ЦИК освободи Иван Кърчев като говорител по негово желание

Централната избирателна комисия (ЦИК) освободи Иван Кърчев като говорител след заявена лична воля от негова страна. Това се посочва в решение на ЦИК, публикувано на сайта на Комисията.

Кърчев, предложен от "Прогресивна България", продължава да бъде член на ЦИК.

Eдинствен говорител на Комисията остава Стоянка Балова-Цветкова, предложена от "Прогресивна България".

БТА припомня, че новият състав на ЦИК встъпи в длъжност на 23 юни 2026 г. На първото си заседание на 24 юни 2026 г. ЦИК избра за свои говорители Иван Кърчев и Стоянка Балова-Цветкова.