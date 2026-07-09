Радослав Рибарски: Замразяването на договора с „Боташ“ е глътка въздух за „Булгаргаз“

Договорът с „Боташ“ тежи на „Булгаргаз“ от три години, така че замразяването му от 15 месеца е глътка въздух за дружеството. Това каза в „Тази сутрин“ по бТВ Радослав Рибарски, депутат от "Продължаваме промяната" и зам.-председател на комисията по енергетика.

„През тези три години постоянно ни се обясняваше, че той е много изгоден за България, но не се ползва. Ето сега управляващите имаха възможност да го ползват, но на втория месец решиха, че трябва да го замразят“, коментира той.

По думите на Рибарски „Продължаваме промяната“ по никакъв начин не са саботирали договора, каквито обвинения имаш към тях.

„Многократно сме казвали, че трябва да има диверсификация на доставките на природен газ. От колкото повече места получаваме природен газ, толкова по-добре за България. Но условията на този договор не са благоприятни за нас“, на мнение е депутатът от ПП.

Той заяви, че „Булгаргаз“ е загубил голяма част от пазарния си дял в резултат на този договор и е натрупал задълженията от 360 милиона евро.

„Ние не знаем как да гледаме на това „замразяване“ за 15 месеца и какво трябва да се постигне за този период“, допълни Радослав Рибарски.

„Удивително тези 15 месеца съвпадат със септември-октомври месец 2027 г., когато ще трябва да бъдат прекратени доставките на тръбен руски газ. Дали турската страна е сложила такъв срок, за да види как санкциите ще бъдат прилагани и как това ще се отрази на търговията с природен газ в Европа, това е най-логичното обяснение на този срок“, на мнение е Рибарски.

„В тези 15 месеца трябва да се минат разговорите за предоговаряне, да видим реално какво се казва в самия протокол“, допълни той.

„Искрено се надяваме да не са правени неформални договорки, но ние продължаваме да настояваме този протокол да бъде видим за всички. Едно засекретяване отново на този протокол увеличава спекулациите около това какво евентуално ще се случи след 15 месеца“, посочи депутатът от ПП.