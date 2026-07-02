Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
България »
София »
Овладян е големият пожар в завода край „Люлин"

Овладян е големият пожар в завода край „Люлин"

2 Юли, 2026 03:59, обновена 2 Юли, 2026 04:04 1 059 3

  • пожар-
  • люлин-
  • софия

Огънят обхвана 2000 кв. м халета за пластмаса, няма пострадали и замърсяване на въздуха

Овладян е големият пожар в завода край „Люлин" - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Големият пожар, който избухна вчера следобед в завода за преработка на пластмасови отпадъци на ул. „Банско шосе“ в граничния на ж.к. „Люлин“ квартал „Република“, вече е локализиран и овладян.

Към 4.00 часа тази сутрин огнеборците са успели изцяло да ограничат разпространението на пламъците в рамките на заварения периметър. Няма данни за пострадали граждани, служители или пожарникари.

Водоноски помагаха на пожарната

Сигналът за инцидента в складовата база на компанията „Екобулпак“ бе подаден около 16:30 часа на 1 юли. Огънят бързо обхвана две големи халета с обща площ от близо 2000 квадратни метра. В пика на кризата на място бяха изпратени над 15 пожарни автомобила. Огнеборците обаче срещнаха сериозни трудности поради липса на налягане и вода в близките хидранти. Това наложи Столична община незабавно да осигури общински водоноски за подвозване на вода до огнището.

Батерии в боклука са вероятната причина

От ръководството на фирмата собственик излязоха с официална позиция, в която посочват, че пламъците са тръгнали от приемното отделение за разделно събрани отпадъци. Като най-вероятна причина за инцидента се изтъква наличието на изхвърлени батерии или флакони под налягане, които са се самовъзпламенили при обработката на боклука.

Въздухът е чист, но прозорците да останат затворени

Въпреки огромните стълбове черен дим, които се виждаха от почти цяла София, измерванията на мобилните лаборатории на място показват, че няма опасни превишения на нормите за качеството на въздуха в „Люлин“ и околните райони. Районният кмет Георги Тодоров все пак призова гражданите да не отварят прозорците на домовете си при усещане на специфична миризма, докато екипите на пожарната не приключат напълно с доизгасяването на тлеещите остатъци.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 2 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Лумпен

    9 1 Отговор
    Добре че валя Яко ...
    Пък и колко време да гори...

    04:15 02.07.2026

  • 2 всичко изгоря

    8 0 Отговор
    и хоп "овладяхме" пожара

    05:04 02.07.2026

  • 3 Моарейн

    0 0 Отговор
    Не знам какво са овладели, но на Плиска така смърди на изгоряла пластмаса, че не се диша.

    07:38 02.07.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове