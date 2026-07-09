България и Сърбия подписват спогодба за нов ГКПП „Калотина 2“

България и Сърбия пристъпват към официалното подписване на спогодба за изграждане на нов, съвместен временен граничен контролно-пропускателен пункт, съобщава БНР.

Проектът за дублиращото съоръжение, което от българска страна ще се нарича „Калотина 2“, а на сръбска територия ще бъде свързано с пункт „Градина 2“, има за цел да реши дългогодишния проблем с километричните задръствания по границата.

Профил на новия граничен пункт

Ограничен достъп : Новият пункт ще бъде предназначен единствено за преминаване на лица (пешеходци) и леки автомобили . През него няма да се пропускат тежкотоварни камиони.

: Новият пункт ще бъде предназначен единствено за преминаване на . През него няма да се пропускат тежкотоварни камиони. Сезонна ангажираност : Съоръжението ще функционира с определено работно време и ще се задейства сезонно, за да поеме пиковите натоварвания през летните месеци.

: Съоръжението ще функционира с и ще се задейства сезонно, за да поеме пиковите натоварвания през летните месеци. Местоположение: Пунктът ще бъде изграден в непосредствена близост до сегашното трасе в землището на село Калотина, община Драгоман.

Организация и финансиране

Всяка от двете държави се задължава да изгради необходимата инфраструктура изцяло на своя територия. Техническите параметри, точните пресечни точки на трасетата и свързването на пътните мрежи ще бъдат детайлно дефинирани от специално създадена Смесена експертна комисия. Проектът вече притежава и положително становище от Европейската комисия, което е ключово, тъй като регионът на Калотина представлява външна граница за Шенгенското пространство.

Хронология на преговорите

Пътят към споразумението започна през ноември 2025 г. с решение на Междуведомствения съвет по въпросите на граничния контрол, последвано от одобрение на проекта от българския Министерски съвет през януари.

Финалният тласък бе даден през юни по време на Срещата на върха на Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа в София. Тогава българският вицепрезидент Илияна Йотова и сръбският министър-председател Джуро Мацут договориха ускоряване на процедурите. Сръбският премиер подчерта пред БТА, че изграждането на „Калотина 2“ ще донесе сериозни икономически и социални ползи за гражданите и ще облекчи транзитния поток.

Източници: БТА, БНР