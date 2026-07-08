“Демократична България” вкарва санкциите „Магнитски“ в българското законодателство

"Демократична България“ внесе промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари, с които предлага ефективно прилагане в България на санкционните режими по Глобалния закон „Магнитски“ и други международни ограничителни мерки.

Това заявиха от коалицията.

Законодателната инициатива идва на фона на обявената готовност на Министерството на вътрешните работи да съдейства на Службата за контрол на чуждестранните активи към Министерството на финансите на САЩ – OFAC. МВР заяви, че българските власти са готови да предоставят информация, документи, доказателства, данни за корпоративни връзки и други материали, свързани с прилагането и ефективността на санкциите по „Магнитски“.

Според „Демократична България“ заявената готовност за сътрудничество с OFAC трябва да бъде подкрепена от солидна правна рамка, която да не допуска заобикаляне на санкциите. Затова внесените промени предвиждат ясни правила в българското законодателство, така че мерките да имат реален ефект върху финансовата активност на санкционираните лица в България.

Предложените промени въвеждат изискване за всички задължени лица по закона да извършват комплексна проверка, текущо и разширено наблюдение на санкционирани лица и на свързаните с тях лица, както и да предоставят резултатите на финансовото разузнаване.

Всяка сделка или операция на санкционирано лице или на свързано с него лице ще се смята за съмнителна и ще се докладва по общия ред към финансовото разузнаване, както и към Народното събрание.

Целта е да се гарантира сигурността на финансовата система, да се ограничат рисковете от пране на пари и да се създаде видимост върху финансовата активност на санкционирани лица в България.

Законопроектът предвижда още Българската народна банка да публикува информация за сметките и сейфовете на санкционирани лица. Данните няма да включват стойността на средствата по сметките и не представляват разкриване на банкова тайна.

С промените се въвежда и правна дефиниция на понятието „санкционирано лице“. Тя обхваща лицата, спрямо които са наложени санкции или ограничителни мерки от оправомощени органи на Европейския съюз, Организацията на обединените нации, Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, както и от държави – членки на ЕС или ОИСР.

Това е пореден опит на „Демократична България“ да въведе по-строг контрол и ефективно прилагане на санкционните мерки по „Магнитски“. През 2025 г. сходни текстове бяха предложени между първо и второ четене при промени в Закона за мерките срещу финансиране на тероризма и в Закона за мерките срещу изпирането на пари.

Мерките по „Магнитски“ бяха част и от предложения от „Демократична България“ т.нар. „санитарен кордон“ около Делян Пеевски. Въпреки заявките на някои партии той беше нарушен, след което последва и формирането на кабинета „Желязков“.