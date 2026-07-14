Александър Андреев: Доверието в машинното гласуване е паднало до най-ниското си ниво

Властта отново посяга към Изборния кодекс.
"При всички случаи машините ще отпечатват контролна разписка, но тя няма да бъде водещият елемент при отчитането, а ще бъде контролна разписка, която ще може да потвърди гласовете", обясни бившият председател на Централната избирателна комисия (ЦИК) Александър Андреев в предаването "Денят ON AIR".
По думите му приобщаването на резултатите от машинното гласуване ще бъде извършено в Районните избирателни комисии (РИК), където ще бъдат въведени данните от флашпаметта с данните на гласувалите.
Той отбеляза, че на последните избори доверието в машинното гласуване е паднало до най-ниското си ниво.
"Доверието в гласуването с тези машини не може да бъде върнато само въз основа на това каква технология считаме, че е правилна. Машините в това си състояние са извънгаранционни, имат необходимост от постоянна поддръжка, която да гарантира, че машините няма да дефектират. Слабото място е принтерът, който не успява да отпечата контролна разписка или бюлетина", посочи Андреев пред Bulgaria ON AIR.
Бившият председател на ЦИК подчерта, че машините подлежат на одит.
"Не вярвам, че те могат да бъдат манипулирани и някой да им повлияе по някакъв начин. За тази цел е въведен одитът от съответните институции. Те би трябвало да гарантират, че този процес не може да бъде повлиян външно", отбеляза гостът.
Според Андреев ролята на Министерството на вътрешните работи (МВР) не е да участва в сертифицирането на машините и добави, че не вижда как това би могло да доведе до по-голяма сигурност.
"Въвеждането на МВР в цялостното удостоверяване и сертифициране на машините би довело до повече въпроси, отколкото до отговори", заключи бившият председател на ЦИК.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 хаха
После да се захванат с Кодекса на труда и "държавния служител".
После с начина на избиране и прекратяване на договора на всичките ТИКВИ от комисии, агенции и прочее измет.
23:12 14.07.2026
2 Без име
Коментиран от #7
23:12 14.07.2026
3 Мда
23:16 14.07.2026
4 Без име
23:16 14.07.2026
5 гошо
23:16 14.07.2026
6 Това не е наш проблем!
Само неграмотните роптаят срещу машините. Да се научат да четат!
23:17 14.07.2026
7 СУПЕР!
До коментар #2 от "Без име":Много се радваме, че псих0тата няма да участвате!
Коментиран от #9
23:19 14.07.2026
8 Конспиратор
Машините са само изпълнители на волята на програмиста. ЦИК е високо заплатен говорител на изборните резултати получени според входните данни и обработващата ги програма (може да бъде принципно хакната и без да оставя следи) Даже от космически лъчи, както в Брюксел.
23:19 14.07.2026
9 Тихо
До коментар #7 от "СУПЕР!":Необразовано същество!
Виж ком.N°4, и кажи кои от тези държави са недемократични?
Или сега пък си паветно същество, което не иска в Европа?
Коментиран от #14
23:24 14.07.2026
10 Про100киро
23:24 14.07.2026
11 Нонсенс
23:25 14.07.2026
12 Като не вярвате на машините
23:25 14.07.2026
13 Краянчева
23:25 14.07.2026
14 НЕ СМЕ ДЛЪЖНИ ДА СЕ РАВНЯВАМЕ ПО НИКОЙ
До коментар #9 от "Тихо":И ТИХО ЩЕ ВИКАШ НА БАБА СИ, БАСТ0НДЖИЯ ТАКЪВ!
Коментиран от #15
23:27 14.07.2026
15 Я да
До коментар #14 от "НЕ СМЕ ДЛЪЖНИ ДА СЕ РАВНЯВАМЕ ПО НИКОЙ":Надуваш корнишончето на мъжа си, че като ми се овъртолиш в шамарите ще спреш да ми даваш акъл!
23:29 14.07.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Ганьо не вярва на машините,
23:33 14.07.2026