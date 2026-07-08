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“Демократична България” вкарва санкциите „Магнитски“ в българското законодателство

“Демократична България” вкарва санкциите „Магнитски“ в българското законодателство

8 Юли, 2026 20:49 1 228 39

  • демократична българия-
  • пеевски-
  • делян пеевски-
  • магнитски-
  • санкции-
  • българия

Промени в закона предвиждат по-строг контрол върху финансовите операции на санкционирани лица и свързаните с тях лица

“Демократична България” вкарва санкциите „Магнитски“ в българското законодателство - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

"Демократична България“ внесе промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари, с които предлага ефективно прилагане в България на санкционните режими по Глобалния закон „Магнитски“ и други международни ограничителни мерки.

Това заявиха от коалицията.

Законодателната инициатива идва на фона на обявената готовност на Министерството на вътрешните работи да съдейства на Службата за контрол на чуждестранните активи към Министерството на финансите на САЩ – OFAC. МВР заяви, че българските власти са готови да предоставят информация, документи, доказателства, данни за корпоративни връзки и други материали, свързани с прилагането и ефективността на санкциите по „Магнитски“.

Според „Демократична България“ заявената готовност за сътрудничество с OFAC трябва да бъде подкрепена от солидна правна рамка, която да не допуска заобикаляне на санкциите. Затова внесените промени предвиждат ясни правила в българското законодателство, така че мерките да имат реален ефект върху финансовата активност на санкционираните лица в България.

Предложените промени въвеждат изискване за всички задължени лица по закона да извършват комплексна проверка, текущо и разширено наблюдение на санкционирани лица и на свързаните с тях лица, както и да предоставят резултатите на финансовото разузнаване.

Всяка сделка или операция на санкционирано лице или на свързано с него лице ще се смята за съмнителна и ще се докладва по общия ред към финансовото разузнаване, както и към Народното събрание.

Целта е да се гарантира сигурността на финансовата система, да се ограничат рисковете от пране на пари и да се създаде видимост върху финансовата активност на санкционирани лица в България.

Законопроектът предвижда още Българската народна банка да публикува информация за сметките и сейфовете на санкционирани лица. Данните няма да включват стойността на средствата по сметките и не представляват разкриване на банкова тайна.

С промените се въвежда и правна дефиниция на понятието „санкционирано лице“. Тя обхваща лицата, спрямо които са наложени санкции или ограничителни мерки от оправомощени органи на Европейския съюз, Организацията на обединените нации, Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, както и от държави – членки на ЕС или ОИСР.

Това е пореден опит на „Демократична България“ да въведе по-строг контрол и ефективно прилагане на санкционните мерки по „Магнитски“. През 2025 г. сходни текстове бяха предложени между първо и второ четене при промени в Закона за мерките срещу финансиране на тероризма и в Закона за мерките срещу изпирането на пари.

Мерките по „Магнитски“ бяха част и от предложения от „Демократична България“ т.нар. „санитарен кордон“ около Делян Пеевски. Въпреки заявките на някои партии той беше нарушен, след което последва и формирането на кабинета „Желязков“.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Яшар

    10 20 Отговор
    Давайте ,че тези се оляха..и хората на Радев се сливат вече с тях

    Коментиран от #2, #21

    20:52 08.07.2026

  • 2 Петрохан

    15 5 Отговор

    До коментар #1 от "Яшар":

    Ха ха ха

    20:55 08.07.2026

  • 3 Парпърляк

    24 6 Отговор
    Да вкарат добавка че който е санкциониран няма право да участва в политиката

    Коментиран от #5

    20:59 08.07.2026

  • 4 Евроатлантик

    23 5 Отговор
    То това е много хубаво, ама защо стояха в скута на Магнитски и си управляваха заедно, и уж се беше променил за добро..... На изборите през есента се очертава още по- категорично победа за ПБ над сглобката- ще бъде повече от скорошното- 43:13:12:7 Или дефакто Радев сам срещу цялата сглобка-43:32....

    20:59 08.07.2026

  • 5 Да бе,

    20 16 Отговор

    До коментар #3 от "Парпърляк":

    Демерджиев с повдигнато обвинение за поръчка за 81 милиона е министър , а хора без обвинения да нямат право да са политици , защо ?

    21:00 08.07.2026

  • 6 хихихи

    20 9 Отговор
    Дебелака потъва. Засега бавно, но сигурно.

    21:05 08.07.2026

  • 7 Ха ха ха ха ха ха ха

    14 3 Отговор
    Чичо Румен. Къде си, бе, с.ви.ня

    21:05 08.07.2026

  • 8 хаха

    20 6 Отговор
    Някой да е виждал скоро едно пpace?

    Коментиран от #11

    21:06 08.07.2026

  • 9 Последния Софиянец

    16 4 Отговор
    Нещо да кажеш за чичо Румен? Да връща ли кетъринга?

    21:07 08.07.2026

  • 10 унижение

    13 11 Отговор
    Защо трябва да се подчиняваме на американски федерални закони, без да сме американски щат?

    Коментиран от #12

    21:07 08.07.2026

  • 11 Хи хи

    6 2 Отговор

    До коментар #8 от "хаха":

    Да , вчера беше в парламента , ама видях още едно на празника на МВР . За кое питаш ?

    Коментиран от #36

    21:09 08.07.2026

  • 12 ироней

    10 7 Отговор

    До коментар #10 от "унижение":

    А за нарушаване на американската конституция, колко ще се лежи в софийския затвор след внедряването й по предложение на ДБ в законодателството?

    21:11 08.07.2026

  • 13 големдебил

    10 10 Отговор
    Ама ЕС казва че Магнитски не важи за граждани на ЕС.Но ако Дебилите ще настояват за това,тогава и фатмака трябва да понесе санкции.Черепа каза че е давал пари когато фатмака вдигна юмрука.Каза че го подкрепя и оня е взимал пачките.

    21:13 08.07.2026

  • 14 Лост

    10 3 Отговор
    А ние имаме ли български "Магнитски" и можем ли да накараме санкции срещу американци?

    Коментиран от #18

    21:14 08.07.2026

  • 15 хард варци

    7 7 Отговор
    Няма го демократа Бай Дън и сега ПП/ДБ и ПБ се натягат за усмивка от Бай Дончо.

    21:16 08.07.2026

  • 16 Шиши

    8 5 Отговор
    Оххх, лошо ми е!

    21:17 08.07.2026

  • 17 Действайте

    4 5 Отговор
    Нормалните хора от Ново начало имат последен шанс да бият шута на прасето, наркомана, хамида и бандата престъпници.

    21:23 08.07.2026

  • 18 тръц

    4 3 Отговор

    До коментар #14 от "Лост":

    Добра идея

    21:23 08.07.2026

  • 19 Стратега

    6 6 Отговор
    „Демократична България“ иска да продаде и подчини България на САЩ! Предлагат да станем 51 щат!
    Няма държава в света приела Магнитски!

    Коментиран от #26

    21:24 08.07.2026

  • 20 Гробар

    5 8 Отговор
    ДБ са фашистка партия, прокарваща чужди интереси и трябва да бъдат забранени. Защо Чорапа спи?

    21:24 08.07.2026

  • 21 СЗО

    7 1 Отговор

    До коментар #1 от "Яшар":

    Няма да стане! Отсега е ясно че Зеления чорап няма да го подкрепи.

    21:25 08.07.2026

  • 22 Каква демократична България са тези?

    4 6 Отговор
    Те са тежка форма на клинична България.

    Коментиран от #25

    21:25 08.07.2026

  • 23 Отговор

    7 2 Отговор
    Искаме да видим как Пеевски и Стоянов лежат по очи на земята и служител с герб и качулка им показва колко тежи леката според тях България.

    21:26 08.07.2026

  • 24 И бре

    5 1 Отговор
    Душмани, че фане да се гътне прасето. Че после и черепухин че се гътне.

    21:29 08.07.2026

  • 25 Какво те чака новобачалнок

    3 3 Отговор

    До коментар #22 от "Каква демократична България са тези?":

    Ще разбереш скоро, сигурно имате хубави пружини в областния арест прасенце сладко на мама. Кака ти ще дойде да се моли да ти дават вода от чешмата иначе само от тоалетната

    21:30 08.07.2026

  • 26 Що бе

    5 1 Отговор

    До коментар #19 от "Стратега":

    Много ще страдаме без Шиши, черепчо, р. Овчаров и Горанов ли. Направо ще си разплетем чорапите за тия.

    Коментиран от #30

    21:31 08.07.2026

  • 27 Защитниците

    2 2 Отговор
    След броените на пръсти магнитни до сега ,вземете да разгледате финансовото състояние на разните му НПО -та на политическа основа и връзката им с прането на пари за политици и бивши такива. За връзките на НПО с бизнеса на някой от рода им се знае ,но всичките смучат и крадат чрез политици и съдебна система от завеждане на дела и след рекет се отказват от делото. Зелени разни ,Ревящите за права някакви които никой не им е отнемал и си ги имат от конституцията , псевдо транспортни специалисти и броячи на гаргите докато гора и природа не остана от перки, фотоволтаици и чиста сеч от каруци до тирове. Край на дейност с държавни пари на такива или от Европейски средства. Пресейте и вижте кой от тях може да е полезен , но всичко е магнит до магнита и във вашите парламентарни редици. само още не сте го усетили или си ги знаете ,но нали пускат процента.

    21:33 08.07.2026

  • 28 хмм

    1 2 Отговор
    Някой сеща ли се защо Марко Рубио привиква в САЩ Дерменджиев? Да си го кажем направо - видите ли някой, който е в списъка Магнитски, но не му пука, демонстрира лукс, върти бизнес, и изобщо не крие, че реално той управлява държавата, значи е натоварен с определени задачи и то точно от тези, които са го поставили в списъка. Елементарно. Този "глобален" закон обслужва интересите на държавата, която го е измислила. Влезеш ли в списъка, ще правиш каквото ти кажат, а срещу това ще ти оставят парите докато не решат да ги спрат. И той го знае.

    21:34 08.07.2026

  • 29 Малий

    3 2 Отговор
    Замирисва на свинско задушено.

    21:35 08.07.2026

  • 30 Не , бе ,

    4 2 Отговор

    До коментар #26 от "Що бе":

    но тия хора не са осъдени , даже обвинения нямат повдигнати . Не е ли нарушение на човешките права въз основа на някакъв чужд за нашата държава закон ?

    Коментиран от #31

    21:35 08.07.2026

  • 31 Как ще го

    2 4 Отговор

    До коментар #30 от "Не , бе ,":

    Осъдиш като в джоба му е и прокуратурата и съда. За такива бананови, шишкави и гроб републики само така се оправят. Или е влезнал в клуба магнитски щото е много читав ли.

    Коментиран от #32

    21:40 08.07.2026

  • 32 Хи хи

    5 3 Отговор

    До коментар #31 от "Как ще го":

    Айде стига глупости ! При 4 000 прокурора в България , да не се намери един читав . Проблема е , че Демерджиев нищо не може да докаже , въздух под налягане !

    21:42 08.07.2026

  • 33 Евала

    2 4 Отговор
    На Демерджиев, ще ни отърве от свинската чума, друг начин няма.

    Коментиран от #35

    21:44 08.07.2026

  • 34 Валентин

    0 1 Отговор
    Докато пиха мазното кафе и управляваха не предложиха включване на санкциите. Явно пак искат да ги подредят на някоя хранилка и да смучат държавна пара. Павета, амеби, понита - какво да ги правиш, все от морални по-морални.

    21:56 08.07.2026

  • 35 Той

    1 1 Отговор

    До коментар #33 от "Евала":

    Няма как да те отърве защото си болен мозък.

    22:01 08.07.2026

  • 36 хаха

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Хи хи":

    Питам за най-известното пpace с БГ-то.

    22:01 08.07.2026

  • 37 Шиши, шишииии....

    1 0 Отговор
    Колко бързо се променят нещата. До вчера се носеше като аслан из парламента, днес го слушаш как се опитва да говори със същия тон, ама гласчето му една такова немощно.....

    22:05 08.07.2026

  • 38 Радев

    1 0 Отговор
    Око сготви свинското все за него ще гласуваме. Ма има и един голям шопар, къде Банкя се навърта, и що асфалт изяде и на мантинели е минал.

    22:05 08.07.2026

  • 39 Анонимен

    1 0 Отговор
    Хаха, до преди тръмп твърдяхте, че магнитски е само за щатите и нас не ни касае.

    22:06 08.07.2026

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