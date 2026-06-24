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Бивш регионален министър: Шефката на кадастъра във Варна има имот през улица от комплекса в "Баба Алино"

Бивш регионален министър: Шефката на кадастъра във Варна има имот през улица от комплекса в "Баба Алино"

24 Юни, 2026 22:27 718 8

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  • баба алино

Искал съм да  отстраня началника на Службата по геодезия, картография и кадастър инж. Красимира Божкова и някой от ГЕРБ ми се е обаждал да не я уволня. Тя казва "не съм знаела, гледала съм документи" и звучи невинна, обяснява Николай Найденов 

Бивш регионален министър: Шефката на кадастъра във Варна има имот през улица от комплекса в "Баба Алино" - 1
Снимка: Bulgaria ON AIR
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

По скандала с "Баба Алино" се появи информация, че геодезистите са снимали тенденциозно района.

"Ако е вярно, а то вероятно е вярно, е голям срам за колегите геодезисти. Ако са го направили, то ще излезе, няма как да се скрие. Много бих искал нашите професионални камери на инженерите по геодезия, да им се отнемат лицензите и никога повече да не чуят за тази професия. Това заяви бившият служебен министър на регионалното развитие и благоустройството Николай Найденов в студиото на "Денят ON AIR".
Той призова за търсене на административна, наказателна, моралната и професионална отговорност, защото хвърлят петно върху цялата професия.

Схемата "Баба Алино" - позната отдавна не само във Варна
Найденов заяви, че това е стара схема, сигнали от Варна е имало, а сега случаят е "избил като гейзер".

"Искал съм да отстраня началника на Службата по геодезия, картография и кадастър инж. Красимира Божкова и някой от ГЕРБ ми се е обаждал да не я уволня. Тя казва "не съм знаела, гледала съм документи" и звучи невинна. Аз знам, че тя през улицата има собствен имот и как да не знае, че има 100 сгради построени отсреща. Тя ли не знае? - знае. Слава Богу днес съдът е излязъл с решение за предварителното изпълнение на нейното уволнение", каза Найденов в "Денят ON AIR".
Местната власт
Бившият служебен министър от кабинета "Гюров" изрази мнение, че в началото местната власт във Варна е била по-плашлива.

"В това време кметът е бил в ареста, в изключително лоши условия, по-лоши от затвора. Шишков казва "няма как общината да е невинна и да е било без нейно знание". Зад общината стоят определени хора специалисти, човешки ресурс", каза Найденов.

Твърденията на Невзоров под съмнение
Той подчерта, че случаят е нашумял и по него се работи заради раздухването му от медиите.

"Новата власт, като стана медийно известно, министър Шишков отиде на място, провери, приветствам го, така трябва да бъде", допълни Найденов.

"Неспециалистите разбраха, че няма нищо законно - кои документи са му законни - има разрешение за строеж, проектиране?", попита гостът.
Витоша за гражданите
Николай Найденов коментира и последните новини за плановете на правителството за развитието и достъпността на Витоша.
"Столична община от 2 години има визия за Витоша и разписани приоритети какво трябва да се свърши, прави се изгледна площадка на Копитото. НА Витоша трябва да се гледа като част от зелената система на София, от транспортната система", заяви бившият министър.

По думите му през годините е имало много лобизъм, за да не се развива Витоша в правилната посока в полза на децата, спорта, туризма, а не само за ски и писти.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ако всеки съдейства

    5 0 Отговор
    за разплитане на гербовите бакии ще има напредък в търсене на правия път

    22:32 24.06.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Мхм

    3 2 Отговор
    Този е бил служебен министър на регионалното развитие и благоустройството. От пп/дб сглобката с герб ли е бил? Май да. Какво е направил тогава? Нищо. А сега ляля напосоки.

    22:37 24.06.2026

  • 4 Цвете

    3 1 Отговор
    КОГАТО СЕ Е СЛУЧИЛА " ИСТОРИЯТА " С ТАЗИ ЖЕНА, ЗАЩО НЕ СТЕ ГО КОМЕНТИРАЛИ ДО СЕГА? ЖИВЕЕЛА НА 100 МЕТРА И НЕЗНАЕЛА, ТАКА ЛИ? ТАЗИ Е ДИРЕКТНО ЗА СЪД, СЪЩО И ТОЗИ, КОЙТО БИЛ ОТ ГЕРБ ( НЕ Е ТРУДНО ДА СЕ РАЗБЕРЕ, КОЙ Е ЗВЪНЯЛ С ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ) СЪЩО НА СЪД. И В КРАЙНА СМЕТКА ( ГРИЖОВНИТЕ ГЕРБ) СА ЗАД ЦЯЛАТА ДАЛАВЕРА С КОМПЛЕКСА " БАБА АЛИНО "? ЕТО, ЧОВЕКЪТ ПОТВЪРДИ В ПРАВ ТЕКСТ. ДРУГО, КАКВО ОЩЕ ЗА ДОКАЗАТЕЛСТВА ? БОРИСОВ, КАЖИ СИ, ЧЕ ДОСТА ТИ СЕ СЪБРА ЗА ВСИЧКИТЕ ГОДИНИ В УПРАВЛЕНИЕТО. ТО НЕ БЕШЕ МИШО БИРАТА, АЛО ВАНЬО, БАРСЕЛОНА, КЮЛЧЕТА, НИМФИ, ПАЧКИ И ОЩЕ И ОЩЕ. А ГОРАНОВ ПОЗНАВАШ ЛИ ГО? А БОЖКОВ? 🫵🤡🤦‍♂️🤷‍♀️🚔

    22:39 24.06.2026

  • 5 Баба ви Алина

    5 1 Отговор
    Добре си бяхме с Краса Божкова и Данчо ментата под опънатия чадър...
    Ама от де се появи тоз Радев да разрови кочината.. вече и чадъра се огъна и яко замириса....

    22:42 24.06.2026

  • 6 Цвете

    1 0 Отговор
    КОГАТО СЕ Е СЛУЧИЛА " ИСТОРИЯТА " С ТАЗИ ЖЕНА, ЗАЩО НЕ СТЕ ГО КОМЕНТИРАЛИ ДО СЕГА? ЖИВЕЕЛА НА 100 МЕТРА И НЕЗНАЕЛА, ТАКА ЛИ? ТАЗИ Е ДИРЕКТНО ЗА СЪД, СЪЩО И ТОЗИ, КОЙТО БИЛ ОТ ГЕРБ ( НЕ Е ТРУДНО ДА СЕ РАЗБЕРЕ, КОЙ Е ЗВЪНЯЛ С ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ) СЪЩО НА СЪД. И В КРАЙНА СМЕТКА ( ГРИЖОВНИТЕ ГЕРБ) СА ЗАД ЦЯЛАТА ДАЛАВЕРА С КОМПЛЕКСА " БАБА АЛИНО "? ЕТО, ЧОВЕКЪТ ПОТВЪРДИ В ПРАВ ТЕКСТ. ДРУГО, КАКВО ОЩЕ ЗА ДОКАЗАТЕЛСТВА ? БОРИСОВ, КАЖИ СИ, ЧЕ ДОСТА ТИ СЕ СЪБРА ЗА ВСИЧКИТЕ ГОДИНИ В УПРАВЛЕНИЕТО. ТО НЕ БЕШЕ МИШО БИРАТА, АЛО ВАНЬО, БАРСЕЛОНА, КЮЛЧЕТА, НИМФИ, ПАЧКИ И ОЩЕ И ОЩЕ. А ГОРАНОВ ПОЗНАВАШ ЛИ ГО? А БОЖКОВ? 🫵🤡🤦‍♂️🤷‍♀️🚔 КРАСИМИРА БОЖКОВА ДА ЗАПОЧНЕ ДА РАЗКАЗВА, ЩЕ БЪДЕ В НЕЙНА ПОЛЗА, ЗА ЛЪЖАТА ДА Й ОТНЕМАТ ДИПЛОМАТА.КОЙ СЕ Е ОБЛАЖИЛ НАЙ МНОГО ФИНАНСОВО ? КОЙ ТУРИ ПОДПИСА НАКРАЯ? КОЙ НОТАРИУС Е ПОЛОЖИЛ ПОДПИСА СИ НА ВСИЧКИТЕ ДОКУМЕНТИ? ИМАТ ЛИ ИЗДАДЕН АКТ 16. ОТ КЪДЕ ЧЕРПЯТ ТОК И ВОДА? МНОГО СА ВЪПРОСИТЕ, КАРАЙТЕ ГИ ПОД РЕД. 🤦‍♂️🫵🤷‍♀️🚔👨‍🎓

    22:46 24.06.2026

  • 7 Станев

    2 0 Отговор
    Точно тази и мъжа и окрадоха градинките пред блоковете и ако проверите ще се окаже ,че дори и платена земя е по-малко и с окастрени граници при маркировка. Градинките пред кооперации в центъра на града. Какво ли е по кварталите ? Още Янко Станев как дерибействаше , а тези му слугуваха и деляха чуждото.

    22:50 24.06.2026

  • 8 Гражданин

    0 0 Отговор
    Ако има честен съд и прокуратура , затворите трябва да са на шлепове на ДУнав ,защото няма да могат да поемат престъпниците

    22:56 24.06.2026

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