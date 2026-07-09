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ЦИК на първо заседание след промените в Изборния кодекс: Машинният вот и новият мандат на фокус

ЦИК на първо заседание след промените в Изборния кодекс: Машинният вот и новият мандат на фокус

9 Юли, 2026 06:27 434 2

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Комисията се събира в 14:30 ч., за да обсъди доклада на ОССЕ и готовността за прилагане на новите правила, приети от Правната комисия

ЦИК на първо заседание след промените в Изборния кодекс: Машинният вот и новият мандат на фокус - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Днес от 14:30 ч. Централната избирателна комисия (ЦИК) ще проведе редовно заседание, което ще бъде излъчвано в реално време на официалния сайт на институцията.

Това е една от първите ключови срещи на комисията в нейния нов 5-годишен състав, който встъпи в длъжност в края на юни с указ на президента.

Основна тема в дневния ред ще бъде технологичната и организационна готовност за прилагане на мащабните промени в Изборния кодекс, които часове по-рано бяха одобрени от парламентарната Правна комисия. Членовете на ЦИК ще трябва да начертаят план за администриране на пълното възстановяване на машинния вот с контролно преброяване, новите правила за секциите извън Европейския съюз, както и въвеждането на непублично видеонаблюдение по време на изборния ден.

На заседанието ще бъде разгледан и финалният доклад с препоръки от мисията на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ). Очаква се Общественият съвет към комисията да настоява за по-тясно партньорство с гражданския сектор с цел гарантиране на прозрачността на машините.

В дневния ред са включени още разпределянето на вътрешните ресори между членовете за новия мандат, както и разглеждането на текущи преписки и решения от Общинските избирателни комисии за предсрочно прекратени пълномощия на местни управници. Пълният протокол и гласуваните решения ще бъдат публикувани веднага след края на заседанието.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Милчо Лаков

    0 11 Отговор
    Няма да гласуват,защото има много неграмотни,които ги е страх от такива машинарии...Затова не си вадят и дебитни карти а висят по пощите за едни 300евро.Струва ми се,че ще падне процента много.

    06:55 09.07.2026

  • 2 Муни и добрата му олигархия

    10 0 Отговор
    искат вечна власт през измамата с Мадуровките. Няма да им трябват вече купени цигански гета.

    07:04 09.07.2026

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