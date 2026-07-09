Новини
България »
Радослав Рибарски: Замразяването на договора с „Боташ“ е глътка въздух за „Булгаргаз“

Радослав Рибарски: Замразяването на договора с „Боташ“ е глътка въздух за „Булгаргаз“

9 Юли, 2026 08:45 854 42

  • радослав рибарски-
  • боташ-
  • булгаргаз

Депутатът от ПП обвърза срока от 15 месеца с предстоящото спиране на руския тръбен газ през есента на 2027 г.

Радослав Рибарски: Замразяването на договора с „Боташ“ е глътка въздух за „Булгаргаз“ - 1
Кадър бТВ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Договорът с „Боташ“ тежи на „Булгаргаз“ от три години, така че замразяването му от 15 месеца е глътка въздух за дружеството. Това каза в „Тази сутрин“ по бТВ Радослав Рибарски, депутат от "Продължаваме промяната" и зам.-председател на комисията по енергетика.

„През тези три години постоянно ни се обясняваше, че той е много изгоден за България, но не се ползва. Ето сега управляващите имаха възможност да го ползват, но на втория месец решиха, че трябва да го замразят“, коментира той.

По думите на Рибарски „Продължаваме промяната“ по никакъв начин не са саботирали договора, каквито обвинения имаш към тях.

„Многократно сме казвали, че трябва да има диверсификация на доставките на природен газ. От колкото повече места получаваме природен газ, толкова по-добре за България. Но условията на този договор не са благоприятни за нас“, на мнение е депутатът от ПП.

Той заяви, че „Булгаргаз“ е загубил голяма част от пазарния си дял в резултат на този договор и е натрупал задълженията от 360 милиона евро.

„Ние не знаем как да гледаме на това „замразяване“ за 15 месеца и какво трябва да се постигне за този период“, допълни Радослав Рибарски.

„Удивително тези 15 месеца съвпадат със септември-октомври месец 2027 г., когато ще трябва да бъдат прекратени доставките на тръбен руски газ. Дали турската страна е сложила такъв срок, за да види как санкциите ще бъдат прилагани и как това ще се отрази на търговията с природен газ в Европа, това е най-логичното обяснение на този срок“, на мнение е Рибарски.

„В тези 15 месеца трябва да се минат разговорите за предоговаряне, да видим реално какво се казва в самия протокол“, допълни той.

„Искрено се надяваме да не са правени неформални договорки, но ние продължаваме да настояваме този протокол да бъде видим за всички. Едно засекретяване отново на този протокол увеличава спекулациите около това какво евентуално ще се случи след 15 месеца“, посочи депутатът от ПП.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.8 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    4 1 Отговор
    ето истината за БОТАШ

    Коментиран от #10

    08:49 09.07.2026

  • 2 химик

    4 2 Отговор
    глътка въглероден двуокис за „Булгаргъз“

    08:51 09.07.2026

  • 3 си пън

    4 5 Отговор
    рибарче,ваш киртак що спря договора с газпром,нямаше да има нужда от боташ

    Коментиран от #38

    08:51 09.07.2026

  • 4 глътка въздух

    9 3 Отговор
    публикувайте заплатите в булгаргаз

    08:52 09.07.2026

  • 5 Кради Крадев

    16 4 Отговор
    Че Радев е лъжец е ясно на по-умните. Първо ни забаламосва, че изгонил американците от Летище София. После ни плаши с арбитраж на Лукоил.

    Сега били "замразили" Боташ. И защо турците да се откажат от сладки, безплатни милиони?

    Все нещо ще плати Радев. А какво е? Задължителен турски в училище? Построяване на джамия в парламента? Ще им подари земя?

    Не се знае още. Но се знае от всички - комунистите са безродници!

    Коментиран от #8

    08:53 09.07.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 смях в залата

    15 2 Отговор
    Нали договорът беше добър и печеливш. Защо го замразяват. Радев заедно с бивши политофицери и милиционери няма да докара нищо добро за България

    Коментиран от #13

    08:54 09.07.2026

  • 8 провинциалист

    6 6 Отговор

    До коментар #5 от "Кради Крадев":

    "Но се знае от всички - комунистите са безродници!" - ми те и демократите - също. Ко прайм ся?

    Коментиран от #21, #23

    08:56 09.07.2026

  • 9 Наблюдател

    7 11 Отговор
    Наведените български марионетки се отказаха от Южен поток и загубиха 3 милиарда веднага и 400 милиона приходи годишно от транспорт.
    Не плачете на чужд гроб, слуги продажни.

    Коментиран от #14, #40

    08:56 09.07.2026

  • 10 Реалист

    15 2 Отговор

    До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Ами вместо в затвора, президентът гълъб прелете в министерски съвет. Това не е държава, а територия и това не е народ, а роби на тържище.

    Коментиран от #19

    08:57 09.07.2026

  • 11 герап

    8 2 Отговор
    Сега били "замразили" "Боташ"-а. КАК СА ЗАМЛАЗИЛИ БОТАШ-А? В ХЛАДИЛНАТА КАМЕРА НА ХЛАДИЛНИКА ЛИ СА ГО СЛОЖИЛИ? А? Замръзнал ботуш.

    08:57 09.07.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Договора е супер изгоден

    11 0 Отговор

    До коментар #7 от "смях в залата":

    за Турция

    08:59 09.07.2026

  • 14 ЕК именно затова

    4 6 Отговор

    До коментар #9 от "Наблюдател":

    Южен поток беше чиста загуба за България и от него печелеха само комисионерите червени и ГЕРБаджиите и руснаците. Народът щеше да го изпраща 30 години и след това евентуално да носи приходи. След 30 години повечето от вас ще са изгнили и внуците ви ще плащат Южен поток.

    Коментиран от #25, #36

    08:59 09.07.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Глътка въздух за народа и

    5 2 Отговор
    още месеци оцеляване на Прогресивна България в политиката

    09:00 09.07.2026

  • 17 Един

    5 0 Отговор
    Ама, как, бе, нали ни убеждаваха, че договорът бил много изгоден.

    09:02 09.07.2026

  • 18 Истината

    11 1 Отговор
    Руският еничарин Радуоглу поведе три синджира народ българи към тържището за роби Боташпазар.

    09:02 09.07.2026

  • 19 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    7 0 Отговор

    До коментар #10 от "Реалист":

    най-дразнещото е , че все търсят месия , и гласуват за поредния измекяр-лаладжия

    09:02 09.07.2026

  • 20 Идва време да излизаме отново по

    9 1 Отговор
    площадите, този път, за да замразим завинаги партия Прогресивна България

    Коментиран от #30

    09:04 09.07.2026

  • 21 Гробар

    3 2 Отговор

    До коментар #8 от "провинциалист":

    Демократите са пребоядисани потомствени комунета.

    Коментиран от #29, #42

    09:04 09.07.2026

  • 22 БРАВО

    3 0 Отговор
    След 15 месеца ще е глътка СПЕРМА ! Като платим на куп !

    09:05 09.07.2026

  • 23 Разобличител

    6 2 Отговор

    До коментар #8 от "провинциалист":

    В комунистическата идеология е заложено безродието.

    Демократична идеология - няма. Не можеш да твърдиш такива неща. Така че това е клевета.
    Демокрацията и обществен строй. На теория и НРБ беше демокрация. Така ни учеха и в учелеще тогава.

    Така че комунистите освен, че сте безродници, сте и опоркаджии и клеветници. Не сте в положение да казвате, кой друг е безродник, защото вие не знаете, какво е това род. Вас устата ви е вързана за Москва.

    Коментиран от #41

    09:06 09.07.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Виждащ

    3 2 Отговор

    До коментар #14 от "ЕК именно затова":

    Черното е бяло, а бялото е черно.
    Важното е да стискаме 30-те евроатлантически сребърника в джоба и да бълваме лъжа след лъжа.

    09:12 09.07.2026

  • 26 Факт

    3 0 Отговор
    Про сиа приключи

    09:13 09.07.2026

  • 27 Уж сме съюзници в НАТО с Турция

    4 0 Отговор
    А те не искат да има анекс към договора да се намали сумата която трябва да плащаме

    09:14 09.07.2026

  • 28 Данчо ментата

    6 1 Отговор
    Дано всички и дио ти, които гласувахте за К-радев сега са доволни. Тоя ще ни закопае поне 30 години назад.

    09:15 09.07.2026

  • 29 Демократ

    1 0 Отговор

    До коментар #21 от "Гробар":

    Аз не съм комунист, нито моите предшественици са били членове на БКП.
    Какво правим сега?

    Пребоядисаните комунета ги знаем. На 11 ноември 1989 едни получиха комсомолско/партийно поръчение да правят БСП, други опозиция - демократи, фашисти, каквито сте там, за да няма истинска алтернатива на ДС/БКП. Всички тези "промени" са спуснати и координирани от КГБ/Москва.

    09:15 09.07.2026

  • 30 Ненормалник

    1 0 Отговор

    До коментар #20 от "Идва време да излизаме отново по":

    Ама вече регистрираха ли я тази комунистическа сбирщайн?

    09:20 09.07.2026

  • 31 Ти да видиш

    7 0 Отговор
    И какво ще стане - сметката ще я платим отново ние, а Мунчо ще плава на катамаран с Роската и няколко "какички". ;)

    09:25 09.07.2026

  • 32 а кога

    4 0 Отговор
    булгаргаз ще запорира сметките на длъжниците си топлофикация?

    09:26 09.07.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 ЗАМРАЗЯВАНЕТО НА БТАШ

    2 0 Отговор
    Е ГЛЪТКА ВЪЗДУХ ЗА ...................... РЕZИДЕНТА ШАРЛАТАНИН, МИСТЪР КЕШ И ...................... НЕГОВОТО "ПРОГРЕСИРАЩО" МАФИОТСКА ХУНТА ....................... ФАКТ !

    09:37 09.07.2026

  • 35 Край

    2 0 Отговор
    То хубаво глътка въздух за удавника ама кажете кой го потопи…и колко ще лежи в Ценърслния за това.

    09:41 09.07.2026

  • 36 си пън

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "ЕК именно затова":

    явно, а изгнилия веч сащисан ястреб от обич към нас доде и нареди на продажника борисоф да го спре

    09:49 09.07.2026

  • 37 НЕТЪРПЕЛИВИЯ

    0 0 Отговор
    Как не го е срам зеления чорап?!
    Да замразява този изгоден договор.....

    09:50 09.07.2026

  • 38 киррртак

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "си пън":

    ше нюхаш хлор

    09:51 09.07.2026

  • 39 Булгаристанобунаци

    0 0 Отговор
    Еничарите са си получили комисионните на Сейшели и Бахами.

    Сега електората ще плаща и гласували и негласували и радевисти и възрожденци и такива дето викат, че не им пука.

    Всички дружно гълтате фaшкиитe и изплащате яхтите на комисионерите.

    09:51 09.07.2026

  • 40 твоя

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Наблюдател":

    ше го припикйм

    09:52 09.07.2026

  • 41 провинциалист

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "Разобличител":

    Първо, благодаря за учтивата форма с множествено число. Второ, в комунистическата идеология не е заложено безродието, заложена е обща собственост и разпределение на благата без участие на пари (откъдето идва и неистовия вой на едрия капитал срещу тази идея). Трето, защо ли тъй всички правоверни евроатлантути така усилено се срамят от произхода?

    09:55 09.07.2026

  • 42 провинциалист

    0 0 Отговор

    До коментар #21 от "Гробар":

    А потомствените комунета са пребоядисани потомствени чорбаджии, ко прайм ся?

    09:56 09.07.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове