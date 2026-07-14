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Александър Андреев: Доверието в машинното гласуване е паднало до най-ниското си ниво

Александър Андреев: Доверието в машинното гласуване е паднало до най-ниското си ниво

14 Юли, 2026 23:10 372 17

  • александър андреев-
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Ролята на МВР не е да участва в сертифицирането, заяви бившият председател на ЦИК

Александър Андреев: Доверието в машинното гласуване е паднало до най-ниското си ниво - 1
Кадър Bulgaria ON AIR
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Властта отново посяга към Изборния кодекс.

"При всички случаи машините ще отпечатват контролна разписка, но тя няма да бъде водещият елемент при отчитането, а ще бъде контролна разписка, която ще може да потвърди гласовете", обясни бившият председател на Централната избирателна комисия (ЦИК) Александър Андреев в предаването "Денят ON AIR".

По думите му приобщаването на резултатите от машинното гласуване ще бъде извършено в Районните избирателни комисии (РИК), където ще бъдат въведени данните от флашпаметта с данните на гласувалите.

Той отбеляза, че на последните избори доверието в машинното гласуване е паднало до най-ниското си ниво.

"Доверието в гласуването с тези машини не може да бъде върнато само въз основа на това каква технология считаме, че е правилна. Машините в това си състояние са извънгаранционни, имат необходимост от постоянна поддръжка, която да гарантира, че машините няма да дефектират. Слабото място е принтерът, който не успява да отпечата контролна разписка или бюлетина", посочи Андреев пред Bulgaria ON AIR.

Бившият председател на ЦИК подчерта, че машините подлежат на одит.

"Не вярвам, че те могат да бъдат манипулирани и някой да им повлияе по някакъв начин. За тази цел е въведен одитът от съответните институции. Те би трябвало да гарантират, че този процес не може да бъде повлиян външно", отбеляза гостът.

Според Андреев ролята на Министерството на вътрешните работи (МВР) не е да участва в сертифицирането на машините и добави, че не вижда как това би могло да доведе до по-голяма сигурност.

"Въвеждането на МВР в цялостното удостоверяване и сертифициране на машините би довело до повече въпроси, отколкото до отговори", заключи бившият председател на ЦИК.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хаха

    3 1 Отговор
    Сега е времето да променят всичките правила за провеждане на изборите.

    После да се захванат с Кодекса на труда и "държавния служител".
    После с начина на избиране и прекратяване на договора на всичките ТИКВИ от комисии, агенции и прочее измет.

    23:12 14.07.2026

  • 2 Без име

    3 4 Отговор
    Няма да гласувам. Да отида до секцията, за да гласува машината вместо мен. Няма да стане.

    Коментиран от #7

    23:12 14.07.2026

  • 3 Мда

    3 1 Отговор
    Доверието в машинното гласуване е паднало до най-ниското си ниво, според гербавия? А доверието в ПБ се качило до най-високото си ниво - факт. Братята, дето си купуват книжки за шофиране няма как да прочетат за кого ще гласуват. Няма индийска нишка.

    23:16 14.07.2026

  • 4 Без име

    3 4 Отговор
    Европейските държави, в които изборите се провеждат изцяло с хартиени бюлетини и липсва машинен вот, включват:Австрия, Германия (забранява машините през 2009 г. след решение на Конституционния съд), Гърция, Дания, Ирландия, Испания, Нидерландия, Полша, Румъния, Словакия, ФинландияФранция, Швеция. В повечето от тези страни са правени опити с електронни устройства в миналото, но практиката е прекратена поради опасения за сигурността, прозрачността и високите разходи. Някои от тях, като Франция, позволяват частично електронно гласуване, но само за своите граждани, живеещи извън граница.

    23:16 14.07.2026

  • 5 гошо

    3 3 Отговор
    Ръчното гласуване с бюлетина има нулево доверие г-н Разбирачев.

    23:16 14.07.2026

  • 6 Това не е наш проблем!

    5 2 Отговор
    Доверието в гласуването с бюлетини пък копае дъното.
    Само неграмотните роптаят срещу машините. Да се научат да четат!

    23:17 14.07.2026

  • 7 СУПЕР!

    2 3 Отговор

    До коментар #2 от "Без име":

    Много се радваме, че псих0тата няма да участвате!

    Коментиран от #9

    23:19 14.07.2026

  • 8 Конспиратор

    3 3 Отговор
    Частна фирма въвежда софтуера на машината и доверието може да се отнесе към нейните служители.
    Машините са само изпълнители на волята на програмиста. ЦИК е високо заплатен говорител на изборните резултати получени според входните данни и обработващата ги програма (може да бъде принципно хакната и без да оставя следи) Даже от космически лъчи, както в Брюксел.

    23:19 14.07.2026

  • 9 Тихо

    0 1 Отговор

    До коментар #7 от "СУПЕР!":

    Необразовано същество!
    Виж ком.N°4, и кажи кои от тези държави са недемократични?
    Или сега пък си паветно същество, което не иска в Европа?

    Коментиран от #14

    23:24 14.07.2026

  • 10 Про100киро

    1 1 Отговор
    Нормално, след флашките и ала-бала така ще е

    23:24 14.07.2026

  • 11 Нонсенс

    1 1 Отговор
    Десетилетия наред целенасочено опростачваш нацията ,а после я караш да гласува машинно!

    23:25 14.07.2026

  • 12 Като не вярвате на машините

    1 1 Отговор
    що не излизате на протест.

    23:25 14.07.2026

  • 13 Краянчева

    1 0 Отговор
    Пекин е във Виетнам .....! И още е там наредена..! За какво доверие говори този ...?

    23:25 14.07.2026

  • 14 НЕ СМЕ ДЛЪЖНИ ДА СЕ РАВНЯВАМЕ ПО НИКОЙ

    2 1 Отговор

    До коментар #9 от "Тихо":

    И ТИХО ЩЕ ВИКАШ НА БАБА СИ, БАСТ0НДЖИЯ ТАКЪВ!

    Коментиран от #15

    23:27 14.07.2026

  • 15 Я да

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "НЕ СМЕ ДЛЪЖНИ ДА СЕ РАВНЯВАМЕ ПО НИКОЙ":

    Надуваш корнишончето на мъжа си, че като ми се овъртолиш в шамарите ще спреш да ми даваш акъл!

    23:29 14.07.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Ганьо не вярва на машините,

    0 1 Отговор
    а на напазаруваните от партиите.

    23:33 14.07.2026

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