрания, дори пет, предлагаме тези законодателни промени. И не може да намерим мнозинство.“

Сабрутев посочи, че при едно от гласуванията подкрепата е отпаднала след прегласуване.

„Партията е „Възраждане“. На прегласуване Десислава Атанасова даде ясен знак на „Възраждане“ и те си смениха вота.“

Той уточни, че според него необходимата промяна е минимална.

„За колко тежко законодателство става въпрос, за да оправим тези около 200 милиона евро кражба в здравеопазването? По едно законодателно изречение.“

Сабрутев каза още, че по време на заседание на бюджетната комисия е поставил въпроса пред министъра на здравеопазването защо тези промени не са включени в бюджета на НЗОК.

„Тя самата каза – те са необходими, не просто необходими, те са задължителни, защото има стартирана наказателна процедура срещу България. Освен че ще плащаме лекарства по 27 пъти по-висока цена, сега ще плащаме и наказанието от Европа.“

По думите му отново ще предложат текстовете между първо и второ четене на бюджета.

„Това ще бъде тестът за „Прогресивна България“ - дали те пазят мафията в здравеопазването, или искат реално да оправят проблема.“

Сабрутев заяви, че парламентарната му група няма да подкрепи бюджета.

„Не може милиарди да отиват за асфалт и оръжие и нищо за българските деца и младите семейства. Не може да се увеличава осигурителната тежест на българските граждани без срещу това да имат допълнителни права.“

Той даде пример със семейство с един родител на минимална работна заплата и друг на максимален осигурителен доход.

„Човек, който взима минимална работна заплата, ще трябва да плаща около 125 евро допълнително за осигуровки на годишна база. Ако вторият член на семейството е на максимален осигурителен доход, там ще е над 1100 евро на година. Семейството ще трябва да извади над 1250 евро на годишна база. Това е лятната ваканция.“

Според него финансовата рамка е изготвена на погрешни разчети.

„Тотално грешно е сметната общата финансова рамка на този бюджет. С грешно калкулиран БВП, грешно калкулирани приходи, за да може да има един огромен дефицит и причина да се взимат едни огромни заеми.“

Като пример той посочи предвидените средства за държавната администрация.

„737 милиона евро допълнително за издръжка на държавната администрация. Това не е грешка. Това е нарочен акт на новото правителство да може да купува коли, кафета и принтери на администрацията.“

По думите му са предвидени и прекалено високи капиталови разходи.

„Когато са заложили милиард и половина допълнителни разходи за капиталова инвестиция, дори без проекти, това е нарочен акт.“

Той коментира и предвидените средства за лихви по държавния дълг.

„В новия бюджет са заложени 230 милиона евро допълнителни разходи само за лихви по тези заеми. Това са парите да вдигнем заплатите на младите лекари.“


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Любопитен

    12 0 Отговор
    Софиянеца де е да изръси някоя простотия по темата?

    Коментиран от #11, #27

    20:05 08.07.2026

  • 2 да излезе гълаба

    16 5 Отговор
    да се изцвъка по въпроса!

    Коментиран от #8

    20:06 08.07.2026

  • 3 кога управлява

    31 4 Отговор
    що мълча в скута ?

    20:06 08.07.2026

  • 4 топлата вода открил

    31 4 Отговор
    Този, докато се гушкаше в скута на шопара, не забелязал мафията в здравеопазването, щото бил прекалено зает да сърба мазно турско кафе!

    20:07 08.07.2026

  • 5 ВЕНКО ПРИЯТЕЛ

    29 7 Отговор
    РУМЕН РАДЕВ ЛИ ТИ Е ВИНОВЕН ЧЕ ИМА МАФИЯ ВЪВ ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО БЯХТЕ НА ВЛАС ПОСЛИ СЕ СГЛОБИХТЕ С НАЙ ОТВРАТИТЕЛНИТЕ И УМРАЗНИ ХОРА ШИШИ И БИБИ ДА НЕ СИ ЗАБРАВИЛ АЙ МАЛКО ПО СЕРИОЗНО.

    20:08 08.07.2026

  • 6 Без майтап

    13 0 Отговор
    В българското здравеопазване това ТРЯБВА да се случи . В противен случай няма яхта няма даже и частен самолет. Изоставане от световната хроника.

    20:09 08.07.2026

  • 7 И Киев е Руски

    13 4 Отговор
    Това не е нищо Бойко и блееФски са шизофреници и никой не ги търси..Полу човрците творят закони и ни вкараха в клуба на богатите . ЧЕСТИТО

    20:10 08.07.2026

  • 8 Без майтап

    5 2 Отговор

    До коментар #2 от "да излезе гълаба":

    Толкова се е подписал че шефа МУ не може да си изчисти темето а там го целува жена МУ.

    20:12 08.07.2026

  • 9 Тоз сгря най сетне

    6 0 Отговор
    Ма то си мислело, че само то в неговата сфера може да се краде. Не, Тъпарди ти и чакалите с теб крадете много, е дофторите да не крадат ли? Репеи и Троскоти, като изключим истинскте медици! Да поздравиш Гунди от мен до края на годината, а ако някое по малко вкъщи те превари ще е празник и тези редове няма да са напразни, както и молитвите ми!

    20:13 08.07.2026

  • 10 Не се учудвам

    17 1 Отговор
    Една засукана докторка се опитваше да ме убеждава ще имам диабет при положение че кръвната ми захар е под шест. И искаше да ме вкара в болница като нейн контингент. Беше много смешна. А аз предната вечер бях изял половин торта и лаборантката ми каза ти на тези години си герой. Ако не вярвах в себе си щях да ги повярвам и вече щях да бъда дълбоко в системата. Болен.
    И веднага си спомних за романа полет над кукувиче гнездо. Запитах я госпожо вие за изкукал ли ме мислите. Тя отговори явно че не сте. Ако не беше трагично щеше да бъде смешно.

    20:15 08.07.2026

  • 11 Ех Сабрутев, Сабрутев,

    15 1 Отговор

    До коментар #1 от "Любопитен":

    нали беше прегърнат и сглобен с геберо-пеевските крадци на Борисов и Пеевски. Тогава не видя ли, как гербавата мафия крадеше от здравето на хората. Поне сега попитай гербераста Ботокс Костадин Ангелов къде са 100-те милиона от Александровска болница. Може и Десислава Атанасова да питаш. И тя беше здравен крадлив министър и за награда Кирил Петков и Христо Иванов я направиха конституционен съдия.

    20:15 08.07.2026

  • 12 Ами вие от ПП и ДБ

    17 0 Отговор
    сте проект на мафията. Нещастник!

    20:15 08.07.2026

  • 13 Да, да

    10 0 Отговор
    Нека ви! Съжалявам за детето, но такива като вас го докараха дотук. Алчността убива!

    20:21 08.07.2026

  • 14 Сервиз

    7 0 Отговор
    Стигнали са да крадат от храната на пациентите от болниците и Саниториуми вие за фалшиви хоспитализации и измами с лекарства,нямат наядане .Симо д...в.е.лоп...ати пръ.

    Коментиран от #21

    20:21 08.07.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Касапин

    7 2 Отговор
    Повече от половината лекари са алчни и корумпирани и заслужават да ги избесят по улиците

    20:27 08.07.2026

  • 17 тоз пък

    2 0 Отговор
    Цяла България знае, че в болниците има мафия! Въпросът е, коя партия не блажи от схемата, за да реши проблема.....от кокъл?!

    20:30 08.07.2026

  • 18 Да бе

    8 2 Отговор
    Докторската гилдия е една от най-крадливите в БГ наред с ченгета, съдии и политици.Гадна сган

    20:31 08.07.2026

  • 19 Така Така

    10 0 Отговор
    Връщайте системата на Тошо стига сте ръгали хората със здравни каси. Бюджетно финансиране и удръжка от заплатите за здравеопазване. Елементарно. Ричните лекари от които пациентите нямат НИКАКВА полза се връщат в болниците и всичко е ОК

    20:34 08.07.2026

  • 20 Механик

    9 0 Отговор
    Няма мафия в здравеопазването. Просто самото здравеопазване е мафия. Машинка за исмукване парите на пациентите и на държавата.
    Здравеопазване което е търговско дружество, не може да е здравеопазване, а си е чиста мафия.

    20:35 08.07.2026

  • 21 Новичок

    8 1 Отговор

    До коментар #14 от "Сервиз":

    И зъболекарите и те ,при 32 зъба пишат 45 пломби.Пфу...

    20:37 08.07.2026

  • 22 Баджанака

    0 0 Отговор
    Ама твоя ли е?

    20:38 08.07.2026

  • 23 Васил

    1 0 Отговор
    Амиииииииии корупция във България не мое да бъде!!!!

    20:42 08.07.2026

  • 24 тоя

    5 0 Отговор
    направо откри топлата вода-30г и повече престъпна медицина у нас, но ако не е била дъщеря му, едва ли би се усетил! така са в нс повечето 240бр. дебилни отпадъци с дебели заплати, тежки софри и пр.салтанати на гърба народен......

    20:44 08.07.2026

  • 25 Германов Базел Швейцария

    3 0 Отговор
    Бойко Методиев Борисов поръчва изтезания и убийства,след подаване сигнал прокуратурата и МВР започват да тормозят жертвите до смърт! Мирослав Германов град Базел Швейцария

    20:44 08.07.2026

  • 26 Един от начните да се пребори

    3 0 Отговор
    корупцията в здравеопазването е да се назначат няколко роднини на Венко Сабрутев в МЗ и НЗОК.

    20:57 08.07.2026

  • 27 Корупция има защото ви е нарочно

    6 0 Отговор

    До коментар #1 от "Любопитен":

    сбъркана системата. Здравни каси , маси , глупости ! По соца имаше ли такава корупция? Най много някой лев във кутия бонбони.

    20:58 08.07.2026

  • 28 Сетила се мара

    3 1 Отговор
    Когато бяхте на власт що мълча ве ?

    20:58 08.07.2026

  • 29 Алекс

    9 1 Отговор
    Какви заплати ще вдигате на лекарите, след като те не лекуват, а убиват. Намерете заглавието и прочетете статията:
    7000 пациента годишно умират заради лекарска грешка

    20:59 08.07.2026

  • 30 ежко

    5 0 Отговор
    Нали дадохте здрвеопазването на частници?Нали всички бяхте "за"!Какво ми ревете сега!Не знаехте ли от самото начало,че интересите на държавата и на частника в тази област са коренно различни!

    21:05 08.07.2026

  • 31 Вале-каро

    6 0 Отговор
    Драги ми Венко ,драги Събрутев.Ликвидирахте едно световно признато зравеопазване в България до 1989 година.Сега какво ревете!Върнете всичко открадното и го насочете към Държавното и Общинкото здравеопазване .И върнете ДНК/държавен и народен контрол/

    21:14 08.07.2026

  • 32 Без име

    3 1 Отговор
    Сега ли го разбра?!Че то от години е така и дтава все по-зле.Псевдо медицина имаме-търгаши,не лекари!!!!

    21:21 08.07.2026

  • 33 трън

    1 0 Отговор
    всеки зна е "мед олигарха" в здравеопазването. единствения който разширява болницата при условие че населението на България се свива демек тези разболяват населението на България и увеличават болничните легла за да могат да "лекуват" и да излекува българското население

    21:22 08.07.2026

  • 34 Цвете

    2 0 Отговор
    НА ВСИЧКИ ЧЕТЯЩИ ВИ ПРЕДЛАГАМ ДА ВЛЕЗЕТЕ В САЙТА НА МАРТИН АТАНАСОВ " ДИАГНОЗА БЪЛГАРИЯ " И ЩЕ ВИДИТЕ ЗА ВСЯКА БОЛНИЦА В БЪЛГАРИЯ, КАК ПОСЛЕДОВАТЕЛНО СЕ Е ИЗТОЧВАЛ БЮДЖЕТА НА НЗОК САМО ЗА МИНАЛАТА 2025 ГОДИНА.ПОЛОВИНАТА МИЛИАРДИ ОТ ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО НИ .ЛЕКАРСРВО ЗАКУПЕНО В ЕДНА БОЛНИЦА ЗА 50 ЕВРО, В ДРУГА БОЛНИЦА СЪЩОТО ЛЕКАРСТВО СТРУВА 2550 ЕВРО?! И ТАКА СА ОТРАЗЕНИ ВСИЧКИТЕ НАЛИЧНИ БОЛНИЦИ В СТРАНАТА НИ .УЖАСЯВАЩО Е ,А И ЗАПЛАТИТЕ НА ВСИЧКИ.🥹🎭🤦‍♂️🫵🤷‍♀️👀

    21:36 08.07.2026

  • 35 Цвете

    2 0 Отговор
    НА ВСИЧКИ ЧЕТЯЩИ ВИ ПРЕДЛАГАМ ДА ВЛЕЗЕТЕ В САЙТА НА МАРТИН АТАНАСОВ " ДИАГНОЗА БЪЛГАРИЯ " И ЩЕ ВИДИТЕ ЗА ВСЯКА БОЛНИЦА В БЪЛГАРИЯ, КАК ПОСЛЕДОВАТЕЛНО СЕ Е ИЗТОЧВАЛ БЮДЖЕТА НА НЗОК САМО ЗА МИНАЛАТА 2025 ГОДИНА.ПОЛОВИНАТА МИЛИАРДИ ОТ ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО НИ .ЛЕКАРСРВО ЗАКУПЕНО В ЕДНА БОЛНИЦА ЗА 50 ЕВРО, В ДРУГА БОЛНИЦА СЪЩОТО ЛЕКАРСТВО СТРУВА 2550 ЕВРО?! И ТАКА СА ОТРАЗЕНИ ВСИЧКИТЕ НАЛИЧНИ БОЛНИЦИ В СТРАНАТА НИ .УЖАСЯВАЩО Е ,А И ЗАПЛАТИТЕ НА ВСИЧКИ.🥹🎭🤦‍♂️🫵🤷‍♀️👀ЗАПЛАТИТЕ НА ДИРЕКТОРИТЕ НА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ. НИЕ СМЕ СЕ ОТДАЛЕЧИЛИ ОТ ЕВРОПА С ГОДИНИ НАЗАД, ВИЖТЕ ГИ КАК ЖИВЕЯТ И СЕ РАДВАТ НА НОРМАЛЕН ЧОВЕШКИ ЖИВОТ ,А ТУК НИ КРАДАТ ЕЖЕМИНУТНО ,ДО КОГА?

    21:40 08.07.2026

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