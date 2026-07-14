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ЦИК освободи Иван Кърчев като говорител по негово желание

ЦИК освободи Иван Кърчев като говорител по негово желание

14 Юли, 2026 15:07 565 3

  • цик-
  • говорител-
  • иван кърчев

Eдинствен говорител на Комисията остава Стоянка Балова-Цветкова, предложена от "Прогресивна България"

ЦИК освободи Иван Кърчев като говорител по негово желание - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Централната избирателна комисия (ЦИК) освободи Иван Кърчев като говорител след заявена лична воля от негова страна. Това се посочва в решение на ЦИК, публикувано на сайта на Комисията.

Кърчев, предложен от "Прогресивна България", продължава да бъде член на ЦИК.

Eдинствен говорител на Комисията остава Стоянка Балова-Цветкова, предложена от "Прогресивна България".

БТА припомня, че новият състав на ЦИК встъпи в длъжност на 23 юни 2026 г. На първото си заседание на 24 юни 2026 г. ЦИК избра за свои говорители Иван Кърчев и Стоянка Балова-Цветкова.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    0 2 Отговор
    Ама вие сериозно ли си мислите, че ЦИК няма да го освободят отвсякъде и закрият в последствие?

    15:09 14.07.2026

  • 2 Хората на високи държавни постове

    2 0 Отговор
    Трябва да имат ясни и звучни имена и в този ред на мисли не познаваме човека но по добре че е напуснал. Да не стане като вицето на Стоянов и неговия провал после. Гоцето дойде.

    15:13 14.07.2026

  • 3 Всички

    3 1 Отговор
    Мижитаци
    Там трябва да се освободят

    15:19 14.07.2026

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