“Демократична България” вкарва санкциите „Магнитски“ в българското законодателство

"Демократична България“ внесе промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари, с които предлага ефективно прилагане в България на санкционните режими по Глобалния закон „Магнитски“ и други международни ограничителни мерки.
Това заявиха от коалицията.
Законодателната инициатива идва на фона на обявената готовност на Министерството на вътрешните работи да съдейства на Службата за контрол на чуждестранните активи към Министерството на финансите на САЩ – OFAC. МВР заяви, че българските власти са готови да предоставят информация, документи, доказателства, данни за корпоративни връзки и други материали, свързани с прилагането и ефективността на санкциите по „Магнитски“.
Според „Демократична България“ заявената готовност за сътрудничество с OFAC трябва да бъде подкрепена от солидна правна рамка, която да не допуска заобикаляне на санкциите. Затова внесените промени предвиждат ясни правила в българското законодателство, така че мерките да имат реален ефект върху финансовата активност на санкционираните лица в България.
Предложените промени въвеждат изискване за всички задължени лица по закона да извършват комплексна проверка, текущо и разширено наблюдение на санкционирани лица и на свързаните с тях лица, както и да предоставят резултатите на финансовото разузнаване.
Всяка сделка или операция на санкционирано лице или на свързано с него лице ще се смята за съмнителна и ще се докладва по общия ред към финансовото разузнаване, както и към Народното събрание.
Целта е да се гарантира сигурността на финансовата система, да се ограничат рисковете от пране на пари и да се създаде видимост върху финансовата активност на санкционирани лица в България.
Законопроектът предвижда още Българската народна банка да публикува информация за сметките и сейфовете на санкционирани лица. Данните няма да включват стойността на средствата по сметките и не представляват разкриване на банкова тайна.
С промените се въвежда и правна дефиниция на понятието „санкционирано лице“. Тя обхваща лицата, спрямо които са наложени санкции или ограничителни мерки от оправомощени органи на Европейския съюз, Организацията на обединените нации, Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, както и от държави – членки на ЕС или ОИСР.
Това е пореден опит на „Демократична България“ да въведе по-строг контрол и ефективно прилагане на санкционните мерки по „Магнитски“. През 2025 г. сходни текстове бяха предложени между първо и второ четене при промени в Закона за мерките срещу финансиране на тероризма и в Закона за мерките срещу изпирането на пари.
Мерките по „Магнитски“ бяха част и от предложения от „Демократична България“ т.нар. „санитарен кордон“ около Делян Пеевски. Въпреки заявките на някои партии той беше нарушен, след което последва и формирането на кабинета „Желязков“.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Яшар
Коментиран от #2, #21
20:52 08.07.2026
2 Петрохан
До коментар #1 от "Яшар":Ха ха ха
20:55 08.07.2026
3 Парпърляк
Коментиран от #5
20:59 08.07.2026
4 Евроатлантик
20:59 08.07.2026
5 Да бе,
До коментар #3 от "Парпърляк":Демерджиев с повдигнато обвинение за поръчка за 81 милиона е министър , а хора без обвинения да нямат право да са политици , защо ?
21:00 08.07.2026
6 хихихи
21:05 08.07.2026
7 Ха ха ха ха ха ха ха
21:05 08.07.2026
8 хаха
Коментиран от #11
21:06 08.07.2026
9 Последния Софиянец
21:07 08.07.2026
10 унижение
Коментиран от #12
21:07 08.07.2026
11 Хи хи
До коментар #8 от "хаха":Да , вчера беше в парламента , ама видях още едно на празника на МВР . За кое питаш ?
Коментиран от #36
21:09 08.07.2026
12 ироней
До коментар #10 от "унижение":А за нарушаване на американската конституция, колко ще се лежи в софийския затвор след внедряването й по предложение на ДБ в законодателството?
21:11 08.07.2026
13 големдебил
21:13 08.07.2026
14 Лост
Коментиран от #18
21:14 08.07.2026
15 хард варци
21:16 08.07.2026
16 Шиши
21:17 08.07.2026
17 Действайте
21:23 08.07.2026
18 тръц
До коментар #14 от "Лост":Добра идея
21:23 08.07.2026
19 Стратега
Няма държава в света приела Магнитски!
Коментиран от #26
21:24 08.07.2026
20 Гробар
21:24 08.07.2026
21 СЗО
До коментар #1 от "Яшар":Няма да стане! Отсега е ясно че Зеления чорап няма да го подкрепи.
21:25 08.07.2026
22 Каква демократична България са тези?
Коментиран от #25
21:25 08.07.2026
23 Отговор
21:26 08.07.2026
24 И бре
21:29 08.07.2026
25 Какво те чака новобачалнок
До коментар #22 от "Каква демократична България са тези?":Ще разбереш скоро, сигурно имате хубави пружини в областния арест прасенце сладко на мама. Кака ти ще дойде да се моли да ти дават вода от чешмата иначе само от тоалетната
21:30 08.07.2026
26 Що бе
До коментар #19 от "Стратега":Много ще страдаме без Шиши, черепчо, р. Овчаров и Горанов ли. Направо ще си разплетем чорапите за тия.
Коментиран от #30
21:31 08.07.2026
27 Защитниците
21:33 08.07.2026
28 хмм
21:34 08.07.2026
29 Малий
21:35 08.07.2026
30 Не , бе ,
До коментар #26 от "Що бе":но тия хора не са осъдени , даже обвинения нямат повдигнати . Не е ли нарушение на човешките права въз основа на някакъв чужд за нашата държава закон ?
Коментиран от #31
21:35 08.07.2026
31 Как ще го
До коментар #30 от "Не , бе ,":Осъдиш като в джоба му е и прокуратурата и съда. За такива бананови, шишкави и гроб републики само така се оправят. Или е влезнал в клуба магнитски щото е много читав ли.
Коментиран от #32
21:40 08.07.2026
32 Хи хи
До коментар #31 от "Как ще го":Айде стига глупости ! При 4 000 прокурора в България , да не се намери един читав . Проблема е , че Демерджиев нищо не може да докаже , въздух под налягане !
21:42 08.07.2026
33 Евала
Коментиран от #35
21:44 08.07.2026
34 Валентин
21:56 08.07.2026
35 Той
До коментар #33 от "Евала":Няма как да те отърве защото си болен мозък.
22:01 08.07.2026
36 хаха
До коментар #11 от "Хи хи":Питам за най-известното пpace с БГ-то.
22:01 08.07.2026
37 Шиши, шишииии....
22:05 08.07.2026
38 Радев
22:05 08.07.2026
39 Анонимен
22:06 08.07.2026