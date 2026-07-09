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Жители на кв. „Люлин” в София си построиха улица

Жители на кв. „Люлин” в София си построиха улица

9 Юли, 2026 08:41 2 417 33

  • люлин-
  • улица-
  • частен терен

Жители на кв. „Люлин” в София си „построиха” улица

Жители на кв. „Люлин” в София си построиха улица - 1
Кадър Нова тв
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

След серия от протести заради лошо състояние на участък в близост до метро станция, жители на „Люлин“ взеха нещата в свои ръце и опитаха сами да си „построят” улица. След като се оказа, че теренът, през който ежедневно преминават стотици хора и автомобили, е частна собственост и Общината не може да се разпорежда с него, докато не бъде отчужден, за да не газят в локви, кал и дупки, живеещите наблизо сами го засипаха с чакъл. Решението обаче е временно, съобщава Нова тв.

„Не ни се чака, взехме нещата в свои ръце. Организирахме се, събрахме пари от блокове наоколо и направихме не някакъв лукс, но поне да е възможно преминаването. Омръзна ни да чакаме институциите да се оправдават, че защото е частно, не могат да вземат мерки”, разказа потърпевш.

Той допълни, че са уведомили Общината за намерението си да ремонтират улицата и че от там са отговорили, че единственият, който може да ги спре е собственикът на участъка, но въпросът е, че не е ясно кой е този човек.

Жителите на блоковете около въпросния терен разказаха, че поради гъсто паркиралите коли на мястото, от там трудно преминават линейки и пожарна кола, например, не би могла да премине.

Потърпевшите казаха още, че искат участъкът да се официализира като улица и да се сложат пътни знаци, за да се регулира движението на автомобили, трамваи и пешеходци през спорния терен.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мдааа

    17 16 Отговор
    Това се нарича самоуправство!

    Коментиран от #5, #10, #12

    08:44 09.07.2026

  • 2 Пешоо

    16 1 Отговор
    Тиня....нюне държава а тиня...наглеци и тарикати навсякъде....

    08:45 09.07.2026

  • 3 Въй

    13 7 Отговор
    Браво на тези хора! Активността им трябва да нараства,защото Общината не бафкоти.

    08:46 09.07.2026

  • 4 Трол

    16 4 Отговор
    Инициативата е добра, крайно време е столичани да се включват по-активно в ремонта на улици, сметопочистването и отстраняването на паднали клони.

    Коментиран от #22

    08:46 09.07.2026

  • 5 Мнеее

    8 4 Отговор

    До коментар #1 от "Мдааа":

    Не използвай термини, на които не знаеш смисъла и значението.

    Коментиран от #19

    08:49 09.07.2026

  • 6 ами то на много места в софия е така

    11 0 Отговор
    например ако ти се налага да дсигнеш до неврологията на колелото всички тротоари са заети от коли и трябва да вървиш под палешите лъчи на слънцето два километра и да те подминават коли
    А ЗА ПОЧИСТВАНЕТО ДА НЕ ГОВИРИМ. ВТОРА , ТРЕТА СЕДМИЦА НЕ СЕ ИЗВОЗВА ПЛАСТВАСОВИЯ ОТПАДЪК
    НАТРУПВАТ СЕ И ИЗХВЪРЛЕНИ СТАРИ МЕБЕЛИ
    ЖЕГА В ЖЕГАТА

    08:50 09.07.2026

  • 7 ХиХи

    6 0 Отговор
    Василка кметункова евровизия. Срещу Лидъл на Ц Йоана кратер цял камион може да влезне вътре

    08:54 09.07.2026

  • 8 шаа

    3 0 Отговор
    трамваи?!?

    08:54 09.07.2026

  • 9 1234

    19 0 Отговор
    леле в ес държава не се знае кой е собственик на парче земя,егати администрацията,милион ли трябва да са за да се свърши работа

    08:55 09.07.2026

  • 10 Юрист

    7 2 Отговор

    До коментар #1 от "Мдааа":

    Искаш да кажеш, че са извършили престъплението самоуправство по смисъла на чл. 323 от НК ли? Прав е колегата от номер 5.

    Коментиран от #26

    08:57 09.07.2026

  • 11 центавос

    9 0 Отговор
    ама наистина не е москва,там щяха да знаят на кой е парчето земя

    08:57 09.07.2026

  • 12 Тити на Кака

    9 0 Отговор

    До коментар #1 от "Мдааа":

    ОК!
    А сега е ред да ни обясниш как се квалифицира смъртта на хора, настъпила след пожар и невъзможност на пожарната служба да реагира поради липса на достъп до горящия обект.
    Как се нарича узаконяването на новопостроен обект и допускането му за експлоатация без да отговаря на изискванията за пожарна безопасност?

    Коментиран от #14

    08:57 09.07.2026

  • 13 Гробар

    11 1 Отговор
    Ганю първо купува жилище, после мрънка, че няма улици, вода и ток.

    Коментиран от #16, #17

    08:58 09.07.2026

  • 14 Гробар

    6 2 Отговор

    До коментар #12 от "Тити на Кака":

    А селяните слепи ли са та купуват жилища без да гледат?

    Коментиран от #18

    08:59 09.07.2026

  • 15 БРАВО

    7 0 Отговор
    Следващия век ще си направят и канализация. Какво развитие и светло бъдеще ни чакат само!

    09:00 09.07.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Явно

    2 3 Отговор

    До коментар #13 от "Гробар":

    Ганю е мъжкият ти родител. / Хайде се пак докладвай, наричаш другите Ганю, но се обиждаш от истината, когато ти я кажат/

    09:05 09.07.2026

  • 18 алчни са

    6 2 Отговор

    До коментар #14 от "Гробар":

    Селяните, които купуват жилища на къра, без улици, осветление, тротоари и канализация, в квартали без паркове, училища и детски градини, не са слепи, те са АЛЧНИ. Важи и за селяните, които купуват жилища в междублоковите пространства и после реват, че няма градинки и места за паркиране. Или онези, които купуват в индустриални зони и после мрънкат че било шумно и прашно. Бих добавил, и мързеливи, защото вместо да си стоят на село и да си гледат земеделието или нещо друго, всеки иска да се набута в някой от четирите големи града.

    09:09 09.07.2026

  • 19 Чорбара

    3 3 Отговор

    До коментар #5 от "Мнеее":

    Тъпчо ,а какво е? Да прекарам през собственоста ти улица ,каквое умник Гюро?

    Коментиран от #32

    09:09 09.07.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Миризлив пор

    5 1 Отговор
    Сега чакам да излезе Комитова или Шишков и да обяснят, как това е незаконен строеж! Построилите ще бъдат установени и санкционирани а пътя разрушен!

    09:09 09.07.2026

  • 22 честен ционист

    4 0 Отговор

    До коментар #4 от "Трол":

    А защо да плащат данъци тогава?

    Коментиран от #25

    09:15 09.07.2026

  • 23 Мнение

    4 1 Отговор
    Влизането в частен имот и неговото увреждане е престъпление и това деяние попада под ударите на наказателния кодекс.

    09:17 09.07.2026

  • 24 Джибрю

    1 3 Отговор
    Бе какви са тия тъпотии, откъде-накъде ще строят на частна земя??? Щото били "ежедневно" преминавали оттам ли? После пищим защо има катуни навсякъде..И го представят като някакво геройство..
    Само в Бг инкубатора може да се случи нещо подобно..

    09:19 09.07.2026

  • 25 Мнение

    1 1 Отговор

    До коментар #22 от "честен ционист":

    Еми айде през твоя апартамент или имот да направят улица и да те видим какви ще ги говориш.

    09:21 09.07.2026

  • 26 Мдааа

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "Юрист":

    Според Конституцията:
    Чл. 17. (1) Правото на собственост и на наследяване се гарантира и защитава от закона.
    (2) Собствеността е частна и публична.
    (3) Частната собственост е неприкосновена.

    Кой кави спорове с кого има не става ясно!? "Термините" предстои да се уточняват!
    Ясно е само, че някакви лица се разпореждат с чужда собственост изграждат пътища и пр.!
    Ами да дойдат у вас да ви изкъртят плочките в банята да си насипят с пядък и да си правят плаж, а "юристе"?

    Коментиран от #29

    09:33 09.07.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Тралала

    1 0 Отговор
    Държавата да отчуждава частна земя, за да прави улица, за някви нови блокчета. А въпросния ПУП какво казва?

    09:49 09.07.2026

  • 29 Мнеее

    0 0 Отговор

    До коментар #26 от "Мдааа":

    Не е истина, просто, колко си...незнаещ. Само да ти вметна: К не се прилага директно, чрез други нормативни актове. Дай сега за измисления от тебе закон за частната собственост и за самоуправството.

    Коментиран от #30

    10:09 09.07.2026

  • 30 Мнеее

    0 0 Отговор

    До коментар #29 от "Мнеее":

    а чрез други нормативни актове

    10:11 09.07.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Тъпунчо

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "Чорбара":

    Прочети що е това самоуправство, има го в нк, и тогава коментирай. Още повече, че хората от Люлин нищо не са присвоили и прочие, а само са направили улица по-годна в предназначението й. Извършили са чужда работа без пълномощия. Прочети в зад дали общината им дължи нещо и в какъв размер.

    Коментиран от #33

    10:16 09.07.2026

  • 33 Уффф

    0 0 Отговор

    До коментар #32 от "Тъпунчо":

    Не "зад", а зад! Аман от тоя авторедактор

    10:19 09.07.2026

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