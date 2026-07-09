Жители на кв. „Люлин” в София си „построиха” улица

След серия от протести заради лошо състояние на участък в близост до метро станция, жители на „Люлин“ взеха нещата в свои ръце и опитаха сами да си „построят” улица. След като се оказа, че теренът, през който ежедневно преминават стотици хора и автомобили, е частна собственост и Общината не може да се разпорежда с него, докато не бъде отчужден, за да не газят в локви, кал и дупки, живеещите наблизо сами го засипаха с чакъл. Решението обаче е временно, съобщава Нова тв.
„Не ни се чака, взехме нещата в свои ръце. Организирахме се, събрахме пари от блокове наоколо и направихме не някакъв лукс, но поне да е възможно преминаването. Омръзна ни да чакаме институциите да се оправдават, че защото е частно, не могат да вземат мерки”, разказа потърпевш.
Той допълни, че са уведомили Общината за намерението си да ремонтират улицата и че от там са отговорили, че единственият, който може да ги спре е собственикът на участъка, но въпросът е, че не е ясно кой е този човек.
Жителите на блоковете около въпросния терен разказаха, че поради гъсто паркиралите коли на мястото, от там трудно преминават линейки и пожарна кола, например, не би могла да премине.
Потърпевшите казаха още, че искат участъкът да се официализира като улица и да се сложат пътни знаци, за да се регулира движението на автомобили, трамваи и пешеходци през спорния терен.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Мдааа
Коментиран от #5, #10, #12
08:44 09.07.2026
2 Пешоо
08:45 09.07.2026
3 Въй
08:46 09.07.2026
4 Трол
Коментиран от #22
08:46 09.07.2026
5 Мнеее
До коментар #1 от "Мдааа":Не използвай термини, на които не знаеш смисъла и значението.
Коментиран от #19
08:49 09.07.2026
6 ами то на много места в софия е така
А ЗА ПОЧИСТВАНЕТО ДА НЕ ГОВИРИМ. ВТОРА , ТРЕТА СЕДМИЦА НЕ СЕ ИЗВОЗВА ПЛАСТВАСОВИЯ ОТПАДЪК
НАТРУПВАТ СЕ И ИЗХВЪРЛЕНИ СТАРИ МЕБЕЛИ
ЖЕГА В ЖЕГАТА
08:50 09.07.2026
7 ХиХи
08:54 09.07.2026
8 шаа
08:54 09.07.2026
9 1234
08:55 09.07.2026
10 Юрист
До коментар #1 от "Мдааа":Искаш да кажеш, че са извършили престъплението самоуправство по смисъла на чл. 323 от НК ли? Прав е колегата от номер 5.
Коментиран от #26
08:57 09.07.2026
11 центавос
08:57 09.07.2026
12 Тити на Кака
До коментар #1 от "Мдааа":ОК!
А сега е ред да ни обясниш как се квалифицира смъртта на хора, настъпила след пожар и невъзможност на пожарната служба да реагира поради липса на достъп до горящия обект.
Как се нарича узаконяването на новопостроен обект и допускането му за експлоатация без да отговаря на изискванията за пожарна безопасност?
Коментиран от #14
08:57 09.07.2026
13 Гробар
Коментиран от #16, #17
08:58 09.07.2026
14 Гробар
До коментар #12 от "Тити на Кака":А селяните слепи ли са та купуват жилища без да гледат?
Коментиран от #18
08:59 09.07.2026
15 БРАВО
09:00 09.07.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Явно
До коментар #13 от "Гробар":Ганю е мъжкият ти родител. / Хайде се пак докладвай, наричаш другите Ганю, но се обиждаш от истината, когато ти я кажат/
09:05 09.07.2026
18 алчни са
До коментар #14 от "Гробар":Селяните, които купуват жилища на къра, без улици, осветление, тротоари и канализация, в квартали без паркове, училища и детски градини, не са слепи, те са АЛЧНИ. Важи и за селяните, които купуват жилища в междублоковите пространства и после реват, че няма градинки и места за паркиране. Или онези, които купуват в индустриални зони и после мрънкат че било шумно и прашно. Бих добавил, и мързеливи, защото вместо да си стоят на село и да си гледат земеделието или нещо друго, всеки иска да се набута в някой от четирите големи града.
09:09 09.07.2026
19 Чорбара
До коментар #5 от "Мнеее":Тъпчо ,а какво е? Да прекарам през собственоста ти улица ,каквое умник Гюро?
Коментиран от #32
09:09 09.07.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Миризлив пор
09:09 09.07.2026
22 честен ционист
До коментар #4 от "Трол":А защо да плащат данъци тогава?
Коментиран от #25
09:15 09.07.2026
23 Мнение
09:17 09.07.2026
24 Джибрю
Само в Бг инкубатора може да се случи нещо подобно..
09:19 09.07.2026
25 Мнение
До коментар #22 от "честен ционист":Еми айде през твоя апартамент или имот да направят улица и да те видим какви ще ги говориш.
09:21 09.07.2026
26 Мдааа
До коментар #10 от "Юрист":Според Конституцията:
Чл. 17. (1) Правото на собственост и на наследяване се гарантира и защитава от закона.
(2) Собствеността е частна и публична.
(3) Частната собственост е неприкосновена.
Кой кави спорове с кого има не става ясно!? "Термините" предстои да се уточняват!
Ясно е само, че някакви лица се разпореждат с чужда собственост изграждат пътища и пр.!
Ами да дойдат у вас да ви изкъртят плочките в банята да си насипят с пядък и да си правят плаж, а "юристе"?
Коментиран от #29
09:33 09.07.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Тралала
09:49 09.07.2026
29 Мнеее
До коментар #26 от "Мдааа":Не е истина, просто, колко си...незнаещ. Само да ти вметна: К не се прилага директно, чрез други нормативни актове. Дай сега за измисления от тебе закон за частната собственост и за самоуправството.
Коментиран от #30
10:09 09.07.2026
30 Мнеее
До коментар #29 от "Мнеее":а чрез други нормативни актове
10:11 09.07.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Тъпунчо
До коментар #19 от "Чорбара":Прочети що е това самоуправство, има го в нк, и тогава коментирай. Още повече, че хората от Люлин нищо не са присвоили и прочие, а само са направили улица по-годна в предназначението й. Извършили са чужда работа без пълномощия. Прочети в зад дали общината им дължи нещо и в какъв размер.
Коментиран от #33
10:16 09.07.2026
33 Уффф
До коментар #32 от "Тъпунчо":Не "зад", а зад! Аман от тоя авторедактор
10:19 09.07.2026