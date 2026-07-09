Радослав Рибарски: Замразяването на договора с „Боташ“ е глътка въздух за „Булгаргаз“

Договорът с „Боташ“ тежи на „Булгаргаз“ от три години, така че замразяването му от 15 месеца е глътка въздух за дружеството. Това каза в „Тази сутрин“ по бТВ Радослав Рибарски, депутат от "Продължаваме промяната" и зам.-председател на комисията по енергетика.
„През тези три години постоянно ни се обясняваше, че той е много изгоден за България, но не се ползва. Ето сега управляващите имаха възможност да го ползват, но на втория месец решиха, че трябва да го замразят“, коментира той.
По думите на Рибарски „Продължаваме промяната“ по никакъв начин не са саботирали договора, каквито обвинения имаш към тях.
„Многократно сме казвали, че трябва да има диверсификация на доставките на природен газ. От колкото повече места получаваме природен газ, толкова по-добре за България. Но условията на този договор не са благоприятни за нас“, на мнение е депутатът от ПП.
Той заяви, че „Булгаргаз“ е загубил голяма част от пазарния си дял в резултат на този договор и е натрупал задълженията от 360 милиона евро.
„Ние не знаем как да гледаме на това „замразяване“ за 15 месеца и какво трябва да се постигне за този период“, допълни Радослав Рибарски.
„Удивително тези 15 месеца съвпадат със септември-октомври месец 2027 г., когато ще трябва да бъдат прекратени доставките на тръбен руски газ. Дали турската страна е сложила такъв срок, за да види как санкциите ще бъдат прилагани и как това ще се отрази на търговията с природен газ в Европа, това е най-логичното обяснение на този срок“, на мнение е Рибарски.
„В тези 15 месеца трябва да се минат разговорите за предоговаряне, да видим реално какво се казва в самия протокол“, допълни той.
„Искрено се надяваме да не са правени неформални договорки, но ние продължаваме да настояваме този протокол да бъде видим за всички. Едно засекретяване отново на този протокол увеличава спекулациите около това какво евентуално ще се случи след 15 месеца“, посочи депутатът от ПП.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #10
08:49 09.07.2026
2 химик
08:51 09.07.2026
3 си пън
Коментиран от #38
08:51 09.07.2026
4 глътка въздух
08:52 09.07.2026
5 Кради Крадев
Сега били "замразили" Боташ. И защо турците да се откажат от сладки, безплатни милиони?
Все нещо ще плати Радев. А какво е? Задължителен турски в училище? Построяване на джамия в парламента? Ще им подари земя?
Не се знае още. Но се знае от всички - комунистите са безродници!
Коментиран от #8
08:53 09.07.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 смях в залата
Коментиран от #13
08:54 09.07.2026
8 провинциалист
До коментар #5 от "Кради Крадев":"Но се знае от всички - комунистите са безродници!" - ми те и демократите - също. Ко прайм ся?
Коментиран от #21, #23
08:56 09.07.2026
9 Наблюдател
Не плачете на чужд гроб, слуги продажни.
Коментиран от #14, #40
08:56 09.07.2026
10 Реалист
До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Ами вместо в затвора, президентът гълъб прелете в министерски съвет. Това не е държава, а територия и това не е народ, а роби на тържище.
Коментиран от #19
08:57 09.07.2026
11 герап
08:57 09.07.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Договора е супер изгоден
До коментар #7 от "смях в залата":за Турция
08:59 09.07.2026
14 ЕК именно затова
До коментар #9 от "Наблюдател":Южен поток беше чиста загуба за България и от него печелеха само комисионерите червени и ГЕРБаджиите и руснаците. Народът щеше да го изпраща 30 години и след това евентуално да носи приходи. След 30 години повечето от вас ще са изгнили и внуците ви ще плащат Южен поток.
Коментиран от #25, #36
08:59 09.07.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Глътка въздух за народа и
09:00 09.07.2026
17 Един
09:02 09.07.2026
18 Истината
09:02 09.07.2026
19 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #10 от "Реалист":най-дразнещото е , че все търсят месия , и гласуват за поредния измекяр-лаладжия
09:02 09.07.2026
20 Идва време да излизаме отново по
Коментиран от #30
09:04 09.07.2026
21 Гробар
До коментар #8 от "провинциалист":Демократите са пребоядисани потомствени комунета.
Коментиран от #29, #42
09:04 09.07.2026
22 БРАВО
09:05 09.07.2026
23 Разобличител
До коментар #8 от "провинциалист":В комунистическата идеология е заложено безродието.
Демократична идеология - няма. Не можеш да твърдиш такива неща. Така че това е клевета.
Демокрацията и обществен строй. На теория и НРБ беше демокрация. Така ни учеха и в учелеще тогава.
Така че комунистите освен, че сте безродници, сте и опоркаджии и клеветници. Не сте в положение да казвате, кой друг е безродник, защото вие не знаете, какво е това род. Вас устата ви е вързана за Москва.
Коментиран от #41
09:06 09.07.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Виждащ
До коментар #14 от "ЕК именно затова":Черното е бяло, а бялото е черно.
Важното е да стискаме 30-те евроатлантически сребърника в джоба и да бълваме лъжа след лъжа.
09:12 09.07.2026
26 Факт
09:13 09.07.2026
27 Уж сме съюзници в НАТО с Турция
09:14 09.07.2026
28 Данчо ментата
09:15 09.07.2026
29 Демократ
До коментар #21 от "Гробар":Аз не съм комунист, нито моите предшественици са били членове на БКП.
Какво правим сега?
Пребоядисаните комунета ги знаем. На 11 ноември 1989 едни получиха комсомолско/партийно поръчение да правят БСП, други опозиция - демократи, фашисти, каквито сте там, за да няма истинска алтернатива на ДС/БКП. Всички тези "промени" са спуснати и координирани от КГБ/Москва.
09:15 09.07.2026
30 Ненормалник
До коментар #20 от "Идва време да излизаме отново по":Ама вече регистрираха ли я тази комунистическа сбирщайн?
09:20 09.07.2026
31 Ти да видиш
09:25 09.07.2026
32 а кога
09:26 09.07.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 ЗАМРАЗЯВАНЕТО НА БТАШ
09:37 09.07.2026
35 Край
09:41 09.07.2026
36 си пън
До коментар #14 от "ЕК именно затова":явно, а изгнилия веч сащисан ястреб от обич към нас доде и нареди на продажника борисоф да го спре
09:49 09.07.2026
37 НЕТЪРПЕЛИВИЯ
Да замразява този изгоден договор.....
09:50 09.07.2026
38 киррртак
До коментар #3 от "си пън":ше нюхаш хлор
09:51 09.07.2026
39 Булгаристанобунаци
Сега електората ще плаща и гласували и негласували и радевисти и възрожденци и такива дето викат, че не им пука.
Всички дружно гълтате фaшкиитe и изплащате яхтите на комисионерите.
09:51 09.07.2026
40 твоя
До коментар #9 от "Наблюдател":ше го припикйм
09:52 09.07.2026
41 провинциалист
До коментар #23 от "Разобличител":Първо, благодаря за учтивата форма с множествено число. Второ, в комунистическата идеология не е заложено безродието, заложена е обща собственост и разпределение на благата без участие на пари (откъдето идва и неистовия вой на едрия капитал срещу тази идея). Трето, защо ли тъй всички правоверни евроатлантути така усилено се срамят от произхода?
09:55 09.07.2026
42 провинциалист
До коментар #21 от "Гробар":А потомствените комунета са пребоядисани потомствени чорбаджии, ко прайм ся?
09:56 09.07.2026