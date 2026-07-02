Овладян е големият пожар в завода край „Люлин"

Големият пожар, който избухна вчера следобед в завода за преработка на пластмасови отпадъци на ул. „Банско шосе“ в граничния на ж.к. „Люлин“ квартал „Република“, вече е локализиран и овладян.

Към 4.00 часа тази сутрин огнеборците са успели изцяло да ограничат разпространението на пламъците в рамките на заварения периметър. Няма данни за пострадали граждани, служители или пожарникари.

Водоноски помагаха на пожарната

Сигналът за инцидента в складовата база на компанията „Екобулпак“ бе подаден около 16:30 часа на 1 юли. Огънят бързо обхвана две големи халета с обща площ от близо 2000 квадратни метра. В пика на кризата на място бяха изпратени над 15 пожарни автомобила. Огнеборците обаче срещнаха сериозни трудности поради липса на налягане и вода в близките хидранти. Това наложи Столична община незабавно да осигури общински водоноски за подвозване на вода до огнището.

Батерии в боклука са вероятната причина

От ръководството на фирмата собственик излязоха с официална позиция, в която посочват, че пламъците са тръгнали от приемното отделение за разделно събрани отпадъци. Като най-вероятна причина за инцидента се изтъква наличието на изхвърлени батерии или флакони под налягане, които са се самовъзпламенили при обработката на боклука.

Въздухът е чист, но прозорците да останат затворени

Въпреки огромните стълбове черен дим, които се виждаха от почти цяла София, измерванията на мобилните лаборатории на място показват, че няма опасни превишения на нормите за качеството на въздуха в „Люлин“ и околните райони. Районният кмет Георги Тодоров все пак призова гражданите да не отварят прозорците на домовете си при усещане на специфична миризма, докато екипите на пожарната не приключат напълно с доизгасяването на тлеещите остатъци.